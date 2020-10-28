«Проект» нашёл у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей Материал редакции
По данным журналистов, главе РПЦ и его троюродным сёстрам принадлежат квартиры в Москве и Петербурге, а также дом в Подмосковье.
По данным «Проекта», в собственности Владимира Гундяева находятся три квартиры, две из которых были записаны на него, но сейчас в Росреестре у них отсутствует собственник:
- 145-метровая квартира в «Доме на набережной» на улице Серафимовича в Москве — 70 миллионов рублей;
- 83-метровая квартира в Петербурге — 9 миллионов рублей;
- 38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве — 12 миллионов рублей.
У троюродной сестры патриарха Лидии Леоновой журналисты обнаружили четыре объекта недвижимости:
- 300-метровый дом в посёлке «Зелёная Роща-1» в Московской области — 10 миллионов рублей;
- 121-метровая квартира в Петербурге — 42 миллиона рублей;
- 83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве — 47 миллионов рублей;
- 1/3 нежилого помещения в Петербурге — 3 миллиона рублей.
По данным издания, квартиру в Петербурге Леоновой подарил швейцарский бизнесмен Александр Димитриевич — деловой партнёр Николы Саворетти, советника миссии Мальтийского ордена в России. Это произошло после того, как Саворетти помог уладить деловую проблему с московскими властями. Впервые о Леоновой стало известно в 2012 году, она тогда выиграла иск о компенсации в 20 миллионов рублей за порчу имущества из-за пыли от ремонта в соседней квартире
У второй троюродной сестры патриарха Елены Холодовой «Проект» нашёл две квартиры:
- 63-метровая квартира на улице Расплетина в Москве — 22 миллиона рублей;
- 63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге — 10 миллионов рублей.
В декабре 2019 года «Новая газета» заявила, что «в полном распоряжении патриарха находится более 20 резиденций».
Надоели уже эти расследования. Всем давно известно, что наши министры и чиновники богаче нас в миллионы раз, и понятно, как они эти богатства «заработали». Единственная реакция на такие новости: ясно, в Рашке все стабильно. И дальше листаешь новости. Главная проблема в том, что это уже приняли как должное, обыденное. Ну воруют, ну и что? А что мы сделаем? Русский народ не только не может, но и не хочет ничего менять
эту русофобию, вот это вот, вот этоаа затевают всё вот это, этооо я тебе это адресовываю: доиграетешься вот с этой русофобией, которую ты, которую затеваешь
Все эти новости, часть контроля толпы: "Выученная беспомощность". Раньше хоть утирались и дальше по делам шли, а сейчас обыденность даже утираться не надо.
Согласен, каждое новое расследование как будто формирует толерантность в медицинском понимании.
Вроде должно помогать, но уже не действует кажется.
Немедленно извинитесь.
Патриарха назвали нищебродом.
В конце 1999 года компания Саворетти надстроила над зданием на Волхонке дополнительный этаж с мансардой, что вызвало возмущение московских властей. Юрий Лужков, который в то время занимал пост столичного мэра, подписал распоряжение разобрать конструкцию в предельно короткий срок. Саворетти уладил проблему, и весной 2001 года Лужков отменил распоряжение.
Извините, у нас Россия.
А ТЫ ДОКАЖИ ЧТО НЕ ОТ БОГА!!!!!!!!!!
Это же та сестра, из истории с нанопылью? А то я уж и забывать стал тот забавный случай, спасибо за напоминание.
38 метров квартира. у меня кухня в два раза больше. сто пудов склад
Этот материал оскорбление чувств верующих. Авторов расстрелять, материалы сжечь (с) Кирилл.
Блд, задрали бестолковые - ну не бывает у власти бедных людей.
После того. как порулила страной чета Клинтонов, их кошелек тоже как-то вырос на пару сотен миллионов. А люди, которые расследовали это денежное "чудо" сейчас на кладбище, уголовное дело засекречено.