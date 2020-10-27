Муфтий Чечни обвинил Макрона в разжигании межнациональной розни из-за акций памяти убитого под Парижем учителя Материал редакции
Он посчитал оскорбительным показ карикатур на правительственных зданиях во Франции.
Муфтий Чечни и советник главы региона Салах-Хаджи Межиев обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни из-за акций памяти Самюэля Пати, убитого под Парижем. Его заявление опубликовано в инстаграме духовного управления мусульман Чечни.
Межиев обвинил Макрона в попытках сделать «умалишённого профессора» национальным героем, а также в подстрекательстве мусульман к провокационным действиям. Он посчитал недопустимым вывешивание карикатур на правительственные здания во Франции и назвал это «не просто безответственным деянием, выходящим за все моральные и этические рамки, а чётко спланированной атакой на ислам и всё мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами».
Муфтий утверждает, что президент Франции поручил вывесить карикатуры «на всех правительственных зданиях», однако СМИ сообщали о таких акциях только в Монпелье и Тулузе.
Самюэля Пати обезглавили вечером 16 октября после того, как он во время лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний россиянин чеченского происхождения. Он выложил в твиттере фото головы Пати и обратился к Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Президент Франции назвал произошедшее терактом, а после смерти Пати во Франции прошли акции памяти об учителе.
Оказывается, это картинки разжигают межнациональную рознь. А вовсе не отрезатели голов.
А потом они еще обижаются, почему на них плохо думают
Разный историк
Не вздумай еще и в голове представлять эти картинки
Я недавно задался таким вопросом - являюсь ли я расистом, если большинство восточных мусульман вызывают у меня изначально какую-то неприязнь, появляется желание уйти из этого места, не разговаривать с этими людьми. Но с моей стороны, в этом нет никакой идеи ненависти и тд, это просто внутреннее ощущение.
В результате я решил, что это они виноваты в том, что я изначально плохо к ним отношусь
Неженки какие-то, обижаются на смешные картиночки про своего выдуманного друга
Сиди в ауле своем ебанина и не смотри инстаграм. Ëбана тварь. Рванина радикальная. Иди дочери своей клитор отрежь
Дочь не трогай(((
Лучший! Сказал за всех.
Зла не хватает
ну 20 год, мэн, этот год без иронии не пережить, крепись!
ну и имя блять муфтий чечни
Муфтий это не имя
Знаешь такая штука есть муфта руки греть с отверстиями по бокам? Муфтий тоже самое, только с одним отверстием
Хуя он отбитый. Всегда думал что что бы занять большой пост в какой-то религиозной организации нужно быть умным, а не фанатичным идиотом. Это дед меня переубедил.
Он скорее всего умный, но если бы он ответил иначе - паства бы не поняла
Ибо судя по комментариям под такими новостями в их местах обитания - явно больше половины не осуждают убийство или даже одобряют
Этим в нашей богоспасаемой многонационалии можно, как вчера проснулись
Некоторым главам регионов и высокопоставленным чинам одной религии можно говорить то, за что какую-нибудь журналистку из русской глубинки замордуют по судам по экстремисткой статье
Мы в 2020 году живём и сейчас недостаточно одного одобрения народа. Муфтий своими высказываниями формирует образ мусульман среди других людей. Я конечно может быть дохуя хочу, но хотелось бы что бы у меня не возникало чувство страха от осознания того что где-то есть дед, его слушает куча народу и он одобряет отрезание голов.
Почему? Дед и куча народу будут в любом случае, и лучше бы тебе о них знать, чем не знать.
Нищий кавалер
Есть такие занудные, неинтересные люди, которые не понимают шуток
да там вроде не ради рофла размещали
Выдайте муфтию Чечни живую овцу и комнату с плотными шторами - он успокоится.
Чел, вот только тебя в этом конфликте и не хватало. Угомонись, а?
Кстати, а новость про то, что Франция отозвала своего посла в Турции, тут была?
Ого. Так вот о чем говорили на валдайской речи, о конфликте Франции и Турции. Спасибо, чел
Т.е в ближайшем будущем стоит ожидать новых терактов от выходцев из России? И после таких заявлений от лидера конфессии в России удивляться, почему Россию никто не любит? Лол просто
Да это вообще пиздец, у которого последствий щас будет — замучаемся разгребать. О-ху-еть. Говорил с французами недавно — категорически не хотели обсуждать эту тему, мол, очень болезненная. Ну теперь начнется.
Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество.
Макрон, ты ... враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман
Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца.
Бляяяяя
а французы еще путают Чехию и Чечню?
Разный историк
в смысле блять... это разные страны?
в смысле блять... Чечня это не страна
атакой на ислам и всё мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами
А может им просто перестать убивать за религию?
Как я понял, муфтия скорее интересует якобы оскорбляющая мусульманство карикатура, а не лишение жизни невинного человека особо жестоким способом одним из представителей его религии...как вообще один из лидеров конфессии может так отвечать? Он считай прямо поддержал убийства на религиозной почве, сейчас что, 15 век?
Расовый конфликт уже был, теперь для успешного окончания 20 года нужен еще и религиозный?
Пиздец.
чётко спланированной атакой на ислам и всё мусульманское сообщество,
способной обернуться новыми человеческими жертвами
Это угроза?
Это хуже. Там в его инсте текст, который стопудово расценят как команду. Будут попытки покушения по-любому
Да я не переживаю, что его убьют — хуй там было, конечно. Но ты прикинь последствия этого всего. Это ж будут россияне, или сделано при помощи россиян — раз.
немного дат:
632 г. — смерть "пророка" Магомета — официально ислам вступил в силу.
635 г. — мусульмане захватывают Дамаск;
638 г. — мусульмане захватывают Иерусалим;
645 г. — захватывают и разграбляют античную Александрию;
649 г. — захвачен о. Кипр;.
673 г. — попытка осады и захвата христианского Константинополя;
693 г. — мусульмане захватывают всю христианскую Северную Африку;
711 г. — мусульмане оккупируют Европу — начало захвата Испании (всего Пиренейского п-ва);
721 г. — пал г. Сарагоса (столица Арагонской короны. Испания);
732 г. — битва при Пуатье (мусульман наконец-то удалось остановить, но уже глубоко во Франции);
813 г. — мусульмане атакуют г. Рим (Италия);
837 г. — атакован г. Неаполь;
838 г. — нападение сарацинов на г. Марсель (Франция);
842 г. — нападение мусульман на Серданью и Марсель (опять);
846 г. — под атакой сарацинов опять г. Рим;
870 г. — арабы захватили о. Мальта;
878 г. — мусульмане оккупируют город Сиракузы (остров Сицилия) (9 месяцев осады, единицы выживших после резни);
889 г. — мусульманами разрушен г. Тулон (Франция);
902 г. — мусульмане захватили г. Таормина (Сицилия); европейцы теряют Сицилию;
921 г. — большую группу английских пилигримов по пути в Рим к гробницам Апостолов сарацины зверски убивают в горном перевале Альп;
935 г. — мусульмане нападают на Геную;
1009 г. — арабы оскверняют и частично разрушают храм Гроба Господня;
1010 г. — падение Козенцы (Италия);
1015 г. — мусульмане нападают на остров Сардинию;
1016 г. — сарацины сожгли Пизу и распяли христиан на крестах;
1027 г. — Ислам проникает в ряды печенегов, начинаются гонения на христиан на территории бассейна реки Дон;
1038 г. — Мусульмане оккупируют всю Переднюю Азию вместе с Закавказьем и Анатолией.
1095 г. — Клермонский собор, где Папа Урбан II выступает с пламенной речью, что так больше терпеть нельзя. — НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД!
Кстати, зачем препод демонстрировал картинки с пророком?
Он был учителем свободы слова. Кейс с Шарли Эбдо был частью программы. При этом перед показом он предупредил студентов, что для мусульман следующая тема может быть оскорбительной, и предложил им выйти. Все мусульмане вышли, кроме одной девочки — та после рассказала папе. И понеслась.
Голову Макрону не грозил отрезать?
Макрон пидора@ от шлюхи. Ни один мусульманин (да и вообще нормальный, с детства воспитанный человек)никогда не позволит себе оскорбительные высказывания в адрес какой либо религии.
Этот геронтофил (Как в том анекдоте: доктор у меня проблемы со зрением. Док посмотрел на жену больного и сказал да согласен. Посмотрите на его жену и всё становится ясным) ещё обижается, что ему посоветовали проверить мозги (если они там ещё остались).
Роман, Евгений и многим ещё вменяемым: сначала были картинки, а затем всё остальное.
Dead Horse : Зла не хватает? Иди головой бейся об стенку.
Всем, всем, всем : давайте жить дружно и в мире. Не трогать никакую веру.