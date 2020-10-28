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Артём Мазанов
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«Проект» нашёл у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей Материал редакции

По данным журналистов, главе РПЦ и его троюродным сёстрам принадлежат квартиры в Москве и Петербурге, а также дом в Подмосковье.

22 комментария
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По данным «Проекта», в собственности Владимира Гундяева находятся три квартиры, две из которых были записаны на него, но сейчас в Росреестре у них отсутствует собственник:

  1. 145-метровая квартира в «Доме на набережной» на улице Серафимовича в Москве — 70 миллионов рублей;
  2. 83-метровая квартира в Петербурге — 9 миллионов рублей;
  3. 38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве — 12 миллионов рублей.

У троюродной сестры патриарха Лидии Леоновой журналисты обнаружили четыре объекта недвижимости:

  1. 300-метровый дом в посёлке «Зелёная Роща-1» в Московской области — 10 миллионов рублей;
  2. 121-метровая квартира в Петербурге — 42 миллиона рублей;
  3. 83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве — 47 миллионов рублей;
  4. 1/3 нежилого помещения в Петербурге — 3 миллиона рублей.

По данным издания, квартиру в Петербурге Леоновой подарил швейцарский бизнесмен Александр Димитриевич — деловой партнёр Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. Это произошло после того, как Саворетти помог уладить деловую проблему с московскими властями. Впервые о Леоновой стало известно в 2012 году, она тогда выиграла иск о компенсации в 20 миллионов рублей за порчу имущества из-за пыли от ремонта в соседней квартире

У второй троюродной сестры патриарха Елены Холодовой «Проект» нашёл две квартиры:

  1. 63-метровая квартира на улице Расплетина в Москве — 22 миллиона рублей;
  2. 63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге — 10 миллионов рублей.

В декабре 2019 года «Новая газета» заявила, что «в полном распоряжении патриарха находится более 20 резиденций».

#новости #рпц

Спасибо за наводку Кузькин отец
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22 комментария
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Никита Сивирин

7

Надоели уже эти расследования. Всем давно известно, что наши министры и чиновники богаче нас в миллионы раз, и понятно, как они эти богатства «заработали». Единственная реакция на такие новости: ясно, в Рашке все стабильно. И дальше листаешь новости. Главная проблема в том, что это уже приняли как должное, обыденное. Ну воруют, ну и что? А что мы сделаем? Русский народ не только не может, но и не хочет ничего менять

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Паша Красников

Никита
6

Никто никогда не вернётся в 1917 год

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Kir Kirsky

Никита
4

эту русофобию, вот это вот, вот этоаа затевают всё вот это, этооо я тебе это адресовываю: доиграетешься вот с этой русофобией, которую ты, которую затеваешь

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Denis Viklov

Никита
2

Все эти новости, часть контроля толпы: "Выученная беспомощность". Раньше хоть утирались и дальше по делам шли, а сейчас обыденность даже утираться не надо.

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Ivan

Никита
0

да, лучше молчать, пусть воруют и дальше, но мы об этом знать не будем. Моя хата с краю

Ответить

Павел Макров

Никита
0

Согласен, каждое новое расследование как будто формирует толерантность в медицинском понимании.
Вроде должно помогать, но уже не действует кажется.

Ответить

Паша Красников

3
Ответить

AZP

1

Немедленно извинитесь.
Патриарха назвали нищебродом.

Ответить

Vitali

AZP
2

Он не чеченец чтоб перед ним извиняться 

Ответить

Dra

2

В конце 1999 года компания Саворетти надстроила над зданием на Волхонке дополнительный этаж с мансардой, что вызвало возмущение московских властей. Юрий Лужков, который в то время занимал пост столичного мэра, подписал распоряжение разобрать конструкцию в предельно короткий срок. Саворетти уладил проблему, и весной 2001 года Лужков отменил распоряжение.

Извините, у нас Россия.

Ответить

Vitali

2

А ТЫ ДОКАЖИ ЧТО НЕ ОТ БОГА!!!!!!!!!!

Ответить

Denis Viklov

Vitali
0

Кого именно? Их там много

Ответить

Иван Иванов

1

225 миллионов рублей? Не верю.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Это же та сестра, из истории с нанопылью? А то я уж и забывать стал тот забавный случай, спасибо за напоминание.

Скандал вокруг квартиры патриарха Кирилла
Скандал вокруг квартиры патриарха Кирилла («Пыльное дело») — получившие широкую огласку в СМИ…
ru.wikipedia.org
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Вова А.

0

Котриарх Педрил жирует, а ты постись

Ответить

Телевизионный звук

0

Бедным не добиться высоких постов в России

Ответить

Руслан Турченко

0

Киря преумножает рыбы и хлебы. Это промысел Божий!!

Ответить

marek shulz

0

38 метров квартира. у меня кухня в два раза больше. сто пудов склад

Ответить

Уютный паркур

marek
0

38 метров за 12 лямов. Херасе расценки…

Ответить

Даниил

0

Вот к чему приводит действительно праведная жизнь!

Ответить

Олег Матвеенко

0

Этот материал оскорбление чувств верующих. Авторов расстрелять, материалы сжечь (с) Кирилл.

Ответить

🇪🇺 SecurityWorld 🌐

–3

Блд, задрали бестолковые - ну не бывает у власти бедных людей.
После того. как порулила страной чета Клинтонов, их кошелек тоже как-то вырос на пару сотен миллионов. А люди, которые расследовали это денежное "чудо" сейчас на кладбище, уголовное дело засекречено.

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