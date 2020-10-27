После этой ситуации Татьяна Быковская ушла в отпуск и просила её не беспокоить.

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Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В администрации Ростова-на-Дону также сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону. Этим отставкам предшествовали скандалы в ростовских больницах

15 октября посетительница Кагальницкой районной больницы сняла видео с «трупом в палате», заявив, что пациенткам пришлось долго находиться рядом с телом умершей. Власти назвали этот ролик фейком. В этот же день автор ролика написала опровержение;

15 октября СМИ опубликовали видео, в котором утверждалось, что в больнице Таганрога тела скончавшихся пациентов несколько дней лежат под лестницей в чёрных мешках. Власти заявили, что тела погибших от коронавируса лежали в коридоре, поскольку их не смогли сразу отвезти к патологоанатомам, но они были в специальных мешках;

21 октября стало известно, что в городской больнице №20, переоборудованной под коронавирусный госпиталь, одновременно погибли 13 пациентов. Местные СМИ сообщили, что причиной смерти стала нехватка медицинского кислорода в ночь на 12 октября. 26 октября комиссия допустила, что в медучреждении могли быть перебои с кислородом;

21 октября «Подъём» обратился к Быковской за комментарием из-за смерти 13 пациентов. Она попросила журналистов её не беспокоить, так как находится в отпуске.



Ростовская область занимает шестое место по количеству выявленных заражённых Covid-19. С 20 октября власти отчитываются о 300 новых заболевших.

В ноябре Быковская стала фигурантом уголовного дела в связи с подозрениями в превышении полномочий. Следствие всё ещё продолжается.