Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
2261

Американка притворилась прокурором, чтобы снять с себя обвинения по делам о преследовании и наркотиках Материал редакции

И ей почти удалось, но судебно-медицинский эксперт заметил неладное.

12 комментариев
В закладки
Лиза Лэндон Littleton Police Department

Женщину из Нью-Гэмпшира обвинили в том, что она выдала себя за прокурора и подала в суд поддельные документы для снятия с себя обвинений в делах о преследовании и хранении наркотиков. Об этом пишет The New York Post.

33-летняя Лиза Лэндон из Литлтона использовала государственную электронную систему регистрации и подделала документы по трём отдельным уголовным делам. Теперь ей предъявили одно обвинение в фальсификации личности и шесть обвинений в фальсификации вещественных доказательств.

План провалился, когда судебно-медицинский эксперт, который должен был провести оценку её компетентности, заметил, что обвинения были сняты. Он связался с прокурорами округа Хиллсборо, чтобы уточнить, нужна ли ещё экспертиза. «Файл якобы содержал nolle prosequi (юридический латинский фразеологизм, означающий отказ прокурора от обвинений, — прим. TJ), поданный помощником окружного прокурора Патрисом Касианом, но для штата быстро стало очевидно, что этот документ, как и другие документы в деле, подан обманным путём», — сказал судья.

Женщину также обвиняют в фальсификации решения судьи об отказе от уплаты пошлины за подачу иска против округа, а также подделке постановления по делу об опеке над её ребёнком.

#новости #сша

Ольга Щербинина PLUS
+53 246
но есть и хорошие новости?
2
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 227982, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Oct 2020 11:17:44 +0300", "is_special": false }
Конкурс по машинному обучению
Призовой фонд — 100 млн
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Народный Илья

9

Жена багажника, деанон

Ответить

Тихий Абдужаббор

6

С таким еблетом у нас бы за прокурора прокатила на раз-два 

Ответить

Атлант поправил плечи

Тихий
8

я думаю даже губернатором смогла бы стать 

Ответить

Андрей Галицкий

Тихий
8
Ответить

KSA

Андрей
0

Видел ее на ТЖ
Щитпостит круглые сутки

Ответить

Влажный самолет

5

На аватарку фото сойдёт

Ответить

KSA

1

Респект таким женщинам, WomanPowerMatterИхЕти
Нужно срочно экранизировать
И лучше заметать следы, конечно же

Ответить

Острый бас

KSA
0

Феминистский ремейк "Поймай меня, если сможешь"

Ответить

Андрей Иванов

1

Хорошая актриса.Я думаю она даже смогла бы сыграть БигМак.

Ответить

Dmitry Yashin

0

А чё, так можно было?

Ответить

Значительный Филипп

Dmitry
0

Как видишь, нет

Ответить

Emile Zäkiev

0

вот что бывают, когда бумеры научаются в фотошоп

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Муфтий Чечни обвинил Макрона в разжигании межнациональной розни из-за акций памяти убитого под Парижем учителя
Он посчитал оскорбительным показ карикатур на правительственных зданиях во Франции.
294
Новости
Врачи из Кургана рассказали о «неконтролируемой эпидемии» Covid-19 и попросили Путина прислать военных медиков в регион
Они считают, что местную систему здравоохранения «настиг полный коллапс».
163
Беларусь
«Отправьте их на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить студентов, вышедших на протесты
И назвал действия протестующих «террористической угрозой».
183
Популярное за три дня
Новости
В Минске отбили мужчину у сотрудника Сил Специальных Операций
Минск. На станции метро «Октябрьская» была драка. По словам свидетелей, забежал один мужчина в каске и бронежилете (больше похож на гопника, чем на сотрудника) и стал избивать человека. Люди его отбили, а после тот гопник стал убегать по эскалатору и его начали догонять.
101
Новости
В Петербурге пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь» на фоне роста заболеваемости Covid-19 в городе
Организатором концерта выступил местный муниципалитет.
70
Новости
Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное
Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.
197
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Унылый Лось

Художник из Далласа украсил дом…

KSA

В Катаре пассажирок рейса в…

Магомед Шереметьев

Исламский мир против Макрона…

Дмитрий Орлов

Запись в подсайте Twitter

пиу-пиу

Художник из Далласа украсил дом…

Олег Ивахнов

В бельгийской церкви нашли…

Ник

Запись в подсайте Twitter

Derzkiy Lesha

Запись в подсайте Twitter

KSA

Художник из Далласа украсил дом…

Унылый Лось

Художник из Далласа украсил дом…

NATO Liberator…

Художник из Далласа украсил дом…
null