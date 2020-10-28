В ведомстве считают, что компании ограничивают доступ к материалам примерно 20 изданий.

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Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google повторные требования прекратить цензуру российских СМИ, говорится на сайте ведомства. По его данным, компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — отмечает Роскомнадзор. Там подчеркнули, что неоднократные обращения с требованием прекратить цензуру игнорируются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия наблюдает открытую цензуру со стороны твиттера и фейсбука. «Мы видим и „охоту на ведьм“, когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют российскими ботами и троллями, лишают возможности озвучивать своё мнение. Это очень опасная тенденция», — добавила она.

В апреле 2020 года Google заблокировал страницу Федерального агентства новостей и связанный с ней ютуб-канал. В мае МИД РФ обвинил YouTube в дискриминации из-за удаления аккаунта телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front. В июле сервис заблокировал официальный канал «Царьград ТВ» без возможности восстановления. В сентябре Роскомнадзор посчитал цензурой ограничение на показ фильма «Беслан» на ютуб-канале «Россия 1». Позже московский суд постановил снять ограничение, но в Google заявили, что не согласны с этим.

В конце сентября МИД призвал компанию Twitter отказаться от дискриминации российских СМИ. По словам министерства, это связано с «недружественным шагом» в отношении аккаунта «РИА Новости» — соцсеть снизила его позицию в поисковой выдаче.