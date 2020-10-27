Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим и рекомендовал запретить работу ресторанов ночью Материал редакции
В октябре число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, несколько раз обновляло рекордные значения.
Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам, барам и кафе работать с 23:00 до 06:00, а также проводить развлекательные мероприятия, говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой. Кроме того, всех россиян обязали носить маски в местах скопления людей, в том числе на парковках и в лифтах.
Также Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах и принять меры по защите пожилых и хронически больных людей.
Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября, окончательные решения о введение новых мер должны принять власти регионов. В ведомстве новые меры объяснили распространением коронавируса «в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».
Ограничения объявили на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России. В начале октября суточный прирост составлял около 9 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляют около 17 тысяч новых случаев ежедневно. В некоторых регионах ограничения на работу ресторанов ночью уже ввели, например, в Петербурге и Подмосковье.
Впрочем, как и всегда
Бессмысленный фонарь
@eNCake
Вы подсмотрели, или у вас подсмотрели?
Двач часто пиздит коменты тж под посты в телегу. И это уже довольно давно
Благоприятный колос
Надо найти и выебать эту крысу. Комменты тж'шников остаются на тж.
Безопасный чувак
@Kitty Tinker-Bell поговорить надо, что это такое?
Благоприятный колос
Ебать, я к этой хуйне отношения не имею. Может там новости редачить можно и у нас крыса завелась?
Нищий кавалер
смотрите, двачер
Гибкий будильник
Интересно, а двач умеет оригинально шутить? Постоянные копипасты шуток и выдача за своих о многом говорит
пока и их не запретили. а впрочем, кого когда это останавливало.
У нас когда это ввели, народ стал на улице тусить. Привозят готовую пиццу из супермаркета, бухлишко, кальян из дома...
Даже школу испанских танцев видел на открытом воздухе. Блютус-колонку поставили и танцуют себе.
ну что, пизда соседям
что мешали спать?..
а, нет, погоди, он же помер. (((
хотя в Дискотеке Авария тоже кто-то помер...
ну так помянем.
Ну из этого клипа Тимати еще живой.
Никаких больше вечеринок
Разный историк
Мне тоже стало интересно и я один раз не лёг спать в 23 часа, а остался не спать дальше.
А дальше было что-то до жути невообразимое:
1:06 - мимо дома прошёл странного вида парень. Очевидно наркоман. В такое время нормальные люди не ходють
2:54 - в доме напротив на 4-м этаже включили свет. По кухне ходил силуэт голого мужика в трусах. Что-то пил из холодильника. Выключил свет
4:31 - мне захотелось в туалет. Никогда до этого мне не хотелось в туалет в это время. Всегда либо в 4:20, либо в 4:40. НО НЕ В 4:31!
5:33 - из подъезда вышел мужик, сел прогревать машину такси.
5:41 - таксист уехал.
7:00 - я пошёл спать. Но из-за пережитого стресса не мог уснуть.
7:54 - уснул
Повторять этот пиздец больше не планирую. Те, кто добровольно это делают - просто больные на всю голову
Сокращают число потенциальных социальных контактов, начали с порожняка всякого, с которым можно повременить
Светский пришелец
Начинать с самых бесполезных мер — это очень по нашему.
Если больной и здоровый совсем не встретились - это как раз самый надежный способ не распространять
Но не все, а только самые упертые, кто не понимает намеков
Да это все хуйня, на самом деле. Какая-то инструкция «как всех разозлить и не сделать ничего толкового». Тут или полный локдаун, и хуячить по улицам из машин дрянью, что все убивает, или хотя бы запретить собираться больше, чем по 5. А тут какие-то секторальные экономические ночные санкции.
А смысл им беречь разных алкоголиков и наркоманов, которые по ночам не спят и гуляют.
Наоборот, нужно позволить им по ночам гулять, всех себя перезаражать и пусть бы умерли они все, обществу от этого хуже не будет.
Давайте будем правильно читать документы.
Роспотребнадзор ввел масочный режим, но что касается увеселительных ночных заведений - это была рекомендация субъектам власти. Конкретно это решение будут уже принимать в каждом регионе отдельно.
Там еще написано «Лицам... обеспечить ношение гигиенических масок». Дяденька, переведите, пожалуйста. Кого лица должны обеспечивать? Или кто эти лица должен обеспечивать?
Это ж не русский, это бюрократический.
А это уже «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих»
Каждый обеспечивает сам свое лицо маской)
Ракетный алмаз
когда федералы пишут субъектам, субъекты по-умолчанию слово "рекомендовать" принимают как "исполнить обязательно". это устоявшаяся практика
Поживем, увидим, не все регионы вводили до этого.
Та же Москва, думаю останется работать по Собянинским QR-кодам.
Имхо, народу ничего не мешает также толпиться условно с 20:00 до 23:00, плодов закрытие в ночное время организаций не принесет🤷🏻♂️
А вот если бы носили маски то ничего такого не было бы!!!!!!!
Благоприятный колос
Так их же носили: на шее, на подбородке, на руке, в кармане.
Сцук. Попова ты шоль?
