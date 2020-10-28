Отношения между странами ухудшились после выступления президента, где он говорил об убийстве преподавателя под Парижем.

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Изображение Charlie Hebdo

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне обострения отношений между странами.

На изображении полураздетый Эрдоган сидит в кресле и поднимает одежду у девушки в хиджабе. Он произносит: «Ох, пророк!» Подпись к изображению: «В частной жизни Эрдоган очень игрив».

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил публикацию карикатуры и назвал её попыткой распространить «культурный расизм и ненависть». «Совершенно очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — написал Алтун.

Отношения между Францией и Турцией обострились после выступления французского президента Эммануэля Макрона, который пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами из-за убийства преподавателя Самюэля Пати 16 октября. Макрон сказал, что ислам «переживает кризис», после чего Эрдоган посоветовал президенту Франции «проверить психику».