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Алексей Боржонов
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Минздрав направил в Курганскую область врачей для борьбы с Covid-19 после обращения местных медиков к Путину Материал редакции

Они просили помощи и рассказывали о «коллапсе» местной системы здравоохранения.

13 комментариев
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Минздрав направил в Курганскую область врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, сообщил РБК помощник министра Алексей Кузнецов. Это произошло вскоре после обращения курганских врачей к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на сложную ситуацию в регионе.

Кузнецов не уточнил, сколько медиков направят в регион, но пообещал, что они окажут «методическую» поддержку, а также практическую помощь. Кроме того, местный центр травматологии перепрофилируют под лечение больных с Covid-19 и направят в регион дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Так Минздрав отреагировал на письмо врачей четырёх больниц Кургана, которые заявили о «неконтролируемой эпидемии» коронавируса в регионе и попросили прислать им на помощь военных медиков. По словам местных врачей, курганские власти занижают статистику по коронавирусу, а нехватку медиков пытаются компенсировать студентами медицинских вузов.

Резкий рост числа заболевших в регионе наблюдается с начала октября. В начале месяца оперштаб сообщал о 35-40 новых случаях в сутки, к концу октября — больше 70. За всё время пандемии в Курганской области выявлено 5539 случая Covid-19, 83 человек умер.

#новости #covid19

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13 комментариев
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Благоприятный колос

9

До обращения никто конечно же не знал о проблеме.

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Рыжий

9

Хотя бы за фейк не посадили, а выслали помощь. Уже какой-то луч разумности в российском царстве 

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Молодежный колос

8

не удивительно, почему люди думают, что без путина россия загнётся. ручная власть ммм каеф

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Иван Иванович

3

неужели добрые русские люди не могут просто почаще обращаться к Путину, чтобы решить все проблемы в стране? доколе, братья!

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Александр Гонтарев

2

пиздец, нахуй этот дед нужен, люди сами справятся, лучше знают что им нужно

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Влюбленный чувак

2

Да-да. В Удмуртию тоже приезжали несколько врачей из Москвы для "методической помощи". В итоге наши из советов приняли то, что в больницу надо класть только совсем умирающих, всех остальных лечить дома.

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Алексей Иванов

Влюбленный
0

Вот у нас так и будет. Сейчас даже в Тюменской области капают физраствор, а людям говорят что капают лекарства. Весь это пиздорез еще на пару лет, но население еще долго этого не осознает.

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Абрам Жулькин

Алексей
0

А что еще капать? Достоверно известно что помогает только два препарата: дексаметазон и парацетамол. Ну и антикоагулянты при клинике. Все. Лечить нечем, только облегчить боль и страдания

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Алексей Иванов

Абрам
0

Ну. Нужно вставить то и другое, а пустой физраствор как связан с поддерживающей пусть даже терапией? Летом в Курганских больницах лечили другими препаратами, например.

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Удивительный колос

1

Выделили рамочкой юниты и правым кликом отправили в область

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kotova lidiya

0

Одна из проблем нашего общества - низкая управленческая грамотность. Человеку, который мало-мальски чем-то управлял и строил процессы, очевидно, что такие ручные решения это простая менеджерская некомпетентность. Но большинство несчастных видело в своей жизни только таких вот начальников, которые тушат пожары, созданные ими самими и не понимает, что в этом плохого.

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Derzkiy Lesha

0

Политик, лидер и отец

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Derzkiy Lesha

Derzkiy
0

А борец, точн

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