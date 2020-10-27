«Люди не пытаются разглядеть хорошее, а сразу видят плохое», — говорится в сочинении 10-классника.

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Фото Анастасии Новичихиной

Учительница ейской школы в Краснодарском крае извинилась перед учеником за комментарий о его сочинении, сообщила ТАСС начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун.

По словам Браун, учительница на встрече с семьёй ученика и руководством школы «полностью признала свою неправоту, комментарий, оставленный ею под сочинением, конечно же, был очень некорректен». Мать школьника, в свою очередь, извинилась перед администрацией учреждения и сказала, что фотографию сочинения не стоило распространять в соцсетях.

10-классник по имени Влад получил тройку за сочинение по русскому языку. Его сестра опубликовала в твиттере фото оценки и комментария учительницы: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» На скриншоте видна только заключительная часть сочинения, в которой Влад пишет о «занятости» людей, их нежелании «разглядеть хорошее» и «видеть прекрасное в осени».

Как пояснила девушка «Медузе», в сочинении есть орфографические, пунктуационные и логические ошибки, за которые можно снизить оценку, но её возмутила формулировка замечания: «Разве это правильно — писать в ответ на „я считаю“ вот это „твоего мнения никто не спрашивал“?» Кроме того, добавила она, учительница не ставила перед учениками особых требований к сочинению и не говорила, как его стоит писать. Другие ученики, по её словам, таких комментариев не получили.