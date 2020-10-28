Фейсбук заблокировал рекламные объявления Трампа с призывом «голосовать сегодня», чтобы не сбивать с толку избирателей Материал редакции
Потому что день выборов — 3 ноября, а рекламу разместили раньше.
Фейсбук заблокировал несколько объявлений предвыборной кампании Дональда Трампа за нарушение правил в отношении дезинформации при голосовании, сообщает Bloomberg.
Рекламные объявления, загруженные 26 октября, гласят «Голосуйте сегодня» и «Сегодня день выборов». Политика соцсети запрещает рекламу, содержащую недостоверную информацию о дате и времени голосования. День выборов — 3 ноября.
Фейсбук прекратил принимать новую политическую рекламу 27 октября, за неделю до выборов, хотя кандидаты и их кампании могут продолжать продвигать одобренные и загруженные ранее объявления. Большинство рассматриваемых рекламных записей Трампа отмечены в архиве объявлений фейсбука как «неактивные». Вероятно, их загрузили, планируя повторного продвинуть в день выборов.
Неактивные объявления можно повторно активировать в любой момент. Facebook заблокировал рекламные объявления Трампа, чтобы предотвратить показ рекламы не в день выборов. «Как мы ясно дали понять в наших публичных заявлениях, мы запрещаем рекламу, в которой говорится „Голосуйте сегодня“ без дополнительного контекста или ясности», — заявили в компании.
После закрытия участков 3 ноября и до объявления результатов выборов в соцсети полностью запретят политическую рекламу.
А что не так? День выборов не сегодня. Всё правильно, что заблокировали
Пускай потом это левое отребье хоть что-то вякнет про цензуру. Средневековые дикари.
сколько матчей нфл надо посмотреть, чтобы понять правила, если их заранее не читать?
Это больше шоу чем спорт, особенно когда судья кидает мешочек с тряпочкой в начале атаки и при этом не дает свисток, и игра продолжается, люди бьют друг друга еще пять минут, но это ни на что не повлияет, потому что начнут с места где упал этот мешок с тряпкой.
Поверхностный кавалер
Это зависит, нарушение было в атаке или в защите, и игроки могут даже не догадываться, кто нарушил правила, поэтому дают доиграть эпизод. Если в защите нарушение было, то от наказания соперника можно отказаться, если после жёлтого флага ты успел набрать больше ярдов.
ох ебать. надо разбираться, спосибо
Студенческий ГОСТ
@Sergey Pal, всё так? я бессмысленные махачи не люблю, для этого бокс есть и прочие прелести средневекового мира
Да там махачей щас особо и нет. Правила лига сильно усложнила, щас даже шлем в шлем нельзя сыграть или завалить квотербека через секунду после того, как он от мяча избавился, сразу нарушение кидают. Наоборот говорят, что в НФЛ девочки, а в регби мужики)
Если основное, то в течении одного матча всё поймёшь. Но я не знаю как с наскока можно начать смотреть, хотя бы Википедию можно глянуть, а то не интересно же будет: команды все левые, игроков не знаешь, пауз много.