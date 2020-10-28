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Артём Мазанов
11 894

Минздрав запретил главврачам федеральных учреждений публично высказываться о коронавирусе без согласования Материал редакции

Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.

141 комментарий
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Министерство здравоохранения разослало подведомственным главным врачам и федеральным учреждениям указ согласовывать с пресс-службой ведомства любые публичные комментарии о Covid-19. Об этом сообщила «Медуза», подтвердившая подлинность письма в министерстве.

Согласовывать комментарии можно будет как в письменной, так и устной форме. Минздрав назвал это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости Covid-19».

В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей.

Минздрав

Согласно документу минздрава, речь идёт именно о подведомственных ему врачах и учреждений. Согласно информации с сайта Минздрава, ему подчиняются 167 федеральных учреждений. Больницы и другие медучреждения регионов подведомственны местным органам здравоохранения. Некоторые СМИ изначально подали новость так, что Минздрав запретил всем врачам публично высказываться о коронавирусе без согласования.

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв уточнил, что положение о Министерстве здравоохранения РФ не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. По его мнению, требование министра представляет собой явное превышение полномочий.

#новости #covid19

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141 комментарий
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Evgeny Zakharov

124

Я думал что уже некуда закручивать гайки в сторону свободы слова, а тут оказалось целое непаханое поле. 
Кайф! 

Ответить

Студенческий ГОСТ

Evgeny
30

ждём ребрендинг

Ответить

Алый Абдужаббор

Студенческий
28
Ответить

Педагогический ГОСТ

Студенческий
3

Ты флагом ошибся.

Ответить

Атлант поправил плечи

Педагогический
4

демократический ориентир 

Ответить

rossoshmap

Студенческий
0

Зачем синий

Ответить

Студенческий ГОСТ

rossoshmap
5

рсфср

Ответить

rossoshmap

Студенческий
0

Это полумеры

Ответить

Студенческий

rossosh…
14

россия проебала все полимеры

Ответить

rossoshmap

Студенческий
–1

Вернем Орлова домой

Ответить

Атлант поправил

rossosh…
0

на что ты способен? 

Ответить

rossoshmap

Атлант
0

Шутки шутить в контексте комментариев

Ответить

thewatt

rossoshmap
0

это переходный от российского, ширину синей полосы будут постепенно уменьшать

Ответить

Педагогический ГОСТ

Evgeny
5

Осталось как-то интернет запретить и будут вообще кайф для власти.

Ответить

Nikita Dolotov

Evgeny
2

..свобода - это рабство..

Ответить

Октябрёнок

Evgeny
0

Берут лучшие практики из США, там весной докторов и сестер увольняли за несогласованные комментарии о работе больниц.
Hospitals Tell Doctors They’ll Be Fired If They Speak Out About Lack of Gear https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/hospitals-tell-doctors-they-ll-be-fired-if-they-talk-to-press
Another nurse says they were fired for speaking out about COVID-19 problems https://www.michiganradio.org/post/another-nurse-says-they-were-fired-speaking-out-about-covid-19-problems
Two Mississippi doctors fired after speaking out about coronavirus safety https://mississippitoday.org/2020/04/05/two-mississippi-doctors-fired-after-speaking-out-about-coronavirus-safety/
Leaked memo reveals the US' largest health system could fire nurses who post coronavirus policies on social media
https://www.businessinsider.com/hca-healthcare-suspends-nurse-who-spoke-out-about-coronavirus-2020-4

Ответить

Ivan

Октябрёнок
0

это сша перенимают опыт у нас и китая

Ответить

Педагогический ГОСТ

15

Сначало судья, теперь медики... Кто дальше?

Ответить

Небесный Орзэмэс

Педагогический
56

Русским запретят думать

Ответить

Педагогический ГОСТ

Небесный
19

А терпеть ещё можно?

Ответить

Небесный Орзэмэс

Педагогический
43

Нужно

Ответить

Педагогический ГОСТ

Небесный
11

*терпит*

Ответить

Михаил Иванов

Педагог…
5

*и платит нологи 

Ответить

Педагогический

Михаил
4

*плачет и платит налоги*

Ответить

NightmareZ

Педагог…
0

 плачет

Надеюсь, от счастья.

