Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед и выделил подразделение в отдельную компанию Материал редакции
Его дизайн и название отсылают к старейшей модели мотоцикла, выпущенной компанией.
Harley-Davidson показал свой первый электровелосипед Serial 1 и анонсировал старт продаж весной 2021 года, сообщается на сайте проекта. Также производитель выделил подразделение, занимающееся разработкой электровелосипедов, в отдельную компанию Serial 1 Cycle.
Предприятие не раскрыло подробностей о характеристиках велосипеда и только показало его дизайн. О выпуске электровелосипеда компания объявила в 2019 году, однако показанные ранее прототипы не похожи на итоговый.
Название Serial 1 отсылает к прозвищу старейшего мотоцикла Harley-Davidson, который выпустили в 1903 году. Белые шины, цвет сиденья и расположение руля также напоминают дизайн той модели.
Как отмечает The Verge, продажи электровелосипедов в США растут, несмотря на пандемию коронавируса. Harley-Davidson продолжает тренд с выходом крупных компаний, в том числе автопроизводителей, на рынок электровелосипедов, это уже сделали, например, BMW и Audi.
Первоначальный будильник
Придётся самому отдуваться
не проблема
можно сделать трещётку из крышки от майонеза и прищепки :)
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если батарея и прочий фарш действительно убраны в раму, то это вин!
да! судя по инсте похоже всё в раме
Выглядит недурно, цена наверняка около двух айфонов. To je škoda/
Тыщ 10 баксов будет, инфа сотка
за два айфона электровелики только только начинаются, самые задрипанские
так себе если честно. тогда их мотоцикл смотрелся как ультрановинка, а сейчас их велик выглядит как ретро-пердуха
это ну такое другое
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Вот они рыцари дорог будущего.Смузи прикреплён к велосипедному шлему,автопилот на электрическом байке от Harley-Davidson.Миндальное молоко и безглютеновый тост с авокадо на перекус в багажнике.Он летит по дороге,а левой рукой в смартфоне свергает диктаторские режимы в соседних странах,и ставит лайки в поддержку питомника для бродячих собак.Он молод,толерантен,и ставит свободу превыше всего.
Если на таком проехать по луже, то вся спина будет в брызгах :D Знаем, проходили. А так да, круто выглядит.
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Действительно :D
Ну если она грунтовая, в парке там или на окраине города) Или просто старая.
Что не так?
Лично у меня дизайн электровелосипеда ассоциируется со стилистикой тех товаров, которые выпускаются на конкретного конечного потребителя. Дык вот, в данном случае я вижу потребителя с доходами выше среднего и с наличием вкуса, но с гомосексуальной ориентацией. Что бы кто не говорил, но по моему опыту сексуальная ориентация вполне коррелирует с потребительскими привычками. Но ты не обязан со мной соглашаться, это лишь мое восприятие.
Всё напоминает, а шильдика то нет! Попробуй вот яблофон без огрызка продать!
Выглядит конечно круто. Только почему нет крыльев и такие большие колеса. Там между перьями и резиной всего пару миллиметров.