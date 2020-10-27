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Ярослав Разумовский
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Учительница в Ейске извинилась за комментарий о сочинении школьника. Она написала, что его мнения «никто не спрашивал» Материал редакции

«Люди не пытаются разглядеть хорошее, а сразу видят плохое», — говорится в сочинении 10-классника.

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Фото Анастасии Новичихиной

Учительница ейской школы в Краснодарском крае извинилась перед учеником за комментарий о его сочинении, сообщила ТАСС начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун.

По словам Браун, учительница на встрече с семьёй ученика и руководством школы «полностью признала свою неправоту, комментарий, оставленный ею под сочинением, конечно же, был очень некорректен». Мать школьника, в свою очередь, извинилась перед администрацией учреждения и сказала, что фотографию сочинения не стоило распространять в соцсетях.

10-классник по имени Влад получил тройку за сочинение по русскому языку. Его сестра опубликовала в твиттере фото оценки и комментария учительницы: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» На скриншоте видна только заключительная часть сочинения, в которой Влад пишет о «занятости» людей, их нежелании «разглядеть хорошее» и «видеть прекрасное в осени».

Как пояснила девушка «Медузе», в сочинении есть орфографические, пунктуационные и логические ошибки, за которые можно снизить оценку, но её возмутила формулировка замечания: «Разве это правильно — писать в ответ на „я считаю“ вот это „твоего мнения никто не спрашивал“?» Кроме того, добавила она, учительница не ставила перед учениками особых требований к сочинению и не говорила, как его стоит писать. Другие ученики, по её словам, таких комментариев не получили.

Новичихина рассказала Znak.com, что учительница напишет объяснительную, а перед семьёй также извинился директор школы. В управлении образованием Ейского района заверили, что произошедшее не отразится на ученике. «Конфликта никакого не было, мальчик характеризуется положительно, учится на четверки и пятёрки», — сказала Браун.

#новости #образование

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74 комментария
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Глеб Горохов

74

Мне так в старших классах сказали в задании, где надо было прочитать текст и ответить на вопрос типа «согласны ли вы с ... или нет», я выбрал «нет» и аргументировал. В итоге учитель сказал, что надо было согласиться и вариантов тут нет, оценку снизил.

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Принудительный Женя

Глеб
12

У меня так же было в 10-11 классе, училка по русскому заставляла всегда соглашаться с автором. Говорила, что на ЕГЭ за сочинение мне и 10 баллов не дадут, за все предварительные тесты снижала мне оценку. На экзамене я всё равно пошёл против системы и получил за сочинение 18 из 20 баллов. 

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Собака

Принудительный
2

там еще темы всегда максимально юзлесс поебень из бумерской эпохи  (если не из 19 века аля что было в голове у балконского) - хуй поймешь че сказать то хотел автор - чтобы че то спорить с ним - гуманитарная параша короче 

филасафы 

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Artem 88

Собака
0

Ну вот для тех, кто нихуя не понял, всегда есть опция «согласен с автором»

Ответить

Собака

Artem
0

ну это просто мое нытье по поводу отсталого образования в пахомии

Ответить

Artem 88

Собака
0

Понял принял

Ответить

Andre Macareno

Глеб
8

я раньше ждал на ЕГЭ текст про одобрение нацизма, чтобы узнать, надо ли соглашаться с мнением автора или нет, чтобы хороший балл получить

Ответить

Гибкий будильник

Глеб
7

У меня так же было, я не согласился с мнением автора и обосновал, но мой ответ не приняли и в итоге остался без оценки и с осадком внутри

Ответить

Сергей Королевский

Глеб
6

Режим тщательно готовит терпил

Ответить

Mikhail Manuylov

Глеб
6

Мужик заходит в кафешку.
Официант: - Чай, кофе?
- Кофе!
- Не угадали, чай!

Ответить

Petr

Глеб
0

Хули ты хотел от лоха, согласного за неск десяток идти работать в школу и еще за несколько - рисовать выборы?

Ответить

Глеб Горохов

Petr
2

Я был отличником и хотел пятёрку ахаха... На самом деле в тот момент весь класс слился в таком мощном порыве возмущения от этой несправедливости, что я запомнил это на всю жизнь, такого единения молодых душ я за все 11 лет не видел. Думаю, если бы дело было в 2020, то мы бы всем классом вышли на протест перед школой, который, конечно же, был бы жёстко подавлен, потому как наш директор это типичный совковый диктатор

Ответить

Мудрый вентилятор

44

«Что, умный что-ли, сука?!»

Ответить

Евгений Миронов

Мудрый
14

ну ты ж крещёный!

