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Дамир Камалетдинов
7781

X5 Retail Group запустит новую сеть продуктовых магазинов — «жёсткие» дискаунтеры «Чижик» Материал редакции

Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами.

169 комментариев
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Логотип «Чижика» Кадр из трансляции X5

Владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» X5 Retail Group объявила о запуске новой сети магазинов «Чижик». Их главной особенностью станут низкие цены и упор на собственные марки. Об этом рассказал директор по стратегии сети Владимир Салахутдинов на «Дне инвестора», передаёт корреспондент vc.ru.

Первый магазин откроется в Москве 29 октября. До конца года компания рассчитывает запустить ещё несколько пилотных точек, а в 2021 году собирается запустить около 50 магазинов.

Как отметили в X5, в «Чижике» будут представлены преимущественно продукты питания с низкими ценами или ценами «ниже средних». Дискаунтер планирует довести долю продуктов собственных марок до 60% ассортимента. Поначалу в магазинах будет представлено не более 800 единиц товара, один «Чижик» будет занимать 200-250 квадратных метров.

За счёт эффективности и подхода к выбору ассортимента этот магазин может предложить совершенно другой уровень цен. Мы взяли лучшее, что есть у зарубежных моделей дискаунтеров, добавив лучшие технологические ноу-хау, которые есть у X5.

Владимир Салахутдинов

В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться». При этом руководитель «Магнита» Ян Дюннинг в колонке Forbes рассказывал, что ритейлеры развивают этот формат магазинов не из-за беднеющего населения, а из-за потребителей, которые становятся более похожими на европейских.

#новости #бизнес

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169 комментариев
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Пожарный бокал

47

Когда уже наконец магазин "Просрочечка"?

Ответить

Благоприятный колос

Пожарный
12

В мусорных баках за магазином "Пятёрочка".

Ответить

Kir Kirsky

Благоприятный
3

"Помоечка"

Ответить

Данила

Благоприятный
2

Не отбирай хлеб у фриганов

Ответить

Благоприятный колос

Данила
0

Это не мне говори, а бомжам.

Ответить

Ваша Закладко

Благоприятный
0

на дне инвестора? дно инвестора нраица

Ответить

Макс Бескоровайный

Пожарный
4

Уже есть,

Ответить

Пожарный бокал

Макс
5

Касс нет! Где фискальные чеки? Где НОЛОГИ?

Ответить

Ваша Закладко

Пожарный
0

важно что на Чижик ответит СБЕР

Ответить

solawind

Макс
2

Все удобства для голосующих за путина

Ответить

Благоприятный колос

Макс
0

Ага, по утрам обычно очереди большие.

Ответить

Ваша Закладко

Макс
0

фриганы же? или участники лайфхакатона?

Ответить

Сергей Королевский

Пожарный
3

Ждём конкурента - Пыжика

Ответить

Данила

Пожарный
2

Ты ёрничаешь, а концепция вполне рабочая.
Salvage store для продуктов на грани, недавно даже магазы с полной просрочкой открылись:
https://qz.com/623833/the-worlds-first-supermarket-selling-only-expired-food-has-opened-in-denmark/
https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/27/food-waste-denmark-buy-expired-produce-copenhagen-wefood
https://www.dw.com/en/first-german-supermarket-sells-waste-food-only/a-37426777

Ответить

Sergey Michko

Данила
1

в Чехии сеть, называется Levné potraviny (дешевые продукты)

Ответить

Soviet Pooh

Sergey
1

потравины

Ответить

Одиночный Пхукет

Sergey
0

Что русскому хорошо, то чеху смерть.

Ответить

Sergey Michko

Одиночный
0

smrt

Ответить

Ваша Закладко

Sergey
0

clever mouth

Ответить

Ваша Закладко

Данила
0

вам пора на висиру - оппонировать венчурным капиталюгам оттуда и их ручным маркетологам и консультантам 

Ответить

Данила

Ваша
0

Я ушёл оттуда вместе с Ильёй Максимовым. Последний задорный огонёк был.
А мог бы открыть небольшой заводик на окраине Уфы, делать жб кольца... Трёшка в центре, домик 250кв, крузак и ауди ку 5 для жены...