Ответить

Субъективный

Педагог…
0

А вот плакать как раз-таки не разрешено!

Ответить

Dra

Небесный
5

Да и так уже немалая часть граждан разучилась это делать.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Небесный
1

Это как запретить ездить в теплые страны

Ответить

Maxim Semenov

Dmitry
4

вам крым дали, зачем вам куда то ехать?

Ответить

thewatt

Dmitry
2

не надо никуда ехать, Россия — родина тепла.

Ответить

Атлант поправил плечи

Небесный
1

бесполезный запрет 

Ответить

Михаил Кометов

Небесный
1

А они пытались?

Ответить

Shenmue

Небесный
0

Это как пытаться запретить бухать

Ответить

Прошедший якорь

Небесный
0

Ну как раз тут запрет даже не заметят.

Ответить

Эстетический дебаркадер

Педагогический
0

Комментаторы TJ

Ответить

Педагогический ГОСТ

29

А ну молчать! Никакого короновируса нет и не было никогда!

Ответить

Oleg Shalygin

Педагогический
6

Но маски носите 🤡 ибо штраф

Ответить

Внешний хот-дог

23

Ещё пару лет и каждый комент в инете надо будет согласовывать с министерством комментариев

Ответить

Мятный Чаёк

Внешний
8

Министерством правды 

Ответить

Катя Лукаверова

Внешний
0

Ваш комментарий уже на проверке

Ответить

Народный Илья

20

быстро сработано, меньше суток с Кургана прошло?

Ответить

Stas Kartuzov

Народный
9

А вот и вмешательство с запада

Ответить

спиннер путина

13

Хм. Сильно.
Пошли нахуй.

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

11

Так круто (нет), когда кто-то определяет за тебя полезность той или иной информации и решает что ты должен читать / слушать, а что нет.

Ответить

Методичка

11
Ответить

Романелло Кивогенс

11

Врачей приравняли к судьям Конституционного суда? Круто.

 Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.

Напомнило цитату из оригинального Blade Runner:
Они не называли это убийством. Они называли это "отправить в отставку".

Ответить

Alex Blake

6

Министерство карательного здравоохранения

Ответить

Алый Абдужаббор

Alex
6

Министерство здравозахоронения

Ответить

ОСА

7

Свобода - рабство, цензура - эффективный способ имформирования 

Ответить

Комментарий удален

АТВ

6

А Мясникова это касается?

Ответить

Anton Antonov

–27

Ну вообще комментарий врача о локальной ситуации может навести панику на всю страну. Смысл в этом все же есть

Ответить

Алексей Логачев

Anton
13

Сколько паник в обществе вы пережили в России? 

Ответить

Anton Antonov

Алексей
–5

Сколько стоили маски в марте?

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
8

Потому что их не было?

Ответить

Anton Antonov

Anton
–4

А они нужны были тогда в таком количестве? Когда из каждого утюга каждый кричал «не выходите на улицу - умрете» при том что больных было в разы меньше

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
3

В каком "таком"? Их вообще не было у большинства. Поэтому да, были нужны. Как в магазин ходить хотя бы.

Ответить

Anton Antonov

Anton
–1

Нужны де-юре или де-факто?

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
1

Что именно непонятно в моем комментарии?

Ответить

Anton Antonov

Anton
–1

Я уточнил что не понятно

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
1

Прочитай еще раз и подумай

Ответить

Anton Antonov

Anton
–1

Так и ты мимо моего комментария ответил

Ответить

ユリー シャネ

Anton
1

Порвался, не жаль

Ответить

Anton Antonov

ユリー
–2

Ты первый начал, слабак

Ответить

ユリー シャネ

Anton
0

я так отвечал на твой шизобред, только в тех комментариях с которыми не согласен

Ответить

Anton Antonov

ユリー
–2

Если ты эксперт шизобреда, то тебе снова пора пить лекарства, дружок

Ответить

ユリー シャネ

ユリー
0

Кстати да, @Вахтёр , преследование минусами.

