Merlion входит в 50 крупнейших частных компаний России по версии Forbes и развивает собственные проекты — магазины «Позитроника» и «Ситилинк».

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Топ-менеджеры подозреваются в поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ) и убийстве, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты е, ж части 2 статьи 105 УК РФ), сообщило АГН «Москва».

По первой статье им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, по второй — до 20 лет. «Коммерсантъ» выяснил, что, по версии следствия, топ-менеджеры причастны к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области: жертву которого сожгли вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления.

23 октября Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента по безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве. Он входит в совет директоров банка «Реалист», владельцами которого являются Абрамов, Мангутов и Карчев. Связан ли арест Левина с арестом владельцев Merlion, пока не сообщается.

В 2010 году Левина и других сотрудников «Евросети» оправдали по делу о похищении человека и вымогательстве. По этому делу следствие пыталось привлечь в качестве обвиняемого одного из основателей компании Евгения Чичваркина, из-за чего он в конце 2008 года уехал в Великобританию.