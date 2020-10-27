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Ольга Щербинина
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Госдума одобрила изменения в закон о Конституционном суде. Судьям запретят публично высказывать особое мнение Материал редакции

Прекращать работу судей сможет Совет Федерации по представлению президента.

34 комментария
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Госдума в третьем чтении одобрила изменения в закон «О Конституционном суде», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ внёс Владимир Путин для исполнения вступивших в силу поправок к Конституции.

Теперь по закону в составе КС будет 11 судей, включая председателя и его заместителя (было — 19 при фактическом составе в 13 человек). Суд сможет осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. Те, кто входил в состав КС на 4 июля 2020 года (день вступления в силу поправок), продолжат работать в до прекращения полномочий по общим основаниям.

Прекращать работу судей теперь может Совет Федерации по представлению президента «в случае совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий».

Согласно документу, судьям КС запрещается публично «высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС либо уже изучается или принят к рассмотрению, до вынесения решения по данному вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме принятое КС решение». Судья, не согласный с решением, вправе письменно изложить особое мнение, но не обнародовать его или как-либо публично на него ссылаться. Эту поправку ко второму чтению предложил сенатор Андрей Клишас.

Конституционный суд наделяют правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. «Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит – интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ещё одной задачей КС станет проверка конституционности законопроектов по запросу президента. Если она не подтвердится, документ не подлежит рассмотрению, принятию и подписанию до устранения нарушений.

Конституционный суд РСФСР создали в 1991 году законом «О конституционном суде». Он разрешал судьям, которые не согласны с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз.

#новости #законы

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34 комментария
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Pavel Zamyatin

19

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

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Влюбленный чувак

Pavel
2

Поэтому судьи и не лезут в законы.
А Федеральное собрание не может объявлять приговор.

Ответить

Roman Golovin

Влюбленный
0

Вот именно, что судьи не лезут в законы, хотя должны

Ответить

Сергей Махалов

Roman
1

Почему ты считаешь, что судьи должны сами принимать законы? 

Ответить

Благоприятный колос

10

Правильно, нехуй свое мнение высказывать, пусть в тряпочку молчат.

Ответить

Ваня Погост

Благоприятный
6
Ответить

Молодежный колос

Благоприятный
4

мнение ваше нам нахой не нужно

Ответить

Серый колос

Благоприятный
3

пусть не хрюкают, нахуй

Ответить

KSA

7

Судьи конституционного суда должны подать в конституционный суд на думу и признать это решение антиконституционным!

Ответить

Bad Mother Fucker

KSA
5

Боюсь, Конституционный суд вынесет решение не в пользу судей

Ответить

KSA

Bad
0

Не надо бояться, надо бороться!

Ответить

Антон Лисин

3

Заткнули рот судьям.

Ответить

Vedmed

Антон
12

а они такие прям заебали нас своим особым мнением

Ответить

Сергей Махалов

Vedmed
2

Ну, вообще - на Медузе как раз подкаст выходил на эту тему, особые мнения публиковались, от некоторых судей достаточно часто, просто большинству как бы особо поебать было до этого. 

Ответить

Антон Лисин

4

Есть одно мнение... Мнение путина. А вы в мантиях никто. Хуякс, печать и подпись.

Ответить

Bad Mother Fucker

Антон
4

 чо, кто ты там? Судья конституционного суда? Слыш, судья, ебало завали

Ответить

Благоприятный колос

5

Конституционный суд РСФСР создали в 1991 году законом «О конституционном суде». Он разрешал судьям, которые не согласны с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз.

Прикрыли лавочку.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

Инакомыслящих на рудники

Ответить

Молодежный колос

0

но есть и хорошие новости?

Ответить

Благоприятный колос

Молодежный
4

Да, но это не они.

Ответить

Пожарный бокал

Молодежный
0

Но не у нас.

Ответить

ユリー シャネ

1

Судьям запретили судить.

Ответить

Иван Иванович

1

Прекращать работу судей теперь может Совет Федерации по представлению президента ... в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий

Ответить

конгруэ́нтный

1

Оруэлл и он типа со всех щелей 
с каждым годом 
все меньше и меньше попыток как то обыграть и скрыть 
и самое поразительное 
что этого все равно недостаточно чтобы люди сделали какие то выводы совершили какие то действия в сторон своего же благополучия 
им короче бутылку в жопу 
большинству меньшинство 
а они поднимается подтягивает штаны 
и идет домой 

и это наблюдение 
оно напрочь разрушает хоть какую то надежду 
что люди как бы в целом ок и все такое 
нихуя не ок 

и как то думаешь 
ну и хрен с вами 
дед делает то что ему позволяют 
и как то сложно упрекнуть 
ведь вы сами это допускаете 
 
хз 

Владимир Путин молодец 

Ответить

Dra

1

1. Я ни хуя не удивлён.
2. То ли ещё будет.

Ответить

Ценный шар

0

Это уже обсудили. И это было ожидаемо исходя из системы права 

Ответить

Bad Mother Fucker

Ценный
1

из системы простите чего?

Ответить

Ценный шар

Bad
1

Ну та хуйня по которой мы живем 

Ответить

Bad Mother Fucker

Ценный
1

аааа

ну так и надо говорить, а то "право"

выдумают тоже

Ответить

Обосранный унитаз

0

Осуждаю.

Ответить

Сергей Морозов

0

Вот, если кому интересно, по теме о особых мнениях в КС.

«Коллега говорил: „Ты не судья, ты…
Соответствуют ли российские законы и другие нормативные акты Конституции, решает высший суд…
meduza.io
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Асрор

0

Всё ближе и ближе к...

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Пожарный бокал

0

Самое время вводить скорые революционные тройки.
Господину полицейскому лучше знать, за что вас судить, он "социально близкий".

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Abram Dikoy

0

Заебись, спасибо папаша за авторитаризм серого цвета двадцать первого века

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