Ответить

спиннер путина

Anton
6

Правду скрывать нельзя

Ответить

Anton Antonov

спиннер
–7

Конечно речь не идет о скрытии правды. Наоборот чтобы исключить заголовки новостей в стиле «врач из больны в России заявил что не зарегистрировали ни одного больного ковид» или «больницы переполнены - врач какой-то больницы»

Ответить

Sergey Smirnov

Anton
1

Министерство Правды уже создали?

Ответить

Sergey Smirnov

Anton
5

17й век, Лондон:
-Чума от блох, а не от миазмов! Уничтожайте крыс!
- Ваш коментарий наводит панику о локальной ситуации, 1300 умерших за день это фейк-ньюс. Пройдите в тюрьму.

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
1

Ты своими комментариями можешь нанести вред обществу ТЖ. Надо ли тебе запрещать писать комментарии заранее?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
–4

Ты против свободы слова?

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
1

Этот вопрос скорее к тебе. Это же ты нашел смысл в запрете свободы слова?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
–3

Я за свободу слова, абсолютно и полностью

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
1

Так а какой смысл ты тогда нашел в обязательстве врачей сперва все согласовывать с министерством?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
–2

Дезинформация и свобода слова разные вещи

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
6

Главврач больницы считает что у них в больнице не хватает коек, а Минздрав говорит - хватает. Кому мне верить? Минздраву, который запрещает врачам говорить без согласования?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
1

Так главврач напрямую обращается в министерство, а не через сми

Ответить

NightmareZ

Anton
4

Блядь, извини, у меня минусы для тебя закончились, вот столько ты хуйни тут написал.

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
2

Ну теперь конечно только напрямую в министерство, ведь иначе на бутылку. Только как это коррелирует у тебя со свободой слова, я так и не понял. Ты как-то скользко очень говоришь и обтекаемо, чтобы не доебались?

Ты можешь просто по фактам разложить, почему инфа от главврача скорее вброс и фейк, а от министерства которое «ВСЕГДА» предоставляет подтвержденные данные - это свобода слова?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
0

Потому что я учился в меде и работал в больнице и говорю так как оно там есть. Начиная от назначения таблеток не тех что лучше, а те что на откате, заканчивая самой моей любимой историей когда главврач платил маршрутчикам взятки чтобы остановку у больницы называли его именем

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
1

Это еще раз подтверждает, что нельзя доверять минздраву, который допускает такую ситуацию в больницах и учебных заведениях.

Только еще раз, как это связано со свободой слова за которую ты топишь?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
1

Так я не врач, мне никто не должен предъявлять за высказывания, я не брал на себя ответственность за здоровье других людей. Если я скажу что для профилактики короны надо пить условно «жопофарм имун плюс» все будет пофиг, но если это скажет врач то часть людей побежит покупать его. Вот в чем разница

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
1

Значит минздрав не должен был аттестовывать такого врача и допускать до врачебной практики. Как там оказался врач, который должен согласовывать лечение с минздравом, а перед обнародованием результатов спросить, не хочет ли минздрав внести коррективы?

Ответить

Уютный паркур

Грузовой
1

Но ведь ты об этом не узнаешь — министерство же это не согласует.

Ответить

Ficher Spooner

Грузовой
–2

Главврач больницы списывает партию масок в "партнерские" аптеки и начинает фосить новости о всплеске короны + тестики на ковид тоже подорожали из-за спроса. Как такое может пройти мимо минздрава?)

Ответить

Грузовой кавалер

Ficher
1

Для этого есть прокуратура и следственные органы, а не минздрав.

Ответить

ОСА

Anton
–3

Нравится, когда кто-то думает за тебя?

Ответить

Новенький татарин

Anton
–1

Лох

Ответить

Психический будильник

5

Эффективность информирования - понятие растяжимое...

Ответить

FOX

4

полиции заткнули рты
конституционному суда - заткнули
медикам - заткнули
стабильность! 

