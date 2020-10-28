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Артём Мазанов
6948

Минздрав запретил подведомственным врачам публично высказываться о коронавирусе без согласования с министерством Материал редакции

Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.

117 комментариев
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Министерство здравоохранения разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указ согласовывать с пресс-службой ведомства любые публичные комментарии о Covid-19. Об этом сообщила «Медуза», подтвердившая подлинность письма в министерстве.

Согласовывать комментарии можно будет как в письменной, так и устной форме. Минздрав назвал это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости Covid-19».

В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей.

Минздрав

Согласно информации с сайта Минздрава, ему подчиняются 167 федеральных учреждений. Больницы и другие медучреждения регионов подчиняются местным органам здравоохранения.

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв уточнил, что положение о Министерстве здравоохранения РФ не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. По его мнению, требование министра представляет собой явное превышение полномочий.

#новости #covid19

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117 комментариев
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Evgeny Zakharov

93

Я думал что уже некуда закручивать гайки в сторону свободы слова, а тут оказалось целое непаханое поле. 
Кайф! 

Ответить

Студенческий ГОСТ

Evgeny
14

ждём ребрендинг

Ответить

Алый Абдужаббор

Студенческий
7
Ответить

rossoshmap

Студенческий
1

Зачем синий

Ответить

Студенческий ГОСТ

rossoshmap
3

рсфср

Ответить

rossoshmap

Студенческий
1

Это полумеры

Ответить

Студенческий

rossosh…
10

россия проебала все полимеры

Ответить

rossoshmap

Студенческий
0

Вернем Орлова домой

Ответить

Атлант поправил

rossosh…
1

на что ты способен? 

Ответить

rossoshmap

Атлант
1

Шутки шутить в контексте комментариев

Ответить

thewatt

rossoshmap
1

это переходный от российского, ширину синей полосы будут постепенно уменьшать

Ответить

Педагогический ГОСТ

Студенческий
0

Ты флагом ошибся.

Ответить

Атлант поправил плечи

Педагогический
0

демократический ориентир 

Ответить

Педагогический ГОСТ

Evgeny
5

Осталось как-то интернет запретить и будут вообще кайф для власти.

Ответить

Nikita Dolotov

Evgeny
1

..свобода - это рабство..

Ответить

Педагогический ГОСТ

12

Сначало судья, теперь медики... Кто дальше?

Ответить

Небесный Орзэмэс

Педагогический
39

Русским запретят думать

Ответить

Педагогический ГОСТ

Небесный
16

А терпеть ещё можно?

Ответить

Небесный Орзэмэс

Педагогический
29

Нужно

Ответить

Педагогический ГОСТ

Небесный
8

*терпит*

Ответить

Михаил Иванов

Педагог…
2

*и платит нологи 

Ответить

Педагогический

Михаил
2

*плачет и платит налоги*

Ответить

Dra

Небесный
3

Да и так уже немалая часть граждан разучилась это делать.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Небесный
1

Это как запретить ездить в теплые страны

Ответить

Maxim Semenov

Dmitry
4

вам крым дали, зачем вам куда то ехать?

Ответить

thewatt

Dmitry
1

не надо никуда ехать, Россия — родина тепла.

Ответить

Атлант поправил плечи

Небесный
1

бесполезный запрет 

Ответить

Михаил Кометов

Небесный
1

А они пытались?

Ответить

Shenmue

Небесный
0

Это как пытаться запретить бухать

Ответить

Прошедший якорь

Небесный
0

Ну как раз тут запрет даже не заметят.

Ответить

Педагогический ГОСТ

19

А ну молчать! Никакого короновируса нет и не было никогда!

Ответить

Народный Илья

16

быстро сработано, меньше суток с Кургана прошло?

Ответить

Stas Kartuzov

Народный
5

А вот и вмешательство с запада

Ответить

Внешний хот-дог

12

Ещё пару лет и каждый комент в инете надо будет согласовывать с министерством комментариев

Ответить

Мятный Чаёк

Внешний
2

Министерством правды 

Ответить

спиннер путина

7

Хм. Сильно.
Пошли нахуй.

