Им предлагают уволиться по собственному желанию, а в случае отказа грозят неприятностями на работе.

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Четверо бывших сотрудников разных подразделений МВД Москвы рассказали, что лишились работы из-за финансовой поддержки проекта Владимира Воронцова «Омбудсмен полиции». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на самих бывших полицейских, пожелавших сохранить анонимность. Каждый из собеседников заявил, что знает и о других подобных случаях.

Они рассказали, что через два-три месяца после ареста Воронцова их вызывали в отделы собственной безопасности и спрашивали о связях с основателем «Омбудсмена полиции». Полицейских просили объяснить, зачем они переводили ему деньги. Те говорили, что платили Воронцову за доступ к юридическим ликбезам или помогали через него коллегам, оказавшимся в трудной ситуации.

Все собеседники издания подчеркнули, что честно говорили о переводах, думая, что найти и наказать тех, кто пересылал Воронцову внутренние документы. После дачи объяснений им предложили уволиться по собственному желанию, а в случае отказа пригрозили неприятностями на работе или увольнением по отрицательным мотивам.

Трое из четырёх полицейских, с которыми говорила «Медиазона», согласились уволиться сами, двое добавили, что к этому времени уже подумывали об уходе из полиции. Последняя собеседница издания решила бороться за работу. Ей назначили аттестацию. По словам женщины, вопросы задавали в соответствии с её должностью патрульной, но времени на подготовку дали всего три дня, на сдаче она разволновалась и на часть вопросов не ответила — в тот же день ей объявили об увольнении и потребовали съехать из служебного жилья. Бывшая патрульная заявила, что её участие в проекте свелось к единственному переводу 50 или 100 рублей в помощь коллеге.

По словам адвоката Воронцова, количество случаев по Москве, когда полицейских вызывали для дачи объяснений по поводу переводов, превышает 300. Юрист подчеркнул, что советует не давать показаний. Однако, по его словам, он слышал, что «ребят увольняли по иным мотивам: каким-тот косякам по службе, нарушениям дисциплины». Московское управление МВД эти увольнения никак не прокомментировало и на запрос «Медиазоны» не ответило.

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.

28 октября в Люблинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по делу Воронцова.