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Алексей Боржонов
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Неизвестные сообщили о взломе сайта Трампа и получении «секретной информации». Его штаб заявил, что её там не было Материал редакции

Хакеры предложили пользователям самим решить, нужно ли обнародовать полученные данные.

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Скриншот Николь Перлрот

Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа за неделю до выборов в стране, сообщил пресс-секретарь штаба Тим Мертоу.

Сайт не работал около получаса, отмечает The New York Times. На странице появился баннер, где говорилось, что хакеры получили доступ к «секретной информации» о причастности правительства Трампа к «возникновению коронавируса», а также о доказательствах сговора президента с иностранными государствами, чтобы повлиять на итоги выборов.

Мертоу отрицает, что злоумышленники завладели конфиденциальной информацией, поскольку её не хранят на сайте. По его словам, штаб выясняет источник взлома вместе с правоохранительными органами.

Неизвестные оставили два адреса электронных кошельков для сбора криптовалюты. На первый они предложили перечислить деньги тем, кто хочет обнародовать информацию, на второй — тем, кто хочет оставить её в тайне. Хакеры пообещали сравнить, на какой кошелёк придёт больше денег, и решить, как быть с данными.

Атака произошла за неделю до выборов президента США, назначенных на 3 ноября. Соперником Трампа на них будет кандидат от демократов Джо Байден.

#новости #сша #политика

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15 комментариев
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Педагогический ГОСТ

7

Секретная информация - Трамп это рептилоид.

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Ваня Погост

Педагогический
10

Нет, он каджит.

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Педагогический ГОСТ

Ваня
0

Нет, это кошачий Трамп.

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Студенческий ГОСТ

Педагогический
2

извинись

Ответить

Педагогический ГОСТ

Студенческий
0

Сам извинись.

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Студенческий ГОСТ

Педагогический
0

нет ты

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Педагогический ГОСТ

Студенческий
0
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Королевский ихтиандр

9

Кому в голову может прийти хранить важную или конфиденциальную инфу на оф.сайте-визитке?

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Евгений Мартынов

Королевский
0

Журналистам

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Ярослав Николаевич

–3

Разница с Россией: США: Ну взломали и взломали...
Россия, если взломать сайт Кремля: дадут 10-15 лет.

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Kostya Zubanov

Ярослав
13

там тоже прибутылят за такое, много статей набралось

Ответить

Последовательный рубин

Kostya
12

Не мешай фантазировать ему о свободной Америке

Ответить

Dmitry Shiryaev

2

Хакеры-плоскоземельщики

Ответить

Антон Лисин

0

Вова и Саша взломали Трампа ?

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Искренний микрофон

0

Давайте тоже создадим два кошелька и скажем, что у нас есть секретная информация. А через неделю скажем, что победили те, кто не желает её публикации.

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