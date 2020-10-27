Новости
Ольга Щербинина
2315

В Курганской области налоговики через громкоговоритель попросили жителей заплатить налоги Материал редакции

Акцию устроили в городе Шумиха.

46 комментариев
В закладки

В Шумихе Курганской области налоговики по громкоговорителям напомнили жителям о необходимости до 1 декабря оплатить транспортный, земельный и налог на имущество. Об этом сообщается на сайт ФНС.

Фото ФНС

Налоговая наряду с традиционными способами информирования организовала «звуковое оповещение населения». В инспекции установили оборудование для трансляции звукозаписи, а на выезде организовали мобильное оповещение при помощи громкоговорителей.

Гражданам напомнили, что если они не заплатят налоги до 1 декабря, на сумму задолженности будут начисляться пени.

#новости #регионы

Ольга Щербинина PLUS
+52 737
но есть и хорошие новости?
1
19
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 46, "likes": 19, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 227732, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Oct 2020 16:27:44 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ольга Щербинина

25
Ответить

Британский каякер

Ольга
0

Опять этот голос в голове

Ответить

Великолепный Макс

Ольга
0

У тебя не получится, попроси совет у мазанова!

Ответить

Великолепный Макс

Великолепный
0

Вброс

Ответить

Nikita Zubkov

14

Шумиха в Шумихе

Ответить

Иван Грозный

Nikita
2

Большой переполох в маленькой Шумихе

Ответить

Ваша Закладко

Иван
0

то есть это в том же регионе РФ, где врачи помощи от ковида просят?

Ответить

Руслан Астратов

8

Заплати налоги и живи спокойно
На эти деньги продолжают войны
Люди делят власть и нефть
Мы пешки в играх, мы не люди, нет!

Плати налоги, живи спокойно,
И похеру на то, живешь ли ты достойно!
Твое право - заткнуться, молчать!
Ты еще не понял!?
Гони бабки, твою мать!

Lumen - Государство

Ответить

Миша Батухтин

Руслан
3

Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну... и ненавижу
Государство, государство, государство! Я ненавижу
Государство, государство, государство!

Ответить

Безопасный чувак

4

Граждане, старайтесь по возможности уклоняться от уплаты налогов. Каждая копейка, уплаченная вами пойдет на войну в Сирии, востоке Украины и африканских странах. Лучше потратьте эти деньги на себя.

Ответить

norm

Безопасный
2

А Миша за вас посидит.

Ответить

NightmareZ

norm
–1

Ну я вот в путинской рашке за пять лет (или сколько я там в Крыму продержался?) ни разу ни копейки режиму не заплатил. Как переворот случился, сразу закрыл ип. Получал налом, да. Но вы и дальше терпите, спонсируйте войны и доедайте хуй без соли.

Ответить

Dmitry Yashin

NightmareZ
0

Ага, закрыл он ИП после переворота)
Скорее, после того, как кукухой поехали и бомжевать начал, при этом попрошайничая во всём рунете.

Ответить

NightmareZ

Dmitry
0

Куд-кудах 🐓
У вас половина страны бомжует, тогда как другая – пытается разворовать остатки 🤷‍♂️

Ответить

Alex Macher

NightmareZ
0

Сколько ты там налогов платил, что в чёрную можешь работать? На ботинки хватит военным в сирии хоть? Кек, на УСН 6% 40-50 т.р. под и вместе с соц. выплатами.

Фантазёр очередной

Ответить

Безопасный чувак

norm
0

За неуплату штрафуют

Ответить

Антон Лисин

3

Откуда столько руководителей ебланов а этой стране.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Антон
2

Отрицательная селекция.

Ответить

NightmareZ

Антон
1

Ну вот вышла эта ментовская подстилка с громкоговорителем, а её даже яйцами не закидали и зелёнкой не облили, значит в следующий раз можно ещё сильнее на терпеливый русский народ надавить.

Ответить

Alex Macher

Антон
0

Откуда столько ебалнов, которые каждый год не могут налог за машину и квартиру вовремя оплатить? Даётся три месяца, а потом ноют что пени и т.д.

Им же напоминают. 

Ответить

Василий Герасимов

3

Машина в говне, на заднем фоне дорога тоже в говне.
Рассеюшка.

