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Ольга Щербинина
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«Медиазона»: московских полицейских увольняют за финансовую поддержку проекта «Омбудсмен полиции» Материал редакции

Им предлагают уволиться по собственному желанию, а в случае отказа грозят неприятностями на работе.

21 комментарий
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Четверо бывших сотрудников разных подразделений МВД Москвы рассказали, что лишились работы из-за финансовой поддержки проекта Владимира Воронцова «Омбудсмен полиции». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на самих бывших полицейских, пожелавших сохранить анонимность. Каждый из собеседников заявил, что знает и о других подобных случаях.

Они рассказали, что через два-три месяца после ареста Воронцова их вызывали в отделы собственной безопасности и спрашивали о связях с основателем «Омбудсмена полиции». Полицейских просили объяснить, зачем они переводили ему деньги. Те говорили, что платили Воронцову за доступ к юридическим ликбезам или помогали через него коллегам, оказавшимся в трудной ситуации.

Все собеседники издания подчеркнули, что честно говорили о переводах, думая, что найти и наказать тех, кто пересылал Воронцову внутренние документы. После дачи объяснений им предложили уволиться по собственному желанию, а в случае отказа пригрозили неприятностями на работе или увольнением по отрицательным мотивам.

Трое из четырёх полицейских, с которыми говорила «Медиазона», согласились уволиться сами, двое добавили, что к этому времени уже подумывали об уходе из полиции. Последняя собеседница издания решила бороться за работу. Ей назначили аттестацию. По словам женщины, вопросы задавали в соответствии с её должностью патрульной, но времени на подготовку дали всего три дня, на сдаче она разволновалась и на часть вопросов не ответила — в тот же день ей объявили об увольнении и потребовали съехать из служебного жилья. Бывшая патрульная заявила, что её участие в проекте свелось к единственному переводу 50 или 100 рублей в помощь коллеге.

По словам адвоката Воронцова, количество случаев по Москве, когда полицейских вызывали для дачи объяснений по поводу переводов, превышает 300. Юрист подчеркнул, что советует не давать показаний. Однако, по его словам, он слышал, что «ребят увольняли по иным мотивам: каким-тот косякам по службе, нарушениям дисциплины». Московское управление МВД эти увольнения никак не прокомментировало и на запрос «Медиазоны» не ответило.

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.

28 октября в Люблинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по делу Воронцова.

#новости #омбудсменполиции

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21 комментарий
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Поздний щит

19

Правильно, негоже правоохранительным органам правозащитой заниматься. 

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Roman Golovin

Поздний
0

Нужно охранять права, но не всех

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Слава Инженеров

12

Рабы поддерживать друг друга вздумали, а должны сдавать друг друга за корку хлеба

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Атлант поправил плечи

Слава
0

так и попались 

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Ivan Peterburgsky

6

Когда уже до рядовых силовиков дойдёт простая истина, что эта система переломает их первыми, для спасения своей задницы

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Атлант поправил плечи

Ivan
2

уже вышла, тип топ тип топ, к 8 должа дойти 

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Александр Демьяненко

4

Всегда когда смотрел всякие боевики думал, кто идет работать на злодея, который убивает своих приспешников? Это же тупо. А сейчас смотрю на наших ментов и оказывается это очень даже жизненно 

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Владимир Земсков

Александр
1

Ещё бы это не было жизненно.
Для большинства парней служба - это единственный социальный лифт, который работал всегда и продолжает работать очень хорошо. Целый пакет привилегий для парня из глубинки - это реально круто. В этом нет ничего плохого, сама по себе внутренняя служба - дело хорошее.
Плоха сама структура и палочная система, с которой приходится соглашаться.

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Alexander Romanov

Владимир
1

Было бы желание, освоили бы другую профессию. В том числе и Парням из глубинки это под силу

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Dmitry Shiryaev

Alexander
2

Вы мило упускаете момент, который вскользь упомянут в статье - "служебное жилье" 

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NightmareZ

Alexander
1

В другой профессии ему не разрешат безнаказанно пиздить городских.

Ответить

Denis Denis

4

а в случае отказа пригрозили неприятностями на работе или увольнением по отрицательным мотивам.

типикал защита прав и порядка.

да и правильно, что ушли из ментовки. лучше чем-то другим заниматься, так хоть под сраку лет вариантов будет больше, чем получать пенсию и работать в охране

Ответить

Вова А.

2

Никаких полицейских профсоюзов, а то еще бузотерить начнут

Ответить

Владимир Земсков

1

Что мешало им делать переводы через знакомых или родственников?
Зачем было палить свои данные?

Ответить

Антон Курочкин

Владимир
2

Ощущение неприкосновенности распространяется на все области мозга

Ответить

NightmareZ

Владимир
0

Звонит такой мент знакомому и говорит, мол, тут нужно одному челу пятьсот рублей перевести, сделай плез, я потом отдам. Так что ли? Я б насторожился.

Ответить

Roman Golovin

Владимир
0

Они же живут в правовом государстве

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Закомплексованная Душа

1

Нефиг с личных карт было переводить ,

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NightmareZ

Закомплексованн…
0

Если продолжить эту логику, то можно дойти до того, что я проповедую: нефиг в этой стране жить.
Если они нарушили очередной дебильный закон РФ — предъявите его. В противном случае — чего доебались?

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Руденко Сергей

0

Хотят придти к госдумовской консистенции

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Студенческий ГОСТ

0

рекурсия

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