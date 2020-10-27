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Алексей Боржонов
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Муфтий Чечни обвинил Макрона в разжигании межнациональной розни из-за акций памяти убитого под Парижем учителя Материал редакции

Он посчитал оскорбительным показ карикатур на правительственных зданиях во Франции.

72 комментария
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Муфтий Чечни и советник главы региона Салах-Хаджи Межиев обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни из-за акций памяти Самюэля Пати, убитого под Парижем. Его заявление опубликовано в инстаграме духовного управления мусульман Чечни.

Межиев обвинил Макрона в попытках сделать «умалишённого профессора» национальным героем, а также в подстрекательстве мусульман к провокационным действиям. Он посчитал недопустимым вывешивание карикатур на правительственные здания во Франции и назвал это «не просто безответственным деянием, выходящим за все моральные и этические рамки, а чётко спланированной атакой на ислам и всё мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами».

Муфтий утверждает, что президент Франции поручил вывесить карикатуры «на всех правительственных зданиях», однако СМИ сообщали о таких акциях только в Монпелье и Тулузе.

Chris Tomlinson @TomlinsonCJ
Charlie Hebdo cartoons, including one of Mohammed, projected onto Montpellier government building.
https://t.co/pnhU0EXTsc
Проекция карикатур в Монпелье

Самюэля Пати обезглавили вечером 16 октября после того, как он во время лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний россиянин чеченского происхождения. Он выложил в твиттере фото головы Пати и обратился к Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Президент Франции назвал произошедшее терактом, а после смерти Пати во Франции прошли акции памяти об учителе.

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#новости #терактподпарижем

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72 комментария
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Роман Трусов

70

Оказывается, это картинки разжигают межнациональную рознь. А вовсе не отрезатели голов.

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Евгений Клочков

Роман
22

А потом они еще обижаются, почему на них плохо думают

Ответить

Разный историк

Евгений
7

Не вздумай еще и в голове представлять эти картинки

Ответить

Молодежный колос

Разный
9

а то отрежут

Ответить

Михаил Никитин

Евгений
5

Я недавно задался таким вопросом - являюсь ли я расистом, если большинство восточных мусульман вызывают у меня изначально какую-то неприязнь, появляется желание уйти из этого места, не разговаривать с этими людьми. Но с моей стороны, в этом нет никакой идеи ненависти и тд, это просто внутреннее ощущение.

В результате я решил, что это они виноваты в том, что я изначально плохо к ним отношусь

Ответить

Ракетный алмаз

40

умалишённого профессора

поняли да. ум типа в мозге, а мозг типа в голове.. а профессора лишили головы...

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ракетный
2

Красиво

Ответить

Евгений Клочков

25

Неженки какие-то, обижаются на смешные картиночки про своего выдуманного друга

Ответить

Dead Horse

20

Сиди в ауле своем ебанина и не смотри инстаграм. Ëбана тварь. Рванина радикальная. Иди дочери своей клитор отрежь

Ответить

Могучая Веточка

Dead
2

Дочь не трогай(((

Ответить

Dead Horse

Могучая
1

Извини, в этом не прав

Ответить

Triom Fellox

Dead
0

Лучший! Сказал за всех.

Ответить

Dead Horse

Triom
0

Зла не хватает

Ответить

Triom Fellox

Dead
2

ну 20 год, мэн, этот год без иронии не пережить, крепись!

Ответить

Dead Horse

Triom
2

Спасибо. Хорошего дня тебе

Ответить

Данила

Dead
0

А он может и не смотреть, аккаунт "духовного управления" же. Но ты зайди в комменты к посту и охуей.
Чё посоны киберпанк? High tech, low life.

Ответить

Иван Сидоров

12

ну и имя блять муфтий чечни 

Ответить

Митя Простомолотов

Иван
4

Муфтий это не имя
Знаешь такая штука есть муфта руки греть с отверстиями по бокам? Муфтий тоже самое, только с одним отверстием

Ответить

Rodion Kutsaev

Иван
1

Родители приколисты походу были

Ответить

aliftin

5

Хуя он отбитый. Всегда думал что что бы занять большой пост в какой-то религиозной организации нужно быть умным, а не фанатичным идиотом. Это дед меня переубедил. 

Ответить

Евгений Клочков

aliftin
9

Он скорее всего умный, но если бы он ответил иначе - паства бы не поняла

Ибо судя по комментариям под такими новостями в их местах обитания - явно больше половины не осуждают убийство или даже одобряют

Ответить

aliftin

Евгений
1

Если ты глава религиозной ячейки, то должен фильтровать свой бред. То что он сказал можно донести по разному, но он выбрал самый херовый способ. 

Ответить

Евгений Клочков

aliftin
2

Этим в нашей богоспасаемой многонационалии можно, как вчера проснулись

Некоторым главам регионов и высокопоставленным чинам одной религии можно говорить то, за что какую-нибудь журналистку из русской глубинки замордуют по судам по экстремисткой статье 

Ответить

Данила

aliftin
0

самый херовый способ

Почему? В комментах к посту полно одобрения его словам.