Ответить

AZP

Пожарный
1

Часто покупаю продукты на грани, у которых срок сегодня-завтра кончается и наклейка сверху с процентом скидки от ценника.
А хули, французский камамбер или немецкий сливочный сыр за четверть - поди плохо? Если я их в ближайшее время съем.

Ответить

плюшевый батон

AZP
2

камамбер

Спасибо санитарным нормам, что самый зрелый камабер можно всегда купить со скидкой

Ответить

Ваша Закладко

плюшевый
2

вот так можно:
спасибо санитарным нормам 
что самый зрелый камамбер
всегда можно купить со скидкой 
не то что чечил например 

Ответить

Anton Golovanov

AZP
1

французский камамбер

немецкий сливочный сыр

Специально над россиянами издеваешься, а?

Ответить

AZP

Anton
0

О, да!
Вот такое я говно.

Ответить

Andrey Syschikov

Пожарный
1

В Питере был такой на сенной.

Ответить

Андрей Рядькин

32

Компания верит в обнищание россиян

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Андрей
5

Идея супер. Многая просрочка нет так вредна. Тем более для Васи закусить боярыш одно и тоже, с просрочкой на день или свежак с завода. Минус отходы. Прям зеленый стартап. Только продавать не как еду, а как пищевые продукты без гарантии.

Ответить

Roman Golovin

Yuriy
4

пищевые продукты без гарантии

Нам эти ваши либертарианские идеи не близки

Ответить

thetrickster

Yuriy
3

пищевые продукты без гарантии

проорал

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Yuriy
0

Это про просрочечку, выше. Сорри промазал

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Yuriy
1

В молодости довелось грузчиком на молочном комбинате отпахать, так вот нам йогурты привозили "возврат" - та самая просрочка. Мы с ребятами его так пили, никто даж не обосрался. А может кто-то промолчал. Из возврата на молочке делают творог.

Ответить

Евгений Клочков

Yuriy
5

сроки же обычно пишут с запасом, чтобы оно после истечения не сразу становилось опасным для жопы и здоровья

Ответить

Ваша Закладко

Евгений
0

чтоб чужой не появился ☝️

Ответить

AZP

Yuriy
0

У нас Ашан или Варус (местная сеть) любят писать типа "яблоко 2 сорт" или картошка эконом" - это гниль, которую выбрасывать пора, но они продают.
Бабки берут на ура.
Нищета (:

Ответить

Безопасный чувак

Андрей
2

Верит? В это ещё верить надо?

Ответить

Андрей Рядькин

Безопасный
0

*уверена
Простите, я чёт того

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

его слова инкриминируют как экстремизм когда бизнес будут отнимать

Ответить

Ваша Закладко

Андрей
0

кого его? фридмана? ))

Ответить

Серый колос

11

что еще людям нужно. бичевские магазы с отравой вместо еды. лучше будем поддерживать низкий уровень жизни, чем улучшать ее качество.

Ответить

Усталый коктейль

Серый
7

во всем мире тренд на улучшение качества еды, а в России наоборот — главное, чтобы дешевле. 

Ответить

Октябрёнок

Усталый
–2

"во всем мире тренд на улучшение качества еды" Особенно, это видно по росту экспорта пальмового масла)

Ответить

Усталый коктейль

Октябрёнок
0

хмм... может я и ошибаюсь. но продукты с пальмовым маслом (или растительным, без уточнения) я обхожу стороной

Ответить

Октябрёнок

Усталый
–1

В шоколаде уровня Lindt уже растительное масло, про всякий ширпотреб типа батончиков и т.п. и так понятно.

Ответить

Roman Golovin

Октябрё…
2

В шоколаде уровня Lindt уже растительное масло

Какао масло, например

Ответить

Октябрёнок

Roman
0

Подловил, но речь, конечно, о пальмовом масле.
 Only for the fillings of certain products we use other vegetable fats, such as coconut oil, palm oil or palm kernel oil. 

