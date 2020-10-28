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Алексей Боржонов
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Катар извинился за принудительный медосмотр женщин в аэропорту. Его провели после обнаружения брошенного младенца Материал редакции

Сотрудники аэропорта и медики пытались найти мать ребёнка.

26 комментариев
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Катар извинился за возможное нарушение прав женщин, которых отправили на принудительный медосмотр в аэропорту Дохи после обнаружения новорождённой в туалете. Заявление опубликовано на сайте правительства страны.

Власти Катара заявили, что впервые нашли брошенного в аэропорту ребёнка, и назвали это «вопиющим и опасным для жизни нарушением закона». Они объяснили, что пытались не допустить побега родителей, «виновных в преступлении», потому и провели медосмотр.

По заявлению правительства, младенец, которого нашли в мусорном баке в полиэтиленовом пакете, теперь в безопасности и находится под наблюдением медиков. Власти страны заверили, что проведут «прозрачное и всестороннее» расследование, о результатах которого сообщат отдельно.

Заявление последовало через три дня после резонанса в СМИ. Би-би-си утверждал, что с рейса Доха-Сидней сняли 13 австралиек и доставили их в карету скорой помощи на взлётно-посадочной полосе. Австралийское власти заявили, что такое обращение «выходит за рамки обстоятельств, при которых они могут дать свободное и информированное согласие» и пообещали определить дальнейшие действия после объяснений Катара.

#новости #австралия #катар

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26 комментариев
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alien inс.

8

Власти страны заверили, что проведут «прозрачное и всестороннее» расследование

Как жительница Катара заявляю, что в стране нет ни одного СМИ, которое публикует новости про криминал, расследования или преступность, тут жесткая цензура, но чисто из-за резонанса они наконец-то позволят себе прокомментировать нарушения закона. Это в своём роде достижение, ведь на первый взгляд тут якобы не случается ни ДТП, ни грабежей, ни убийств. О да 😅

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Студенческий ГОСТ

alien
1

а чо ты там живёш кстати?

Ответить

alien inс.

Студенческий
5

По работе уехала три года назад, скоро выпущу большой пост про нюансы жизни в столь удивительном месте, подписывайтесь на блог) 

Ответить

Студенческий ГОСТ

alien
16

я подумаю

Ответить

Oleg Vorogushin

alien
1

Осторожнее. Вероятно в стране не просто так нет источников объективной информации. 

Ответить

Студенческий ГОСТ

Oleg
0
Ответить

anti kuzma

alien
0

хорошо платят?

Ответить

Небесный Орзэмэс

alien
0

Катар опасная страна??

Ответить

# realfiddy

alien
0

Так вот почему ты такая

Ответить

Студенческий ГОСТ

5

хер его знает о чём тут шутить

Ответить

Максим Козаченко

Студенческий
3

О том, как искали Золушку, как туфельку примеряли...

Ответить

Студенческий ГОСТ

Максим
9

младенца обратно в пизду засовывали?

Ответить

Производственный Илья

Студенческий
4

Не лізе, батько!

Ответить

Максим Козаченко

Студенческий
0

Как ты догадался?

Ответить

Производственный Илья

4

обижаться за бесплатный медосмотр

совсем охуели в своих катарах

Ответить

Владимир Земсков

3

Так в итоге главный вопрос - мать определили? Или это было все зря?

Ответить

Тактический пистолет

Владимир
1

Если встал, то не зря

Ответить

Алена Яровая

Владимир
0

нет отдадут в единственный на всю страну дом малютки

Ответить

Телевизионный звук

Владимир
0

а отца?

Ответить

Искренний микрофон

2

Сейчас дамам надо на Катар коллективный иск подать и вытряхнуть порядочно так баблишка.

Ответить

Иван Иванович

2

хорошая страна, достойная проведения чемпионата мира по футболу

Ответить

Maksytoff

–2

Ну не изнасиловали же

Ответить

Oleg Vorogushin

Maksytoff
4

Ну если тебя снимают с рейса и принудительно проверяют твои отверстия, хотя ты ничего не сделал преступного и даже, скорей всего, не ступал на святую катарскую землю, а путешествовал транзитом через огромный хаб в Дохе, то это может несколько удручать, я считаю

Ответить

# realfiddy

0

Представляю какой там ужас между ног был.

Ответить

Tony S.

0

А у них нет камер перед туалетами или как?)...

Ответить

Мурат Богус

–1

Опасным для жизни? Для чьей жизни? Матери ребёнка? Из-за этого вы решили остальных задолбать?

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