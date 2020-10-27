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Алексей Боржонов
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Таксисты в Москве попросили мэрию обеспечить их средствами защиты от Covid-19, чтобы не тратить на них до 20% заработка Материал редакции

Маски, перчатки и дезинфекция салона обходятся водителям в 7-8 тысяч рублей ежемесячно, потому они просят выделить им на это деньги из бюджета.

Профсоюз таксистов Москвы попросил мэрию города обеспечить водителей масками, перчатками и антисептиками на время пандемии коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение.

  • Таксисты утверждают, что расходы на средства защиты от коронавируса ежемесячно составляют до 20% от заработка. Профсоюз отметил, что маски необходимо менять не менее трёх раз в день, перчатки — не менее двух. Кроме того, таксисты должны дезинфицировать салон, а также закупать дезинфицирующие салфетки и антисептики;
  • Профсоюз напомнил, что штрафы за отсутсвие масок или перчаток составляют 15 тысяч рублей, и призвал мэрию обеспечить водителей средствами защиты за счёт бюджета города. Глава организации Николай Колодов отметил, что некоторые агрегаторы весной начали бесплатно раздавать маски и перчатки водителям, однако этого «не хватает»;
  • По статистике департамента транспорта Москвы, 60% таксистов не соблюдают меры безопасности, введённые из-за распространения коронавируса. Нарушения выявляют во время рейдов ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора;
  • В дептрансе заявили «Коммерсанту», что обсудили ситуацию с таксопарками, и предприятия сами решают вопрос со средствами индивидуальной защиты. В «Яндекс.Такси», «Ситимобиле» и «Везёт» рассказали изданию, что бесплатно обеспечивают водителей средствами защиты;
  • В «Яндексе» также отметили, что у них действует программа поддержки заболевших водителей. «Везёт» добавил, что в такси Нижнего Новгорода, Казани и Серпухова выборочно ставят приборы для обеззараживания воздуха, а в ноябре они появятся ещё в 12 городах.

#новости #москва #covid19

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15 комментариев
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Благоприятный колос

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Мне кажется их нахуй пошлют.

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Dmitry Shiryaev

Благоприятный
0

Я думаю, в мэрии уже готовят правильное и лаконичное посылание нахуй

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Луиджи Вампа

2

Меняют маски 3 раза в день???? Они сменили бы их хотя бы раз в месяц. 

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Dmitry Shiryaev

Луиджи
1

Мне пришлось недавно выкинуть свою майскую маску(

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Антон Лисин

Dmitry
0

Некоторые с марта носят. По цвету она чернее шахтёрской.

Ответить

Игорь Валерьевич

Антон
2

Так вот почему черные в моде. Надо было черную в мае покупать, а то стирать раз в неделю её уже надоело.

Ответить

сироп от щекотки

0

Они же бизнесмены все. 

Ответить

Твоего деда дед

сироп
1

Всё верно! Какой бизнесмен будет расходовать личные средства там, где можно получить дотации и субсидии?

Ответить

Lofoten Forsake

сироп
0

Поэтому и просят.

Ответить

Ваша Закладко

сироп
0

предприниматели

Ответить

Антон Лисин

0

Пусть меньше в кфц жрут.

Ответить

Semen Semenov

0

Ага, тогда уж всех. Они не одни тратят

Ответить

Нищий кавалер

0

Все равно

Ответить

Резкий спрей

0

при этом маски они упорно не носят

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Lich Vehemens

0

35-40к в месяц зарабатывают таксисты в москвачкале?? попахивает пиздежом...

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