Ответить

Усталый коктейль

Октябрё…
0

стараюсь не есть шоколад вообще, но если хочется, то покупаю пористый белый. жутко вредный и без пальмового масла))

Ответить

Октябрёнок

Усталый
0

Белый пористый шоколад априори "комбикорм", как и сырный продукт)) Придумка пищевых технологов и мимикрия под другой продукт.

Ответить

Усталый коктейль

Октябрё…
0

я по Галилео в детстве смотрел, что его делают из масла бобов и сахара

Ответить

Романелло

Усталый
0

Видимо, поэтому старый Галилео и прикрыли, чтобы современные покупатели не знали из чего на самом деле должны делать правильные продукты )

Ответить

Andrey Syschikov

Усталый
0

А жаришь ты на чем, на сливочном исключительно?

Ответить

Усталый коктейль

Andrey
0

Не жарю практически. Иногда на оливковом/сливочном, если надо

Ответить

Баблгам Бич

Серый
3

А что тут удивительного-то? Россияне в массе своей бедные, может, конечно, на ТЖ средний класс собрался, который обходит стороной всякие пятерочки и магниты, но X5 в данном случае действует по сути правильно. Они подстраиваются под нужды покупателей, которые как известно не могут себе позволить нормальную еду, которая естественно не может стоить дешево.

 В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться»

Они даже прямым текстом об этом говорят, вы ещё их обвините в низком уровне жизни, что они таким образом поддерживают его, а не развивают сеть "дорогих" продуктов.

Ответить

Данила

Баблгам
1

на ТЖ средний класс собрался

Вспомнил фразу Путина про средний класс, кекнул.
Я думаю, юзеры тж действительно в пузыре и не видят, что огромная часть страны просто бедная.

Ответить

Василий Герасимов

Серый
1

За качество приходится платить. А ̶б̶о̶м̶ж̶а̶м̶  населению и синтетическое говно подойдет

Ответить

Данила

Василий
1

синтетическое говно подойдет

Ем мясо с двойным удовольствием, пока его не заменили идентичным натуральному эко-зверушко-френдли.

Ответить

Серый колос

Василий
0

если заглянуть в холодос средней семьи в России, то там обязательно найдем колбасы за сотку, пельмени столичные, сырный продукт и т.д. У нас нет культуры питания вообще. Поэтому кушаем говно, спрос рождает предложение.

Ответить

Abram Dikoy

Серый
1

Нет финансов на правильное питание у большинства населения

Ответить

Октябрёнок

Abram
0

Курица - диетический продукт и стоит дешевле, чем колбасы и карбонады.

Ответить

Ваша Закладко

Серый
0

но кто-то же покупает дневные зож рационы через инсту по 2,5-3к₽ за доставку минимум. значит не все так плохо в бывшем ссср

Ответить

Roman Golovin

Ваша
0

2,5-3к₽ за доставку минимум

Если это недельный рацион, то не вижу ничего сверхъестественного тут

Ответить

Shenmue

Серый
0

Когда Вы окажитесь у такой же черты, Вы заговорите по другому!

Ответить

Серый колос

Shenmue
0

чтобы понять, что огонь обжигает не обязательно его трогать

Ответить

Shenmue

Серый
0

От тюрьмы, да от сумы не зарекайся!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Серый колос

Shenmue
0

я был у такой черты

Ответить

Shenmue

Серый
0

Ну тогда я Вас вообще не понимаю! 

Ответить

Молчаливый Филипп

Серый
0

Реально, блен!11 А чо эта X5 Retail Group не улучшает качество жизни россиян. Государственная ведь организация!

Ответить

Вова А.

9

в строю прибыло

Ответить

Andrey Floresku

Вова
5

Красная цена то ещё дерьмо, но, например, у Перекрёстка свой бренд очень даже неплох 

Ответить

робот-бёрдвотчер

Andrey
0

У Перекрёстка два таких бренда: "Маркет" и "Просто". "Красная цена" - это аналог "Просто", тогда как "Маркет" да, неплох.

Ответить

Anton Golovanov

Andrey
0

У спара и ленты тоже собственные бренды ниче.

