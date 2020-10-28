Американка притворилась прокурором, чтобы снять с себя обвинения по делам о преследовании и наркотиках Материал редакции
И ей почти удалось, но судебно-медицинский эксперт заметил неладное.
Женщину из Нью-Гэмпшира обвинили в том, что она выдала себя за прокурора и подала в суд поддельные документы для снятия с себя обвинений в делах о преследовании и хранении наркотиков. Об этом пишет The New York Post.
33-летняя Лиза Лэндон из Литлтона использовала государственную электронную систему регистрации и подделала документы по трём отдельным уголовным делам. Теперь ей предъявили одно обвинение в фальсификации личности и шесть обвинений в фальсификации вещественных доказательств.
План провалился, когда судебно-медицинский эксперт, который должен был провести оценку её компетентности, заметил, что обвинения были сняты. Он связался с прокурорами округа Хиллсборо, чтобы уточнить, нужна ли ещё экспертиза. «Файл якобы содержал nolle prosequi (юридический латинский фразеологизм, означающий отказ прокурора от обвинений, — прим. TJ), поданный помощником окружного прокурора Патрисом Касианом, но для штата быстро стало очевидно, что этот документ, как и другие документы в деле, подан обманным путём», — сказал судья.
Женщину также обвиняют в фальсификации решения судьи об отказе от уплаты пошлины за подачу иска против округа, а также подделке постановления по делу об опеке над её ребёнком.
Респект таким женщинам, WomanPowerMatterИхЕти
Нужно срочно экранизировать
И лучше заметать следы, конечно же
А чё, так можно было?