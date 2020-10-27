X5 Retail Group запустит новую сеть продуктовых магазинов — «жёсткие» дискаунтеры «Чижик» Материал редакции
Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами.
Владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» X5 Retail Group объявила о запуске новой сети магазинов «Чижик». Их главной особенностью станут низкие цены и упор на собственные марки. Об этом рассказал директор по стратегии сети Владимир Салахутдинов на «Дне инвестора», передаёт корреспондент vc.ru.
Первый магазин откроется в Москве 29 октября. До конца года компания рассчитывает запустить ещё несколько пилотных точек, а в 2021 году собирается запустить около 50 магазинов.
Как отметили в X5, в «Чижике» будут представлены преимущественно продукты питания с низкими ценами или ценами «ниже средних». Дискаунтер планирует довести долю продуктов собственных марок до 60% ассортимента. Поначалу в магазинах будет представлено не более 800 единиц товара, один «Чижик» будет занимать 200-250 квадратных метров.
В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться». При этом руководитель «Магнита» Ян Дюннинг в колонке Forbes рассказывал, что ритейлеры развивают этот формат магазинов не из-за беднеющего населения, а из-за потребителей, которые становятся более похожими на европейских.
Благоприятный колос
В мусорных баках за магазином "Пятёрочка".
Не отбирай хлеб у фриганов
Благоприятный колос
Это не мне говори, а бомжам.
Уже есть,
Пожарный бокал
Касс нет! Где фискальные чеки? Где НОЛОГИ?
Ты ёрничаешь, а концепция вполне рабочая.
Salvage store для продуктов на грани, недавно даже магазы с полной просрочкой открылись:
https://qz.com/623833/the-worlds-first-supermarket-selling-only-expired-food-has-opened-in-denmark/
https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/27/food-waste-denmark-buy-expired-produce-copenhagen-wefood
https://www.dw.com/en/first-german-supermarket-sells-waste-food-only/a-37426777
в Чехии сеть, называется Levné potraviny (дешевые продукты)
Что русскому хорошо, то чеху смерть.
вам пора на висиру - оппонировать венчурным капиталюгам оттуда и их ручным маркетологам и консультантам
камамбер
Спасибо санитарным нормам, что самый зрелый камабер можно всегда купить со скидкой
вот так можно:
спасибо санитарным нормам
что самый зрелый камамбер
всегда можно купить со скидкой
не то что чечил например
французский камамбер
немецкий сливочный сыр
Специально над россиянами издеваешься, а?
Компания верит в обнищание россиян
Идея супер. Многая просрочка нет так вредна. Тем более для Васи закусить боярыш одно и тоже, с просрочкой на день или свежак с завода. Минус отходы. Прям зеленый стартап. Только продавать не как еду, а как пищевые продукты без гарантии.
пищевые продукты без гарантии
Нам эти ваши либертарианские идеи не близки
Это про просрочечку, выше. Сорри промазал
В молодости довелось грузчиком на молочном комбинате отпахать, так вот нам йогурты привозили "возврат" - та самая просрочка. Мы с ребятами его так пили, никто даж не обосрался. А может кто-то промолчал. Из возврата на молочке делают творог.
сроки же обычно пишут с запасом, чтобы оно после истечения не сразу становилось опасным для жопы и здоровья
Безопасный чувак
Верит? В это ещё верить надо?
его слова инкриминируют как экстремизм когда бизнес будут отнимать
Усталый коктейль
во всем мире тренд на улучшение качества еды, а в России наоборот — главное, чтобы дешевле.
"во всем мире тренд на улучшение качества еды" Особенно, это видно по росту экспорта пальмового масла)
Усталый коктейль
хмм... может я и ошибаюсь. но продукты с пальмовым маслом (или растительным, без уточнения) я обхожу стороной
В шоколаде уровня Lindt уже растительное масло, про всякий ширпотреб типа батончиков и т.п. и так понятно.
В шоколаде уровня Lindt уже растительное масло
Какао масло, например
Подловил, но речь, конечно, о пальмовом масле.
Only for the fillings of certain products we use other vegetable fats, such as coconut oil, palm oil or palm kernel oil.
стараюсь не есть шоколад вообще, но если хочется, то покупаю пористый белый. жутко вредный и без пальмового масла))
Белый пористый шоколад априори "комбикорм", как и сырный продукт)) Придумка пищевых технологов и мимикрия под другой продукт.
А жаришь ты на чем, на сливочном исключительно?
А что тут удивительного-то? Россияне в массе своей бедные, может, конечно, на ТЖ средний класс собрался, который обходит стороной всякие пятерочки и магниты, но X5 в данном случае действует по сути правильно. Они подстраиваются под нужды покупателей, которые как известно не могут себе позволить нормальную еду, которая естественно не может стоить дешево.
В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться»
Они даже прямым текстом об этом говорят, вы ещё их обвините в низком уровне жизни, что они таким образом поддерживают его, а не развивают сеть "дорогих" продуктов.