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

7

Так круто (нет), когда кто-то определяет за тебя полезность той или иной информации и решает что ты должен читать / слушать, а что нет.

Ответить

Методичка

6
Ответить

Alex Blake

4

Министерство карательного здравоохранения

Ответить

Алый Абдужаббор

Alex
1

Министерство здравозахоронения

Ответить

Психический будильник

5

Эффективность информирования - понятие растяжимое...

Ответить

АТВ

5

А Мясникова это касается?

Ответить

Романелло Кивогенс

5

Врачей приравняли к судьям Конституционного суда? Круто.

 Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.

Напомнило цитату из оригинального Blade Runner:
Они не называли это убийством. Они называли это "отправить в отставку".

Ответить

ОСА

3

Свобода - рабство, цензура - эффективный способ имформирования 

Ответить

Сергей Анонимович

ОСА
0

Оса лох, нигры лутают новые айфоны ща

Ответить

Андрей Рядькин

3

Агония

Ответить

Anton Antonov

–12

Ну вообще комментарий врача о локальной ситуации может навести панику на всю страну. Смысл в этом все же есть

Ответить

Алексей Логачев

Anton
7

Сколько паник в обществе вы пережили в России? 

Ответить

Anton Antonov

Алексей
0

Сколько стоили маски в марте?

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
3

Потому что их не было?

Ответить

Anton Antonov

Anton
–1

А они нужны были тогда в таком количестве? Когда из каждого утюга каждый кричал «не выходите на улицу - умрете» при том что больных было в разы меньше

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
2

В каком "таком"? Их вообще не было у большинства. Поэтому да, были нужны. Как в магазин ходить хотя бы.

Ответить

Anton Antonov

Anton
1

Нужны де-юре или де-факто?

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
0

Что именно непонятно в моем комментарии?

Ответить

Anton Antonov

Anton
0

Я уточнил что не понятно

Ответить

Anton Gerasimov

Anton
0

Прочитай еще раз и подумай

Ответить

Anton Antonov

Anton
0

Так и ты мимо моего комментария ответил

Ответить

спиннер путина

Anton
5

Правду скрывать нельзя

Ответить

Anton Antonov

спиннер
–4

Конечно речь не идет о скрытии правды. Наоборот чтобы исключить заголовки новостей в стиле «врач из больны в России заявил что не зарегистрировали ни одного больного ковид» или «больницы переполнены - врач какой-то больницы»

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
0

Ты своими комментариями можешь нанести вред обществу ТЖ. Надо ли тебе запрещать писать комментарии заранее?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
–1

Ты против свободы слова?

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
0

Этот вопрос скорее к тебе. Это же ты нашел смысл в запрете свободы слова?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
0

Я за свободу слова, абсолютно и полностью

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
0

Так а какой смысл ты тогда нашел в обязательстве врачей сперва все согласовывать с министерством?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
0

Дезинформация и свобода слова разные вещи

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
2

Главврач больницы считает что у них в больнице не хватает коек, а Минздрав говорит - хватает. Кому мне верить? Минздраву, который запрещает врачам говорить без согласования?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
1

Так главврач напрямую обращается в министерство, а не через сми

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
0

Ну теперь конечно только напрямую в министерство, ведь иначе на бутылку. Только как это коррелирует у тебя со свободой слова, я так и не понял. Ты как-то скользко очень говоришь и обтекаемо, чтобы не доебались?

Ты можешь просто по фактам разложить, почему инфа от главврача скорее вброс и фейк, а от министерства которое «ВСЕГДА» предоставляет подтвержденные данные - это свобода слова?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
0

Потому что я учился в меде и работал в больнице и говорю так как оно там есть. Начиная от назначения таблеток не тех что лучше, а те что на откате, заканчивая самой моей любимой историей когда главврач платил маршрутчикам взятки чтобы остановку у больницы называли его именем

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
0

Это еще раз подтверждает, что нельзя доверять минздраву, который допускает такую ситуацию в больницах и учебных заведениях.

