В октябре число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, несколько раз обновляло рекордные значения.

В закладки

Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам, барам и кафе работать с 23:00 до 06:00, а также проводить развлекательные мероприятия, говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой. Кроме того, всех россиян обязали носить маски в местах скопления людей, в том числе на парковках и в лифтах.

Также Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах и принять меры по защите пожилых и хронически больных людей.

Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября, окончательные решения о введение новых мер должны принять власти регионов. В ведомстве новые меры объяснили распространением коронавируса «в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Ограничения объявили на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России. В начале октября суточный прирост составлял около 9 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляют около 17 тысяч новых случаев ежедневно. В некоторых регионах ограничения на работу ресторанов ночью уже ввели, например, в Петербурге и Подмосковье.