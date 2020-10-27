СМИ сообщили о двоих погибших в перестрелке в Чечне, которую устроили бойцы ОМОНа и СОБРа Материал редакции
По данным журналистов, ещё трое получили ранения.
Бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта в селе Ачхой-Мартан. Из-за стрельбы один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщает источник «Интерфакса».
По данным ТАСС, в перестрелке между силовиками погибли двое человек: один сотрудник Росгвардии и один гражданский. Правоохранительные органы пока не прокомментировали эту информацию.
Как пишет Baza, конфликт начался в кафе: управляющий вывел на улицу двоих пьяных сотрудников ОМОНа, которых не получалось успокоить. Он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь. На место прибыли трое сотрудников СОБРа Росгвардии, после чего диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу. Издание также сообщает о гибели двоих человек.
Алкоголь - харам же, не?
Ракетный алмаз
а погибший гражданский случайный или, получается, тот самый управляющий?
И вот эти люди будут учить французов (да и вообще всех людей) как им жить? Позор на голову убийцы и его семье