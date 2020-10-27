Новости
Алексей Боржонов
2369

В новосибирской больнице пациентов с Covid-19 разместили на лестничных клетках. Минздрав объяснил это дефицитом мест Материал редакции

Больница принимает пациентов не только из своего района, но и из соседних.

34 комментария
В закладки

Пациентов инфекционного отделения Куйбышевской ЦРБ в Новосибирской области разместили на лестничных клетках, сообщила «Тайга.Инфо» со ссылкой на читателей. В областном минздраве эту информацию подтвердили изданию.

Как утверждает издание, сначала пациентов стали размещать в коридорах больницы, но когда свободное место в них закончилось, больных положили и на лестничных клетках. В министерстве здравоохранения рассказали, что больница рассчитана на 60 мест, однако там находятся 70 человек с подозрением на коронавирус или подтверждённым диагнозом, которым необходимо круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка.

Минздрав объяснил, что больница принимает больных не только из Куйбышевского района, но также и из пяти других районов. Отказ в оказании экстренной помощи не допускается, добавили там. Перевести пациентов на амбулаторное лечение врачи не могут, поскольку в аптеках нет лекарств для лечения пневмонии, а в госпитале их достаточно, заявили в ведомстве.

В Новосибирске, как и в других регионах России, число новых случаев заболевания за сутки стало резко возрастать в октябре. В начале месяца регионе фиксировали около 80 случаев Covid-19, к концу месяца — около 180. За всё время распространения инфекции там выявили 16 581 случаев коронавируса, 569 человек умерли.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+53 400
3
1
23
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 34, "likes": 23, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 227700, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Oct 2020 14:52:43 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan

36

Круто подготовились ко 2ой волне. Развернули палаточные госпитали, построили больницы, закупили машины скорой, нашли персонал.
Нет

Ответить

Max Yankov

Ivan
2

А помните как эпично Собянин госпиталь строил? Он вообще, работает ещё?

Ответить

Ivan

Max
6

Эпично у нас в Челябинске в начале апреля при 6 заболевших по всей области мыли военными машинами перекисью широкие дороги 4-6 полосные каждый день. (там даже пешеходов то нет и врядли что-то соприкасается кроме шин автомобиля и асфальта). Видимо мировой опыт накапливали...

Ответить

Ivan

Ivan
1

И был передвижной пост гибдд, 15 гибддшников делали огромную пробку в несколько километров. Никаких данных у них не было, планшетов не было чтобы смотреть ковидных. Просто смотрели права, прописку и тебе в глаза и создавали огромную пробку. Правительство сказало, что эффективно работали ребятя

Ответить

Dmitry Kononov

Max
0

Работает и очень даже. И ещё несколько полевых, которые развернули на стадионах. Москва — отдельное государство. К сожалению о России такого сказать нельзя.

Ответить

Никита Гинце

Ivan
3

Зато на телике до сих пор вспоминают рефрежираторы для трупов в США
Игнорируя что на нас трупы могут лежать в палатах днями, но зато у нас всё как у людей, без рефрежираторов)))

Ответить

Асрор

Ivan
1

Жаль

Ответить

thetrickster

11

Держава мирового уровня.

Ответить

Илья Волочков

thetrickster
1

20 лет стабильности от Путина.

Ответить

Свободный Никита

thetrickster
0

Ты не понимаешь, это старая колониальная конституция мешала просто. Президент фактически только-только начал работать, а раньше он просто ничего не мог поделать, руки были связаны пиндосами проклятыми.

Ответить

Благоприятный колос

8

Ещё чуть-чуть и койки будут около больницы стоять.

Ответить

Молодежный колос

Благоприятный
11

можно же просто не принимать пациентов

Ответить

Shenmue

Молодежный
0

Вообще то так и происходит

Ответить

Roman Golovin

Благоприятный
4

Свежий воздух

Ответить

Эдуардыч 2.0

Благоприятный
0

Можно сразу около кладбища?

Ответить

Dra

Эдуардыч
0

Ну почему же "возле"? Можно прямо "на".

Ответить

Антон Лисин

8

Все страны мечтают в России лечиться. Приезжая со своими кроватями, посудой и лекарствами.

