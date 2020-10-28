Минздрав запретил подведомственным врачам публично высказываться о коронавирусе без согласования с министерством Материал редакции
Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.
Министерство здравоохранения разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указ согласовывать с пресс-службой ведомства любые публичные комментарии о Covid-19. Об этом сообщила «Медуза», подтвердившая подлинность письма в министерстве.
Согласовывать комментарии можно будет как в письменной, так и устной форме. Минздрав назвал это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости Covid-19».
Согласно информации с сайта Минздрава, ему подчиняются 167 федеральных учреждений. Больницы и другие медучреждения регионов подчиняются местным органам здравоохранения.
Адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв уточнил, что положение о Министерстве здравоохранения РФ не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. По его мнению, требование министра представляет собой явное превышение полномочий.
Я думал что уже некуда закручивать гайки в сторону свободы слова, а тут оказалось целое непаханое поле.
Кайф!
Студенческий ГОСТ
ждём ребрендинг
Зачем синий
Студенческий ГОСТ
рсфср
Это полумеры
Вернем Орлова домой
на что ты способен?
это переходный от российского, ширину синей полосы будут постепенно уменьшать
Педагогический ГОСТ
Ты флагом ошибся.
Педагогический ГОСТ
Осталось как-то интернет запретить и будут вообще кайф для власти.
Русским запретят думать
А терпеть ещё можно?
Нужно
*терпит*
*и платит нологи
Это как запретить ездить в теплые страны
Так круто (нет), когда кто-то определяет за тебя полезность той или иной информации и решает что ты должен читать / слушать, а что нет.
Министерство карательного здравоохранения
Врачей приравняли к судьям Конституционного суда? Круто.
Ведомство считает это не цензурой, а более «эффективным» способом сообщать людям последние новости.
Напомнило цитату из оригинального Blade Runner:
Они не называли это убийством. Они называли это "отправить в отставку".
Свобода - рабство, цензура - эффективный способ имформирования
Ну вообще комментарий врача о локальной ситуации может навести панику на всю страну. Смысл в этом все же есть
Сколько паник в обществе вы пережили в России?
Сколько стоили маски в марте?
Потому что их не было?
А они нужны были тогда в таком количестве? Когда из каждого утюга каждый кричал «не выходите на улицу - умрете» при том что больных было в разы меньше
В каком "таком"? Их вообще не было у большинства. Поэтому да, были нужны. Как в магазин ходить хотя бы.
Нужны де-юре или де-факто?
Что именно непонятно в моем комментарии?
Я уточнил что не понятно
Прочитай еще раз и подумай
Правду скрывать нельзя
Конечно речь не идет о скрытии правды. Наоборот чтобы исключить заголовки новостей в стиле «врач из больны в России заявил что не зарегистрировали ни одного больного ковид» или «больницы переполнены - врач какой-то больницы»
Ты своими комментариями можешь нанести вред обществу ТЖ. Надо ли тебе запрещать писать комментарии заранее?
Ты против свободы слова?
Этот вопрос скорее к тебе. Это же ты нашел смысл в запрете свободы слова?
Я за свободу слова, абсолютно и полностью
Так а какой смысл ты тогда нашел в обязательстве врачей сперва все согласовывать с министерством?
Дезинформация и свобода слова разные вещи
Главврач больницы считает что у них в больнице не хватает коек, а Минздрав говорит - хватает. Кому мне верить? Минздраву, который запрещает врачам говорить без согласования?
Так главврач напрямую обращается в министерство, а не через сми
Ну теперь конечно только напрямую в министерство, ведь иначе на бутылку. Только как это коррелирует у тебя со свободой слова, я так и не понял. Ты как-то скользко очень говоришь и обтекаемо, чтобы не доебались?
Ты можешь просто по фактам разложить, почему инфа от главврача скорее вброс и фейк, а от министерства которое «ВСЕГДА» предоставляет подтвержденные данные - это свобода слова?
Потому что я учился в меде и работал в больнице и говорю так как оно там есть. Начиная от назначения таблеток не тех что лучше, а те что на откате, заканчивая самой моей любимой историей когда главврач платил маршрутчикам взятки чтобы остановку у больницы называли его именем
Это еще раз подтверждает, что нельзя доверять минздраву, который допускает такую ситуацию в больницах и учебных заведениях.