Ответить

Сергей Макаров

Вова
1

Просто переплачивать за ТОТ же самый сок, разлитый на ТОМ же самом заводе по 30-40% не очень хочется.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Сергей
7

Один и ТОТ же самый завод может менять соотношение ингредиентов в составе.

Ответить

Сергей Макаров

Dmitry
1

в составе 100% сок меняют 100% сок на что-то другое?) Плюсом не забывайте, тогда бы изменился порядок компонентов в составе (они идут по убыванию процентного соотношения)

Ответить

colorless

Сергей
0

составе 100% сок

Ахаха што. Там бодяга размешанная из китайского сусла, вот тебе и "сок". 

Собственно, про конкретно сок там скорее всего 1 в 1, но ничего не мешает для разных брендов реально менять пропорции компонентов. Минус 2% сусла, +2% воды, тот же сок, а дешевле...

Ответить

Александр Прохоренко

Сергей
3

Ой да расскажи что рич/свел/сантал и каждый день - прям братья близнецы

Ответить

Sergey Volkov

Александр
0

Ой сантал прям вкусняшка

Ответить

Александр Демьяненко

Вова
1

У них даже яйца хреновые. Они умудряются сделать плохими даже куриные яйца

Ответить

Арсений Томилов

Александр
2

Птенцы вылупляются в холодильнике?

Ответить

Александр Демьяненко

Арсений
0

Если бы) Половина желтка остается в скорлупе. много раз так было и только с их яйцами

Ответить

Смутный Слава

Вова
0

То из бумаги, а у чижика будет совсем дешево — из говна.

Ответить

AZP

Смутный
0

Читал состав такой варёнки ("мясосодержащий продукт Минская") - на первом месте мясо механической обвалки.
Гугл сказал, что это кости с кусочками мяса, продавленные под адским давлением.

Ответить

Ваша Закладко

AZP
0

людям никто не обещает, что часть продукции стм не будет из ппц чего... но х5 на это ещё походу и датасаенс по покупкам и товарным запасам наложат, и чижик точно будет для них успешным в своей нише ((

Ответить

Сергей Макаров

Вова
0

Ну а чего, я покупаю и красную цену и так далее. Иногда бывают очень неплохие продукты с хорошим составом (соки, например, их более того, льют в одном месте для ВСЕХ дискаунтеров). Но да, встречается и полный трешак)

Ответить

Дмитрий Григорьев

10

В разговоре с Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться».

За такие речи можно и партбилет на стол, товарищ

Ответить

Soviet Pooh

Дмитрий
1

В торговле люди серьёзные, пропаганду не хавают, говорят как есть

Ответить

Aнус Роскомнадзора

4

Хуижик.

Ответить

Вторичный шмель

2

Никогда не беру продукцию «Красная цена», «Каждый день», «Просто», «356 дней», даже сушки там не вкусные.

Ответить

solawind

Вторичный
1

 в принципе в магазины х5 не стоит ходить, самые хуевые сети в москве, с хуевыми продуктами. Не зря они единоросов поддерживают https://www.vedomosti.ru/management/articles/2012/04/13/216915-x5-rasstalas-s-menedzherom-iz-za-ego-politicheskih-vzglyadov

Ответить

TopoR

solawind
7

Ну такое, Перекрёсток вполне себе норм. В миллионы раз лучше понатыканных Дикси.

Ответить

solawind

TopoR
0

Ну если совсем с говном типа дикси сравнивать разве что. В Москве дикси почти нет

Ответить

TopoR

solawind
7

В моей версии Москвы очень даже есть. 2 Дикси в районе километра, КБ и Перекрёсток чуть дальше.

Ответить

solawind

TopoR
0

В моем районе их почти нет, думаю ближе к окраинам больше.
Для сравнения кол-во магазинов вкусвилла

Ответить

TopoR

solawind
0

Тут скорее исключение 😁
Вкуссвилей развелось тоже в последнее время, это да. Но это не замена полноценному супермаркету.

