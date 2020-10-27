Он посчитал оскорбительным показ карикатур на правительственных зданиях во Франции.

В закладки

Муфтий Чечни и советник главы региона Салах-Хаджи Межиев обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни из-за акций памяти Самюэля Пати, убитого под Парижем. Его заявление опубликовано в инстаграме духовного управления мусульман Чечни.

Межиев обвинил Макрона в попытках сделать «умалишённого профессора» национальным героем, а также в подстрекательстве мусульман к провокационным действиям. Он посчитал недопустимым вывешивание карикатур на правительственные здания во Франции и назвал это «не просто безответственным деянием, выходящим за все моральные и этические рамки, а чётко спланированной атакой на ислам и всё мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами».

Муфтий утверждает, что президент Франции поручил вывесить карикатуры «на всех правительственных зданиях», однако СМИ сообщали о таких акциях только в Монпелье и Тулузе.

Chris Tomlinson @TomlinsonCJ

https://t.co/pnhU0EXTsc Charlie Hebdo cartoons, including one of Mohammed, projected onto Montpellier government building. Проекция карикатур в Монпелье