По данным журналистов, главе РПЦ и его троюродным сёстрам принадлежат квартиры в Москве и Петербурге, а также дом в Подмосковье.

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По данным «Проекта», в собственности Владимира Гундяева находятся три квартиры, две из которых были записаны на него, но сейчас в Росреестре у них отсутствует собственник:

145-метровая квартира в «Доме на набережной» на улице Серафимовича в Москве — 70 миллионов рублей; 83-метровая квартира в Петербурге — 9 миллионов рублей;

38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве — 12 миллионов рублей.

У троюродной сестры патриарха Лидии Леоновой журналисты обнаружили четыре объекта недвижимости:

300-метровый дом в посёлке «Зелёная Роща-1» в Московской области — 10 миллионов рублей; 121-метровая квартира в Петербурге — 42 миллиона рублей;

83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве — 47 миллионов рублей;

1/3 нежилого помещения в Петербурге — 3 миллиона рублей.



По данным издания, квартиру в Петербурге Леоновой подарил швейцарский бизнесмен Александр Димитриевич — деловой партнёр Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. Это произошло после того, как Саворетти помог уладить деловую проблему с московскими властями. Впервые о Леоновой стало известно в 2012 году, она тогда выиграла иск о компенсации в 20 миллионов рублей за порчу имущества из-за пыли от ремонта в соседней квартире

У второй троюродной сестры патриарха Елены Холодовой «Проект» нашёл две квартиры:

63-метровая квартира на улице Расплетина в Москве — 22 миллиона рублей; 63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге — 10 миллионов рублей.



В декабре 2019 года «Новая газета» заявила, что «в полном распоряжении патриарха находится более 20 резиденций».