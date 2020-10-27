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Алексей Боржонов
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Alibaba Group отказалась от названий должностей в компании, чтобы повысить качество работы и инициативность сотрудников Материал редакции

Общение на равных с вышестоящими коллегами особенно важно для молодых работников, считают в компании.

25 комментариев
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Alibaba Group отменила название должностей в компании и заменила их названием функций, которые выполняет работник, сообщили РБК в дочернем предприятии Alibaba Group в России Cainiao Network.

Проект запустили во всех структурах компании, чтобы привлечь молодых специалистов. Исследование Alibaba Group показало, что указание должностей в корпоративных чатах, на рабочих сайтах или в почте негативно влияет на инициативность сотрудников.

Вместо должностей работники будут видеть название функций, которые выполняют их коллеги. Например, «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций». «Когда человек видит в чате руководителя высокого уровня, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую», — пояснил лидер HR-функции Cainiao Network Евгения Волкова.

Такой подход особенно важен для поклонения Z (родившиеся после 2000 года), объяснила Волкова, а Alibaba Group хочет привлекать молодых специалистов. По её словам, возможность для выпускников вузов на равных общаться с топ-менеджерами без привязки к должности повышает качество работы — в некоторых случаях скорость реализации проектов выросла наполовину, добавила Волкова.

#новости #alibaba

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25 комментариев
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Павел Макров

6

В чем разница между лидером hr-функции и между руководителем/директором hr?

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Роман Белоус

5

Очень крутая идея

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Mmmax

Роман
0

Разве что если чатики рабочие полностью анонимные

Ответить

Роман Белоус

Mmmax
1

Да даже не в чатиках дело. Если такое внедрить у нас в россии, будет проще всем. Порой у какого-нибудь незначительного хуя должность звучит как "начальник по безопасности труда", и он ходит задрав нос, так как он ниибацца начальник, и общается со всеми остальными как с говном. Если такого переименовать в какого-нибудь "ответственного за огнетушитель", гонору поубавится. Ну это мне так видится. Может я и неправ.

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Владимир Земсков

Роман
0

Ты прав. У нас тоже безопасник почему-то обособляет себя от всех и оторван от коллектива. Строит из себя важный курица.

Ответить

Mmmax

Владимир
0

Объясни, может не понимаю, он перестанет быть безопасником, если его так не называть?

Ответить

Mmmax

Роман
0

Теоретически прав.
На практике, квалификация, полномочия и так сказать статустность никуда не денется. В отделах они сохранятся.

*А вот всякие анонимные митинги, без привязки к должности, имхо перспективная тема. 
Условный джуниор сможет попробовать пару ступенек перепрыгнуть за счет квалификации.
Но опят таки, это в очень больших конторах, где твою манеру общаться не знают.

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Правый бинокль

2

Немыслимая для Азии история так-то

Ответить

Евгений Кочин

Правый
0

Насколько я понимаю это немыслимо в первую очередь больше для Японии или Кореи, а вот китайцам видимо норм.

Ответить

Знаменитый Слава

1

Начислятель зарплаты, а ну, повысь мне бонусов в этом месяце 

Ответить

Евгений Клочков

Знаменитый
3

Начислитель, начислите юаня

Ответить

Сергей Морозов

1

Алибабалы изобрели горизонтальное управление

Ответить

Ценный шар

1

Чёт я не совсем поняла идею 

Ответить

Евгений Кочин

0

Звучит очень даже толково

Ответить

Ваша Закладко

Евгений
0

а лидеров трайба в сбер ещё не отменили? 

Ответить

Незнакомый бас

0

Слыш, стотыщюаньский, тебя миллионщик на ковер вызывает

Ответить

Богдан Пухальский

0

"Такой подход особенно важен для поклонения Z"

Мой поклон поколению ЗЕ.

Ответить

Олег Матвеенко

Богдан
0

ЗЕболотный ставит лайк. 

Ответить

Taktischer Corgi

0

Начало заката Алибаба груп

Ответить

Неправильный дым

0

хорошая идея, а то в офисной корпоративной культуре принято лебезение перед вышестоящими

Ответить

Твоего деда дед

0

В итоге получается куча-мала, где нет ни крайних, ни ответственных

Ответить

Неправильный дым

Твоего
0

ну  почему, это не отменяет того факта, что люди, которые там работают не первый день, по-прежнему знают, кто за что отвечает. в более-менее жирных конторах (в алибабе наверняка есть такое) всегда есть какие-то инфопорталы, где расписан каждый сотрудник, его зона ответственности и его контакты.

это только где-нибудь в госах и во всяких шарагах разруха и ебала, хоть с должностями, хоть без них

Ответить

web-watcher

0

- Привет! Я на работу в крутую компанию Alibaba Group устроился!
- Поздравляю! Кем?
- Функцией маркетинга!

Ответить

Semen Semenov

0

Что ещё придумают, чтобы не палить ком партию?

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

Почему это новость?

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