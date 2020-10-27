Они просили помощи и рассказывали о «коллапсе» местной системы здравоохранения.

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Минздрав направил в Курганскую область врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, сообщил РБК помощник министра Алексей Кузнецов. Это произошло вскоре после обращения курганских врачей к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на сложную ситуацию в регионе.

Кузнецов не уточнил, сколько медиков направят в регион, но пообещал, что они окажут «методическую» поддержку, а также практическую помощь. Кроме того, местный центр травматологии перепрофилируют под лечение больных с Covid-19 и направят в регион дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Так Минздрав отреагировал на письмо врачей четырёх больниц Кургана, которые заявили о «неконтролируемой эпидемии» коронавируса в регионе и попросили прислать им на помощь военных медиков. По словам местных врачей, курганские власти занижают статистику по коронавирусу, а нехватку медиков пытаются компенсировать студентами медицинских вузов.