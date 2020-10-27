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Алексей Боржонов
11 961

Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим и рекомендовал запретить работу ресторанов ночью Материал редакции

В октябре число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, несколько раз обновляло рекордные значения.

124 комментария
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Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам, барам и кафе работать с 23:00 до 06:00, а также проводить развлекательные мероприятия, говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой. Кроме того, всех россиян обязали носить маски в местах скопления людей, в том числе на парковках и в лифтах.

Также Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекцию в общественных местах и принять меры по защите пожилых и хронически больных людей.

Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября, окончательные решения о введение новых мер должны принять власти регионов. В ведомстве новые меры объяснили распространением коронавируса «в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Ограничения объявили на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России. В начале октября суточный прирост составлял около 9 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляют около 17 тысяч новых случаев ежедневно. В некоторых регионах ограничения на работу ресторанов ночью уже ввели, например, в Петербурге и Подмосковье.

Обновление 11:13 Отредактирован заголовок новости. Изначально в нём говорилось, что Роспотребнадзор запретил работу ресторанов в ночное время, однако он может только рекомендовать это — окончательное решение примут власти регионов.

#новости #covid19

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124 комментария
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Благоприятный колос

51

Теперь по ночам бухаем и танцуем на детских площадках.

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eNCake

Благоприятный
32

Впрочем, как и всегда

Ответить

Благоприятный колос

eNCake
2

Ну на больше выбора не оставили *открывает бутылку пива*

Ответить

Бессмысленный фонарь

Благоприятный
3

@eNCake
Вы подсмотрели, или у вас подсмотрели?

Ответить

Alexandr Ivanov

Бессмысленный
10

Двач часто пиздит коменты тж под посты в телегу. И это уже довольно давно 

Ответить

Благоприятный колос

Alexandr
4

Надо найти и выебать эту крысу. Комменты тж'шников остаются на тж.

Ответить

Безопасный чувак

Благоприятный
0

@Kitty Tinker-Bell  поговорить надо, что это такое?

Ответить

Бессмысленный

Безопас…
0

Вроде @Neurotoxin001 с каналом двача был связан.

Ответить

Blahblah Pooh

Благоприятный
0
Ответить

glimpse unthinkable

Благоприятный
0

Согласен, даже если они спизжены с двача.

Ответить

Благоприятный колос

Бессмысленный
3

Ебать, я к этой хуйне отношения не имею. Может там новости редачить можно и у нас крыса завелась?

Ответить

Нищий кавалер

Бессмысленный
2

смотрите, двачер

Ответить

Бессмысленный фонарь

Нищий
3
Ответить

Данила

Нищий
2

"двачер"

подписан в тележке

хех мда

Ответить

Гибкий будильник

Бессмысленный
0

Интересно, а двач умеет оригинально шутить? Постоянные копипасты шуток и выдача за своих о многом говорит

Ответить

Jenny Smith

Благоприятный
0

пока и их не запретили. а впрочем, кого когда это останавливало.

Ответить

Ракетный алмаз

Благоприятный
0

как-то отъехал за такое в отделение

Ответить

AZP

Благоприятный
0

У нас когда это ввели, народ стал на улице тусить. Привозят готовую пиццу из супермаркета, бухлишко, кальян из дома...
Даже школу испанских танцев видел на открытом воздухе. Блютус-колонку поставили и танцуют себе.

Ответить

Евстафий Селюк

20

ну что, пизда соседям

Ответить

Jenny Smith

Евстафий
2

что мешали спать?..

Ответить

Просто Хэнк

Jenny
2
Ответить

Jenny Smith

Просто
2

а, нет, погоди, он же помер. (((
хотя в Дискотеке Авария тоже кто-то помер...
ну так помянем.

Ответить

Просто Хэнк

Jenny
0

Ну из этого клипа Тимати еще живой.

Ответить

Jenny Smith

Просто
0

доброго здоровьичка ему, жену хорошую и детишек побольше.

Ответить

Universe

Jenny
1

https://www.youtube.com/watch?v=6j085nO3kAI 

Ответить

Anton Antonov

16

Никаких больше вечеринок

Ответить

Дружеский цветок

Anton
1

Охуенная песня 

Ответить

Светский пришелец

7

Да что ж они докопались именно до ночного времени?
Что там по ночам у них происходит то?

Ответить

Разный историк

Светский
27

Мне тоже стало интересно и я один раз не лёг спать в 23 часа, а остался не спать дальше.

А дальше было что-то до жути невообразимое:

1:06 - мимо дома прошёл странного вида парень. Очевидно наркоман. В такое время нормальные люди не ходють

2:54 - в доме напротив на 4-м этаже включили свет. По кухне ходил силуэт голого мужика в трусах. Что-то пил из холодильника. Выключил свет

4:31 - мне захотелось в туалет. Никогда до этого мне не хотелось в туалет в это время. Всегда либо в 4:20, либо в 4:40. НО НЕ В 4:31!

