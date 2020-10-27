В Курганской области налоговики через громкоговоритель попросили жителей заплатить налоги Материал редакции
Акцию устроили в городе Шумиха.
В Шумихе Курганской области налоговики по громкоговорителям напомнили жителям о необходимости до 1 декабря оплатить транспортный, земельный и налог на имущество. Об этом сообщается на сайт ФНС.
Налоговая наряду с традиционными способами информирования организовала «звуковое оповещение населения». В инспекции установили оборудование для трансляции звукозаписи, а на выезде организовали мобильное оповещение при помощи громкоговорителей.
Гражданам напомнили, что если они не заплатят налоги до 1 декабря, на сумму задолженности будут начисляться пени.
Великолепный Макс
У тебя не получится, попроси совет у мазанова!
Шумиха в Шумихе
Большой переполох в маленькой Шумихе
Заплати налоги и живи спокойно
На эти деньги продолжают войны
Люди делят власть и нефть
Мы пешки в играх, мы не люди, нет!
Плати налоги, живи спокойно,
И похеру на то, живешь ли ты достойно!
Твое право - заткнуться, молчать!
Ты еще не понял!?
Гони бабки, твою мать!
Lumen - Государство
Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну... и ненавижу
Государство, государство, государство! Я ненавижу
Государство, государство, государство!
А Миша за вас посидит.
Ну я вот в путинской рашке за пять лет (или сколько я там в Крыму продержался?) ни разу ни копейки режиму не заплатил. Как переворот случился, сразу закрыл ип. Получал налом, да. Но вы и дальше терпите, спонсируйте войны и доедайте хуй без соли.
Ага, закрыл он ИП после переворота)
Скорее, после того, как кукухой поехали и бомжевать начал, при этом попрошайничая во всём рунете.
Куд-кудах 🐓
У вас половина страны бомжует, тогда как другая – пытается разворовать остатки 🤷♂️
Сколько ты там налогов платил, что в чёрную можешь работать? На ботинки хватит военным в сирии хоть? Кек, на УСН 6% 40-50 т.р. под и вместе с соц. выплатами.
Фантазёр очередной
Откуда столько руководителей ебланов а этой стране.
Ну вот вышла эта ментовская подстилка с громкоговорителем, а её даже яйцами не закидали и зелёнкой не облили, значит в следующий раз можно ещё сильнее на терпеливый русский народ надавить.
Откуда столько ебалнов, которые каждый год не могут налог за машину и квартиру вовремя оплатить? Даётся три месяца, а потом ноют что пени и т.д.
Им же напоминают.
Машина в говне, на заднем фоне дорога тоже в говне.
Рассеюшка.
Ценный шар
Плоти
@Великомученик болит колено. Что делать?
very nice
Великолепный Макс
Зачем ты радуешься боли другого человека?
Почему ты игнорируешь мои комментарии?.??.?
Слишком много новостей о Кургане.
В Курганской области налоговики через громкоговоритель попросили жителей заплатить налоги
Угу, чтоб потом Лукашенко очередной (без)возмездный кредит предоставить? А у самих тем временем пенсионеры на лестничных клетках лежать будут.