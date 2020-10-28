Хакеры предложили пользователям самим решить, нужно ли обнародовать полученные данные.

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Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа за неделю до выборов в стране, сообщил пресс-секретарь штаба Тим Мертоу.

Сайт не работал около получаса, отмечает The New York Times. На странице появился баннер, где говорилось, что хакеры получили доступ к «секретной информации» о причастности правительства Трампа к «возникновению коронавируса», а также о доказательствах сговора президента с иностранными государствами, чтобы повлиять на итоги выборов.

Мертоу отрицает, что злоумышленники завладели конфиденциальной информацией, поскольку её не хранят на сайте. По его словам, штаб выясняет источник взлома вместе с правоохранительными органами.

Неизвестные оставили два адреса электронных кошельков для сбора криптовалюты. На первый они предложили перечислить деньги тем, кто хочет обнародовать информацию, на второй — тем, кто хочет оставить её в тайне. Хакеры пообещали сравнить, на какой кошелёк придёт больше денег, и решить, как быть с данными.