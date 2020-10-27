Глава ростовского Минздрава ушла в отставку после гибели 13 пациентов из-за нехватки кислорода Материал редакции
После этой ситуации Татьяна Быковская ушла в отпуск и просила её не беспокоить.
Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, сообщила пресс-служба губернатора региона.
В администрации Ростова-на-Дону также сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону. Этим отставкам предшествовали скандалы в ростовских больницах
- 15 октября посетительница Кагальницкой районной больницы сняла видео с «трупом в палате», заявив, что пациенткам пришлось долго находиться рядом с телом умершей. Власти назвали этот ролик фейком. В этот же день автор ролика написала опровержение;
- 15 октября СМИ опубликовали видео, в котором утверждалось, что в больнице Таганрога тела скончавшихся пациентов несколько дней лежат под лестницей в чёрных мешках. Власти заявили, что тела погибших от коронавируса лежали в коридоре, поскольку их не смогли сразу отвезти к патологоанатомам, но они были в специальных мешках;
- 21 октября стало известно, что в городской больнице №20, переоборудованной под коронавирусный госпиталь, одновременно погибли 13 пациентов. Местные СМИ сообщили, что причиной смерти стала нехватка медицинского кислорода в ночь на 12 октября. 26 октября комиссия допустила, что в медучреждении могли быть перебои с кислородом;
- 21 октября «Подъём» обратился к Быковской за комментарием из-за смерти 13 пациентов. Она попросила журналистов её не беспокоить, так как находится в отпуске.
Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных заражённых Covid-19. С 20 октября власти отчитываются о 300 новых заболевших.
В ноябре Быковская стала фигурантом уголовного дела в связи с подозрениями в превышении полномочий. Следствие всё ещё продолжается.
Как удобно, вот они путинские специалисты на местах.
На должности тёплой сидеть зарплату получать пожалуйста, как отвечать нужно съебалась в отставку, ахуенно.
Прохожий бинокль
повсеместно замечаю, как дело касается какой-то ответственности, ее начинают либо перекладывать на других, либо сливаются
Запостил картинку в интернетах — 5 лет колонии.
Преступная халатность должностного лица, повлекшая гибель 13 пациентов — добровольное увольнение
Возможно это вскрылось из-за главврача этой больницы, депутата заксобрания, который умер от ковида в начале октября, которому самому не хватило кислорода и умер он уже в другой больнице, куда сам попросился. Это уже пиздец, когда главврач больницы умирает в другой больнице, потому что в собственной кислорода нет. А на пациентов всем насрать обычно.
https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5f96a2d99a79472a8ef32bc3
Всегда удивляло в Пидарахе количество и бессмысленность всякого рода министров-хуистров в каждой сфере.
Её там еще судили в прошлом году
Она попросила журналистов её не беспокоить, так как находится в отпуске.
Руководители такого уровня в отпуске всегда условно - во всяком случае я в частном секторе только таких встречал
Или командировке на очередном круглом столе
Неважно, по факту практически всегда доступны, если прям надо. Другие обычно долго не держались