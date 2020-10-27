Карта может повредиться, если окажется между смартфоном и зарядным устройством.

На сайте Apple появилась инструкция по эксплуатации беспроводных зарядных устройств MagSafe и список возможных проблем, с которыми могут столкнуться их пользователи:

О MagSafe компания рассказала на презентации 13 октября. Зарядное устройство стоит 3990 рублей, прозрачный чехол MagSafe для iPhone 12 – 4990 рублей. В России уже можно купить зарядное устройство, кожаный чехол‑бумажник, силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12. Продажи аксессуаров для iPhone 12 Pro Max пока не начались.