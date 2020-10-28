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Алексей Боржонов
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Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана после его совета Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе Материал редакции

Отношения между странами ухудшились после выступления президента, где он говорил об убийстве преподавателя под Парижем.

91 комментарий
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Изображение Charlie Hebdo

Французский журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне обострения отношений между странами.

На изображении полураздетый Эрдоган сидит в кресле и поднимает одежду у девушки в хиджабе. Он произносит: «Ох, пророк!» Подпись к изображению: «В частной жизни Эрдоган очень игрив».

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил публикацию карикатуры и назвал её попыткой распространить «культурный расизм и ненависть». «Совершенно очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — написал Алтун.

Отношения между Францией и Турцией обострились после выступления французского президента Эммануэля Макрона, который пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами из-за убийства преподавателя Самюэля Пати 16 октября. Макрон сказал, что ислам «переживает кризис», после чего Эрдоган посоветовал президенту Франции «проверить психику».

Самюэля Пати обезглавили вечером 16 октября после того, как он во время лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний россиянин чеченского происхождения. Он выложил в твиттере фото головы Пати и обратился к Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Президент Франции назвал произошедшее терактом, а после смерти Пати во Франции прошли акции памяти об учителе.

#новости #турция #франция #терактподпарижем

Спасибо за наводку Антон Андреевич
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91 комментарий
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solawind

55

Норм французы дикарям залупой по губам водят  

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Владимир Филатов

solawind
7

В прошлый раз убили часть редакции

Ответить

solawind

Владимир
4

сейчас усилили охрану 

Ответить

Владимир Филатов

solawind
0

я о том, что водят, но страдают

Ответить

Игорь Голованов

Владимир
3

Ебут и плачут...

Ответить

Максим Шпилёв

Владимир
0

Ты их богов с президентом сравниваешь?

Ответить

Pavel Zamyatin

Максим
1

Ну так то президент выигрывает, он ведь хотя бы существует.

Ответить

Владимир Филатов

Максим
–2

не-не, тут теорема эскобара

Ответить

ouxen

Владимир
0

аксиома

Ответить

Евгений Мартынов

Владимир
–1

🤞

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
–1

?

Ответить

Небесный Орзэмэс

solawind
0

Но в посте нет карикатур на русских

Ответить

Сергей Королевский

solawind
0

Ждём карикатуру на Кадырова

Ответить

A big purple banana 🍆

10

Ну всё, объединяемся с турками крушить ебала лягушатников

Ответить

Михаил Набоков

A
8

Кричу с черной рамки слева сверху

Ответить

Импортный ящик

3

пиздец, что сейчас будет во Франции, или с французами в Турции 
(наверное)

Ответить

Импортный ящик

Импортный
6

как минимум - блок французских товаров, со всякими долгосрочными моментами. 
Кароче, посрались в 2020 все, кто хотел.
США и Китай, Армения и Азербайджан, Россия и Европа, Китай и добрая половина мира, Франция и Турция, я и интроверты на тж.

Ответить

Детский Петя

Импортный
12

Россия и Европа посрались в 2020

Да-да, никак не раньше

Ответить

Импортный ящик

Детский
2

я конкретно за этот год. Могли бы и тихо соседствовать, но в 20м новый виток произошёл с "отравлениями и вмешательством и шпионажем и самолётами-разведчиками" (со слов Европы)

Ответить

Евгений Клочков

3

А как оно с новыми правилами сайта согласуется?))))0)

Ответить

Ушёл и не вернулся

–6

Безотносительно содержания - эти уёбки же рисовать не умеют. В советском «крокодиле» уровень художественного мастерства был выше в тысячу раз.

Ответить

Sam Lowry

Ушёл
0

Ты сам уровень полемики зацени - дно-то везде достигнуто. 

Ответить

Люц Шнайдер

1

Жаль, что не было карикатур на BLM в виде разгневанных обезьян, громящих магазины в брендовых шмотках. 

Ответить

Jesus Surfer

Люц
0

Это недопустимо. Во франции негров больше чем белых

Ответить

Denys Shevchuk

1

А где подписку можно оформить?

Ответить

KSA

Denys
3

В КВД, попроси Алису

Ответить

Иван Гессе

1

судя по комментам под их твитом (https://twitter.com/Charlie_Hebdo_/status/1321134572105572352) прямо хорошо возгорелось между францией и османами

Ответить

ЦарЪ

Иван
0

Ниче, что он казахов тролит?

Ответить

Иван Гессе

ЦарЪ
1

чё кто где я пропустил

Ответить

ЦарЪ

Иван
1

Посмотри че на темзе плыло

Ответить

Иван Гессе

ЦарЪ
2

темза это ж англия. при чём тут макрон или хз про кого ты?

Ответить

ЦарЪ

Иван
1

Было показательно, отношение человека, вряд ли оно резко изменилось

Ответить

Иван Гессе

ЦарЪ
6

я нихуя не понимаю про кого ты и про что
отношение какого человека? макрона? бората? эрдогана?

Ответить

Импортный ящик

Иван
3

по Темзе плыл...пиздец ты тугодум

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–2

Ты согласна, что это оскорбление нации?

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
–3

ну Борат по реке Темзе - это было перебор

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–2

Даже не в этом дело, пусть оно там пялит че угодно, если бы флаг рашки на члене он бы носил, обидно бы стало?

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
0

да! я понимаю Казахов, Бората зря по Темзе пустили. 

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–2

Я не казах, но живу тут и вот эта хрень, не здорово, прям совсем.

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
0

какая именно? С боратом или с карикатурой?

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–4

Да, почему именно нас выбрал этот дебил, не таджиков, не молдаван, не узбеков? Конкретно казахов, может обидели чем?

