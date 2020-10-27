Госдума одобрила изменения в закон о Конституционном суде. Судьям запретят публично высказывать особое мнение Материал редакции
Прекращать работу судей сможет Совет Федерации по представлению президента.
Госдума в третьем чтении одобрила изменения в закон «О Конституционном суде», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ внёс Владимир Путин для исполнения вступивших в силу поправок к Конституции.
Теперь по закону в составе КС будет 11 судей, включая председателя и его заместителя (было — 19 при фактическом составе в 13 человек). Суд сможет осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. Те, кто входил в состав КС на 4 июля 2020 года (день вступления в силу поправок), продолжат работать в до прекращения полномочий по общим основаниям.
Прекращать работу судей теперь может Совет Федерации по представлению президента «в случае совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий».
Согласно документу, судьям КС запрещается публично «высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС либо уже изучается или принят к рассмотрению, до вынесения решения по данному вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме принятое КС решение». Судья, не согласный с решением, вправе письменно изложить особое мнение, но не обнародовать его или как-либо публично на него ссылаться. Эту поправку ко второму чтению предложил сенатор Андрей Клишас.
Конституционный суд наделяют правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. «Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит – интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ещё одной задачей КС станет проверка конституционности законопроектов по запросу президента. Если она не подтвердится, документ не подлежит рассмотрению, принятию и подписанию до устранения нарушений.
Конституционный суд РСФСР создали в 1991 году законом «О конституционном суде». Он разрешал судьям, которые не согласны с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз.
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Влюбленный чувак
Поэтому судьи и не лезут в законы.
А Федеральное собрание не может объявлять приговор.
Вот именно, что судьи не лезут в законы, хотя должны
Судьи конституционного суда должны подать в конституционный суд на думу и признать это решение антиконституционным!
Боюсь, Конституционный суд вынесет решение не в пользу судей
Заткнули рот судьям.
Ну, вообще - на Медузе как раз подкаст выходил на эту тему, особые мнения публиковались, от некоторых судей достаточно часто, просто большинству как бы особо поебать было до этого.
Есть одно мнение... Мнение путина. А вы в мантиях никто. Хуякс, печать и подпись.
чо, кто ты там? Судья конституционного суда? Слыш, судья, ебало завали
Прекращать работу судей теперь может Совет Федерации по представлению президента ... в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий
Оруэлл и он типа со всех щелей
с каждым годом
все меньше и меньше попыток как то обыграть и скрыть
и самое поразительное
что этого все равно недостаточно чтобы люди сделали какие то выводы совершили какие то действия в сторон своего же благополучия
им короче бутылку в жопу
большинству меньшинство
а они поднимается подтягивает штаны
и идет домой
и это наблюдение
оно напрочь разрушает хоть какую то надежду
что люди как бы в целом ок и все такое
нихуя не ок
и как то думаешь
ну и хрен с вами
дед делает то что ему позволяют
и как то сложно упрекнуть
ведь вы сами это допускаете
хз
Владимир Путин молодец
из системы простите чего?
Ценный шар
Ну та хуйня по которой мы живем
Вот, если кому интересно, по теме о особых мнениях в КС.