5:33 - из подъезда вышел мужик, сел прогревать машину такси.

5:41 - таксист уехал.

7:00 - я пошёл спать. Но из-за пережитого стресса не мог уснуть.

7:54 - уснул

Повторять этот пиздец больше не планирую. Те, кто добровольно это делают - просто больные на всю голову

Ответить

Pavel Semenyuk

Разный
2

Классика, в 4:20 многие просыпаются

Ответить

Слава Инженеров

Светский
0

Сокращают число потенциальных социальных контактов, начали с порожняка всякого, с которым можно повременить

Ответить

Светский пришелец

Слава
1

Начинать с самых бесполезных мер — это очень по нашему.

Ответить

Слава Инженеров

Светский
1

Если больной и здоровый совсем не встретились - это как раз самый надежный способ не распространять

Ответить

Рыжий

Слава
1

Больной и здоровый теперь встретятся на даче или на квартире у кого-нибудь. Но все таки даже так - да, распространения должно будет стать меньше 

Ответить

Слава Инженеров

Рыжий
1

Но не все, а только самые упертые, кто не понимает намеков

Ответить

Рыжий

Слава
1

у нас еще новый год впереди. Вот где жесть будет с распространением 

Ответить

Blahblah Pooh

Рыжий
1

Да это все хуйня, на самом деле. Какая-то инструкция «как всех разозлить и не сделать ничего толкового». Тут или полный локдаун, и хуячить по улицам из машин дрянью, что все убивает, или хотя бы запретить собираться больше, чем по 5. А тут какие-то секторальные экономические ночные санкции. 

Ответить

Евгений Иванов

Слава
0

А смысл им беречь разных алкоголиков и наркоманов, которые по ночам не спят и гуляют.

Наоборот, нужно позволить им по ночам гулять, всех себя перезаражать и пусть бы умерли они все, обществу от этого хуже не будет.

Ответить

Слава Инженеров

Евгений
0

ты ни разу не гулял ночью?

Ответить

haunter

Светский
0

.

Ответить

ouxen

14

самоизоляция за свой счёт 2.0

Ответить

Денис Боголюбов

7

Давайте будем правильно читать документы.
Роспотребнадзор ввел масочный режим, но что касается увеселительных ночных заведений - это была рекомендация субъектам власти. Конкретно это решение будут уже принимать в каждом регионе отдельно.

Ответить

Степан Анейчик

Денис
5

Ты че сука, журналистов решил учить? Им виднее

Ответить

Blahblah Pooh

Денис
3

Там еще написано «Лицам... обеспечить ношение гигиенических масок». Дяденька, переведите, пожалуйста. Кого лица должны обеспечивать? Или кто эти лица должен обеспечивать?
Это ж не русский, это бюрократический.

Ответить

Денис Боголюбов

Blahblah
1

А это уже «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих»
Каждый обеспечивает сам свое лицо маской)

Ответить

Ракетный алмаз

Денис
2

когда федералы пишут субъектам, субъекты по-умолчанию слово "рекомендовать" принимают как "исполнить обязательно". это устоявшаяся практика

Ответить

Денис Боголюбов

Ракетный
0

Поживем, увидим, не все регионы вводили до этого.
Та же Москва, думаю останется работать по Собянинским QR-кодам.
Имхо, народу ничего не мешает также толпиться условно с 20:00 до 23:00, плодов закрытие в ночное время организаций не принесет🤷🏻‍♂️

Ответить

Сергей Васильев

4

А вот если бы носили маски то ничего такого не было бы!!!!!!!

Ответить

Благоприятный колос

Сергей
2

Так их же носили: на шее, на подбородке, на руке, в кармане.

Ответить

Ivan Anbelia

Благоприятный
0

Сцук. Попова ты шоль?

Ответить

Благоприятный колос

Ivan
1

Сцук. Спалили пи*оры.

Ответить

сироп от щекотки

Благоприятный
0

.. Неопреновые маски еще носили, да

Ответить

Alan Hubiev

Сергей
–15

Я хуею, ну неужели кто-то думает что это ради блятской безопасности делается суукааа, да в некоторых странах не носят и не носили маски в принципе  и ограничений нет, какое еще нужно блять доказательство что корона эта санная убивает только впечатлительных стариков которым за 90, Нет же блять  кричит маски надо было носить, так это все из-за таких как ты! 

Ответить

Сергей Васильев

Alan
1

Из-за таких как ты люди умирают. Офигеть, сложно маску надеть, деда не жалко? Отправил твой комментарий на пикабу, жди удара в ебло от любого трудового человека у которого есть семья.