Ответить

solawind

TopoR
0

Почему нет? Вполне себе живу покупая все овощи/фрукты и бакалею там, исключение — готовая еда (она лучше в азбуке или в специализированных жральнях или в яндекс кухне на районе) и мясо-рыба (тоже лучше в азбуке, а ещё лучше и свежее на рынках)

Ответить

TopoR

solawind
0

Бытовая химия? Мне казалось там даже минимума её нет, может быть не обращал внимания просто.

Ответить

solawind

TopoR
1

Все там есть, капсулы для посудомойки, стиральный порошок, жидкое мыло. Шампуни зубные пасты и прочую хуету для душа я привык в озоне с бесплатной доставкой покупать, хотя там тоже есть

Ответить

плюшевый батон

solawind
1

У меня Дикси это ближайший магаз и там такое фрик шоу по вечерам, ты многое теряешь. Это своеобразный социальный клуб определенного пласта людей.

Ответить

Вторичный шмель

solawind
0

Комментарий был написан до того как автор выше отредактировал комментарий comment=4353806.
//////
У меня по дороге лента и ашан есть. x5 мне запомнился грязью, вонью, горцами и очередями, ещё когда я работал экспедитором.

Ответить

Закомплексованная Душа

Вторичный
0

Лента топ, ну и Карусель сейчас норм

Ответить

Евгений Клочков

solawind
0

как же все таки отличается качество сетей от города к городу
у нас пятерочка средне, перекресток чуть лучше ашана и на уровне ленты, а самые хуевые - магниты

а еще ниже только совсем дискаунтеры типа "ящики вместо прилавков" 

Ответить

Shenmue

Евгений
0

Светофор забыли!

Ответить

Евгений Клочков

Shenmue
0

у нас в городе такого нет, либо есть чисто в единичных экземплярах

Ответить

Shenmue

Евгений
0

Не было, так будут! =)

Ответить

Роман Вяткин

Евгений
0

Плюсую, принципиально не хожу в магниты по возможности. Только в этой залупе у меня несколько раз цена на кассе и на полке не совпадали. Да и в целом как-то по самим магазинам и оформлению видно что это прям эконом

Ответить

AZP

Вторичный
2

Влажные салфетки или мусорные пакеты Каждый день нормальные.
Много чего нормальное, если это в рот не пихать.

Ответить

Антон Пострунин

Вторичный
0

Вафли – прекрасно.

Ответить

Kir Kirsky

Вторичный
0

@кто это

Ответить

Кто это

Kir
0

IIIIIIIIIII еще известен как: Меглин, Меглин 2

Ответить

Kir Kirsky

Кто
0

Сервер помнит...

Ответить

Alex Fielding

3

ваще жесть по-жесткому будет

Ответить

Shenmue

3

Вообще первый магаз Чижик должны в Питере открыть у них есть право первой ночи!

Ответить

Владимир Галкин

2

На донышке

Ответить

Ваша Закладко

Владимир
0

думают же о завтрашнем дне

Ответить

Нищий кавалер

2

добавив лучшие технологические ноу-хау, которые есть у X5

Позвоните по номеру, если в очереди больше 20 человек, а работает одна касса

Ответить

Ласковый клуб

2

Всё правильно. Новые Пятёрочки подтянули, теперь надо что-то взамен. Не удивлюсь, если в тех магазинах, где площади не позволяют провести редизайн, у них просто сменится вывеска на этот "Чижик".

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» X5 Retail Group объявила о запуске новой сети магазинов «Чижик».

Белорусский вариант:

Ответить

Юрий Лазебный

1

«Дно инвестора» 

Ответить

Shenmue

0

В Германии открыли дискаутер Светофор, закрылся в этот же день закончились продукты, все раскупили! А Вы русских хаите почём зря, давайте смотреть правде в глаза цена решает!

Ответить

Sergey Volkov

Shenmue
1

Хм, это правда!   
https://retailer.ru/pervyj-v-germanii-supermarket-vladelca-seti-svetofor-vremenno-zakrylsja-iz-za-nehvatki-tovara/

Ответить

Никита

Shenmue
0

Качество их дискаунтер как тут не дискаунтера

Ответить

Данила

Никита
0

А за низкое качество надо ебать администрацию магазина.
Впрочем,наши магазы я люблю за удобство(найди себе пожрать поздно вечером или в выходной в европейском городке), а вот европейской еды не хватает, спасибо контрсанкциям.