Ответить

Игорец Обыкновенный

–18

Правду хотели чтоль услышать? Хуй вам! Продолжайте носить намордники и резиновые изделия (ВОЗ признал ношение перчаток не эффективным) ненавидя друг друга с 1,4 процентами заболевших по стране.
Все боятся лишь одного-ШТРАФА! Ну и маленький процент ковиданутых. Скоро высказываться запретят и всем остальным. Как иначе вас доить? Если рано или поздно вы все поймете сами? Мер (исполнительная власть) издает им указы и законы)) роскомнадзор бдит за всеми, страх и паника! Больницы переполнены трупами не с ковид а с теми на кого стало похуй т к лечат только то, за что платит правительство. Ищут все только ковид, рисуем вторую волну? Не верим статистике выборов, но верим статистике ковид)

Ответить

Алый Абдужаббор

Игорец
0

Рвешься как одноразовые резиновые изделия

Ответить

Педагогический ГОСТ

Алый
0

Надеюсь ты про шарики? *вытирает пот со лба*

Ответить

Алый Абдужаббор

Педагогический
0

Шарики я перекатываю с удовольствием и горячие кожаные

Ответить

Max

Игорец
0

Дебил блядь

Ответить

Прошедший якорь

Игорец
1

Не поймут.
Вот эти бабки сдыхали в коридорах буквально ГОДАМИ и все они до последнего вздоха голосовали за плешивого, "кто если не он".
Просто сейчас начали снимать, как в коридорах сдыхают, чтобы поддувать ковидную истерию - а раньше всем было просто похуй, "ну сдохли и сдохли. ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ, ПОРА УЖЕ" (В Европе умирают в 90). Стандартный ответ от скорой уже 10 лет как "К ЛИЦАМ СТАРШЕ 70 НЕ ВЫЕЗЖАЕМ".
Но этого не видели, святой путин очи обоссал божьей росой.
Так и здесь будут. Будут ходить в намордниках, в поводках. Будут кидаться в драку с теми, кто намордник не носит - но даже пальцем не тронут депутатов, которые на следующий год урезали медицинский федеральный бюджет на 11%.

Ответить

Андрей Рядькин

3

Агония

Ответить

Party Hard

–12

Всё правильно. В частном разговоре врач может высказать свое мнение по короне, но на большую аудиторию зачем? Не все из врачей могут грамотно, ясно, взвешенно, объективно, без воды и эмоций озвучить мнение.

Этот пост проверка на школоту. Ну вы поняли.

Ответить

Andrew Makarov

Party
2

Ахаха

Ответить

Алый Абдужаббор

Party
2

Всё правильно. В частном разговоре Party Hard может высказать свое мнение по цензуре, но на большую аудиторию зачем? Не все из Party Hard'ов могут грамотно, ясно, взвешенно, без воды и эмоций озвучить мнение.

Ответить

Party Hard

Алый
–2

Неправильно. Врач он врач. Он представляет не себя, а систему. Сними халат, возьми остроумный ник, смешную картинку в профиль и говори, что хочешь. 

Ответить

Seon

Party
–3

В идеальном мире было бы так, что если ты назвался "врачом", и считаешь себя дохуя специалистом по ковиду, то будь добр отвечать за свой базар.

И если вдруг окажется что ты распространяешь свои догадочки, и прочие "инсайды" (которые услышал от санитарок которые в туалете полы моют) то отвечай пожалуйста по какой-нибудь статье УК.

Но к сожалению у нас так не работает. Проше запретить говорить вообще, чем убедить людей думать что они говорят.

Ответить

Party Hard

Seon
–2

Как вариант. Но еще все упирается в то, что говорить нужно "объективно". А что такое "объективно" в моменте решает Кремль:)

Ответить

Party Hard

Party
–3

Школота, вот вы меня заминусили и я теперь лайки ставить не могу. Кто так делает?! Хотя бы напишите, почему минус. Попробуйте в кои-то веки запустить мозг. 

Ответить

Грузовой кавалер

3
Ответить

Антон Лисин

3

Свобода слова в свободной стране. Скоро отвечать будем после согласования с ФСБ 

Ответить

Александр Федоров

2

Ееее, круто, я тут живу

Ответить

Чокмóр

2

Ну всё! Считаю, проблему с коронавирусом решённой

Ответить

Вова А.

