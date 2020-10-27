Apple рассказала о возможных проблемах с зарядкой MagSafe: размагничивание карт, нагрев смартфона и следы на чехлах Материал редакции
Карта может повредиться, если окажется между смартфоном и зарядным устройством.
На сайте Apple появилась инструкция по эксплуатации беспроводных зарядных устройств MagSafe и список возможных проблем, с которыми могут столкнуться их пользователи:
- Apple рекомендует пользователям не использовать зарядку, если между ней и телефоном будут банковские карты, магнитные ключи или пропуска. Это может повредить магнитные полосы на них;
- iPhone или MagSafe могут нагреваться во время зарядки. Если устройство станет слишком тёплым, программное обеспечение прекратит зарядку на 80%, до тех пор, пока смартфон не остынет;
- MagSafe может не заряжать телефон, если он находится в металлическом или обычном толстом чехле;
- На кожаных чехлах могут оставаться круглые следы от зарядки;
- При одновременном подключении Lightning и MagSafe приоритет зарядки будет у кабеля.
О MagSafe компания рассказала на презентации 13 октября. Зарядное устройство стоит 3990 рублей, прозрачный чехол MagSafe для iPhone 12 – 4990 рублей. В России уже можно купить зарядное устройство, кожаный чехол‑бумажник, силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12. Продажи аксессуаров для iPhone 12 Pro Max пока не начались.
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 16, "likes": 8, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 227696, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Oct 2020 15:04:30 +0300", "is_special": false }
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Опыт создания шрифта Advanced…
Опыт создания шрифта Advanced…
Apple рассказала о возможных…
Во «ВКонтакте» появились…
https://en.wikipedia.org/wiki/Right-wing_terrorism#United_States As of 2020, right-wing…
en.wikipedia.org
«Отправьте их на улицу…
FOX
советы из серии: "не сушите собак в микроволновке"
ユリー シャネFOX
Всмысле не сушить?
Алексей Селезневユリー
Я думал вы их так едите, сырыми
ユリー シャネАлексей
если не сушить, то пахнет мокрой псиной
Дмитрий Лемеш
И нахой он нужен такой magsafe?
rossoshmapДмитрий
Забота о природе
Илья Гераськин
Да, чехол магнитящийся к телефону в самый раз, чтоб карточки там хранить.
Проклятый американец
iPhone или MagSafe могут нагреваться во время зарядки. Если устройство станет слишком тёплым, программное обеспечение прекратит зарядку на 80%, до тех пор, пока смартфон не остынет
iOS умеет это сто лет, что по беспроводу, что по проводу.
Соколов Андрей
Amazing!
Вторичный шмель
бгг
Rodion Kutsaev
Это фичи, а не баги.
rossoshmap
Эпл поддержала флешмоб ТЖ "Ни дня без фейла"
Alex Fielding
MagUnsafe
Евстафий Селюк
а хуй туда можно положить? внатуре, что блядь за советы
Светский пришелец
То вы ещё противопоказания к парацетамолу не читали
Shenmue
Бабушкафон прям какой-то получается, зря Форрест Гамп в них вкладывался!