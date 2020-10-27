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Ольга Щербинина
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New Balance в Махачкале рассказал о сорванной рекламе. Глава Дагестана ранее критиковал вывески на латинице Материал редакции

В магазине сказали, что были готовы сами убрать рекламу, не причиняя себе ущерб.

72 комментария
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Представители магазина New Balance в Махачкале в инстаграме рассказали, что сотрудники городской администрации ночью сорвали рекламные плакаты и вывеску.

«Прошедшей ночью вандалы повредили наши короба, сорвали нашу рекламу, вывеску — просто поступили мягко говоря не по-человечески», — сказали в видео. В подписи к нему уточнили, что рекламу сняли без предупреждения по указанию администрации.

«На данныи момент ответсвенности за нанесенныи ущерб никто не понес. Мы могли сами устранить свою рекламу без ущерба своему магазину», — добавили там.

23 октября исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов поручил «навести порядок с наружной рекламой» в Махачкале и Каспийске к декабрю. Он также критиковал латинские названия заведений. «Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда. А мы их позиционируем».

По словам Меликова, от таких вывесок «создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься». Он подчеркнул, что названия должны соответствуют месту, в котором проживают люди. «Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — предложил он.

#новости #регионы

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72 комментария
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Sloy Pyli

86

И это ещё без карикатур, эти просто на непонятные слова агрятся.

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Заслуженный рубин

Sloy
1

!!!!! ВНИМАНИЕ !!!!!

Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение 

Ответить

Талантливый цвет

46

Глава Дагестана против латинских букв

TJournal запросил оперативный комментарий и получил в щи с вертухи и фаталити с прогиба.

Ответить

Женя Кузьмин

Талантливый
41

Блин, надо было запросить комментарий письмом типа Zdravstvu'te eto zhurnalist iz tjournal, nuzhen operativniy kommentariy. Kak otnosites' k latinice?

Ответить

Litnikov Danil

Женя
4

Вежливый официальный тоже мог вызвать такую же реакцию, в консерватории что ли блять

Ответить

Незнакомый бас

Litnikov
0

pvp 02 97f0

Ответить

Litnikov Danil

Женя
2

tjournal

Теперь будете "дербентским вестником"

Ответить

Andre Macareno

Талантливый
–1

Вертуха была выполнена ногамии в кроссах нью бэланс?

Ответить

Талантливый цвет

Andre
2

В мокасинах Новый Баланс

Ответить

Рыжий

Талантливый
0

В щи с вертухи это к Эдварду Биллу

Ответить

В ХУИПЕ

Рыжий
0

Хуя ты говноеда вспонил

Ответить

Рыжий

В
0

Да не так уж много времени прошло. 2018 год, вроде, было его интервью с Собчак. Когда даже она охренела с его отмазок про Донбасс 

Ответить

solawind

33

Когда все зло идёт оттуда

Ебанные пропутинские шизоиды у власти

Ответить

Дмитрий Алексеевич

solawind
14

Готов на что угодно поспорить что у него Айфон, тачила с Запада, да и в целом вся техника и шмотки  западных фирм. Гниды они, а не шизоиды

Ответить

noel issak

Дмитрий
0

ну да, странно что он не предлагает сделать свой айфон или тачку. Интересно почему

Ответить

George Jejeya

solawind
0

Особенно Гавана.

Ответить

Аркадий Гайдаржи

George
0

Рассадник капитализма 

Ответить

Ваша Закладко

Аркадий
1

чикагские трущобы же

Ответить

Артур Мудрик

23

-ведут бизнес в местах где ложат хер на закон
-жалуются что их права ущемили

Ответить

Рыжий

Артур
4

Вот да, хренли они вообще решили там что-то открыть

Ответить

Артур Мудрик

Рыжий
0

думаю там местные владельцы так решили

Ответить

Andrey ande

Артур
2

кладут*

Ответить

сироп от щекотки

18
Ответить

Ze Katze

сироп
4

Научись делать болевые
Делай болевые

Ответить

Руслан Астратов

сироп
0

Интересно, кто на это поведётся

Ответить

Victor Ganin

Руслан
1

Братухи-борцухи?

Ответить

Мужской Кирилл

Руслан
0

В 19 году у него там аншлаг был. 

