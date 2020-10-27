Уголовное дело возбудили в мае 2019 года. Основанием для этого стало найденное захоронение с останками 42 человек.

В закладки

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка в 1942-1943 годах. Это первый подобный случай в российской судебной практике, сообщает РИА «Новости».

«Признать вновь выявленные преступления, совершённые в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка солдатами „тайлькоманды“ в отношении не менее 2600 советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР», — сказала судья.

Массовое уничтожение людей в Жестяной Горке сочли «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путём изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

Основанием для возбуждения уголовного дела в мае 2019 года стало найденное в районе деревни Жестяная Горка захоронение с останками 42 мирных граждан. В их числе были дети и беременная женщина. После этого поисковики обнаружили останки ещё нескольких сотен человек.

По данным следствия, мирных жителей и военнопленных убивали и пытали члены «тайлькоманды», сформированной нацистами, в которую входили 33 выходца из Латвии. Группой руководил немецкий генерал Герцог Курт. Всего у Жестяной горки расстреляли более 2600 человек. В интересах потомков погибших прокурор потребовал признать массовое убийство геноцидом.