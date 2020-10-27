Минздрав направил в Курганскую область врачей для борьбы с Covid-19 после обращения местных медиков к Путину Материал редакции
Они просили помощи и рассказывали о «коллапсе» местной системы здравоохранения.
Минздрав направил в Курганскую область врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, сообщил РБК помощник министра Алексей Кузнецов. Это произошло вскоре после обращения курганских врачей к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на сложную ситуацию в регионе.
Кузнецов не уточнил, сколько медиков направят в регион, но пообещал, что они окажут «методическую» поддержку, а также практическую помощь. Кроме того, местный центр травматологии перепрофилируют под лечение больных с Covid-19 и направят в регион дополнительное финансирование из федерального бюджета.
Так Минздрав отреагировал на письмо врачей четырёх больниц Кургана, которые заявили о «неконтролируемой эпидемии» коронавируса в регионе и попросили прислать им на помощь военных медиков. По словам местных врачей, курганские власти занижают статистику по коронавирусу, а нехватку медиков пытаются компенсировать студентами медицинских вузов.
Резкий рост числа заболевших в регионе наблюдается с начала октября. В начале месяца оперштаб сообщал о 35-40 новых случаях в сутки, к концу октября — больше 70. За всё время пандемии в Курганской области выявлено 5539 случая Covid-19, 83 человек умер.
Хотя бы за фейк не посадили, а выслали помощь. Уже какой-то луч разумности в российском царстве
неужели добрые русские люди не могут просто почаще обращаться к Путину, чтобы решить все проблемы в стране? доколе, братья!
пиздец, нахуй этот дед нужен, люди сами справятся, лучше знают что им нужно
Вот у нас так и будет. Сейчас даже в Тюменской области капают физраствор, а людям говорят что капают лекарства. Весь это пиздорез еще на пару лет, но население еще долго этого не осознает.
А что еще капать? Достоверно известно что помогает только два препарата: дексаметазон и парацетамол. Ну и антикоагулянты при клинике. Все. Лечить нечем, только облегчить боль и страдания
Ну. Нужно вставить то и другое, а пустой физраствор как связан с поддерживающей пусть даже терапией? Летом в Курганских больницах лечили другими препаратами, например.
Одна из проблем нашего общества - низкая управленческая грамотность. Человеку, который мало-мальски чем-то управлял и строил процессы, очевидно, что такие ручные решения это простая менеджерская некомпетентность. Но большинство несчастных видело в своей жизни только таких вот начальников, которые тушат пожары, созданные ими самими и не понимает, что в этом плохого.
Политик, лидер и отец