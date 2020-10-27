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Артём Мазанов
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Троих совладельцев одного из крупнейших в России IT-дистрибьютора Merlion арестовали по делу об убийстве Материал редакции

Merlion входит в 50 крупнейших частных компаний России по версии Forbes и развивает собственные проекты — магазины «Позитроника» и «Ситилинк».

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Топ-менеджеры подозреваются в поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ) и убийстве, совершённом общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты е, ж части 2 статьи 105 УК РФ), сообщило АГН «Москва».

По первой статье им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, по второй — до 20 лет. «Коммерсантъ» выяснил, что, по версии следствия, топ-менеджеры причастны к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области: жертву которого сожгли вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления.

23 октября Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента по безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве. Он входит в совет директоров банка «Реалист», владельцами которого являются Абрамов, Мангутов и Карчев. Связан ли арест Левина с арестом владельцев Merlion, пока не сообщается.

В 2010 году Левина и других сотрудников «Евросети» оправдали по делу о похищении человека и вымогательстве. По этому делу следствие пыталось привлечь в качестве обвиняемого одного из основателей компании Евгения Чичваркина, из-за чего он в конце 2008 года уехал в Великобританию.

#новости #право

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7 комментариев
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Защитный Женя

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Никогда силовики не отжимали бизнес и вот опять.

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Kir Nagirnyak

2

Поделом! Вчера заебался ждать загрузки страницы на мобильной версии Ситилинк

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Лысина Арика

Kir
0

А он в целом плохо работает, вероятно мало поджогов/

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AZP

Kir
0

Теперь они тебе из СИЗО точно ускорят загрузку.

Ответить

Долгосрочный волк

0

Пиздец, а че 5 лет ждали то?

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Антон Лисин

0

Что у нас остаётся кроме днс 

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Знаменитый Слава

0

Беспроигрышная стратегия всех времен

1. Ставим на карандаш несколько тысяч бизнесменов
2. Находим до чего доебаться
3. Ждем пока разовьют бизнес
4. Раскрываем любое дело
5. Отжимаем бизнес 

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