Ответить

Иплувен Максимал

Евгений
7

Ты что, хочешь быть порабощенным?

Ответить

Рыжий

Евгений
0

и не копченый 

Ответить

Ozabot

38

Мне в школе учительница чуть морду не набила за то, что на вопрос «как вы думаете, почему СССР победил в войне» я ответил «потому что территория была большая и было куда переносить производство и отступать». У нее пошла пена изо рта, поэтому я добавил «вот если бы мы были размером с Францию, то нам бы каюк».

Ответить

alexferman

Ozabot
10

Ахаха, и ведь так и есть

Ответить

Ozabot

alexferman
14

Нет. Правильный ответ в том, что «они всего лишь нацисты, а мы — сверхнация самых храбрых, отважных, сильных людей, у которых великая миссия на земле»

Ответить

alexferman

Ozabot
20

Они всего лишь нацисты, а пизды до самой Москвы мы получали прост чтоб трагичнее было

Ответить

Дмитрий Алексеевич

alexferman
0

Зато какой сценарий получился!

Ответить

Нижний интернет

Ozabot
9

Нужно было добавить еще про лендлиз, чтобы наблюдать редкое явление самовоспламенения жепы

Ответить

Ozabot

Нижний
6

Мы тогда не знали про лендлизы. Участие союзников в войне отмечалось как «пришли на халяву купаться в нашей славе».

Ответить

Владимир Филатов

Ozabot
3

А ещё холодный климат сыграл свою роль.

Ответить

плюшевый батон

24

Я в школе вообще как в бреду писал сочинения. Уже тогда мог в ЖЖ написать пост развернутый по фильму, но нихуя не понимал, что от меня хочет училка.

Сейчас понимаю, что что бы получать пятерки надо было просто уметь воспроизводить чужие мысли, по чужим шаблонам, а не самостоятельно писать. Но мне как шизоиду этого было мало.

Ответить

Ozabot

плюшевый
2

Ты бы мог стать прекрасным сотрудником провластных СМИ.

Ответить

Grave Digger

15

Ух бля, отправить бы старую манду в северную корею с такими понятиями

Ответить

Бипедальный Гоминид

Grave
3

Это 80% училок пришлось бы отправлять.

Ответить

Артём Дидык

6

Напомнило

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Артём
0

Как за пацана обидно

Ответить

Роман Белоус

0

Вроде как эссе подразумевает субъективную оценку пишущего. В этом и отличие от сочинения. Короче, надо знать задание, в котором, может быть, отсутствие субъективной оценки было одним из условий

Ответить

Igor Antarov

Роман
11

"Сочинение - вид письменной школьной работы - изложение своих мыслей, знаний на заданную тему."  — Словарь русского языка Ожегова. 2012

"Самостоятельная школьная работа, представляющая собою письменное изложение учащимися своих мыслей на заданную тему. отт." — Ефремова. Новый словарь русского языка Ефремовой. 2005

"Сочинение — вид письменной школьной работы, представляющий изложение своих мыслей и чувств по заданной теме." — Википедия. 

Сочинение без собственных мыслей - весьма странная идея. 

Ответить

Mikhail Manuylov

Igor
3

В то же самое время очень популярная херня в школах РФ. Напишешь ты что у Обломова была депрессия и отсутствие мотивации, по всем признакам ему надо было сходить к личностному тренеру и психологу, так получишь парашу, потому что "твоего мнения никто не спрашивал". Теперь я понял почему я так ненавидел литературу, кроме того что его еще и вела психически-нездоровая мадам в самом эпицентре гормонального самоуничтожения.
Помню мой выпускной в школе был про "На Дне", при этом я уже писал на эту тему и получил трояк,  хотелось написать что это про нашу страну, что дно тут многоуровневое: интеллектуальное и экономическое. Чтобы получить пятерку и дальше пойти по жерновам системы надо все сделать для того, чтобы думать как все.

Ответить

Роман Белоус

Igor
1

Понял, принял

Ответить

Бипедальный Гоминид

5
Ответить

Данила

Бипедальный
3

this is deep

Ответить

Петр Олегович

Данила
0

Thought provoking

Ответить

Полный Влад

5

>сказала, что фотографию сочинения не стоило распространять в соцсетях.

Именно что стоило.

Ответить

Владимир Филатов

3

Тогда какой смысл в сочинении?

Ответить

Mikhail Dragunov

2

Кубаноидная клава )))

Ответить

Вторичный шмель

2

Охреневшая неудовлетворённая т.н. учительница.

Ответить

Max Yankov

2

Хорошая школа, сразу даёт адекватное представление об окружающих людях – и особенно тех, что работают в государственных репрессивно-образовательных органах.

