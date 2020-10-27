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Артём Мазанов
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СМИ сообщили о двоих погибших в перестрелке в Чечне, которую устроили бойцы ОМОНа и СОБРа Материал редакции

По данным журналистов, ещё трое получили ранения.

12 комментариев
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Бойцы спецподразделений устроили перестрелку после словесного конфликта в селе Ачхой-Мартан. Из-за стрельбы один человек погиб, ещё один находится в тяжёлом состоянии, сообщает источник «Интерфакса».

По данным ТАСС, в перестрелке между силовиками погибли двое человек: один сотрудник Росгвардии и один гражданский. Правоохранительные органы пока не прокомментировали эту информацию.

Как пишет Baza, конфликт начался в кафе: управляющий вывел на улицу двоих пьяных сотрудников ОМОНа, которых не получалось успокоить. Он позвонил знакомому росгвардейцу и попросил помочь. На место прибыли трое сотрудников СОБРа Росгвардии, после чего диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу. Издание также сообщает о гибели двоих человек.

#новости #чечня

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И это не новость ИА «Панорама»
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12 комментариев
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Shepard

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Алкоголь - харам же, не?

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Ваша Закладко

Shepard
0

не было алкоголя, лезгинка только 

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Dr. Acula

2

ржекич
а говорят, мол, нет алкоголя у них

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миша лисицын

2

НУ КАК ЭТИМ ЛЮДЯМ ДАЛИ ОРУЖИЕ В РУКИ

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Антон Лисин

0

Ржачно 

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Ракетный алмаз

0

то есть управляющий позвал собр и омоновцы подстрелили одного из них?

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Артём Мазанов

Ракетный
0

Да

Ответить

Ракетный алмаз

Артём
0

а погибший гражданский случайный или, получается, тот самый управляющий?

Ответить

Артём Мазанов

Ракетный
0

Вот пока инфы нет

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A big purple banana 🍆

0
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Рыжий

0

И вот эти люди будут учить французов (да и вообще всех людей) как им жить? Позор на голову убийцы и его семье 

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Евгений Наумов

0

Классика, естественный отбор. 

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