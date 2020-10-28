Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
8974

В Австралии хозяйка угнанной Tesla издевалась над преступниками — удалённо опускала окна, сигналила и снижала скорость Материал редакции

Угонщики не выдержали и бросили машину.

51 комментарий
В закладки
Аннабель Бретт @annabellebrett

Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила оповещение на телефон, что у её Tesla Model 3 сработала сигнализация. Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для её управления, чтобы узнать, что происходит, пишет 9now.

Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязан от него. В беседе с Daily Mail Бретт сказала, что кража «казалась заранее спланированной». Злоумышленники удалили из системы телефоны её жениха и отца.

В приложении можно отследить местоположение машины, поэтому Бретт вызвала полицию и отправилась следом за угонщиками на автомобиле друга. По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.

Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который угонщики перебрались, покинув Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.

Кроме того, преступников засняли бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.

В мае другой владелец Tesla Model 3 при помощи смартфона смог запереть угонщика внутри автомобиля.

#австралия #tesla #новости

Ольга Щербинина PLUS
+53 458
но есть и хорошие новости?
18
83
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f","tesla"], "comments": 51, "likes": 83, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228056, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Oct 2020 15:12:41 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Педагогический ГОСТ

23

Отличная "система безопасности". Ради нее можно купить эту машину, осталось только денег немного поднакопить...
*плачет*

Ответить

Атлант поправил плечи

Педагогический
15

 как будто тебе лотка мало 

Ответить

Кишъ Мышь

Атлант
1

Так лоток же не для поездок 

Ответить

Атлант поправил плечи

Кишъ
18

Ты видел хоть раз кота в лотке? Они определенно сконцентрированы на поездке 

Ответить

Кишъ Мышь

Атлант
6

*когда говорят что ты можешь управлять только своим лотком

Ответить

Педагогический ГОСТ

Атлант
0

Как и ты на толчке.

Ответить

Атлант поправил

Педагог…
0

бедняга 

Ответить

Алиса Барышман

Кишъ
0

а если лоток на колесиках?

Ответить

Педагогический ГОСТ

Атлант
0

@Вахтёр травля

Ответить

Атлант поправил плечи

Педагогический
0

мямля 

Ответить

Значительный Филипп

Педагогический
1

Не плачь
*погладил под шеей*

Ответить

Педагогический ГОСТ

Значительный
1

*мурлычет*

Ответить

Erika Erka

Педагогический
1

"Откладывайте деньги, будто кредит вам уже дали, — около 30 тысяч рублей в месяц." Ну или по 60-90 если хочется побыстрее. 

Ответить

Педагогический ГОСТ

Erika
0

Откладывать 30к с отчаявшихся 10к. Спасибо за совет.

Ответить

Erika Erka

Педагогический
0

Совет от  главы Росбанка Полякова. Ему и спасибо)

Ответить

Вова А.

Педагогический
0

ну либо в цену теслы купить на вторичке 20 тачек и не париться - угонят, так угонят, берешь следующую

Ответить

Oleg Vorogushin

Вова
0

Это так не работает

Ответить

Уютный паркур

Вова
0

20 тачек за одну Теслу? Таких что ли?

Ответить

Marina Davidova

Вова
0

20 парковочных мест, 20 транспортных налогов, 20 ОСАГО

Ответить

Жы Dogolonoga

Педагогический
0

это ещё ерунда

Ответить

Игорь Валерьевич

Педагогический
0

Отличная будет когда издеваться и управлять твоей машиной будет левый чел, ломанувший их базу.

Ответить

Педагогический ГОСТ

Игорь
0

Не думаю, что ее легко взломать.

Ответить

Игорь Валерьевич

Педагогический
0

Не легко. Но и не невозможно.

Ответить

Виталий Лановой

17

Шайтан-машина

Ответить

Символический огонь

11

А могла заблокировать двери и отправить на автопилоте до ближайшего участка.

Ответить

rossoshmap

Символический
0

Она просто поддерживает Black Lives Matter

Ответить

jss

rossoshmap
10

што
это каким боком здесь, господь помилуй 

Ответить

rossoshmap

jss
6

Свободу Анжеле Дэвис

Ответить

Lofoten Forsake

Символический
3

Будто она об этом не подумала. В машине были люди, компьютер не смог бы сопротивляться манаульному управлению. 

Ответить

Развитый Петя

Символический
0

Или включить спорт режим и на полном ходу в стену.

Ответить

Уютный паркур

Развитый
0

Гений, бля

Ответить

Alexander Sol.

Символический
0

Думаю, что как только разрешат автопилоту управлять машиной без участия водителя, то так и будет) "Алло, хозяин, меня украли бандиты. Отвезти их в ближайший полицейский участок?".

Видимо не только таксисты и дальнобои пострадают от прогресса. Обычным угонщикам тоже придётся учиться программированию, чтобы автопилот взламывать. Кстати, а какой для этого надо учить ЯП?

Ответить

Уютный паркур

Alexander
0

Думаю нет. Пока нет реального ИИ, приоритет всегда будет за кожанными.