Ответить

Shenmue

Никита
0

Из разряда у соседа яблоки слаще?

Ответить

Soviet Pooh

Никита
0

Немец?

Ответить

Василий Герасимов

Shenmue
0

А товар в этом немецком светофоре был российским? Видится мне, что нет, говнище продавать им бы никто не разрешил.

Ответить

Shenmue

Василий
0

Это дискаутер, это значит для них первое это цена, второе качество! 

Ответить

Dmitry Yashin

Shenmue
–1

Это лишь показатель дерьмовой работы закупщиков, и всё.

Ответить

Shenmue

Dmitry
0

Вы входите в состав менеджеринга Светофора? У Вас был опыт принятия таких судьбоносных решений?

Ответить

Dmitry Yashin

Shenmue
0

Нет, не вхожу. Да, был.

Ответить

Shenmue

Dmitry
0

Так Вы успешный человек, Вам прямая дорога в Светофор, вот Вы уже и проблемы дискаунтера через комменты узрели!

Ответить

Dmitry Yashin

Shenmue
0

Что ты несёшь? Ты твинк Падленки?

Ответить

Shenmue

Dmitry
0

Вы бы лучше дальше не писали, Вы так умнее казались!

Ответить

Знаменитый Слава

1

Качество жизни лучшает на глазах, твердо и четко 

Ответить

Гриша Катержин

0

хуижик
простите не удержался

Ответить

Милый велосипед

Гриша
0

Евгений Ройзман, перелогиньтесь

Ответить

Нищий кавалер

0

Почему бы не назвать Бомжик

Ответить

Илья Волочков

0

У нас в магазинах и так только низкокачественное говно, куда уж дешевле и хуже?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Наконец-то секретные разработки собираются запустить по всей стране после многолетних испытаний на полигоне в Питере 

Народный (универсам)
Универсам «Народный» — универсам в Санкт-Петербурге, прославившийся дешёвой продукцией…
ru.wikipedia.org
Ответить

Виталий Лановой

0

Видимо вся просрочка с Перекрестка теперь в Чижике

Ответить

Михаил Зеленин

0

А 5-ка это оказывается еще не дискаунтер был?

Ответить

Короткий украинец

0

Быталка водки Чижик. С таким названием пойдёт в народ.

Ответить

Короткий украинец

Короткий
2

Особенно в Питере

Ответить

Dmitry Yashin

Короткий
0

Особенно быталка

Ответить

solawind

–1

Лучше бы назвали "Бичок"

Ответить

Илья Волочков

solawind
0

"ПутинОК" лучше. Ведь благодаря нашему бессмертному правителю возникает потребность в таких магазинах.

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
–1

Алди и Лидл, видимо, тоже благодаря ему возникли.

Ответить

Благоприятный колос

0

"Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами"

Маленькие магазины во всех подъездах твоего города.

Ответить

Евгений Зеленов

0

Голос Чижика!

Ответить

Кисель Имбиревич

0

У нас в Казани все Карусели закрыли кроме одной, я там беру их СТМ товар (не дешёвую линейку а среднюю) и он вполне даже хороший, но вот решили покосить видимо сеть в пользу перекрестка

Ответить

Dmitry Yashin

Кисель
0

Да, уже в прошлом году решили от всех Каруселей отказаться.

Ответить

Аккуратный американец

0

Опять реклама, понятно 

Ответить

Kir Kirsky

0

у них разве не пошли уже ограничения на ввод новых торговых площадей от ФАС?

Ответить

Voronko Славик

0

Чижик-пыжик
Ларёк-марёк

Ответить

Sergey Volkov

0

Как я понимаю это будет конкурент Светофора ?

Ответить

thetrickster

Sergey
0

У нас открылся Светоформ этот, я офигел от того какое это говно.

Ответить

Dmitry Yashin

Sergey
0