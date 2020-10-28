Роскомнадзор потребовал у Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. В том числе «РИА Новости» и RT Материал редакции
В ведомстве считают, что компании ограничивают доступ к материалам примерно 20 изданий.
Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google повторные требования прекратить цензуру российских СМИ, говорится на сайте ведомства. По его данным, компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».
«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — отмечает Роскомнадзор. Там подчеркнули, что неоднократные обращения с требованием прекратить цензуру игнорируются.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия наблюдает открытую цензуру со стороны твиттера и фейсбука. «Мы видим и „охоту на ведьм“, когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют российскими ботами и троллями, лишают возможности озвучивать своё мнение. Это очень опасная тенденция», — добавила она.
В апреле 2020 года Google заблокировал страницу Федерального агентства новостей и связанный с ней ютуб-канал. В мае МИД РФ обвинил YouTube в дискриминации из-за удаления аккаунта телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front. В июле сервис заблокировал официальный канал «Царьград ТВ» без возможности восстановления. В сентябре Роскомнадзор посчитал цензурой ограничение на показ фильма «Беслан» на ютуб-канале «Россия 1». Позже московский суд постановил снять ограничение, но в Google заявили, что не согласны с этим.
В конце сентября МИД призвал компанию Twitter отказаться от дискриминации российских СМИ. По словам министерства, это связано с «недружественным шагом» в отношении аккаунта «РИА Новости» — соцсеть снизила его позицию в поисковой выдаче.
Но получилось только заблокировать себе анус.
... в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации".
Окей.
Телевизор подыхает, соцсети анально модерируются из-за рубежа. Тяжелые времена настают для пропагандонов
А вк и ок?
Их же в ВК не блокируют - значит есть доступ к аудитории. Чего бухтеть?
Что там с Открытой Россией?
«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят…
У российского медийного пространства есть собственные интернет-ресурсы и жополижущие социальные сети.
когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют российскими ботами и троллями, лишают возможности озвучивать своё мнение
А у нас просто объявляют «иностранными агентами» и блокируют счета.
Так нахой заблокируйте эти мерзкие твиттеры да фейсбуки! Рутуб и яндекс.дзен ведь есть, зачем россиянам идти в мерзкий заморский интернет чтобы прочитать о том как у нас всё прекрасно, всё плохо у них, и тигрёнок вот ещё в зоопарке родился?
"Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации"
Ахахахахах
🐓
«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации»
Ой как же обидно, что я гражданин РФ не получу объективную информацию от этих издательств(((
«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — отмечает Роскомнадзор.
Это что же Роскомнадзор уже направил уведомления в свой собственный адрес в связи с цензурой Грани.ру?
Лично забанил для себя в гугле и твиттере убогие правительственные СМИ да бы глаза не мозолили.
посоны чекните ленту царьграда про блокировку, это ебаный стыд просто