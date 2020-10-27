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Артём Мазанов
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Глава ростовского Минздрава ушла в отставку после гибели 13 пациентов из-за нехватки кислорода Материал редакции

После этой ситуации Татьяна Быковская ушла в отпуск и просила её не беспокоить.

14 комментариев
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Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В администрации Ростова-на-Дону также сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону. Этим отставкам предшествовали скандалы в ростовских больницах

  • 15 октября посетительница Кагальницкой районной больницы сняла видео с «трупом в палате», заявив, что пациенткам пришлось долго находиться рядом с телом умершей. Власти назвали этот ролик фейком. В этот же день автор ролика написала опровержение;
  • 15 октября СМИ опубликовали видео, в котором утверждалось, что в больнице Таганрога тела скончавшихся пациентов несколько дней лежат под лестницей в чёрных мешках. Власти заявили, что тела погибших от коронавируса лежали в коридоре, поскольку их не смогли сразу отвезти к патологоанатомам, но они были в специальных мешках;
  • 21 октября стало известно, что в городской больнице №20, переоборудованной под коронавирусный госпиталь, одновременно погибли 13 пациентов. Местные СМИ сообщили, что причиной смерти стала нехватка медицинского кислорода в ночь на 12 октября. 26 октября комиссия допустила, что в медучреждении могли быть перебои с кислородом;
  • 21 октября «Подъём» обратился к Быковской за комментарием из-за смерти 13 пациентов. Она попросила журналистов её не беспокоить, так как находится в отпуске.

Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных заражённых Covid-19. С 20 октября власти отчитываются о 300 новых заболевших.

В ноябре Быковская стала фигурантом уголовного дела в связи с подозрениями в превышении полномочий. Следствие всё ещё продолжается.

#новости #карантинвроссии

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14 комментариев
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Пожарный бокал

9

Ну у вас там санитарки сидят, пусть возьмут какие-нибудь тряпочки и сошьют кислородные баллоны.

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Dmitriy Volkov

4

Как удобно, вот они путинские специалисты на местах. 
На должности тёплой сидеть зарплату получать пожалуйста, как отвечать нужно съебалась в отставку, ахуенно. 

Ответить

Прохожий бинокль

Dmitriy
0

повсеместно замечаю, как дело касается какой-то ответственности, ее начинают либо перекладывать на других, либо сливаются

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Твоего деда дед

2

Запостил картинку в интернетах — 5 лет колонии.

Преступная халатность должностного лица, повлекшая гибель 13 пациентов — добровольное увольнение

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Вертер Робот

Твоего
2

Возможно это вскрылось из-за главврача этой больницы, депутата заксобрания, который умер от ковида в начале октября, которому самому не хватило кислорода и умер он уже в другой больнице, куда сам попросился. Это уже пиздец, когда главврач больницы умирает в другой больнице, потому что в собственной кислорода нет. А на пациентов всем насрать обычно.
https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5f96a2d99a79472a8ef32bc3

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Александр Бондаренко

1

Всегда удивляло в Пидарахе количество и бессмысленность всякого рода министров-хуистров в каждой сфере.

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Незнакомый бас

Александр
1

Александр, бюрократия
Бюрократия, Александр
Теперь ебитесъ

Ответить

Обосранный унитаз

1

Стравили

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Zakhar Zakharov

1

пздц :(

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Двойной кавалер

0

Её там еще судили в прошлом году

Министру здравоохранения Ростовской области и её…
Суд решил, что никто не скроется
www.donnews.ru
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Благоприятный колос

0

Конечно же проще уволиться, чем отвечать на вопросы.

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Litnikov Danil

0

Она попросила журналистов её не беспокоить, так как находится в отпуске.

Руководители такого уровня в отпуске всегда условно - во всяком случае я в частном секторе только таких встречал

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Андрей Рядькин

Litnikov
0

Или командировке на очередном круглом столе

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Litnikov Danil

Андрей
0

Неважно, по факту практически всегда доступны, если прям надо. Другие обычно долго не держались

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