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Ольга Щербинина
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В России суд впервые признал геноцидом массовые убийства советских граждан в годы Великой Отечественной войны Материал редакции

Уголовное дело возбудили в мае 2019 года. Основанием для этого стало найденное захоронение с останками 42 человек.

19 комментариев
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Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка в 1942-1943 годах. Это первый подобный случай в российской судебной практике, сообщает РИА «Новости».

«Признать вновь выявленные преступления, совершённые в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка солдатами „тайлькоманды“ в отношении не менее 2600 советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР», — сказала судья.

Массовое уничтожение людей в Жестяной Горке сочли «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путём изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

Основанием для возбуждения уголовного дела в мае 2019 года стало найденное в районе деревни Жестяная Горка захоронение с останками 42 мирных граждан. В их числе были дети и беременная женщина. После этого поисковики обнаружили останки ещё нескольких сотен человек.

По данным следствия, мирных жителей и военнопленных убивали и пытали члены «тайлькоманды», сформированной нацистами, в которую входили 33 выходца из Латвии. Группой руководил немецкий генерал Герцог Курт. Всего у Жестяной горки расстреляли более 2600 человек. В интересах потомков погибших прокурор потребовал признать массовое убийство геноцидом.

#новости #суд #история

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19 комментариев
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Дмитрий Алексеевич

24

Когда геноцидом признают годы правления Сталина?

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Bad Mother Fucker

Дмитрий
2

Никогда

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Дмитрий Алексеевич

Bad
0

Жаль

Ответить

Bad Mother Fucker

Дмитрий
3

сталинистам не жаль

Ответить

NightmareZ

Дмитрий
0

В Прекрасной России Будущего.

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Антон Лисин

Дмитрий
0

Так уже не только Сталина 

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Влюбленный чувак

Дмитрий
0

Вызываем эксперта @Дмитрий Орлов 

Ответить

Shenmue

Дмитрий
0

Вот когда каждый нацист будет призван к ответу, вот тогда и в сторону Сталина посмотрим!

Ответить

Ушёл и не вернулся

3

Когда перестанут стыдиться словосочетания «геноцид русского народа»?

Ответить

Иван Иванович

Ушёл
0

никогда, дорогие россияне

Ответить

Свободный Никита

1

Основанием для возбуждения уголовного дела стало найденное захоронение

Прямо как в деле Дмитриева. Wait, OH SHI~

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Просто Тимуррр

Свободный
0

Хм, может как раз под это дело и состряпали? Ну типа геноцид это то, что немцы делали. А значит кто обвиняет советскую власть в геноциде, тот приравнивает Сталина к Гитлеру, а дидов к фошыстам.

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Alexander Petcoglo

0

Вот и симметричный ответ на санкции.

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Elijah Garrison

0

Основанием для этого стало найденное захоронение с останками 42 человек.

Интересно как называется 44 тысячи человек лично приговоренные Сталиным? Да Сталин перед завтраком больше расстреливал.

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Желающий паук например

0
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Shenmue

–3

Ну что Латыши заёрзали! Судья с яйцами размером шаров от боулинга! Лишь бы не остановился, чтобы вся мерзлота и падль нацистская всех стран горели в аду!

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Shenmue

Shenmue
0

Jason Bourne минусиш-латыш?

Ответить

Shenmue

Shenmue
0

Anton Golovanov, латыш?

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Максим Рычков

Shenmue
0

я не латыш, но я тоже минуснул. 

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