Ответить

aliftin

Данила
2

Мы в 2020 году живём и сейчас недостаточно одного одобрения народа. Муфтий своими высказываниями формирует образ мусульман среди других людей. Я конечно может быть дохуя хочу, но хотелось бы что бы у меня не возникало чувство страха от осознания того что где-то есть дед, его слушает куча народу и он одобряет отрезание голов. 

Ответить

Nick Rosenberg

aliftin
0

Почему? Дед и куча народу будут в любом случае, и лучше бы тебе о них знать, чем не знать.

Ответить

Blahblah Pooh

Nick
0

Ты не понял, это не просто пост в инсте. Он де-факто объявил войну.

Ответить

Данила

aliftin
0

хотелось бы что бы у меня не возникало чувство страха от осознания того что где-то есть дед, его слушает куча народу и он одобряет отризание голов.

В этом и суть. Посеять страх минимальными средствами. Боишься их — помогаешь им.

Ответить

Разный историк

aliftin
5

всегда было ровно наоборот

Ответить

aliftin

Разный
0

Разве? Спору нет, там сидит куча фриков и наглухо отбитых дедов с мозгами канарейки, но что бы поставить на должность муфтия Чечни человека с таким отношением к проблеме, это нужно постараться. 

Ответить

Благоприятный колос

7

Он посчитал оскорбительным показ карикатур на правительственных зданиях во Франции.

Ели бы мне показали карикатуру на _подставте сюда свою страну_ я бы поржал.

Ответить

Нищий кавалер

Благоприятный
0

Есть такие занудные, неинтересные люди, которые не понимают шуток

Ответить

Роман Белоус

Нищий
0

да там вроде не ради рофла размещали

Ответить

Нищий кавалер

Роман
0

я в целом про обижаек таких

Ответить

AZP

6

Выдайте муфтию Чечни живую овцу и комнату с плотными шторами - он успокоится.

Ответить

Blahblah Pooh

AZP
–6

Чел, вот только тебя в этом конфликте и не хватало. Угомонись, а?

Ответить

AZP

Blahblah
3

Тоже овечка нужна?

Ответить

Подозрительный бас

5

Кстати, а новость про то, что Франция отозвала своего посла в Турции, тут была? 

Эрдоган оскорбил Макрона после убийства учителя…
Эрдоган сказал, что Макрону нужно проверить, здоров ли он психически, после того как тот пообещал…
www.bbc.com
Ответить

Blahblah Pooh

Подозрительный
1

Ого. Так вот о чем говорили на валдайской речи, о конфликте Франции и Турции. Спасибо, чел

Ответить

Подозрительный бас

Blahblah
0

Пришлось гуглить что такое валдайская речь, но пожалуйста)

Ответить

Рыжий

5

Т.е в ближайшем будущем стоит ожидать новых терактов от выходцев из России? И после таких заявлений от лидера конфессии в России удивляться, почему Россию никто не любит? Лол просто

Ответить

Blahblah Pooh

Рыжий
0

Да это вообще пиздец, у которого последствий щас будет — замучаемся разгребать. О-ху-еть. Говорил с французами недавно — категорически не хотели обсуждать эту тему, мол, очень болезненная. Ну теперь начнется. 

Ответить

Blahblah Pooh

Blahblah
2

Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество.

Макрон, ты ... враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман

Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца.

Бляяяяя

Ответить

Атлант поправил плечи

0

а французы еще путают Чехию и Чечню? 

Ответить

Разный историк

Атлант
6

в смысле блять... это разные страны?

Ответить

Атлант поправил плечи

Разный
19

вот ты и попался чехочеченский националист 

Ответить

Твоего деда дед

Разный
6

в смысле блять... Чечня это не страна

Ответить

Данила

Твоего
2

А это тогда что? Нашёлся географ.

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Данила
1

Чечия = Чечня + Чехия

Ответить

Мир Май

3

 атакой на ислам и всё мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами

А может им просто перестать убивать за религию?

Ответить

Ivan Nikiforenko

3

Как я понял, муфтия скорее интересует якобы оскорбляющая мусульманство карикатура, а не лишение жизни невинного человека особо жестоким способом одним из представителей его религии...как вообще один из лидеров конфессии может так отвечать? Он считай прямо поддержал убийства на религиозной почве, сейчас что, 15 век?
Расовый конфликт уже был, теперь для успешного окончания 20 года нужен еще и религиозный?
Пиздец.

Ответить

Данила

2

чётко спланированной атакой на ислам и всё мусульманское сообщество,

способной обернуться новыми человеческими жертвами

Это угроза?

Ответить

Blahblah Pooh

Данила
0

Это хуже. Там в его инсте текст, который стопудово расценят как команду. Будут попытки покушения по-любому

Ответить

Данила

Blahblah
0

Думаю, такая угроза висит над каждым президентом мало-мальски влиятельной страны. Не зря же сб кормится.

