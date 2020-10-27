Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами.

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Логотип «Чижика» Кадр из трансляции X5

Владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» X5 Retail Group объявила о запуске новой сети магазинов «Чижик». Их главной особенностью станут низкие цены и упор на собственные марки. Об этом рассказал директор по стратегии сети Владимир Салахутдинов на «Дне инвестора», передаёт корреспондент vc.ru.

Первый магазин откроется в Москве 29 октября. До конца года компания рассчитывает запустить ещё несколько пилотных точек, а в 2021 году собирается запустить около 50 магазинов.

Как отметили в X5, в «Чижике» будут представлены преимущественно продукты питания с низкими ценами или ценами «ниже средних». Дискаунтер планирует довести долю продуктов собственных марок до 60% ассортимента. Поначалу в магазинах будет представлено не более 800 единиц товара, один «Чижик» будет занимать 200-250 квадратных метров.

За счёт эффективности и подхода к выбору ассортимента этот магазин может предложить совершенно другой уровень цен. Мы взяли лучшее, что есть у зарубежных моделей дискаунтеров, добавив лучшие технологические ноу-хау, которые есть у X5. Владимир Салахутдинов

В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться». При этом руководитель «Магнита» Ян Дюннинг в колонке Forbes рассказывал, что ритейлеры развивают этот формат магазинов не из-за беднеющего населения, а из-за потребителей, которые становятся более похожими на европейских.