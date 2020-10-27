Прекращать работу судей сможет Совет Федерации по представлению президента.

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Госдума в третьем чтении одобрила изменения в закон «О Конституционном суде», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ внёс Владимир Путин для исполнения вступивших в силу поправок к Конституции.

Теперь по закону в составе КС будет 11 судей, включая председателя и его заместителя (было — 19 при фактическом составе в 13 человек). Суд сможет осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. Те, кто входил в состав КС на 4 июля 2020 года (день вступления в силу поправок), продолжат работать в до прекращения полномочий по общим основаниям.

Прекращать работу судей теперь может Совет Федерации по представлению президента «в случае совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий».

Согласно документу, судьям КС запрещается публично «высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС либо уже изучается или принят к рассмотрению, до вынесения решения по данному вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме принятое КС решение». Судья, не согласный с решением, вправе письменно изложить особое мнение, но не обнародовать его или как-либо публично на него ссылаться. Эту поправку ко второму чтению предложил сенатор Андрей Клишас.

Конституционный суд наделяют правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. «Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит – интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ещё одной задачей КС станет проверка конституционности законопроектов по запросу президента. Если она не подтвердится, документ не подлежит рассмотрению, принятию и подписанию до устранения нарушений.

Конституционный суд РСФСР создали в 1991 году законом «О конституционном суде». Он разрешал судьям, которые не согласны с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз.