Его дизайн и название отсылают к старейшей модели мотоцикла, выпущенной компанией.

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Фото Serial 1 Cycle

Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед Serial 1 и анонсировал старт продаж весной 2021 года, сообщается на сайте проекта. Также производитель выделил подразделение, занимающееся разработкой электровелосипедов, в отдельную компанию Serial 1 Cycle.

Предприятие не раскрыло подробностей о характеристиках велосипеда и только показало его дизайн. О выпуске электровелосипеда компания объявила в 2019 году, однако показанные ранее прототипы не похожи на итоговый.

Название Serial 1 отсылает к прозвищу старейшего мотоцикла Harley-Davidson, который выпустили в 1903 году. Белые шины, цвет сиденья и расположение руля также напоминают дизайн той модели.

Дизайн мотоцикла и велосипеда Фото Serial 1 Cycle