За качество приходится платить. А ̶б̶о̶м̶ж̶а̶м̶ населению и синтетическое говно подойдет
Серый колос
если заглянуть в холодос средней семьи в России, то там обязательно найдем колбасы за сотку, пельмени столичные, сырный продукт и т.д. У нас нет культуры питания вообще. Поэтому кушаем говно, спрос рождает предложение.
Нет финансов на правильное питание у большинства населения
но кто-то же покупает дневные зож рационы через инсту по 2,5-3к₽ за доставку минимум. значит не все так плохо в бывшем ссср
2,5-3к₽ за доставку минимум
Если это недельный рацион, то не вижу ничего сверхъестественного тут
Молчаливый Филипп
Реально, блен!11 А чо эта X5 Retail Group не улучшает качество жизни россиян. Государственная ведь организация!
в строю прибыло
Красная цена то ещё дерьмо, но, например, у Перекрёстка свой бренд очень даже неплох
У Перекрёстка два таких бренда: "Маркет" и "Просто". "Красная цена" - это аналог "Просто", тогда как "Маркет" да, неплох.
Просто переплачивать за ТОТ же самый сок, разлитый на ТОМ же самом заводе по 30-40% не очень хочется.
Один и ТОТ же самый завод может менять соотношение ингредиентов в составе.
в составе 100% сок меняют 100% сок на что-то другое?) Плюсом не забывайте, тогда бы изменился порядок компонентов в составе (они идут по убыванию процентного соотношения)
Ой да расскажи что рич/свел/сантал и каждый день - прям братья близнецы
У них даже яйца хреновые. Они умудряются сделать плохими даже куриные яйца
Птенцы вылупляются в холодильнике?
Если бы) Половина желтка остается в скорлупе. много раз так было и только с их яйцами
Смутный Слава
То из бумаги, а у чижика будет совсем дешево — из говна.
людям никто не обещает, что часть продукции стм не будет из ппц чего... но х5 на это ещё походу и датасаенс по покупкам и товарным запасам наложат, и чижик точно будет для них успешным в своей нише ((
Ну а чего, я покупаю и красную цену и так далее. Иногда бывают очень неплохие продукты с хорошим составом (соки, например, их более того, льют в одном месте для ВСЕХ дискаунтеров). Но да, встречается и полный трешак)
В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться».
За такие речи можно и партбилет на стол, товарищ
в принципе в магазины х5 не стоит ходить, самые хуевые сети в москве, с хуевыми продуктами. Не зря они единоросов поддерживают https://www.vedomosti.ru/management/articles/2012/04/13/216915-x5-rasstalas-s-menedzherom-iz-za-ego-politicheskih-vzglyadov
У меня Дикси это ближайший магаз и там такое фрик шоу по вечерам, ты многое теряешь. Это своеобразный социальный клуб определенного пласта людей.
Вторичный шмель
Комментарий был написан до того как автор выше отредактировал комментарий comment=4353806.
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У меня по дороге лента и ашан есть. x5 мне запомнился грязью, вонью, горцами и очередями, ещё когда я работал экспедитором.
как же все таки отличается качество сетей от города к городу
у нас пятерочка средне, перекресток чуть лучше ашана и на уровне ленты, а самые хуевые - магниты
а еще ниже только совсем дискаунтеры типа "ящики вместо прилавков"
у нас в городе такого нет, либо есть чисто в единичных экземплярах
Плюсую, принципиально не хожу в магниты по возможности. Только в этой залупе у меня несколько раз цена на кассе и на полке не совпадали. Да и в целом как-то по самим магазинам и оформлению видно что это прям эконом
@кто это
На донышке
Владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» X5 Retail Group объявила о запуске новой сети магазинов «Чижик».
Белорусский вариант:
В Германии открыли дискаутер Светофор, закрылся в этот же день закончились продукты, все раскупили! А Вы русских хаите почём зря, давайте смотреть правде в глаза цена решает!
А товар в этом немецком светофоре был российским? Видится мне, что нет, говнище продавать им бы никто не разрешил.
Это лишь показатель дерьмовой работы закупщиков, и всё.
Нет, не вхожу. Да, был.
хуижик
простите не удержался
У нас в магазинах и так только низкокачественное говно, куда уж дешевле и хуже?
Наконец-то секретные разработки собираются запустить по всей стране после многолетних испытаний на полигоне в Питере
Короткий украинец
Особенно в Питере
Лучше бы назвали "Бичок"
"ПутинОК" лучше. Ведь благодаря нашему бессмертному правителю возникает потребность в таких магазинах.
У нас в Казани все Карусели закрыли кроме одной, я там беру их СТМ товар (не дешёвую линейку а среднюю) и он вполне даже хороший, но вот решили покосить видимо сеть в пользу перекрестка
Как я понимаю это будет конкурент Светофора ?