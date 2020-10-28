Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.

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Министерство здравоохранения разослало подведомственным главным врачам и федеральным учреждениям указ согласовывать с пресс-службой ведомства любые публичные комментарии о Covid-19. Об этом сообщила «Медуза», подтвердившая подлинность письма в министерстве.

Согласовывать комментарии можно будет как в письменной, так и устной форме. Минздрав назвал это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости Covid-19».

В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Минздрав

Согласно документу минздрава, речь идёт именно о подведомственных ему врачах и учреждений. Согласно информации с сайта Минздрава, ему подчиняются 167 федеральных учреждений. Больницы и другие медучреждения регионов подведомственны местным органам здравоохранения. Некоторые СМИ изначально подали новость так, что Минздрав запретил всем врачам публично высказываться о коронавирусе без согласования.

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв уточнил, что положение о Министерстве здравоохранения РФ не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. По его мнению, требование министра представляет собой явное превышение полномочий.