Ответить

Ценный шар

Василий
1

Плоти

Ответить

NightmareZ

Ценный
0

Налог на целебное отечественное говно.

Ответить

Sergiy Sev

3
Ответить

Даниил Баев

2
Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Не очень удачное время для такой самодеятельности

Ответить

Талантливый цвет

1

Жители Шумихи!
Всем необходимо заплатить свои налоги! Данное звуковое оповещение населения было оплачено из ваших налогов!
Спасибо за внимание.

Ответить

Владимир Филатов

1

Подняли Шумиху на уши.

Ответить

Ник Хартман

1

Они требуют платить налоги, чтобы потом люди умирали в подвалах от ковида?

Ответить

Zoid Q

1

Во устроили шумиху)

Ответить

Баблгам Бич

1

Ебанутые блядь.

Ответить

Eugene SOBI

1

Это случайно не там, где в морге мест не осталось?

Ответить

Великолепный Макс

0

@Великомученик болит колено. Что делать?

Ответить

rossoshmap

Великолепный
2

very nice

Ответить

Великолепный Макс

rossoshmap
1

Зачем ты радуешься боли другого человека?

Ответить

rossoshmap

Великолепный
2
Ответить

Великомученик

Великолепный
1

Почему ты игнорируешь мои комментарии?.??.?

Ответить

Судебный Денис

Великомученик
1

@Дмитрий Орлов к ответу

Ответить

пиу-пиу

0

Слишком много новостей о Кургане. 

Ответить

Вася Мизгирёв

пиу-пиу
0

Перехватывают повестку у Нижнего Новгорода

Ответить

Соколов Андрей

0

Только за минет

Ответить

Жанна Милая

0

была там этим летом. Шумишане ржут)

Ответить

FIRUIN

0
Ответить

Романелло Кивогенс

0

В Курганской области налоговики через громкоговоритель попросили жителей заплатить налоги 

Угу, чтоб потом Лукашенко очередной (без)возмездный кредит предоставить? А у самих тем временем пенсионеры на лестничных клетках лежать будут.

Ответить

Алихан Бексеитов

0

Скоро на таких херовинах летать будут с громкоговорителями

Ответить

NightmareZ

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Муфтий Чечни обвинил Макрона в разжигании межнациональной розни из-за акций памяти убитого под Парижем учителя
Он посчитал оскорбительным показ карикатур на правительственных зданиях во Франции.
265
Разборы
В Белоруссии началась общенациональная забастовка. Первый день — это марши, жёсткие задержания и угрозы увольнений
К бойкоту присоединились сотрудники заводов, айтишники, студенты и пенсионеры.
210
Спорт
Хабиб Нурмагомедов победил американца Гэтжи, сохранил чемпионский титул и объявил о завершении карьеры
Российский боец пообещал это матери после смерти своего отца.
241
Популярное за три дня
Беларусь
Прямая трансляция: общенациональная забастовка, протесты студентов и марш пенсионеров
Старая трансляция упёрлась в количество возможны блоков в статье, продолжаем тут. По просьбам комментаторов, теперь свежие записи будут в начале.
90
Новости
В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты
Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.
196
Разборы
В Белоруссии началась общенациональная забастовка. Первый день — это марши, жёсткие задержания и угрозы увольнений
К бойкоту присоединились сотрудники заводов, айтишники, студенты и пенсионеры.
210
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Гриша Катержин

Минздрав направил в Курганскую…

Alex Macher

В Курганской области налоговики…

Dmitry Vakhnin

X5 Retail Group запустит новую…

Безразличный Егор

X5 Retail Group запустит новую…

Василий Герасимов

X5 Retail Group запустит новую…

Jabas

«Отправьте их на улицу…

solawind

X5 Retail Group запустит новую…

NightmareZ

В Курганской области налоговики…

Alex Macher

В Курганской области налоговики…

Павленко и дизайн

X5 Retail Group запустит новую…

Космический кот

X5 Retail Group запустит новую…

Данила

X5 Retail Group запустит новую…

solawind

X5 Retail Group запустит новую…

Космический кот

X5 Retail Group запустит новую…

Myemptyblog

X5 Retail Group запустит новую…

Yuriy Mikaelyan

X5 Retail Group запустит новую…

Православие…

X5 Retail Group запустит новую…

IIIIIIIIIII

X5 Retail Group запустит новую…
null