Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана после его совета Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе Материал редакции
Отношения между странами ухудшились после выступления президента, где он говорил об убийстве преподавателя под Парижем.
Французский журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне обострения отношений между странами.
На изображении полураздетый Эрдоган сидит в кресле и поднимает одежду у девушки в хиджабе. Он произносит: «Ох, пророк!» Подпись к изображению: «В частной жизни Эрдоган очень игрив».
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил публикацию карикатуры и назвал её попыткой распространить «культурный расизм и ненависть». «Совершенно очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — написал Алтун.
Отношения между Францией и Турцией обострились после выступления французского президента Эммануэля Макрона, который пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами из-за убийства преподавателя Самюэля Пати 16 октября. Макрон сказал, что ислам «переживает кризис», после чего Эрдоган посоветовал президенту Франции «проверить психику».
Самюэля Пати обезглавили вечером 16 октября после того, как он во время лекции о свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний россиянин чеченского происхождения. Он выложил в твиттере фото головы Пати и обратился к Макрону, заявив, что казнил одного из «адских псов, посмевшего унизить Мухаммеда». Президент Франции назвал произошедшее терактом, а после смерти Пати во Франции прошли акции памяти об учителе.
Норм французы дикарям залупой по губам водят
В прошлый раз убили часть редакции
я о том, что водят, но страдают
Ты их богов с президентом сравниваешь?
не-не, тут теорема эскобара
🤞
Ну всё, объединяемся с турками крушить ебала лягушатников
Импортный ящик
как минимум - блок французских товаров, со всякими долгосрочными моментами.
Кароче, посрались в 2020 все, кто хотел.
США и Китай, Армения и Азербайджан, Россия и Европа, Китай и добрая половина мира, Франция и Турция, я и интроверты на тж.
Детский Петя
Россия и Европа посрались в 2020
Да-да, никак не раньше
Импортный ящик
я конкретно за этот год. Могли бы и тихо соседствовать, но в 20м новый виток произошёл с "отравлениями и вмешательством и шпионажем и самолётами-разведчиками" (со слов Европы)
Безотносительно содержания - эти уёбки же рисовать не умеют. В советском «крокодиле» уровень художественного мастерства был выше в тысячу раз.
Жаль, что не было карикатур на BLM в виде разгневанных обезьян, громящих магазины в брендовых шмотках.
А где подписку можно оформить?
судя по комментам под их твитом (https://twitter.com/Charlie_Hebdo_/status/1321134572105572352) прямо хорошо возгорелось между францией и османами
чё кто где я пропустил
темза это ж англия. при чём тут макрон или хз про кого ты?
я нихуя не понимаю про кого ты и про что
отношение какого человека? макрона? бората? эрдогана?
по Темзе плыл...пиздец ты тугодум
ну Борат по реке Темзе - это было перебор
да! я понимаю Казахов, Бората зря по Темзе пустили.
какая именно? С боратом или с карикатурой?
я тебе открою секрет: фильм - это фильм. Ни один здоровый человек ничего плохого не подумает про казахов, после его просмотра. Это выдумка. Фильм.
Есть смешные фильмы про каждую страну. Это юмор. К этому нужно относиться легко и посмеяться. Фильм и настоящий Казахстан - не пересекаются.
Я подумала плохо про некоторых казахов. Правда не после фильма, а после реакции прогрессивных Казахов в твиттере, призывающих запретить фильм во всех странах.
да, я уверен. Ни один человек, у кого есть мозг и голова на плечах не подумает ничего плохого на Казахстан. Главный герой даже не похож на казаха. Этот фильм - юмор.
почему у меня что-то должно разорваться?
Он выбирал тех, кому действительно подходит этот образ и тех, кто смешнее оскорбится и будет ежедневно рекламировать его творчество в новостях.
Комментарий удален
ну и как бы
very nice!
та Макрону пиздец. На него сейчас всех собак спустят. И за Бората, и за проигрыш Германии в 1 мировой, и за всё.
нормас ща наоборот на такой повестке выедет
не, шутки-шутками, но ты представляешь, что ща начнётся? Они же вверху там, помимо Макрона ещё сделали картинку (левый верхний).
Это же какой-то виток исламо-французского движа.
да вполне понимаю, но мне почему-то кажется что он осилит оседлать эту волну в свою пользу
чисто интуитивно
возможно потому что я не особо верю в успех турции (ака эрдогана), потому что он ведёт себя слишком эмоционально, а это редко приводит к чему-то хорошему. вечно везти ему не будет
На эрдогана то как бы похуй. Он ни божество, ни какой-то священный лидер
Теперь все мусульмане просто обязаны уехать из Европы, чтобы случайно не оскорбиться.
привет. Мы в Маке кушать идём?