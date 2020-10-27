В новосибирской больнице пациентов с Covid-19 разместили на лестничных клетках. Минздрав объяснил это дефицитом мест Материал редакции
Больница принимает пациентов не только из своего района, но и из соседних.
Пациентов инфекционного отделения Куйбышевской ЦРБ в Новосибирской области разместили на лестничных клетках, сообщила «Тайга.Инфо» со ссылкой на читателей. В областном минздраве эту информацию подтвердили изданию.
Как утверждает издание, сначала пациентов стали размещать в коридорах больницы, но когда свободное место в них закончилось, больных положили и на лестничных клетках. В министерстве здравоохранения рассказали, что больница рассчитана на 60 мест, однако там находятся 70 человек с подозрением на коронавирус или подтверждённым диагнозом, которым необходимо круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка.
Минздрав объяснил, что больница принимает больных не только из Куйбышевского района, но также и из пяти других районов. Отказ в оказании экстренной помощи не допускается, добавили там. Перевести пациентов на амбулаторное лечение врачи не могут, поскольку в аптеках нет лекарств для лечения пневмонии, а в госпитале их достаточно, заявили в ведомстве.
В Новосибирске, как и в других регионах России, число новых случаев заболевания за сутки стало резко возрастать в октябре. В начале месяца регионе фиксировали около 80 случаев Covid-19, к концу месяца — около 180. За всё время распространения инфекции там выявили 16 581 случаев коронавируса, 569 человек умерли.
Круто подготовились ко 2ой волне. Развернули палаточные госпитали, построили больницы, закупили машины скорой, нашли персонал.
Нет
А помните как эпично Собянин госпиталь строил? Он вообще, работает ещё?
И был передвижной пост гибдд, 15 гибддшников делали огромную пробку в несколько километров. Никаких данных у них не было, планшетов не было чтобы смотреть ковидных. Просто смотрели права, прописку и тебе в глаза и создавали огромную пробку. Правительство сказало, что эффективно работали ребятя
Работает и очень даже. И ещё несколько полевых, которые развернули на стадионах. Москва — отдельное государство. К сожалению о России такого сказать нельзя.
Зато на телике до сих пор вспоминают рефрежираторы для трупов в США
Игнорируя что на нас трупы могут лежать в палатах днями, но зато у нас всё как у людей, без рефрежираторов)))
Держава мирового уровня.
Свободный Никита
Ты не понимаешь, это старая колониальная конституция мешала просто. Президент фактически только-только начал работать, а раньше он просто ничего не мог поделать, руки были связаны пиндосами проклятыми.
Молодежный колос
можно же просто не принимать пациентов
Можно сразу около кладбища?
Все страны мечтают в России лечиться. Приезжая со своими кроватями, посудой и лекарствами.
Местные аналитики как обычно, @плюшевый батон как методы лечения?
жду @IO в треде, который пояснит что больницы не нужны.
Потомушта маски делают из нас рабов! Я жи не болею зачем мне намордник? Нуишто, что я болею, тест на коронавирус не пойду сдавать, ведь это просто простуда! !
Читаю всю эту хуету и прям гордость берёт за страну. Великая держава где даже судьи не имеют своего мнения.
Мне вот интересно, куда делись те сибиряки, которые весной в соцсетях и на форумах кричали, что "мы в Сибири и на ДВ зимой тихонько ковидом уже переболели, не будем носить маски и соблюдать карантин!". Давно их что-то не видел. Хотел спросить, как им сейчас тихонько перебаливается.
Какое-то двоякое мнение об этой ситуации. С одной стороны каждый рассказывают о сверхдержавности в тоже время людей в больнице кладут на лестницах. Скорее всего даже в коридорах места нет и это пиздец. С другой стороны бабка-то в больнице осталась добровольно и теперь она под пусть и херовым, но присмотром врачей. Хер его знает как относиться к этому, но тот кто сделал две фотографии и теперь они разлетелись по всему интернету прям красавчик.