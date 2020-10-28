Сотрудники аэропорта и медики пытались найти мать ребёнка.

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Катар извинился за возможное нарушение прав женщин, которых отправили на принудительный медосмотр в аэропорту Дохи после обнаружения новорождённой в туалете. Заявление опубликовано на сайте правительства страны.

Власти Катара заявили, что впервые нашли брошенного в аэропорту ребёнка, и назвали это «вопиющим и опасным для жизни нарушением закона». Они объяснили, что пытались не допустить побега родителей, «виновных в преступлении», потому и провели медосмотр.

По заявлению правительства, младенец, которого нашли в мусорном баке в полиэтиленовом пакете, теперь в безопасности и находится под наблюдением медиков. Власти страны заверили, что проведут «прозрачное и всестороннее» расследование, о результатах которого сообщат отдельно.