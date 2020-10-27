В магазине сказали, что были готовы сами убрать рекламу, не причиняя себе ущерб.

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Представители магазина New Balance в Махачкале в инстаграме рассказали, что сотрудники городской администрации ночью сорвали рекламные плакаты и вывеску.

«Прошедшей ночью вандалы повредили наши короба, сорвали нашу рекламу, вывеску — просто поступили мягко говоря не по-человечески», — сказали в видео. В подписи к нему уточнили, что рекламу сняли без предупреждения по указанию администрации.

«На данныи момент ответсвенности за нанесенныи ущерб никто не понес. Мы могли сами устранить свою рекламу без ущерба своему магазину», — добавили там.

23 октября исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов поручил «навести порядок с наружной рекламой» в Махачкале и Каспийске к декабрю. Он также критиковал латинские названия заведений. «Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда. А мы их позиционируем».

По словам Меликова, от таких вывесок «создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься». Он подчеркнул, что названия должны соответствуют месту, в котором проживают люди. «Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — предложил он.