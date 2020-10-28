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Ольга Щербинина
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Роскомнадзор потребовал у Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. В том числе «РИА Новости» и RT Материал редакции

В ведомстве считают, что компании ограничивают доступ к материалам примерно 20 изданий.

28 комментариев
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Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google повторные требования прекратить цензуру российских СМИ, говорится на сайте ведомства. По его данным, компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — отмечает Роскомнадзор. Там подчеркнули, что неоднократные обращения с требованием прекратить цензуру игнорируются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия наблюдает открытую цензуру со стороны твиттера и фейсбука. «Мы видим и „охоту на ведьм“, когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют российскими ботами и троллями, лишают возможности озвучивать своё мнение. Это очень опасная тенденция», — добавила она.

В апреле 2020 года Google заблокировал страницу Федерального агентства новостей и связанный с ней ютуб-канал. В мае МИД РФ обвинил YouTube в дискриминации из-за удаления аккаунта телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front. В июле сервис заблокировал официальный канал «Царьград ТВ» без возможности восстановления. В сентябре Роскомнадзор посчитал цензурой ограничение на показ фильма «Беслан» на ютуб-канале «Россия 1». Позже московский суд постановил снять ограничение, но в Google заявили, что не согласны с этим.

В конце сентября МИД призвал компанию Twitter отказаться от дискриминации российских СМИ. По словам министерства, это связано с «недружественным шагом» в отношении аккаунта «РИА Новости» — соцсеть снизила его позицию в поисковой выдаче.

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#новости #медиа #роскомнадзор #facebook #twitter #google

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28 комментариев
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Производственный Илья

35

Роскомнадзор потребовал

у Facebook, Twitter и Google

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NightmareZ

Производственный
2

Но получилось только заблокировать себе анус.

Ответить

Блаженный микрофон

NightmareZ
1

@Aнус Роскомнадзора проверьтесь

Ответить

Александр Кузьменко

23

... в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации".

 
Окей.

Ответить

Студенческий ГОСТ

20
Ответить

Владимир Земсков

14

Когда пишут "российские СМИ", в голове такая ассоциация

Ответить

Jabas

12

о боги, проклятые омериканцы зацензурили главную помойку страны рт, штош

Ответить

Tim Hansen

10

Пользователи в ответ потребовали у России прекратить цензуру российских СМИ.

Ответить

A big purple banana 🍆

7

Телевизор подыхает, соцсети анально модерируются из-за рубежа. Тяжелые времена настают для пропагандонов

Ответить

Михаил Набоков

A
1

А вк и ок?

Ответить

Stas Kartuzov

Михаил
18
Ответить

A big purple banana 🍆

Михаил
0

С ютуба уже туда не переманят

Ответить

Паша Красников

5

Их же в ВК не блокируют - значит есть доступ к аудитории. Чего бухтеть?
Что там с Открытой Россией?

Ответить

Уютный паркур

4

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят…

У российского медийного пространства есть собственные интернет-ресурсы и жополижущие социальные сети.
когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют российскими ботами и троллями, лишают возможности озвучивать своё мнение

А у нас просто объявляют «иностранными агентами» и блокируют счета.

Ответить

Психический будильник

3
Ответить

Nikolay Vasiliev

2

Так нахой заблокируйте эти мерзкие твиттеры да фейсбуки! Рутуб и яндекс.дзен ведь есть, зачем россиянам идти в мерзкий заморский интернет чтобы прочитать о том как у нас всё прекрасно, всё плохо у них, и тигрёнок вот ещё в зоопарке родился?

Ответить

ユリー シャネ

2

Ох уж эта монополия на кормление говном.

Ответить

Педагогический ГОСТ

1

Они и сами себя неплохо цензурят.

Ответить

Дмитрий

1

"Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации"

Ахахахахах

Ответить

NightmareZ

0

🐓

Ответить

Престижный Мика

NightmareZ
1

велком

Ответить

# realfiddy

0

@Господь Всевышний, что ты высрал

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации»

Ответить

Гриша Катержин

0

Ой как же обидно, что я гражданин РФ не получу объективную информацию от этих издательств(((

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — отмечает Роскомнадзор. 

Это что же Роскомнадзор уже направил уведомления в свой собственный адрес в связи с цензурой Грани.ру?

Ответить

Dear Crow

0

Лично забанил для себя в гугле и твиттере убогие правительственные СМИ да бы глаза не мозолили. 

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Александр Гонтарев

0

это другое!

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Богдан Вертикальный

0

посоны чекните ленту царьграда про блокировку, это ебаный стыд просто

блокировка Царьграда
Подробнее на сайте
tsargrad.tv
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