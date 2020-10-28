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Алексей Боржонов
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Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед и выделил подразделение в отдельную компанию Материал редакции

Его дизайн и название отсылают к старейшей модели мотоцикла, выпущенной компанией.

40 комментариев
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Фото Serial 1 Cycle

Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед Serial 1 и анонсировал старт продаж весной 2021 года, сообщается на сайте проекта. Также производитель выделил подразделение, занимающееся разработкой электровелосипедов, в отдельную компанию Serial 1 Cycle.

Предприятие не раскрыло подробностей о характеристиках велосипеда и только показало его дизайн. О выпуске электровелосипеда компания объявила в 2019 году, однако показанные ранее прототипы не похожи на итоговый.

Название Serial 1 отсылает к прозвищу старейшего мотоцикла Harley-Davidson, который выпустили в 1903 году. Белые шины, цвет сиденья и расположение руля также напоминают дизайн той модели.

Дизайн мотоцикла и велосипеда Фото Serial 1 Cycle 

Как отмечает The Verge, продажи электровелосипедов в США растут, несмотря на пандемию коронавируса. Harley-Davidson продолжает тренд с выходом крупных компаний, в том числе автопроизводителей, на рынок электровелосипедов, это уже сделали, например, BMW и Audi.

#harleydavidson #новости

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40 комментариев
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Рыночный ихтиандр

15

Он тоже будет пердеть на весь район?

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Первоначальный будильник

Рыночный
19

Придётся самому отдуваться
не проблема

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Митя

Первоначальный
12
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Reggae Addict

Рыночный
2

можно сделать трещётку из крышки от майонеза и прищепки :)

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Комментарий удален

rayslava

Рыночный
0

А также звенеть гайками и ссать маслом. Для масла, видимо, повесят специальную банку, чтобы не нарушать стиль марки.

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Педагогический ГОСТ

5

Выглядит неплохо ♥️

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Ваша Закладко

Педагогический
2

если батарея и прочий фарш действительно убраны в раму, то это вин! 
да! судя по инсте похоже всё в раме

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Лысина Арика

0

Выглядит недурно, цена наверняка около двух айфонов. To je škoda/ 

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Dmitry Yashin

Лысина
8

Тыщ 10 баксов будет, инфа сотка

Ответить

KSA

Dmitry
0

Дешевле айфона на старте продаж, норм

Ответить

Dmitry Yashin

KSA
0

А чё у всех такая фиксация на айфонах?

Ответить

KSA

Dmitry
0

Ты чо, у всех модных пацанов и телочек айфоны!
С андроидами ходят эти, как их, электорат

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Roma Schreibikus

Лысина
0

за два айфона электровелики только только начинаются, самые задрипанские

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Весёлый Хамелеон

Roma
1

Да ну, всего пол нового айфона от топ-за-свои-деньги

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sf

2

так себе если честно. тогда их мотоцикл смотрелся как ультрановинка, а сейчас их велик выглядит как ретро-пердуха

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Ваша Закладко

sf
1

это ну такое другое

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Комментарий удален

Ваша Закладко

Dimitras
0

против звезды раздуваешь? бросай это дело. это другое

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Студенческий ГОСТ

2

найс, картоху с дачи буду возить, если пьяный буду

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Студенческий ГОСТ

Студенческий
0

а где багажник сзади блять

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Андрей Иванов

1

Вот они рыцари дорог будущего.Смузи прикреплён к велосипедному шлему,автопилот на электрическом байке от Harley-Davidson.Миндальное молоко и безглютеновый тост с авокадо на перекус в багажнике.Он летит по дороге,а левой рукой в смартфоне свергает диктаторские режимы в соседних странах,и ставит лайки в поддержку питомника для бродячих собак.Он молод,толерантен,и ставит свободу превыше всего.

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# realfiddy

Андрей
0

Господи, что ты высрал

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KSA

Андрей
0

Маску и страпон забыл, без этого режим не свергнуть

Ответить

Первоначальный будильник

1

Такие сидушки с пружинами самые удобные

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Alexander Sol.

1

Если на таком проехать по луже, то вся спина будет в брызгах :D Знаем, проходили. А так да, круто выглядит.

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Комментарий удален

KSA

Alexander
0

Откуда на дороге может взяться лужа?

Ответить

Alexander Sol.

KSA
0

Действительно :D

Ну если она грунтовая, в парке там или на окраине города) Или просто старая.

Ответить

KSA

1

Тьфу, блядь, и тут белые подошвы!
Ебаные зумеры из прошлого века

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Искренний микрофон

0

Выглядит по-пидорски. 

Ответить

Тихий Абдужаббор

Искренний
0

Что не так? 

Ответить

Искренний микрофон

Тихий
1

Лично у меня дизайн электровелосипеда ассоциируется со стилистикой тех товаров, которые выпускаются на конкретного конечного потребителя. Дык вот, в данном случае я вижу потребителя с доходами выше среднего и с наличием вкуса, но с гомосексуальной ориентацией. Что бы кто не говорил, но по моему опыту сексуальная ориентация вполне коррелирует с потребительскими привычками. Но ты не обязан со мной соглашаться, это лишь мое восприятие. 

Ответить

Тихий Абдужаббор

Искренний
0

Я еще раз задам вопрос, на ТЖ опубликовали вещь, которая выглядит по-пидорски, что не так то? 

Ответить

Искренний микрофон

Тихий
0

В статье конкретно про это не сказано.

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KSA

Тихий
0

По-пидорски нельзя публиковать, это пропаганда малолетних

Ответить

KSA

Тихий
0

С белыми подошвами только геи ходят

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Тактический пистолет

0

Дерьмого выглядит, как киберпанк 60-ых

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# realfiddy

–2

Ого
Бумеры в 2020 изобрели велосипед

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Shenmue

0

Всё напоминает, а шильдика то нет! Попробуй вот яблофон без огрызка продать!

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KSA

Shenmue
0

Сяоми продает же

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aliftin

0

Выглядит конечно круто. Только почему нет крыльев и такие большие колеса. Там между перьями и резиной всего пару миллиметров. 

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Бунт Протеста

0
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