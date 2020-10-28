Медики остановились у здания минздрава и включили сирены, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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Две омские бригады скорой помощи 27 октября привезли больных коронавирусом к зданию минздрава из-за нехватки мест в больницах и включили сирены, сообщил «Город 55».

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Как утверждает издание, больные находились в тяжёлом состоянии, у одного из них поражение лёгких достигало 70-80%. Кареты скорой помощи, пишут журналисты, «весь день катали» их по городу, но в больницах отказывались принимать пациентов из-за нехватки мест. «Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут», — объяснила одна из медиков решение приехать к минздраву в разговоре с NG55.

Позже в пресс-службе ведомства заявили, что «отреагировали на ситуацию» и госпитализировали пациентов в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Также министерство начало служебное расследование из-за произошедшего и пообещало взять ситуацию «на особый контроль».

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что итоги проверки появятся 28 октября и решения по её результатам также примут в этот день. К моменту написания заметки известно, что на время расследования отстранена замминистра здравоохранения региона Анастасия Малова. Кроме того, проверку потребовал провести министр здравоохранения Михаил Мурашко: в Омск приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.