Ответить

Blahblah Pooh

Данила
0

Да я не переживаю, что его убьют — хуй там было, конечно. Но ты прикинь последствия этого всего. Это ж будут россияне, или сделано при помощи россиян — раз. 

Ответить

Митя Простомолотов

2

Любимая

Ответить

Вова А.

2

немного дат:

632 г. — смерть "пророка" Магомета — официально ислам вступил в силу.
635 г. — мусульмане захватывают Дамаск;
638 г. — мусульмане захватывают Иерусалим;
645 г. — захватывают и разграбляют античную Александрию;
649 г. — захвачен о. Кипр;.

673 г. — попытка осады и захвата христианского Константинополя;
693 г. — мусульмане захватывают всю христианскую Северную Африку;
711 г. — мусульмане оккупируют Европу — начало захвата Испании (всего Пиренейского п-ва);
721 г. — пал г. Сарагоса (столица Арагонской короны. Испания);
732 г. — битва при Пуатье (мусульман наконец-то удалось остановить, но уже глубоко во Франции);
813 г. — мусульмане атакуют г. Рим (Италия);
837 г. — атакован г. Неаполь;
838 г. — нападение сарацинов на г. Марсель (Франция);
842 г. — нападение мусульман на Серданью и Марсель (опять);
846 г. — под атакой сарацинов опять г. Рим;
870 г. — арабы захватили о. Мальта;
878 г. — мусульмане оккупируют город Сиракузы (остров Сицилия) (9 месяцев осады, единицы выживших после резни);
889 г. — мусульманами разрушен г. Тулон (Франция);
902 г. — мусульмане захватили г. Таормина (Сицилия); европейцы теряют Сицилию;
921 г. — большую группу английских пилигримов по пути в Рим к гробницам Апостолов сарацины зверски убивают в горном перевале Альп;
935 г. — мусульмане нападают на Геную;
1009 г. — арабы оскверняют и частично разрушают храм Гроба Господня;
1010 г. — падение Козенцы (Италия);
1015 г. — мусульмане нападают на остров Сардинию;
1016 г. — сарацины сожгли Пизу и распяли христиан на крестах;
1027 г. — Ислам проникает в ряды печенегов, начинаются гонения на христиан на территории бассейна реки Дон;
1038 г. — Мусульмане оккупируют всю Переднюю Азию вместе с Закавказьем и Анатолией.
1095 г. — Клермонский собор, где Папа Урбан II выступает с пламенной речью, что так больше терпеть нельзя. — НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД!

Ответить

Вова А.

Вова
0

вот особенно про гроб Господня, вот если кто-то приедет в Мекку и немного разрушит Каабу, интересно как отреагируют мусульмане, наверное, будут призывать не делать поспешных выводов, сесть за стол переговоров..

Ответить

Данила

Вова
0

Вот это какое-то притягивание за уши и максимальное упрощение .

Ответить

sdd264

0

Кстати, зачем препод демонстрировал картинки с пророком?

Ответить

Blahblah Pooh

sdd264
3

Он был учителем свободы слова. Кейс с Шарли Эбдо был частью программы. При этом перед показом он предупредил студентов, что для мусульман следующая тема может быть оскорбительной, и предложил им выйти. Все мусульмане вышли, кроме одной девочки — та после рассказала папе. И понеслась.

Ответить

Подозрительный бас

1

@Перенесите В @Грозный 

Ответить

Dmitriy

1

Религиозность - бич пещерных людей. Всех ярых фанатиков в дурку.

Ответить

Илья Гераськин

0

Голову Макрону не грозил отрезать?

Ответить

Долгосрочный волк

Илья
2

Раз на раз выйти

Ответить

Иван Иванович

0

.

Ответить

Самвел Нагибян

0

набросил так набросил...

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Чэчня крута

Ответить

Андрей Галицкий

0

порвался, жаль (мир ему)

Ответить

Вадим Ащеулов

0

Весело у них там

Ответить

Вторичный шмель

0

Как отписаться от вашей религии, где хэштег

Ответить

Rustam Habibi

0

Макрон пидора@ от шлюхи. Ни один мусульманин (да и вообще нормальный, с детства воспитанный человек)никогда не позволит себе оскорбительные высказывания в адрес какой либо религии.
Этот геронтофил (Как в том анекдоте: доктор у меня проблемы со зрением. Док посмотрел на жену больного и сказал да согласен. Посмотрите на его жену и всё становится ясным) ещё обижается, что ему посоветовали проверить мозги (если они там ещё остались).
Роман, Евгений и многим ещё вменяемым: сначала были картинки, а затем всё остальное.
Dead Horse : Зла не хватает? Иди головой бейся об стенку.

Всем, всем, всем : давайте жить дружно и в мире. Не трогать никакую веру.

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