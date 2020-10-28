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Ольга Щербинина
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Фейсбук заблокировал рекламные объявления Трампа с призывом «голосовать сегодня», чтобы не сбивать с толку избирателей Материал редакции

Потому что день выборов — 3 ноября, а рекламу разместили раньше.

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Фейсбук заблокировал несколько объявлений предвыборной кампании Дональда Трампа за нарушение правил в отношении дезинформации при голосовании, сообщает Bloomberg.

Рекламные объявления, загруженные 26 октября, гласят «Голосуйте сегодня» и «Сегодня день выборов». Политика соцсети запрещает рекламу, содержащую недостоверную информацию о дате и времени голосования. День выборов — 3 ноября.

Фейсбук прекратил принимать новую политическую рекламу 27 октября, за неделю до выборов, хотя кандидаты и их кампании могут продолжать продвигать одобренные и загруженные ранее объявления. Большинство рассматриваемых рекламных записей Трампа отмечены в архиве объявлений фейсбука как «неактивные». Вероятно, их загрузили, планируя повторного продвинуть в день выборов.

Неактивные объявления можно повторно активировать в любой момент. Facebook заблокировал рекламные объявления Трампа, чтобы предотвратить показ рекламы не в день выборов. «Как мы ясно дали понять в наших публичных заявлениях, мы запрещаем рекламу, в которой говорится „Голосуйте сегодня“ без дополнительного контекста или ясности», — заявили в компании.

После закрытия участков 3 ноября и до объявления результатов выборов в соцсети полностью запретят политическую рекламу.

Как соцсети резко ужесточают правила перед…
В этот раз они решили играть на опережение, а не бороться с последствиями.
tjournal.ru

#новости #соцсети #сша

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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Студенческий ГОСТ

15

Политика соцсети запрещает

республиканцев

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Сергей Королевский

Студенческий
–1

А что не так? День выборов не сегодня. Всё правильно, что заблокировали

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Студенческий ГОСТ

Сергей
3

я не ниже заголовка не читал, это ж не энциклопедия

Ответить

Semen Semenov

7

Пускай потом это левое отребье хоть что-то вякнет про цензуру. Средневековые дикари.

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Ориентированный цвет

1

Трамп не так давно грозился твиттер заблокировать, теперь вот фэйсбук нарывается

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Поверхностный кавалер

0

Недавно матч NFL смотрел, так я охуел, когда реклама за Трампа началась, там в открытую говном Байдена поливали, а у последнего обычный полит ролик был. Это был CBS канал.

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Студенческий ГОСТ

Поверхностный
1

сколько матчей нфл надо посмотреть, чтобы понять правила, если их заранее не читать?

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rossoshmap

Студенческий
1

Это больше шоу чем спорт, особенно когда судья кидает мешочек с тряпочкой в начале атаки и при этом не дает свисток, и игра продолжается, люди бьют друг друга еще пять минут, но это ни на что не повлияет, потому что начнут с места где упал этот мешок с тряпкой.

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Поверхностный кавалер

rossoshmap
2

Это зависит, нарушение было в атаке или в защите, и игроки могут даже не догадываться, кто нарушил правила, поэтому дают доиграть эпизод. Если в защите нарушение было, то от наказания соперника можно отказаться, если после жёлтого флага ты успел набрать больше ярдов.

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rossoshmap

Поверхностный
1

Ну я не настоящий сварщик, одну игру живьем видел и ту в России

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Студенческий ГОСТ

Поверхностный
0

ох ебать. надо разбираться, спосибо

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Поверхностный

Студенч…
0

Не так и сложно. Вот в бейсбол я долго вникал)

Ответить

Студенческий

Поверхн…
0

а ты в сша живёшь или просто спортом интересуешься?

Ответить

Поверхностный

Студенч…
1

второе конечно

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Студенческий ГОСТ

rossoshmap
0

@Sergey Pal, всё так? я бессмысленные махачи не люблю, для этого бокс есть и прочие прелести средневекового мира

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Поверхностный кавалер

Студенческий
1

Да там махачей щас особо и нет. Правила лига сильно усложнила, щас даже шлем в шлем нельзя сыграть или завалить квотербека через секунду после того, как он от мяча избавился, сразу нарушение кидают. Наоборот говорят, что в НФЛ девочки, а в регби мужики)

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Поверхностный кавалер

Студенческий
1

Если основное, то в течении одного матча всё поймёшь. Но я не знаю как с наскока можно начать смотреть, хотя бы Википедию можно глянуть, а то не интересно же будет: команды все левые, игроков не знаешь, пауз много.

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Mister Dundie

Поверхностный
0

Можно соус? 

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Поверхностный кавалер

Mister
0

Попробую найти

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Mister Dundie

Поверхностный
0

Можно соус? 

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