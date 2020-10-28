Потому что день выборов — 3 ноября, а рекламу разместили раньше.

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Фейсбук заблокировал несколько объявлений предвыборной кампании Дональда Трампа за нарушение правил в отношении дезинформации при голосовании, сообщает Bloomberg.

Рекламные объявления, загруженные 26 октября, гласят «Голосуйте сегодня» и «Сегодня день выборов». Политика соцсети запрещает рекламу, содержащую недостоверную информацию о дате и времени голосования. День выборов — 3 ноября.

Фейсбук прекратил принимать новую политическую рекламу 27 октября, за неделю до выборов, хотя кандидаты и их кампании могут продолжать продвигать одобренные и загруженные ранее объявления. Большинство рассматриваемых рекламных записей Трампа отмечены в архиве объявлений фейсбука как «неактивные». Вероятно, их загрузили, планируя повторного продвинуть в день выборов.

Неактивные объявления можно повторно активировать в любой момент. Facebook заблокировал рекламные объявления Трампа, чтобы предотвратить показ рекламы не в день выборов. «Как мы ясно дали понять в наших публичных заявлениях, мы запрещаем рекламу, в которой говорится „Голосуйте сегодня“ без дополнительного контекста или ясности», — заявили в компании.

После закрытия участков 3 ноября и до объявления результатов выборов в соцсети полностью запретят политическую рекламу.