Ответить

Александр Барышников

Сергей
3

Можешь и сам туда отправиться, возвращаться не стоит.

Ответить

Alan Hubiev

Сергей
–1

Да мне плевать как ты это перефразировал и понял и куда отправил, люди имеют свойство умирать особенно в таком возрасте, из-за таких как ты и умирают, что наводит суету с этим санным вирусом, масками в которых невозможно дышать и этими видео типо переполненными больницами и горами трупов! 

Ответить

Сергей Васильев

Alan
1

Маски нужны чтобы чихающий не заражал стариков. А ты хочешь чтобы все им в лицо плевали и потом считали будто те «умерли от естественных причин». Написал письмо в администрацию президента с просьбой проверить твои комментарии на экстремизм.

Ответить

Александр

Сергей
0

А что же не в ООН?

Ответить

vvtwittep

Сергей
0

Ты что чихаешь постоянно? Если да то тебе лечиться надо. 

Ответить

Blahblah Pooh

vvtwitt…
0

От ковида)

Ответить

Педагогический шмель

Alan
1

С одной стороны вирус может быть действительно опасный, с другой стороны хреново когда критику вообще не хотят воспринимать из-за паники. 
Так-то если подумать за время коронавируса народ ещё больше подтолкнули к безналичке (не сказать, чтобы я сам был сильно против, но знаю, что часть населения не хочет расставаться с наличными и понятно почему. Когда-то большевики золото изымали, в 90е у людей банковские накопления сгорели, понятно что доверия у многих уже нет).
Запустили стройки по реновации в Москве против которых люди выступали, а тогда ведь был запрет на общественные собрания. Говорили что строители в масках и проверяются, а вот массовые митинги это опасно. 
Собрали инфу кто где живёт и куда ездит когда ввели пропускную систему. 
Голосование по поправкам в конституцию провели. 
Недавно видел 2 новости пролетевшие, что тиннитус, то есть писк в ухе может быть последтсвием коронавируса и ещё что выпадение волос может быть последствием коронавируса. 
Что ж, у меня есть примеры людей которые облысели во времена СССР. У одного предполагаемо после купания в море начали волосы выпадать, потому как после того купания он очень плохо себя чувствовал. У другого это называют просто особенностью организма. Пищание в ушах было у самого ещё задолго до первых новостей о коронавирусе. 
И ведь такие симптомы появлялись в новостях в большом количестве сменяя друг друга. 

Ответить

Да ладно

Alan
1

какое еще нужно блять доказательство

а какое уже есть?

Ответить

Андрей Штольц

Alan
0

Ты обронил

Ответить

Слава Инженеров

Alan
–1

Если есть возможность хоть на процент помочь ситуации, то это же лучше чем нулевой вклад.

Ответить

haunter

Alan
–3

желаю чтобы твоя мать откинулась от короны

Ответить

Денис Зеленов

Сергей
0

Не, хватит продвигать эту антинаучную чушь. Маски не помогают против короны. Более того, могут создавать даже больше опасности для вас и окружающих.

Ответить

Сергей Васильев

Денис
–1

Маски это лучшая защита от короны. Японские врачи доказали. Надо каждого, кто отказывается от маски, брать за шиворот и выкидывать из транспорта. По подсчетам немецких ученых каждый, кто отказывается носить маску, виновен в смерти как минимум 20 человек.

Ответить

Софья Евтюшина

6

Ночные визиты в макавто тоже отменяются что ли?

Ответить

Юлия Данилова

Софья
0

беда...

Ответить

Алексей Владимирович

Софья
0

Еда на вынос даже в первый раз не закрывалась

Ответить

Софья Евтюшина

Алексей
0

Тут каждый раз что-то новенькое. Уже не знаешь, к чему готовиться...

Ответить

MEGAtraXXXer666

Софья
0

Ну как не знаешь, к земле

Ответить

Николай Корягин

4

Там в пункте 2 написано слово РЕКОМЕНДОВАТЬ, а не ЗАПРЕТИТЬ! Т.е. еще ничего не запрещали, не нужно нагонять раньше времени! Хайпожоры, чертовы.

Ответить

Светский пришелец

Николай
0

Ты иностранец? Ты не знаешь что такое «не рекомендовать» на советском бюрократическом языке?

Ответить

Николай Корягин

Светский
2

Уважаемый «не иностранец», прочти текст постановления внимательно. Там написано на понятном тебе русском языке, что органам исполнительной власти необходимо исполнить пункт 1 (о масках) и рекомендация по следующим перечисленным пунктам. Т.е. решение запрещать или нет остается за местными органами власти.

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

У социоблядей траур

Ответить

ouxen

3

дневные заведения засыпают, просыпается масочный режим

Ответить

Лев Бабенко

3

Блджад, в группе риска пожилые и люди со слабым иммунитетом. Разумеется, именно они и ходят ночью по барам и увеселительным заведениям!

