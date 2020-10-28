Катар извинился за принудительный медосмотр женщин в аэропорту. Его провели после обнаружения брошенного младенца Материал редакции
Сотрудники аэропорта и медики пытались найти мать ребёнка.
Катар извинился за возможное нарушение прав женщин, которых отправили на принудительный медосмотр в аэропорту Дохи после обнаружения новорождённой в туалете. Заявление опубликовано на сайте правительства страны.
Власти Катара заявили, что впервые нашли брошенного в аэропорту ребёнка, и назвали это «вопиющим и опасным для жизни нарушением закона». Они объяснили, что пытались не допустить побега родителей, «виновных в преступлении», потому и провели медосмотр.
По заявлению правительства, младенец, которого нашли в мусорном баке в полиэтиленовом пакете, теперь в безопасности и находится под наблюдением медиков. Власти страны заверили, что проведут «прозрачное и всестороннее» расследование, о результатах которого сообщат отдельно.
Заявление последовало через три дня после резонанса в СМИ. Би-би-си утверждал, что с рейса Доха-Сидней сняли 13 австралиек и доставили их в карету скорой помощи на взлётно-посадочной полосе. Австралийское власти заявили, что такое обращение «выходит за рамки обстоятельств, при которых они могут дать свободное и информированное согласие» и пообещали определить дальнейшие действия после объяснений Катара.
Власти страны заверили, что проведут «прозрачное и всестороннее» расследование
Как жительница Катара заявляю, что в стране нет ни одного СМИ, которое публикует новости про криминал, расследования или преступность, тут жесткая цензура, но чисто из-за резонанса они наконец-то позволят себе прокомментировать нарушения закона. Это в своём роде достижение, ведь на первый взгляд тут якобы не случается ни ДТП, ни грабежей, ни убийств. О да 😅
а чо ты там живёш кстати?
По работе уехала три года назад, скоро выпущу большой пост про нюансы жизни в столь удивительном месте, подписывайтесь на блог)
Осторожнее. Вероятно в стране не просто так нет источников объективной информации.
О том, как искали Золушку, как туфельку примеряли...
Студенческий ГОСТ
младенца обратно в пизду засовывали?
Так в итоге главный вопрос - мать определили? Или это было все зря?
Ну не изнасиловали же
Ну если тебя снимают с рейса и принудительно проверяют твои отверстия, хотя ты ничего не сделал преступного и даже, скорей всего, не ступал на святую катарскую землю, а путешествовал транзитом через огромный хаб в Дохе, то это может несколько удручать, я считаю
Опасным для жизни? Для чьей жизни? Матери ребёнка? Из-за этого вы решили остальных задолбать?