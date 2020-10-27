Alibaba Group отказалась от названий должностей в компании, чтобы повысить качество работы и инициативность сотрудников Материал редакции
Общение на равных с вышестоящими коллегами особенно важно для молодых работников, считают в компании.
Alibaba Group отменила название должностей в компании и заменила их названием функций, которые выполняет работник, сообщили РБК в дочернем предприятии Alibaba Group в России Cainiao Network.
Проект запустили во всех структурах компании, чтобы привлечь молодых специалистов. Исследование Alibaba Group показало, что указание должностей в корпоративных чатах, на рабочих сайтах или в почте негативно влияет на инициативность сотрудников.
Вместо должностей работники будут видеть название функций, которые выполняют их коллеги. Например, «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций». «Когда человек видит в чате руководителя высокого уровня, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую», — пояснил лидер HR-функции Cainiao Network Евгения Волкова.
Такой подход особенно важен для поклонения Z (родившиеся после 2000 года), объяснила Волкова, а Alibaba Group хочет привлекать молодых специалистов. По её словам, возможность для выпускников вузов на равных общаться с топ-менеджерами без привязки к должности повышает качество работы — в некоторых случаях скорость реализации проектов выросла наполовину, добавила Волкова.
Очень крутая идея
Да даже не в чатиках дело. Если такое внедрить у нас в россии, будет проще всем. Порой у какого-нибудь незначительного хуя должность звучит как "начальник по безопасности труда", и он ходит задрав нос, так как он ниибацца начальник, и общается со всеми остальными как с говном. Если такого переименовать в какого-нибудь "ответственного за огнетушитель", гонору поубавится. Ну это мне так видится. Может я и неправ.
Ты прав. У нас тоже безопасник почему-то обособляет себя от всех и оторван от коллектива. Строит из себя важный курица.
Теоретически прав.
На практике, квалификация, полномочия и так сказать статустность никуда не денется. В отделах они сохранятся.
*А вот всякие анонимные митинги, без привязки к должности, имхо перспективная тема.
Условный джуниор сможет попробовать пару ступенек перепрыгнуть за счет квалификации.
Но опят таки, это в очень больших конторах, где твою манеру общаться не знают.
Насколько я понимаю это немыслимо в первую очередь больше для Японии или Кореи, а вот китайцам видимо норм.
Звучит очень даже толково
"Такой подход особенно важен для поклонения Z"
Мой поклон поколению ЗЕ.
В итоге получается куча-мала, где нет ни крайних, ни ответственных
Неправильный дым
ну почему, это не отменяет того факта, что люди, которые там работают не первый день, по-прежнему знают, кто за что отвечает. в более-менее жирных конторах (в алибабе наверняка есть такое) всегда есть какие-то инфопорталы, где расписан каждый сотрудник, его зона ответственности и его контакты.
это только где-нибудь в госах и во всяких шарагах разруха и ебала, хоть с должностями, хоть без них
- Привет! Я на работу в крутую компанию Alibaba Group устроился!
- Поздравляю! Кем?
- Функцией маркетинга!