Я хуею, ну неужели кто-то думает что это ради блятской безопасности делается суукааа, да в некоторых странах не носят и не носили маски в принципе и ограничений нет, какое еще нужно блять доказательство что корона эта санная убивает только впечатлительных стариков которым за 90, Нет же блять кричит маски надо было носить, так это все из-за таких как ты!
Из-за таких как ты люди умирают. Офигеть, сложно маску надеть, деда не жалко? Отправил твой комментарий на пикабу, жди удара в ебло от любого трудового человека у которого есть семья.
Да мне плевать как ты это перефразировал и понял и куда отправил, люди имеют свойство умирать особенно в таком возрасте, из-за таких как ты и умирают, что наводит суету с этим санным вирусом, масками в которых невозможно дышать и этими видео типо переполненными больницами и горами трупов!
Маски нужны чтобы чихающий не заражал стариков. А ты хочешь чтобы все им в лицо плевали и потом считали будто те «умерли от естественных причин». Написал письмо в администрацию президента с просьбой проверить твои комментарии на экстремизм.
Педагогический шмель
С одной стороны вирус может быть действительно опасный, с другой стороны хреново когда критику вообще не хотят воспринимать из-за паники.
Так-то если подумать за время коронавируса народ ещё больше подтолкнули к безналичке (не сказать, чтобы я сам был сильно против, но знаю, что часть населения не хочет расставаться с наличными и понятно почему. Когда-то большевики золото изымали, в 90е у людей банковские накопления сгорели, понятно что доверия у многих уже нет).
Запустили стройки по реновации в Москве против которых люди выступали, а тогда ведь был запрет на общественные собрания. Говорили что строители в масках и проверяются, а вот массовые митинги это опасно.
Собрали инфу кто где живёт и куда ездит когда ввели пропускную систему.
Голосование по поправкам в конституцию провели.
Недавно видел 2 новости пролетевшие, что тиннитус, то есть писк в ухе может быть последтсвием коронавируса и ещё что выпадение волос может быть последствием коронавируса.
Что ж, у меня есть примеры людей которые облысели во времена СССР. У одного предполагаемо после купания в море начали волосы выпадать, потому как после того купания он очень плохо себя чувствовал. У другого это называют просто особенностью организма. Пищание в ушах было у самого ещё задолго до первых новостей о коронавирусе.
И ведь такие симптомы появлялись в новостях в большом количестве сменяя друг друга.
Если есть возможность хоть на процент помочь ситуации, то это же лучше чем нулевой вклад.
Не, хватит продвигать эту антинаучную чушь. Маски не помогают против короны. Более того, могут создавать даже больше опасности для вас и окружающих.
Маски это лучшая защита от короны. Японские врачи доказали. Надо каждого, кто отказывается от маски, брать за шиворот и выкидывать из транспорта. По подсчетам немецких ученых каждый, кто отказывается носить маску, виновен в смерти как минимум 20 человек.
Ночные визиты в макавто тоже отменяются что ли?
Еда на вынос даже в первый раз не закрывалась
Тут каждый раз что-то новенькое. Уже не знаешь, к чему готовиться...
Там в пункте 2 написано слово РЕКОМЕНДОВАТЬ, а не ЗАПРЕТИТЬ! Т.е. еще ничего не запрещали, не нужно нагонять раньше времени! Хайпожоры, чертовы.
Светский пришелец
Ты иностранец? Ты не знаешь что такое «не рекомендовать» на советском бюрократическом языке?
Уважаемый «не иностранец», прочти текст постановления внимательно. Там написано на понятном тебе русском языке, что органам исполнительной власти необходимо исполнить пункт 1 (о масках) и рекомендация по следующим перечисленным пунктам. Т.е. решение запрещать или нет остается за местными органами власти.
Блджад, в группе риска пожилые и люди со слабым иммунитетом. Разумеется, именно они и ходят ночью по барам и увеселительным заведениям!
Знаменитый Слава
Вот теперь то заживем и болеть меньше будем
Становится понятно, что ОНИ бессильны против этого, ибо НИЧЕГО не могут сделать.
Несмотря на маскарад, люди продолжают заболевать.
Комендантский час почему не ввели?
Каждый раз когда ты меняешь ник, ты становишься более токсичным... у тебя все хорошо?
Мне всё равно теперь на всё, ник меняется от настроения, а не наоборот
что случилось?
Ты пишешь так, будто ты нейронка созданная будильником на 6 утра и понедельником
Мне нравится как у вас самое главное в "а также" подзаг ушло.
На рестораны-то поебать.
Роспотребнадзор запретил проводить развлекательные мероприятия
Россия для грустных
А что, коронавирус только по начал распространяется?
У Вовы снова появилась возможность ввести ЧС в стране и выписать кеш для населения, но этот Хуебес опять все проебет🤦🏻♂️закончит год с рейтингом, как нефть в феврале🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Спасибо большое человеческое, пивная под окнами реально заебала ночными разборками.... Стоп это ж не ресторан.. их закроют?
комментарий удален
Ммм как всегда) почему бы рестораны или бары не оставить работать как и днем с соблюдением посадки?) если какие то дебилы устраивают пати, то почему другие должны страдать? Проверки и ебать со штрафами за такое