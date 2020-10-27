Таксисты в Москве попросили мэрию обеспечить их средствами защиты от Covid-19, чтобы не тратить на них до 20% заработка Материал редакции
Маски, перчатки и дезинфекция салона обходятся водителям в 7-8 тысяч рублей ежемесячно, потому они просят выделить им на это деньги из бюджета.
Профсоюз таксистов Москвы попросил мэрию города обеспечить водителей масками, перчатками и антисептиками на время пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение.
- Таксисты утверждают, что расходы на средства защиты от коронавируса ежемесячно составляют до 20% от заработка. Профсоюз отметил, что маски необходимо менять не менее трёх раз в день, перчатки — не менее двух. Кроме того, таксисты должны дезинфицировать салон, а также закупать дезинфицирующие салфетки и антисептики;
- Профсоюз напомнил, что штрафы за отсутсвие масок или перчаток составляют 15 тысяч рублей, и призвал мэрию обеспечить водителей средствами защиты за счёт бюджета города. Глава организации Николай Колодов отметил, что некоторые агрегаторы весной начали бесплатно раздавать маски и перчатки водителям, однако этого «не хватает»;
- По статистике департамента транспорта Москвы, 60% таксистов не соблюдают меры безопасности, введённые из-за распространения коронавируса. Нарушения выявляют во время рейдов ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора;
- В дептрансе заявили «Коммерсанту», что обсудили ситуацию с таксопарками, и предприятия сами решают вопрос со средствами индивидуальной защиты. В «Яндекс.Такси», «Ситимобиле» и «Везёт» рассказали изданию, что бесплатно обеспечивают водителей средствами защиты;
- В «Яндексе» также отметили, что у них действует программа поддержки заболевших водителей. «Везёт» добавил, что в такси Нижнего Новгорода, Казани и Серпухова выборочно ставят приборы для обеззараживания воздуха, а в ноябре они появятся ещё в 12 городах.
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Благоприятный колос
Мне кажется их нахуй пошлют.
Dmitry ShiryaevБлагоприятный
Я думаю, в мэрии уже готовят правильное и лаконичное посылание нахуй
Луиджи Вампа
Меняют маски 3 раза в день???? Они сменили бы их хотя бы раз в месяц.
Dmitry ShiryaevЛуиджи
Мне пришлось недавно выкинуть свою майскую маску(
Антон ЛисинDmitry
Некоторые с марта носят. По цвету она чернее шахтёрской.
Игорь ВалерьевичАнтон
Так вот почему черные в моде. Надо было черную в мае покупать, а то стирать раз в неделю её уже надоело.
сироп от щекотки
Они же бизнесмены все.
Твоего деда дедсироп
Всё верно! Какой бизнесмен будет расходовать личные средства там, где можно получить дотации и субсидии?
Lofoten Forsakeсироп
Поэтому и просят.
Ваша Закладкосироп
предприниматели
Антон Лисин
Пусть меньше в кфц жрут.
Semen Semenov
Ага, тогда уж всех. Они не одни тратят
Нищий кавалер
Все равно
Резкий спрей
при этом маски они упорно не носят
Lich Vehemens
35-40к в месяц зарабатывают таксисты в москвачкале?? попахивает пиздежом...