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
2

я тебе открою секрет: фильм - это фильм. Ни один здоровый человек ничего плохого не подумает про казахов, после его просмотра. Это выдумка. Фильм. 
Есть смешные фильмы про каждую страну. Это юмор. К этому нужно относиться легко и посмеяться. Фильм и настоящий Казахстан - не пересекаются.

Ответить

Поздний щит

Импортн…
4

Я подумала плохо про некоторых казахов. Правда не после фильма, а после реакции прогрессивных Казахов в твиттере, призывающих запретить фильм во всех странах. 

Ответить

ЦарЪ

Поздний
0

Не иди нахуй, ты хорошая)

Ответить

Поздний щит

ЦарЪ
6

Я так заблужусь

Ответить

Импортный ящик

Поздний
0

а ты уже пошла? :D

Ответить

Поздний щит

Импортн…
2

Ну я же тут, так что да

Ответить

Sam Lowry

Поздний
0

Я тоже

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–1

Ты уверена в том, что написала? Фильм, да он такой есть, а вот контекст остался.

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
0

да, я уверен. Ни один человек, у кого есть мозг и голова на плечах не подумает ничего плохого на Казахстан. Главный герой даже не похож на казаха. Этот фильм - юмор. 

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–3

Этот фильм, ну ок, приедь на 1 день. Я ещё раз пишу, у тебя бы пукан разорвало, если бы там русский флаг был.

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
1

почему у меня что-то должно разорваться? 

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
1

Потому что твой пукан едет по Темзе

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
0

которая в Англии, где Борат плыл надувной?

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
0

Нихуя ты путешествуеешь....

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
1

не я, а мой пукан отдельно.

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
0

Мощно)

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
–2

Ты мужик, сорян, гавкался как с бабой, не казни.

Ответить

Sam Lowry

ЦарЪ
1

Дядь, открою тебе секрет Полишинеля: Россию Голливуд сношает постоянно. Всем похуй.

Лезут в залупу только небольшие страны exUSSR. 

Ответить

Поздний щит

ЦарЪ
0

Он выбирал тех, кому действительно подходит этот образ и тех, кто смешнее оскорбится и будет ежедневно рекламировать его творчество в новостях.

Ответить

Комментарий удален

Иван Гессе

Иван
1

ну и как бы
very nice!

Ответить

ЦарЪ

Иван
–2

Я из Казахстана. вери найс я тебе за щеку кидал.

Ответить

Иван Гессе

ЦарЪ
2

пффф
а я по бате казах и чё дальше
министерство туризма умнее тебя

Ответить

ЦарЪ

Иван
0

Верно.

Ответить

Импортный ящик

Иван
0

та Макрону пиздец. На него сейчас всех собак спустят. И за Бората, и за проигрыш Германии в 1 мировой, и за всё.

Ответить

Иван Гессе

Импортн…
1

нормас ща наоборот на такой повестке выедет

Ответить

Импортный ящик

Иван
0

не, шутки-шутками, но ты представляешь, что ща начнётся? Они же вверху там, помимо Макрона ещё сделали картинку (левый верхний).
Это же какой-то виток исламо-французского движа. 

Ответить

Иван Гессе

Импортн…
2

да вполне понимаю, но мне почему-то кажется что он осилит оседлать эту волну в свою пользу
чисто интуитивно

Ответить

Иван Гессе

Иван
0

возможно потому что я не особо верю в успех турции (ака эрдогана), потому что он ведёт себя слишком эмоционально, а это редко приводит к чему-то хорошему. вечно везти ему не будет

Ответить

ЦарЪ

Иван
0

Ты в Турции?

Ответить

Иван Гессе

ЦарЪ
0

мне из рашки хуже видно?)

Ответить

ЦарЪ

Иван
0

Твои очки тебя подводят)

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
0

Дай ссылку, я походу чет пропустил

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
0

ну на картинке, что в этом посте. 

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
0

Прости, мой иллюзорный мир её игнорит)

Ответить

Импортный ящик

ЦарЪ
1

ну тут в посте кто-то прикреплял ссылку на твиттер, на оригинал

Ответить

ЦарЪ

Импортн…
0

Спасибо)

Ответить

Aнус Роскомнадзора

1

Актуальная карикатура доступна спустя три ссылки. Ой:((((

Ответить

A big purple banana 🍆

1

На эрдогана то как бы похуй. Он ни божество, ни какой-то священный лидер

Ответить

Иван Гессе

A
0

ты недооцениваешь нового исламского ататюрка

Ответить

Технический Денис

1

 Совершенно очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды

То ли дело толерантная исламская культурная среда, веками пропагандирующая уважение к другим мировоззрениям и культурам, человеческим правам и частной собственности.

Ответить

AZP

1

Теперь все мусульмане просто обязаны уехать из Европы, чтобы случайно не оскорбиться.

Ответить

Алый Абдужаббор

0

Врёти, это Сталин

Ответить

Импортный ящик

Алый
1

привет. Мы в Маке кушать идём? 

Ответить

Алый Абдужаббор

Импортный
1

Привет. Сначала фотку своих рук в лс, потом я принимаю решение.

Ответить

Импортный ящик

Алый
1

договорились :D
завтра скину.
Я буду филе о фиш и чизбургер. И попить. Спасибо.

Ответить

Алый Абдужаббор

Импортный
0
Ответить

ЦарЪ

0

Борат 3.

Ответить

Всякий самолет

0

Затраллировали

Ответить

Одиночный Пхукет

0

С Максима Горького рисовали.

Ответить

Символический огонь

–2

Жопу зацензурьте, бесстрашные.

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