Ответить

Безумный Паша

10

а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.

Я так часто видел это клише в фильмах и сериалах, что думал "Ну не бывает же таких долбоёбов в жизни"

Ответить

Neketa Fo

Безумный
6

Лет 15 назад у нас в частном строящемся доме работал строитель какое-то продолжительное время, там же и жил. В какой-то момент его переклинило, он спиздил весь инструмент и магнитофон. При этом умудрился забыть свой паспорт. Вернулся уже когда его ждали менты дома.

Знакомая работает в автопрокате. Так у них ни один раз были случаи когда долбоебы везли куда-нибудь продавать арендованную машину напичканную gps-маячками (о которых заранее их информировали). эти горе-угонщики ещё и оформляли аренду на настоящие документы.

человеческая глупость не имеет предела

Ответить

Бипедальный Гоминид

Neketa
0

Как говорил один американский коп в знаменитой лекции - все до одного уличные преступники, которых он знал, были непроходимо тупы, умные преступники не работают на улицах, они сидят в небоскребах трансатлантических компаний.

Ответить

Neketa Fo

Бипедальный
1

Конечно. Вот совсем свежий случай:

У меня в подъезде, который напичкан камерами бродил хуй по этажам, проверял не забыл ли кто закрыть дверь в квартиру, потом на пятом этаже пытался спиздить велосипед из коридора. В итоге на первом этаже висят его портреты с камер, на которых отчетливо видно как у него на подбородке надета маска. Ебаный в рот, ну как можно не догадаться натянуть ее в тот момент когда она действительно как никогда полезна была!

Ответить

Уютный паркур

Бипедальный
0

В офисах трансатлантических компаний? На пароходах что ли?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Уютный
0

Ну блин, так иногда называли международные корпорации, типа находящиеся сразу на нескольких экономических полюсах мира.

Ответить

Уютный паркур

Бипедал…
0

Транснациональные, аще-то…

Ответить

Taktischer Corgi

7

По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.

Ответить

Игорь Янович

1

А надо было взять управления на себя, заблокировать окна и двери и отвезти их в полицию.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Игорь
0

и отвезти их к обрыву.

Ответить

Игорь Янович

Бипедальный
0

Обрыв слишком лёгкая смерть, можно и по изощрённее придумать, что-нибудь по медленнее и помучительнее.
Ну, например, отвезти в джунгли к змеем и открыть окна, и волки сыты и овцы целы.

Ответить

Уютный паркур

Игорь
0

Ага. А добрый Илон, тебе тут же новую тачку подгонит забесплатно.

Ответить

Игорь Янович

Уютный
0

А мне ты это зачем написал?

Ответить

Уютный паркур

Игорь
0

Ну наверное, потому что ты хрень написал?

Ответить

Soviet Pooh

1

Trampoline works 

Ответить

Shenmue

0

А тут мне возраст 12 лет давали, вот ей по сравнению со мной 11

Ответить

Анна Давыдова

0

Ха-ха офигенно © Илон Маск

Ответить

Neketa Fo

–1

Иллюхер бросил тачку со словами «ЯЖЕГОВОРИЛГОВНО»

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Беларусь
Прямая трансляция: общенациональная забастовка в Беларуси
26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Утро началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. Продолжение трансляции тут.
223
Новости
X5 Retail Group запустит новую сеть продуктовых магазинов — «жёсткие» дискаунтеры «Чижик»
Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами.
229
Беларусь
«Отправьте их на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить студентов, вышедших на протесты
И назвал действия протестующих «террористической угрозой».
185
Популярное за три дня
Беларусь
Прямая трансляция: общенациональная забастовка в Беларуси
26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Утро началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. Продолжение трансляции тут.
223
Новости
В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты
Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.
232
Новости
Белорусы вышли на улицы в последний день перед «народным ультиматумом». Главное
Власти уже перекрыли метро, отключили связь в Минске и начали задерживать журналистов.
197
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Космический кот

У участников испытаний вакцины…

Ilya Sidyakin

Лукашенко о воскресном митинге…

Бипедальный Гоминид

Исламский мир против Макрона…

Рамиль Газетдинов

Исламский мир против Макрона…

Victor Vasiljev

В бельгийской церкви нашли…

Атлант поправил…

У участников испытаний вакцины…

Бармаглот

В Австралии хозяйка угнанной…

Атлант поправил…

У участников испытаний вакцины…

Myemptyblog

Минздрав запретил…

Evgeny M

Лукашенко о воскресном митинге…

Jabas

В Москве до 29 ноября продлили…

Заур Зауров

Исламский мир против Макрона…

Бипедальный Гоминид

В Австралии хозяйка угнанной…

Рамиль Газетдинов

Исламский мир против Макрона…

Myemptyblog

Минздрав запретил…

Бармаглот

Минздрав запретил…

Космический кот

У участников испытаний вакцины…

Заур Зауров

Исламский мир против Макрона…

kotova lidiya

Исламский мир против Макрона…
null