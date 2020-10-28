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Алексей Боржонов
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Скорая помощь в Омске привезла больных Covid-19 к минздраву из-за нехватки мест в больницах. Тогда места для них нашли Материал редакции

Медики остановились у здания минздрава и включили сирены, чтобы привлечь внимание к проблеме.

13 комментариев
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Две омские бригады скорой помощи 27 октября привезли больных коронавирусом к зданию минздрава из-за нехватки мест в больницах и включили сирены, сообщил «Город 55».

В видео есть нецензурная лексика.

Видео телеграм-канала «ОмГорСовет»

Как утверждает издание, больные находились в тяжёлом состоянии, у одного из них поражение лёгких достигало 70-80%. Кареты скорой помощи, пишут журналисты, «весь день катали» их по городу, но в больницах отказывались принимать пациентов из-за нехватки мест. «Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут», — объяснила одна из медиков решение приехать к минздраву в разговоре с NG55.

Позже в пресс-службе ведомства заявили, что «отреагировали на ситуацию» и госпитализировали пациентов в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Также министерство начало служебное расследование из-за произошедшего и пообещало взять ситуацию «на особый контроль».

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что итоги проверки появятся 28 октября и решения по её результатам также примут в этот день. К моменту написания заметки известно, что на время расследования отстранена замминистра здравоохранения региона Анастасия Малова. Кроме того, проверку потребовал провести министр здравоохранения Михаил Мурашко: в Омск приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Число заболевших коронавирусом в Омской области, как и в других регионах, стало резко расти в конце сентября-начале октября. 1 октября в регионе фиксировали 80-100 случаев коронавируса, в конце октября — около 190 случаев. За всё время распространения инфекции там выявили 15 196 случаев коронавируса, 402 человека умерли.

#новости #covid19

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13 комментариев
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Тихий Абдужаббор

11

Наши министры и чиновники способны только получать зарплату и создавать видимость активной деятельности, а когда доходит до реальных дел и реальных проблем все прячут голову в песок

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Студенческий ГОСТ

Тихий
8

здравствуйте товарищ

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Комментарий удален

Физический цветок

Dimitras
0

Это вообще законно?

Ответить

Просто Тимуррр

8

тогда места для них нашлись

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Евгений Большаков

1

решения по её результатам также примут в этот день

уволят этих сотрудников скорой?

Ответить

Eugen T

Евгений
0

[и про Омскъ¡]

Ответить

Ze Katze

Евгений
0

Уволят больных 

Ответить

Виталий Ситников

0

[здесь должна быть хохмочка про принятые поправочки]

Ответить

Alex Blake

0

И никто из мразей чинуш не поблагодарил бригады скорой потощи за их активную гражданскую позицию. 

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Слава Инженеров

Alex
0

согласен, респект бригадам

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Abram Dikoy

0

Мелодцы медики

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Александр Дубцов

0

Зато там открыли новый госпиталь МЧС, "при участи президента РФ" за целых 57 суток!
Об этом даже написала РГ, правда 28 октября (https://rg.ru/2020/10/28/reg-sibfo/v-omske-pacientov-s-covid-19-prinimaet-gospital-minoborony.html)
И мест там всего 100 (но можно увеличить на целых 20(!!!) процентов)

О новом госпитале Минобороны в Омске поступает…
Но президенту доложили, что объект готов еще в мае.
bk55.ru
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Педагогический ГОСТ

–1

Они небось тоже не знали о нехватки мест? Или знали...

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