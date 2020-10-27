New Balance в Махачкале рассказал о сорванной рекламе. Глава Дагестана ранее критиковал вывески на латинице Материал редакции
В магазине сказали, что были готовы сами убрать рекламу, не причиняя себе ущерб.
Представители магазина New Balance в Махачкале в инстаграме рассказали, что сотрудники городской администрации ночью сорвали рекламные плакаты и вывеску.
«Прошедшей ночью вандалы повредили наши короба, сорвали нашу рекламу, вывеску — просто поступили мягко говоря не по-человечески», — сказали в видео. В подписи к нему уточнили, что рекламу сняли без предупреждения по указанию администрации.
«На данныи момент ответсвенности за нанесенныи ущерб никто не понес. Мы могли сами устранить свою рекламу без ущерба своему магазину», — добавили там.
23 октября исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов поручил «навести порядок с наружной рекламой» в Махачкале и Каспийске к декабрю. Он также критиковал латинские названия заведений. «Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда. А мы их позиционируем».
По словам Меликова, от таких вывесок «создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься». Он подчеркнул, что названия должны соответствуют месту, в котором проживают люди. «Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — предложил он.
И это ещё без карикатур, эти просто на непонятные слова агрятся.
Заслуженный рубин
!!!!! ВНИМАНИЕ !!!!!
Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение
Блин, надо было запросить комментарий письмом типа Zdravstvu'te eto zhurnalist iz tjournal, nuzhen operativniy kommentariy. Kak otnosites' k latinice?
Вежливый официальный тоже мог вызвать такую же реакцию, в консерватории что ли блять
Вертуха была выполнена ногамии в кроссах нью бэланс?
Когда все зло идёт оттуда
Ебанные пропутинские шизоиды у власти
Готов на что угодно поспорить что у него Айфон, тачила с Запада, да и в целом вся техника и шмотки западных фирм. Гниды они, а не шизоиды
ну да, странно что он не предлагает сделать свой айфон или тачку. Интересно почему
Особенно Гавана.
Рассадник капитализма
-ведут бизнес в местах где ложат хер на закон
-жалуются что их права ущемили
Интересно, кто на это поведётся
Мужской Кирилл
В 19 году у него там аншлаг был.
Интересно на какой тачке Сергей Меликов передвигается по Махачкале
""По словам Меликова, от таких вывесок «создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься».""
Ну вот убрали эти вывески поганые, теперь трущобы родные, дагестанские — другое дело!
А энергетик, который Хабиб рекламировал... Там по-русски названия написано?
Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда. А мы их позиционируем
Какая несусветная чушь, вот бы сейчас считать язык чем-то враждебным.
Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идёт оттуда.
Откуда?
Надо Варламову съездить разобраться с мером.
Дагестанский рассвет
Это из Вархаммера?
Новый фильм про войну Бондарчука
Как будто много мудаков захотят зайти выпить в «Дербентские огни», просто очередь соберётся на такое название.
Дагестанцы не знакомятся в Tinder’е
«создаётся ощущение, что в чикагских трущобах находишься»
А так хотя бы родные трущобы будут :)
Он сам верит во что врет или просто по работе? Американцы обоссали все подъезды и принялись за вывески?
Справедливости ради NB уже давным давно не делают норм вещей.
Может наймут дизайнеров и криейтеров, всё таки Ливерпуль им много лавэ принёс. Но скорее всего зажмут и будут дальше клепать 574 на лохов.
Комментарий удален
Пениться ибо хуй он сможет потягиваться с западным рынком, остаётся только рекламку срывать
Откуда у них такие деньги на брендовую одежду. С жителями, как не поговоришь, так чуть ли не со слезами рассказывают, как все плохо.