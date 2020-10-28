Угонщики не выдержали и бросили машину.

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Аннабель Бретт @annabellebrett

Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила оповещение на телефон, что у её Tesla Model 3 сработала сигнализация. Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для её управления, чтобы узнать, что происходит, пишет 9now.

Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязан от него. В беседе с Daily Mail Бретт сказала, что кража «казалась заранее спланированной». Злоумышленники удалили из системы телефоны её жениха и отца.

В приложении можно отследить местоположение машины, поэтому Бретт вызвала полицию и отправилась следом за угонщиками на автомобиле друга. По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.

Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который угонщики перебрались, покинув Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.

Кроме того, преступников засняли бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.

В мае другой владелец Tesla Model 3 при помощи смартфона смог запереть угонщика внутри автомобиля.