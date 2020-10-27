Записку оставили маляры, которые там работали.

В закладки

В церкви Святого Иакова в бельгийском Антверпене рабочий нашёл письмо, датированное 1941 годом. Оно лежало в спичечном коробке и было спрятано в замковом камне под потолком, говорится в инстаграме города.

Авторы письма — маляры Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк. В начале 40-х они работали в церкви. «Когда этот потолок снова покрасят, мы больше не будем принадлежать этой земле», — написали они.

В письме мужчины признаются, что не наслаждались жизнью, так как пережили две войны — в 1914 и 1940 годах, а теперь им приходится работать за копейки. Авторы письма посоветовали потомкам на случай войны всегда иметь дома запас риса, кофе, муки, табака, зерна и пшеницы.

«Наслаждайтесь жизнью в полной мере и, если надо, женитесь. Те, кто уже женат, — берегите свой дом», — добавили они.