Новости
Артём Мазанов
2002

Apple рассказала о возможных проблемах с зарядкой MagSafe: размагничивание карт, нагрев смартфона и следы на чехлах Материал редакции

Карта может повредиться, если окажется между смартфоном и зарядным устройством.

На сайте Apple появилась инструкция по эксплуатации беспроводных зарядных устройств MagSafe и список возможных проблем, с которыми могут столкнуться их пользователи:

  • Apple рекомендует пользователям не использовать зарядку, если между ней и телефоном будут банковские карты, магнитные ключи или пропуска. Это может повредить магнитные полосы на них;
  • iPhone или MagSafe могут нагреваться во время зарядки. Если устройство станет слишком тёплым, программное обеспечение прекратит зарядку на 80%, до тех пор, пока смартфон не остынет;
  • MagSafe может не заряжать телефон, если он находится в металлическом или обычном толстом чехле;
  • На кожаных чехлах могут оставаться круглые следы от зарядки;
  • При одновременном подключении Lightning и MagSafe приоритет зарядки будет у кабеля.

О MagSafe компания рассказала на презентации 13 октября. Зарядное устройство стоит 3990 рублей, прозрачный чехол MagSafe для iPhone 12 – 4990 рублей. В России уже можно купить зарядное устройство, кожаный чехол‑бумажник, силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12. Продажи аксессуаров для iPhone 12 Pro Max пока не начались.

#новости #apple

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И это не новость ИА «Панорама»
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16 комментариев
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FOX

6

советы из серии: "не сушите собак в микроволновке"

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ユリー シャネ

FOX
3

Всмысле не сушить?

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Алексей Селезнев

ユリー
0

Я думал вы их так едите, сырыми

Ответить

ユリー シャネ

Алексей
1

если не сушить, то пахнет мокрой псиной

Ответить

Дмитрий Лемеш

4

И нахой он нужен такой magsafe?

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
3

Забота о природе

Ответить

Илья Гераськин

3

Да, чехол магнитящийся к телефону в самый раз, чтоб карточки там хранить.

Ответить

Проклятый американец

2

 iPhone или MagSafe могут нагреваться во время зарядки. Если устройство станет слишком тёплым, программное обеспечение прекратит зарядку на 80%, до тех пор, пока смартфон не остынет

iOS умеет это сто лет, что по беспроводу, что по проводу. 

Ответить

Соколов Андрей

2

Amazing!

Ответить

Вторичный шмель

0

бгг

Ответить

Rodion Kutsaev

0

Это фичи, а не баги.

Ответить

rossoshmap

0

Эпл поддержала флешмоб ТЖ "Ни дня без фейла"

Ответить

Alex Fielding

0

MagUnsafe

Ответить

Евстафий Селюк

0

а хуй туда можно положить? внатуре, что блядь за советы

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Светский пришелец

0

То вы ещё противопоказания к парацетамолу не читали

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Shenmue

0

Бабушкафон прям какой-то получается, зря Форрест Гамп в них вкладывался!

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