Ответить

Ваша Закладко

Мужской
0

робинса подвинет

Ответить

Neketa Fo

11

Интересно на какой тачке Сергей Меликов передвигается по Махачкале 

Ответить

Alexander Petcoglo

Neketa
20

Баварские Моторные Заводы

Ответить

Neketa Fo

Alexander
3

когда гоняешь на продукции БМЗ

Ответить

AZP

Neketa
5

На заниженной Приоре.

Ответить

Neketa Fo

AZP
7

или на Дербентском Тазу 

Ответить

Максим Шпилёв

15
Ответить

Оксана Звонова

14

Бедного главу Дагестана обидели иностранные буквы. Кошмар!!!

Ответить

Серый колос

13

магазин обуви Новый Баланс, если кому не нравится, нахуй с Дагестана

Ответить

Иван Иванов

11

Что лучше, чикагские трущобы или махачкалинские?

Ответить

Neketa Fo

11
Ответить

Молодежный колос

9

не причиняйте себе ущерб, сваливайте оттуда, пока живы

Ответить

Ваша Закладко

Молодежный
0

неоновый дагестанский рассвет

Ответить

Stolik Strigil

6

""По словам Меликова, от таких вывесок «создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься».""

Ну вот убрали эти вывески поганые, теперь трущобы родные, дагестанские — другое дело!

Ответить

1 2

4

А энергетик, который Хабиб рекламировал... Там по-русски названия написано?

Ответить

Daniil Lisnyak

1
7

Это другое, Хабибу можно всё

Ответить

Баблгам Бич

5

 Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда. А мы их позиционируем

Какая несусветная чушь, вот бы сейчас считать язык чем-то враждебным.

Ответить

Anton Golovanov

Баблгам
0

Долой латиницу! Не простим Древний Рим за их русофобию!

Ответить

Фаллическая угроза

2

Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда.

Откуда?

Ответить

Данила

Фаллическая
5

Волчица в цирке не выступает, зато подарила нам латынь.

Ответить

Виталий Лановой

3

Надо Варламову съездить разобраться с мером.

Ответить

Dmitry Yashin

Виталий
0

Мерами померяться

Ответить

Litnikov Danil

3

Дагестанский рассвет

Это из Вархаммера?

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Litnikov
0

Новый фильм про войну Бондарчука

Ответить

Ваша Закладко

Аркадий
0

дизельпанк

Ответить

Нищий кавалер

2

Новое Балансирование

Ответить

Нищий кавалер

Нищий
0

@VHS

Ответить

Дмитрий Чехов

2

Как будто много мудаков захотят зайти выпить в «Дербентские огни», просто очередь соберётся на такое название. 

Ответить

Ласковый клуб

2

Вот это тот Дагестан, который Хабиб хочет видеть. 

Ответить

Иван Иванович

2

Все зло от ебаных римлян! Понимаю этого карфагенянина

Ответить

Valeriy

0

Дагестанцы не знакомятся в Tinder’е

Ответить

Abram Dikoy

Valeriy
3

В тандыре

Ответить

Rusty Nail

1

«создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься»

А так хотя бы родные трущобы будут :)

Ответить

Ivan Lindman

1

Он сам верит во что врет или просто по работе? Американцы обоссали все подъезды и принялись за вывески? 

Ответить

Shenmue

1

К Adidas почему вопросов нет, типа это уже национальная одежда?

Ответить

# realfiddy

0

Справедливости ради NB уже давным давно не делают норм вещей.
Может наймут дизайнеров и криейтеров, всё таки Ливерпуль им много лавэ принёс. Но скорее всего зажмут и будут дальше клепать 574 на лохов.

Ответить

Зарегистрировался только что

0

вах

Ответить

Maksytoff

0

.

Ответить

Роман Чернов

0

А че за реклама-то там была? Просто буквы или чёт ещё?

Ответить

Комментарий удален

ilia Bashta

0

Пениться ибо хуй он сможет потягиваться с западным рынком, остаётся только рекламку срывать

Ответить

Антон Лисин

0

Откуда у них такие деньги на брендовую одежду. С жителями, как не поговоришь, так чуть ли не со слезами рассказывают, как все плохо.

Ответить

Neketa Fo

Антон
0

Ну так и тут все ноют, думаешь тоже все последний хуй едят без соли?

Ответить

Антон Лисин

Neketa
0

В России им нравится. Говорят Путин мужик.

Ответить

Соколов Андрей

0

Господи, какой же сказочный долбоеб.

Ответить

Обосранный унитаз

–1

Ох, не оттуда зло, совсем не оттуда

Ответить
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