Ответить

Шамиль Басаев

2

Пишите сочинение с целью подчинения

Ответить

Danil Kuznetsov

2

Очень понравилось, что еще и родители перед училкой извинялись. Как же, посмели в интернет выложить, а не тихо-мирно утереться и потерпеть 

Ответить

Богдан Пухальский

1

А була б Кубань Українською землею, то б не було цього всього. А так, садись и не выйобуйся.

Ответить

пепси

Богдан
1

Наброс

Ответить

Михаил Чуриков

1

Ещё одна учительница из прошлого столкнулась с настоящим.

Ответить

Шумный Влад

1

Оценки в школе - это для учителя. 
Потому как я сменил три школы и еще больше сменилось учителей - менялись оценки, а не я. 
Кто-то смотрел на старания, кто-то на знания, кто-то на оформление. 
 

Ответить

Екатерина Угновёнок

1

По мнению многих: быть адекватным, значит не выделяться ни внешне, ни мыслями (с)

Ответить

пепси

Екатерина
0

Советская классика 

Ответить

Данила

1

в г. Ейске

До сих пор доставляет так же, как "членистоногое".

Ответить

Настоящий корабль

1

Hey teacher, leave that kid alone!

Ответить

Victor K

–5

Все прочитали один последний абзац и пожалели школьника. Учитель же, возможно, прочитал под десяток страниц этой графомании (исписанный оборот тетради говорит за эту версию) и не выдержал. Трояк вполне может быть за самолюбование, а не за инакомыслие. В конечном счете, задача учителя - воспитать культурную письменную речь, а не выпустить очередного блогера. 

Ответить

D.S. Denton

Victor
1

Но ведь никто и не спорил же с оценкой. Оценка за грамотность (много ошибок же). Проблема конфликта с преподавателем возникла из-за замечания, которого тут никто не спрашивал, поскольку это сочинение, а не изложение. Если бы задачей учащегося было написать изложение (или даже изложение с элементами сочинения), тогда да, преподаватель была бы права в замечании по его сути (но опять же при желании можно было бы придраться к форме этого замечания).

Ответить

alexferman

Victor
0

Училка, перелогинься

Ответить

Victor K

alexferman
0

чего тебе еще сделать, сладенький?

Ответить

Максим Энкель

Victor
0

А сочинение наверное вообще на другую тему.
Вообще нафига это тащить сюда, не понимаю. Или это сам автор поста получил трояк и теперь ищет поддержки тут.

Ответить

Романелло Кивогенс

Victor
0

Твоего мнения никто не спрашивал. Трояк именно за инакомыслие!

Ответить

капитан ильич

0

Блин, очень, конечно хочется прочитать фулл сочинения, потому что конкретно заключительная часть на фото выглядит ... очень плохо. Я ни на что не намекаю, но тройка тут – это еще объективно.

Ответить

Артем Гарбарт

капитан
2

Так никто ж не говорит о необъективности оценки. Просто комментарий "твоего мнения никто не спрашивал" в __сочинении__ – мягко говоря, непедагогично) 

Ответить

капитан ильич

Артем
0

Не, с этим я вообще не спорю, это лютый пиздец)

Ответить

Mikhail Manuylov

капитан
1

Твоего мнения никто не спрашивал

Ответить

Seon

0

А какая была тема сочинения?

Ответить

Филипп Концаренко

0

Неадекатный преподаватель. На Кубани это в порядке вещей, к сожалению.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Интересно, сколько лет училке. А так конечно совок ебучий.
Привыкли всю жизнь молчать с языком в жопе у начальства

Ответить

Глеб Савчик

0

Литература и сочинения по русскому языку - самое тупое, что было в школе 

Ответить

Elian Kavinsky

0

Надеюсь, эта стори широко разлетится по инету, и школотрону соберут донаты.

Ответить

Elian Kavinsky

Elian
0

А училку уволить нахер.

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Учитель неплохо так Свое мнение написал. Это же сочинение а не диктант. Уверен преподу паршиво было.

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

0

Будь я родителем , пришел бы к преподу и засунул бы мнение преподавателя, по поводу мнения моего ребенка , ему глубоко в жопу. (фигурально выражаясь)
Ишь падла какая

Ответить

Сергей Васильев

0

Комментарий полностью корректен. Пусть ребёнок с детства понимает какие вокруг люди ебланы.

Ответить

Alexander

0

Кароч - все встретились и все извинились =D

Ответить

Danil Oputin

0

"Некорректен"? Вы ебанутые?

Ответить

Павел Макров

–1

А пруфы где

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