Только еще раз, как это связано со свободой слова за которую ты топишь?

Ответить

Anton Antonov

Грузовой
1

Так я не врач, мне никто не должен предъявлять за высказывания, я не брал на себя ответственность за здоровье других людей. Если я скажу что для профилактики короны надо пить условно «жопофарм имун плюс» все будет пофиг, но если это скажет врач то часть людей побежит покупать его. Вот в чем разница

Ответить

Грузовой кавалер

Anton
0

Значит минздрав не должен был аттестовывать такого врача и допускать до врачебной практики. Как там оказался врач, который должен согласовывать лечение с минздравом, а перед обнародованием результатов спросить, не хочет ли минздрав внести коррективы?

Ответить

Уютный паркур

Грузовой
1

Но ведь ты об этом не узнаешь — министерство же это не согласует.

Ответить

Ficher Spooner

Грузовой
–1

Главврач больницы списывает партию масок в "партнерские" аптеки и начинает фосить новости о всплеске короны + тестики на ковид тоже подорожали из-за спроса. Как такое может пройти мимо минздрава?)

Ответить

Грузовой кавалер

Ficher
0

Для этого есть прокуратура и следственные органы, а не минздрав.

Ответить

ОСА

Anton
–2

Нравится, когда кто-то думает за тебя?

Ответить

Грузовой кавалер

3
Ответить

Party Hard

–7

Всё правильно. В частном разговоре врач может высказать свое мнение по короне, но на большую аудиторию зачем? Не все из врачей могут грамотно, ясно, взвешенно, объективно, без воды и эмоций озвучить мнение.

Этот пост проверка на школоту. Ну вы поняли.

Ответить

Andrew Makarov

Party
2

Ахаха

Ответить

Алый Абдужаббор

Party
1

Всё правильно. В частном разговоре Party Hard может высказать свое мнение по цензуре, но на большую аудиторию зачем? Не все из Party Hard'ов могут грамотно, ясно, взвешенно, без воды и эмоций озвучить мнение.

Ответить

Seon

Party
–1

В идеальном мире было бы так, что если ты назвался "врачом", и считаешь себя дохуя специалистом по ковиду, то будь добр отвечать за свой базар.

И если вдруг окажется что ты распространяешь свои догадочки, и прочие "инсайды" (которые услышал от санитарок которые в туалете полы моют) то отвечай пожалуйста по какой-нибудь статье УК.

Но к сожалению у нас так не работает. Проше запретить говорить вообще, чем убедить людей думать что они говорят.

Ответить

Игорец Обыкновенный

–13

Правду хотели чтоль услышать? Хуй вам! Продолжайте носить намордники и резиновые изделия (ВОЗ признал ношение перчаток не эффективным) ненавидя друг друга с 1,4 процентами заболевших по стране.
Все боятся лишь одного-ШТРАФА! Ну и маленький процент ковиданутых. Скоро высказываться запретят и всем остальным. Как иначе вас доить? Если рано или поздно вы все поймете сами? Мер (исполнительная власть) издает им указы и законы)) роскомнадзор бдит за всеми, страх и паника! Больницы переполнены трупами не с ковид а с теми на кого стало похуй т к лечат только то, за что платит правительство. Ищут все только ковид, рисуем вторую волну? Не верим статистике выборов, но верим статистике ковид)

Ответить

Алый Абдужаббор

Игорец
–1

Рвешься как одноразовые резиновые изделия

Ответить

Педагогический ГОСТ

Алый
–1

Надеюсь ты про шарики? *вытирает пот со лба*

Ответить

Алый Абдужаббор

Педагогический
–1

Шарики я перекатываю с удовольствием и горячие кожаные

Ответить

Max

Игорец
–1

Дебил блядь

Ответить

Прошедший якорь

Игорец
0

Не поймут.
Вот эти бабки сдыхали в коридорах буквально ГОДАМИ и все они до последнего вздоха голосовали за плешивого, "кто если не он".
Просто сейчас начали снимать, как в коридорах сдыхают, чтобы поддувать ковидную истерию - а раньше всем было просто похуй, "ну сдохли и сдохли. ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ, ПОРА УЖЕ" (В Европе умирают в 90). Стандартный ответ от скорой уже 10 лет как "К ЛИЦАМ СТАРШЕ 70 НЕ ВЫЕЗЖАЕМ".
Но этого не видели, святой путин очи обоссал божьей росой.
Так и здесь будут. Будут ходить в намордниках, в поводках. Будут кидаться в драку с теми, кто намордник не носит - но даже пальцем не тронут депутатов, которые на следующий год урезали медицинский федеральный бюджет на 11%.

