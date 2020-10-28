В Австралии хозяйка угнанной Tesla издевалась над преступниками — удалённо опускала окна, сигналила и снижала скорость Материал редакции
Угонщики не выдержали и бросили машину.
Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила оповещение на телефон, что у её Tesla Model 3 сработала сигнализация. Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для её управления, чтобы узнать, что происходит, пишет 9now.
Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязан от него. В беседе с Daily Mail Бретт сказала, что кража «казалась заранее спланированной». Злоумышленники удалили из системы телефоны её жениха и отца.
В приложении можно отследить местоположение машины, поэтому Бретт вызвала полицию и отправилась следом за угонщиками на автомобиле друга. По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.
Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который угонщики перебрались, покинув Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.
Кроме того, преступников засняли бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.
В мае другой владелец Tesla Model 3 при помощи смартфона смог запереть угонщика внутри автомобиля.
как будто тебе лотка мало
Ты видел хоть раз кота в лотке? Они определенно сконцентрированы на поездке
Как и ты на толчке.
Значительный Филипп
Не плачь
*погладил под шеей*
"Откладывайте деньги, будто кредит вам уже дали, — около 30 тысяч рублей в месяц." Ну или по 60-90 если хочется побыстрее.
Педагогический ГОСТ
Откладывать 30к с отчаявшихся 10к. Спасибо за совет.
ну либо в цену теслы купить на вторичке 20 тачек и не париться - угонят, так угонят, берешь следующую
Отличная будет когда издеваться и управлять твоей машиной будет левый чел, ломанувший их базу.
Педагогический ГОСТ
Не думаю, что ее легко взломать.
Она просто поддерживает Black Lives Matter
што
это каким боком здесь, господь помилуй
Будто она об этом не подумала. В машине были люди, компьютер не смог бы сопротивляться манаульному управлению.
Развитый Петя
Или включить спорт режим и на полном ходу в стену.
Думаю, что как только разрешат автопилоту управлять машиной без участия водителя, то так и будет) "Алло, хозяин, меня украли бандиты. Отвезти их в ближайший полицейский участок?".
Видимо не только таксисты и дальнобои пострадают от прогресса. Обычным угонщикам тоже придётся учиться программированию, чтобы автопилот взламывать. Кстати, а какой для этого надо учить ЯП?
Уютный паркур
Думаю нет. Пока нет реального ИИ, приоритет всегда будет за кожанными.
Лет 15 назад у нас в частном строящемся доме работал строитель какое-то продолжительное время, там же и жил. В какой-то момент его переклинило, он спиздил весь инструмент и магнитофон. При этом умудрился забыть свой паспорт. Вернулся уже когда его ждали менты дома.
Знакомая работает в автопрокате. Так у них ни один раз были случаи когда долбоебы везли куда-нибудь продавать арендованную машину напичканную gps-маячками (о которых заранее их информировали). эти горе-угонщики ещё и оформляли аренду на настоящие документы.
человеческая глупость не имеет предела
Как говорил один американский коп в знаменитой лекции - все до одного уличные преступники, которых он знал, были непроходимо тупы, умные преступники не работают на улицах, они сидят в небоскребах трансатлантических компаний.
Конечно. Вот совсем свежий случай:
У меня в подъезде, который напичкан камерами бродил хуй по этажам, проверял не забыл ли кто закрыть дверь в квартиру, потом на пятом этаже пытался спиздить велосипед из коридора. В итоге на первом этаже висят его портреты с камер, на которых отчетливо видно как у него на подбородке надета маска. Ебаный в рот, ну как можно не догадаться натянуть ее в тот момент когда она действительно как никогда полезна была!
Уютный паркур
В офисах трансатлантических компаний? На пароходах что ли?
Ну блин, так иногда называли международные корпорации, типа находящиеся сразу на нескольких экономических полюсах мира.
По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.
А надо было взять управления на себя, заблокировать окна и двери и отвезти их в полицию.
и отвезти их к обрыву.
Обрыв слишком лёгкая смерть, можно и по изощрённее придумать, что-нибудь по медленнее и помучительнее.
Ну, например, отвезти в джунгли к змеем и открыть окна, и волки сыты и овцы целы.
Ага. А добрый Илон, тебе тут же новую тачку подгонит забесплатно.
А мне ты это зачем написал?