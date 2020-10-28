Неизвестные сообщили о взломе сайта Трампа и получении «секретной информации». Его штаб заявил, что её там не было Материал редакции
Хакеры предложили пользователям самим решить, нужно ли обнародовать полученные данные.
Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа за неделю до выборов в стране, сообщил пресс-секретарь штаба Тим Мертоу.
Сайт не работал около получаса, отмечает The New York Times. На странице появился баннер, где говорилось, что хакеры получили доступ к «секретной информации» о причастности правительства Трампа к «возникновению коронавируса», а также о доказательствах сговора президента с иностранными государствами, чтобы повлиять на итоги выборов.
Мертоу отрицает, что злоумышленники завладели конфиденциальной информацией, поскольку её не хранят на сайте. По его словам, штаб выясняет источник взлома вместе с правоохранительными органами.
Неизвестные оставили два адреса электронных кошельков для сбора криптовалюты. На первый они предложили перечислить деньги тем, кто хочет обнародовать информацию, на второй — тем, кто хочет оставить её в тайне. Хакеры пообещали сравнить, на какой кошелёк придёт больше денег, и решить, как быть с данными.
Атака произошла за неделю до выборов президента США, назначенных на 3 ноября. Соперником Трампа на них будет кандидат от демократов Джо Байден.
Нет, он каджит.
извинись
Сам извинись.
Разница с Россией: США: Ну взломали и взломали...
Россия, если взломать сайт Кремля: дадут 10-15 лет.
там тоже прибутылят за такое, много статей набралось