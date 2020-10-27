Общение на равных с вышестоящими коллегами особенно важно для молодых работников, считают в компании.

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Alibaba Group отменила название должностей в компании и заменила их названием функций, которые выполняет работник, сообщили РБК в дочернем предприятии Alibaba Group в России Cainiao Network.

Проект запустили во всех структурах компании, чтобы привлечь молодых специалистов. Исследование Alibaba Group показало, что указание должностей в корпоративных чатах, на рабочих сайтах или в почте негативно влияет на инициативность сотрудников.

Вместо должностей работники будут видеть название функций, которые выполняют их коллеги. Например, «функция маркетинга» или «функция корпоративных коммуникаций». «Когда человек видит в чате руководителя высокого уровня, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую», — пояснил лидер HR-функции Cainiao Network Евгения Волкова.