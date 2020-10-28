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Ольга Щербинина
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К всероссийской переписи населения снимут специальную серию «Смешариков» за 7,8 миллиона рублей Материал редакции

К кампании также подготовят онлайн-игру и специальные разделы на развлекательных сайтах.

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К всероссийской переписи населения, которая пройдёт в апреле 2021 года, снимут серию «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное». Об этом пишет РБК со ссылкой контракт, заключённый между Росстатом и АО «КРОС».

13-минутный спецвыпуск должен будет появиться в эфире не раньше 1 апреля 2021 года. В договоре перечислены персонажи, которые должны быть в нём задействованы: Крош, Нюша, Ёжик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби. Эпизод будет сопровождаться песней.

Серию разместят в официальных аккаунтах проекта «Смешарики», она также появится в эфире детских телеканалов, в том числе на «Карусели». За её подготовку производитель «Смешариков» получит 7,8 миллиона рублей. Стоимость контракта включает в себя создание оригинального сценария эпизода, производство серии в смешанной технике (2D- и 3D-анимация, озвучивание, специально написанная музыка и песня), трансляцию в телеэфире и в интернете.

В пресс-службе Росстата РБК сообщили, что эпизод позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории. В ведомстве считают, что тема переписи населения «органично впишется во „вселенную Смешариков“».

Основной контракт по организации информационно-разъяснительной работы, связанной с переписью, Росстат и КРОС заключили ещё в 2019 году. Он оценивается в 915,5 миллиона рублей.

Исполнители контракта должны организовать пресс-мероприятия с экспертами, блогерами и журналистами. На информационных и развлекательных ресурсах (например, Aif.ru, habrahabr.ru и YaPlakal.ru) нужно создать тематические разделы, а также подготовить видеоролики, которые будут показывать на ютубе и в соцсетях. Для информирования о переписи также должны разработать онлайн-игру, онлайн-викторину и чат-бот. Цель игры — привлечь к переписи поколение молодых россиян, которые «не представляют своей жизни без привязки к компьютерным играм».

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Смешариков начали снимать ради этой серии.

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