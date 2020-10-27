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Ольга Щербинина
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В бельгийской церкви нашли письмо 1941 года с советом наслаждаться жизнью и делать запасы на случай войны Материал редакции

Записку оставили маляры, которые там работали.

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В церкви Святого Иакова в бельгийском Антверпене рабочий нашёл письмо, датированное 1941 годом. Оно лежало в спичечном коробке и было спрятано в замковом камне под потолком, говорится в инстаграме города.

@stad_antwerpen

Авторы письма — маляры Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк. В начале 40-х они работали в церкви. «Когда этот потолок снова покрасят, мы больше не будем принадлежать этой земле», — написали они.

@stad_antwerpen

В письме мужчины признаются, что не наслаждались жизнью, так как пережили две войны — в 1914 и 1940 годах, а теперь им приходится работать за копейки. Авторы письма посоветовали потомкам на случай войны всегда иметь дома запас риса, кофе, муки, табака, зерна и пшеницы.

«Наслаждайтесь жизнью в полной мере и, если надо, женитесь. Те, кто уже женат, — берегите свой дом», — добавили они.

#новости #бельгия

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но есть и хорошие новости?
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Marhal_New _Arleana

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Грустная история

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Великолепный Макс

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Бельгийский король предал Францию! Очень жаль

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Владимир Филатов

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А что за война была в Бельгии в 1940?

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Шумный Влад

Владимир
0
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Рог Кирилл

Владимир
0

Какая-то мелкая заварушка, не стоит обращать внимания.

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Shenmue

0

Славные ребята

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Антон Лисин

0

Я думал там написано, как избавиться от деда правящего всю жизнь. А там фигня какая-то.

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