Ответить

Ivan

Антон
1

Уже и врача нужно взять с собой и аппарат кт и ивл

Ответить

Словесный Интервент

6

Местные аналитики как обычно, @плюшевый батон как методы лечения? 

Ответить

Молчаливый Филипп

Словесный
0

Куда он там выпал, антител дай Бог на две недели хватит.

Ответить

Антон Лисин

2

На этом фоне начальному повезло лететь частным рейсом в Германию.

Ответить

Nastya Kogalymskaya

2

жду @IO в треде, который пояснит что больницы не нужны.

Ответить

ユリー シャネ

Nastya
0

аххахаахха, и подкрепила минусом так сказать

Ответить

Люц Шнайдер

1

Потомушта маски делают из нас рабов! Я жи не болею зачем мне намордник? Нуишто, что я болею, тест на коронавирус не пойду сдавать, ведь это просто простуда! !

Ответить

Собака

0

@Рыжий уведомление

Ответить

Рыжий

Собака
–1

уведомление о чем? О том, что в одну больницу свозят людей с 5ти районов области? А виноваты в этом люди без масок, да? ДБ (с)

Ответить

Собака

Рыжий
1

твое будущее, безмасочник)

Ответить

Антон Лисин

0

Читаю всю эту хуету и прям гордость берёт за страну. Великая держава где даже судьи не имеют своего мнения.

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Мне вот интересно, куда делись те сибиряки, которые весной в соцсетях и на форумах кричали, что "мы в Сибири и на ДВ зимой тихонько ковидом уже переболели, не будем носить маски и соблюдать карантин!". Давно их что-то не видел. Хотел спросить, как им сейчас тихонько перебаливается.

Ответить

Алексей Токмолаев

0

На радость пожарному инспектору

Ответить

Shenmue

0

Печалька

Ответить

aliftin

–4

Какое-то двоякое мнение об этой ситуации. С одной стороны каждый рассказывают о сверхдержавности  в тоже время людей в больнице кладут на лестницах. Скорее всего даже в коридорах места нет и это пиздец. С другой стороны бабка-то в больнице осталась добровольно и теперь она под пусть и херовым, но присмотром врачей. Хер его знает как относиться к этому, но тот кто сделал две фотографии и теперь они разлетелись по всему интернету прям красавчик. 

Ответить

Рыжий

aliftin
0

 и теперь она под пусть и херовым, но присмотром врачей

И теперь ее состояние скорее всего ухудшится, т.к коридор это почти всегда прохлада и сквозняки, что при ковиде выглядит скорее как добивание 

Ответить

aliftin

Рыжий
0

Тоже верно. Мы не знаем всей ситуации. Может она сама согласилась, может закатила скандал и ей позволили ночевать там лишь бы она заткнулась. Может там действительно нет места и это единственный выход. Почему есть только две фотографии и нет фото из коридоров. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты
Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.
191
Новости
Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное
Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.
197
Разборы
В Белоруссии началась общенациональная забастовка. Первый день — это марши, жёсткие задержания и угрозы увольнений
К бойкоту присоединились сотрудники заводов, айтишники, студенты и пенсионеры.
210
Популярное за три дня
Новости
Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное
Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.
197
Кино и сериалы
Саша Барон Коэн и его альтер-эго: чем уникален создатель Бората, Бруно и Али Джи
И почему автор только что вышедшего «Бората 2» привлекает такое внимание общественности.
82
Беларусь
Прямая трансляция: общенациональная забастовка в Беларуси
26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Утро началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. Продолжение трансляции тут.
223
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Обосранный унитаз

Во «ВКонтакте» появились…

Александр Иванов

Муфтий Чечни обвинил Макрона в…

Олег Ивахнов

Опыт создания шрифта Advanced…

Павленко и дизайн

Опыт создания шрифта Advanced…

Бипедальный Гоминид

СМИ сообщили о двоих погибших в…

Shenmue

В новосибирской больнице…

Митя Простомолотов

Опыт создания шрифта Advanced…

Православие…

Apple рассказала о возможных…

Артур Мудрик

McDonalds и Burger King в…

ユリー シャネ

«Отправьте их на улицу…

Бипедальный Гоминид

Alibaba Group отказалась от…

Несерьёзный Валера

Запись в подсайте Заголовки

Shenmue

В новосибирской больнице…
null