Ответить

Антон Лисин

2

Свобода слова в свободной стране. Скоро отвечать будем после согласования с ФСБ 

Ответить

Александр Федоров

1

Ееее, круто, я тут живу

Ответить

Чокмóр

1

Ну всё! Считаю, проблему с коронавирусом решённой

Ответить

FOX

1

полиции заткнули рты
конституционному суда - заткнули
медикам - заткнули
стабильность! 

Ответить

Seon

0

Правильно, незачем панику устраивать. От этого один вред.

Ответить

Дмитрий Кузьмин

0

И что они сделают? Уволят?

Ответить

Мятный Чаёк

Дмитрий
0

Заставят работать бесплатно

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Мятный
0

Итак острая нехватка врачей, это насколько нужно вжиться в образ русского чинуши, чтобы ещё сильнее пилить сук на котором сидишь

Ответить

Алый Абдужаббор

Дмитрий
1

Так они не обслуживаются в учреждениях здравоохранения для плебея, им насрать

Ответить

Неизбежный пистолет

Дмитрий
0

Они и без этого его пилят. Высшее медицинское образование – пиздец. 
Работать после ВУЗа в поликлиниках – пиздец. Они вообще не понимают, что творят. 

Ответить

Грузовой кавалер

Неизбежный
1

Или наоборот - очень хорошо понимают что творят. Руководящая страной свита не живет в РФ, они тут только работают (воровство это тоже работа) - планомерно, шаг за шагом уничтожая все институты и усиливая голод. Голодный человек всегда будет более податлив, ему бы кусочек хлеба и так нормально, а то вдруг еще хуже станет.

Так что пилят они только тот сук, на котором сидят простые люди, причем пилят они его руками таких же простых людей.

Ответить

Уютный паркур

Грузовой
0

В 1917, голодные люди были охренеть как податливы

Ответить

Грузовой кавалер

Уютный
0

Есть граница, называется «нечего терять». Если диктаторы заигрываются и забывают ее соблюдать, то пробуждают самую опасную силу в стране - голодных, обозленных и ничего не теряющих зверей, которые жаждут крови.

Ответить

Прошедший якорь

Уютный
0

В 1937 тоже были податливы.

Ответить

Уютный паркур

Прошедш…
0

В 1937 все были голодные?

Ответить

Seon

Дмитрий
0

Лишат надбавок. Создадут проблемы для научной деятельности. Просто заебут объяснительными.

Ответить

Evgeny Zakharov

0

Интересно, а какое наказание за распространение такой информации 🤔

Ответить

Алый Абдужаббор

Evgeny
0

Закон о фейках тут как тут.

Ответить

Вова А.

0

Теперь и у врачей будут методички

Ответить

Генеральный рубин

0

Delen

Ответить

Мокрый кот

Генеральный
0

Скажут то что согласуют

Ответить

Илья Волочков

0

А потом они же будут удивляться, почему появляются слухи и фейки...

Ответить

Павел Стоянов

0

Свобода слова

Ответить

Ольга Ларионова

0

Всё больше напоминает Beholder 2

Ответить

Vadim Pogarskiy

0

Только настоящие новости!

Ответить

Андрей Мешков

0

Свобода слова хуль 😂

Ответить

Anton Antonov

0

Люди должны знать правду, безусловно

Ответить

Алый Абдужаббор

0

Красный тред!

Ответить

Roman Bliznuk

0

Молодцы. Учатся как надо у Трампа

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Путен отреагировал на жалобы быстро я смотрю

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