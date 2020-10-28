Скорая помощь в Омске привезла больных Covid-19 к минздраву из-за нехватки мест в больницах. Тогда места для них нашли Материал редакции
Медики остановились у здания минздрава и включили сирены, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Две омские бригады скорой помощи 27 октября привезли больных коронавирусом к зданию минздрава из-за нехватки мест в больницах и включили сирены, сообщил «Город 55».
В видео есть нецензурная лексика.
Как утверждает издание, больные находились в тяжёлом состоянии, у одного из них поражение лёгких достигало 70-80%. Кареты скорой помощи, пишут журналисты, «весь день катали» их по городу, но в больницах отказывались принимать пациентов из-за нехватки мест. «Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут», — объяснила одна из медиков решение приехать к минздраву в разговоре с NG55.
Позже в пресс-службе ведомства заявили, что «отреагировали на ситуацию» и госпитализировали пациентов в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Также министерство начало служебное расследование из-за произошедшего и пообещало взять ситуацию «на особый контроль».
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что итоги проверки появятся 28 октября и решения по её результатам также примут в этот день. К моменту написания заметки известно, что на время расследования отстранена замминистра здравоохранения региона Анастасия Малова. Кроме того, проверку потребовал провести министр здравоохранения Михаил Мурашко: в Омск приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
Число заболевших коронавирусом в Омской области, как и в других регионах, стало резко расти в конце сентября-начале октября. 1 октября в регионе фиксировали 80-100 случаев коронавируса, в конце октября — около 190 случаев. За всё время распространения инфекции там выявили 15 196 случаев коронавируса, 402 человека умерли.
решения по её результатам также примут в этот день
уволят этих сотрудников скорой?
И никто из мразей чинуш не поблагодарил бригады скорой потощи за их активную гражданскую позицию.
Зато там открыли новый госпиталь МЧС, "при участи президента РФ" за целых 57 суток!
Об этом даже написала РГ, правда 28 октября (https://rg.ru/2020/10/28/reg-sibfo/v-omske-pacientov-s-covid-19-prinimaet-gospital-minoborony.html)
И мест там всего 100 (но можно увеличить на целых 20(!!!) процентов)