В Курганской области налоговики через громкоговоритель попросили жителей заплатить налоги 

Акцию устроили в городе Шумиха.

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В Шумихе Курганской области налоговики по громкоговорителям напомнили жителям о необходимости до 1 декабря оплатить транспортный, земельный и налог на имущество. Об этом сообщается на сайт ФНС.

Фото ФНС

Налоговая наряду с традиционными способами информирования организовала «звуковое оповещение населения». В инспекции установили оборудование для трансляции звукозаписи, а на выезде организовали мобильное оповещение при помощи громкоговорителей.

Гражданам напомнили, что если они не заплатят налоги до 1 декабря, на сумму задолженности будут начисляться пени.