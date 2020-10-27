Больница принимает пациентов не только из своего района, но и из соседних.

В закладки

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u00ab\u0422\u0430\u0439\u0433\u0430.\u0418\u043d\u0444\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f073872d-b62c-5d6a-a731-ec90b7bd75d6","width":911,"height":683,"size":80987,"type":"jpg","color":"686762","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u00ab\u0422\u0430\u0439\u0433\u0430.\u0418\u043d\u0444\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ba194fcb-8680-5104-b8db-2f9917064f76","width":902,"height":683,"size":57265,"type":"jpg","color":"807567","hash":"","external_service":[]}}}]

Пациентов инфекционного отделения Куйбышевской ЦРБ в Новосибирской области разместили на лестничных клетках, сообщила «Тайга.Инфо» со ссылкой на читателей. В областном минздраве эту информацию подтвердили изданию.

Как утверждает издание, сначала пациентов стали размещать в коридорах больницы, но когда свободное место в них закончилось, больных положили и на лестничных клетках. В министерстве здравоохранения рассказали, что больница рассчитана на 60 мест, однако там находятся 70 человек с подозрением на коронавирус или подтверждённым диагнозом, которым необходимо круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка.

Минздрав объяснил, что больница принимает больных не только из Куйбышевского района, но также и из пяти других районов. Отказ в оказании экстренной помощи не допускается, добавили там. Перевести пациентов на амбулаторное лечение врачи не могут, поскольку в аптеках нет лекарств для лечения пневмонии, а в госпитале их достаточно, заявили в ведомстве.