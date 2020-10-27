По данным журналистов, ещё трое получили ранения.

В закладки

Бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта в селе Ачхой-Мартан. Из-за стрельбы один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщает источник «Интерфакса».

По данным ТАСС, в перестрелке между силовиками погибли двое человек: один сотрудник Росгвардии и один гражданский. Правоохранительные органы пока не прокомментировали эту информацию.

Как пишет Baza, конфликт начался в кафе: управляющий вывел на улицу двоих пьяных сотрудников ОМОНа, которых не получалось успокоить. Он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь. На место прибыли трое сотрудников СОБРа Росгвардии, после чего диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу. Издание также сообщает о гибели двоих человек.