1

Теперь и у врачей будут методички

Ответить

Seon

–3

Правильно, незачем панику устраивать. От этого один вред.

Ответить

Дмитрий Кузьмин

0

И что они сделают? Уволят?

Ответить

Мятный Чаёк

Дмитрий
1

Заставят работать бесплатно

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Мятный
0

Итак острая нехватка врачей, это насколько нужно вжиться в образ русского чинуши, чтобы ещё сильнее пилить сук на котором сидишь

Ответить

Неизбежный пистолет

Дмитрий
1

Они и без этого его пилят. Высшее медицинское образование – пиздец. 
Работать после ВУЗа в поликлиниках – пиздец. Они вообще не понимают, что творят. 

Ответить

Грузовой кавалер

Неизбежный
3

Или наоборот - очень хорошо понимают что творят. Руководящая страной свита не живет в РФ, они тут только работают (воровство это тоже работа) - планомерно, шаг за шагом уничтожая все институты и усиливая голод. Голодный человек всегда будет более податлив, ему бы кусочек хлеба и так нормально, а то вдруг еще хуже станет.

Так что пилят они только тот сук, на котором сидят простые люди, причем пилят они его руками таких же простых людей.

Ответить

Уютный паркур

Грузовой
1

В 1917, голодные люди были охренеть как податливы

Ответить

Грузовой кавалер

Уютный
0

Есть граница, называется «нечего терять». Если диктаторы заигрываются и забывают ее соблюдать, то пробуждают самую опасную силу в стране - голодных, обозленных и ничего не теряющих зверей, которые жаждут крови.

Ответить

Прошедший якорь

Уютный
0

В 1937 тоже были податливы.

Ответить

Уютный паркур

Прошедш…
0

В 1937 все были голодные?

Ответить

Прошедший якорь

Уютный
0

Ну в начале 30х как наступил голод и держался он примерно до 50х

Ответить

Уютный паркур

Прошедш…
0

Голод был в конце 20х до 32, примерно. А 37 как раз был выставочно-показательным. Типа успехи индустриализации и все такое. Конечно не все рак радужно, но и не голодомор.
А население дружно приветствовало расстрелы врагов народа, как бешеных собак. И целовали портреты Сталина.

Ответить

Алый Абдужаббор

Дмитрий
1

Так они не обслуживаются в учреждениях здравоохранения для плебея, им насрать

Ответить

Seon

Дмитрий
0

Лишат надбавок. Создадут проблемы для научной деятельности. Просто заебут объяснительными.

Ответить

Evgeny Zakharov

0

Интересно, а какое наказание за распространение такой информации 🤔

Ответить

Алый Абдужаббор

Evgeny
1

Закон о фейках тут как тут.

Ответить

Генеральный рубин

0

Delen

Ответить

Мокрый кот

Генеральный
0

Скажут то что согласуют

Ответить

Илья Волочков

0

А потом они же будут удивляться, почему появляются слухи и фейки...

Ответить

Павел Стоянов

0

Свобода слова

Ответить

Ольга Ларионова

0

Всё больше напоминает Beholder 2

Ответить

Vadim Pogarskiy

0

Только настоящие новости!

Ответить

Андрей Мешков

0

Свобода слова хуль 😂

Ответить

Anton Antonov

0

Люди должны знать правду, безусловно

Ответить

Алый Абдужаббор

0

Красный тред!

Ответить

Roman Bliznuk

0

Молодцы. Учатся как надо у Трампа

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Путен отреагировал на жалобы быстро я смотрю

Ответить

A big purple banana 🍆

0

И что, никто не решил свалить из РФ под этой новостью? Слабеют ТЖшники

Ответить

Егор

A
0

Куда валить то. Куча стран сговорились сойти с ума

Ответить

Al

0

Нот грейт, нот тирребле? 

Ответить

Максим Ворошилов

0

Такое чувство, что от нас скрывают истинные масштабы коронавирута. Я считаю, что болеет уже в 10 раз больше человек, чем в статистике т к очень много знакомых, болеющий короной

Ответить
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