Ответить

Дружеский цветок

0

Масочный режим — круто, давно пора

Ответить

Знаменитый Слава

Дружеский
4

Вот теперь то заживем и болеть меньше будем 

Ответить

vvtwittep

Знаменитый
0

Вообще не будем и жить станем до 200 лет. 

Ответить

Дружеский цветок

Знаменитый
–1

Да, чем больше людей носит маски в помещениях, тем лучше 

Ответить

Anton Antonov

2

А теперь смотрим как начнет рости продажа пластиковых стаканчиков

Ответить

Евгений Иванов

2

Становится понятно, что ОНИ бессильны против этого, ибо НИЧЕГО не могут сделать.

Несмотря на маскарад, люди продолжают заболевать.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Разве это запрет? Насколько я понял - рекомендация.

Ответить

Эдуардыч 2.0

0

Комендантский час почему не ввели?

Ответить

КтоКакБог

Эдуардыч
3

И расстрелы....каждого пятого пойманного без маски.
При чем дать право расстреливать кассирам из Пятерочки.
"Галя, у нас расстрел!"

Ответить

Благоприятный колос

Эдуардыч
0

Сначало комендантский час, потом самоизоляция, а потом карантин что ли? Совсем еб***лся?

Ответить

Нищий кавалер

1

Пофиг

Ответить

Дитковский

Нищий
–1

Каждый раз когда ты меняешь ник, ты становишься более токсичным... у тебя все хорошо?

Ответить

Нищий кавалер

Дитковский
0

Мне всё равно теперь на всё, ник меняется от настроения, а не наоборот

Ответить

Евстафий Селюк

Нищий
0

что случилось?

Ответить

Разный историк

Евстафий
1
Ответить

Нищий кавалер

Евстафий
0

тж скатился, в очередной раз

Ответить

Дитковский

Нищий
0

Ты пишешь так, будто ты нейронка созданная будильником на 6 утра и понедельником

Ответить

Нищий кавалер

Дитковский
0

может быть, кому какая разница?

Ответить

Благоприятный колос

Дитковский
0

Он просто расстроился сильно из-за этой новости.

Ответить

Магнитный жар

1

У кого свободная хата?

Ответить

Alan Hubiev

1

Вот и сбылась мечта маскадрочров))

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Мне нравится как у вас самое главное в "а также" подзаг ушло.

На рестораны-то поебать.

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
0

Ага, спасибо, теперь норм.

Ответить

German Zarovniaev

1

все же знают, что ковид опаснее ночью

Ответить

Ivan Nikiforenko

1

Походу и Новый Год отлетает.
Развлекательные заведения сейчас:

Ответить

Ринат Вакилов

1

Роспотребнадзор запретил проводить развлекательные мероприятия

Россия для грустных

Ответить

Sergey Korneev

1
Ответить

Евгений Мартынов

1

Был взят оперативный комментарий представителя роспотребнадзора

Ответить

German Times

0

А что, коронавирус только по начал распространяется?

Ответить

КтоКакБог

German
0

каждому терпению приходит конец.

Ответить

Константин Шумов

0

У Вовы снова появилась возможность ввести ЧС в стране и выписать кеш для населения, но этот Хуебес опять все проебет🤦🏻‍♂️закончит год с рейтингом, как нефть в феврале🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Разный историк

Константин
0

Чо?

Ответить

Peter Brand

–2

Спасибо большое человеческое, пивная под окнами реально заебала ночными разборками....  Стоп это ж не ресторан.. их закроют?

Ответить

Благоприятный колос

Peter
0

Никто черный вход не отменял. Ну или на вынос работать будут.

Ответить

NightmareZ

Peter
0

Нет, это другое.

Ответить

Роман Белоус

0

комментарий удален

Ответить

КтоКакБог

Роман
1

Тебе никто ничего не должен.

Ответить

Алексей Астафьев

0

Рейв накрылся, соседям реально пизда

Ответить

Ivan

0

Ммм как всегда) почему бы рестораны или бары не оставить работать как и днем с соблюдением посадки?) если какие то дебилы устраивают пати, то почему другие должны страдать? Проверки и ебать со штрафами за такое

Ответить

Аккуратный американец

0

В тоже время роспотребнадзор

Ответить

Litnikov Danil

0

Активность ради активности имхо

Ответить

Sergey Mazhurin

0

Сообщение удалено

Ответить

Blahblah Pooh

0

Все в Беларууууусь!!!

Ответить

Глеб Савчик

0

А как же хеллоуин (((

Ответить

Дмитрий Григорьев

–1
Ответить

Danya Rubik

Дмитрий
0

Охуеть, у ШКЯ уже буржуи мемы воруют и вотермарки лепят.

Ответить
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