Только еще раз, как это связано со свободой слова за которую ты топишь?
Так я не врач, мне никто не должен предъявлять за высказывания, я не брал на себя ответственность за здоровье других людей. Если я скажу что для профилактики короны надо пить условно «жопофарм имун плюс» все будет пофиг, но если это скажет врач то часть людей побежит покупать его. Вот в чем разница
Значит минздрав не должен был аттестовывать такого врача и допускать до врачебной практики. Как там оказался врач, который должен согласовывать лечение с минздравом, а перед обнародованием результатов спросить, не хочет ли минздрав внести коррективы?
Главврач больницы списывает партию масок в "партнерские" аптеки и начинает фосить новости о всплеске короны + тестики на ковид тоже подорожали из-за спроса. Как такое может пройти мимо минздрава?)
Всё правильно. В частном разговоре врач может высказать свое мнение по короне, но на большую аудиторию зачем? Не все из врачей могут грамотно, ясно, взвешенно, объективно, без воды и эмоций озвучить мнение.
Этот пост проверка на школоту. Ну вы поняли.
Алый Абдужаббор
Всё правильно. В частном разговоре Party Hard может высказать свое мнение по цензуре, но на большую аудиторию зачем? Не все из Party Hard'ов могут грамотно, ясно, взвешенно, без воды и эмоций озвучить мнение.
В идеальном мире было бы так, что если ты назвался "врачом", и считаешь себя дохуя специалистом по ковиду, то будь добр отвечать за свой базар.
И если вдруг окажется что ты распространяешь свои догадочки, и прочие "инсайды" (которые услышал от санитарок которые в туалете полы моют) то отвечай пожалуйста по какой-нибудь статье УК.
Но к сожалению у нас так не работает. Проше запретить говорить вообще, чем убедить людей думать что они говорят.
Правду хотели чтоль услышать? Хуй вам! Продолжайте носить намордники и резиновые изделия (ВОЗ признал ношение перчаток не эффективным) ненавидя друг друга с 1,4 процентами заболевших по стране.
Все боятся лишь одного-ШТРАФА! Ну и маленький процент ковиданутых. Скоро высказываться запретят и всем остальным. Как иначе вас доить? Если рано или поздно вы все поймете сами? Мер (исполнительная власть) издает им указы и законы)) роскомнадзор бдит за всеми, страх и паника! Больницы переполнены трупами не с ковид а с теми на кого стало похуй т к лечат только то, за что платит правительство. Ищут все только ковид, рисуем вторую волну? Не верим статистике выборов, но верим статистике ковид)
Алый Абдужаббор
Рвешься как одноразовые резиновые изделия
Педагогический ГОСТ
Надеюсь ты про шарики? *вытирает пот со лба*
Прошедший якорь
Не поймут.
Вот эти бабки сдыхали в коридорах буквально ГОДАМИ и все они до последнего вздоха голосовали за плешивого, "кто если не он".
Просто сейчас начали снимать, как в коридорах сдыхают, чтобы поддувать ковидную истерию - а раньше всем было просто похуй, "ну сдохли и сдохли. ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ, ПОРА УЖЕ" (В Европе умирают в 90). Стандартный ответ от скорой уже 10 лет как "К ЛИЦАМ СТАРШЕ 70 НЕ ВЫЕЗЖАЕМ".
Но этого не видели, святой путин очи обоссал божьей росой.
Так и здесь будут. Будут ходить в намордниках, в поводках. Будут кидаться в драку с теми, кто намордник не носит - но даже пальцем не тронут депутатов, которые на следующий год урезали медицинский федеральный бюджет на 11%.
Свобода слова в свободной стране. Скоро отвечать будем после согласования с ФСБ
полиции заткнули рты
конституционному суда - заткнули
медикам - заткнули
стабильность!
И что они сделают? Уволят?
Заставят работать бесплатно
Итак острая нехватка врачей, это насколько нужно вжиться в образ русского чинуши, чтобы ещё сильнее пилить сук на котором сидишь
Алый Абдужаббор
Так они не обслуживаются в учреждениях здравоохранения для плебея, им насрать
Неизбежный пистолет
Они и без этого его пилят. Высшее медицинское образование – пиздец.
Работать после ВУЗа в поликлиниках – пиздец. Они вообще не понимают, что творят.
Грузовой кавалер
Или наоборот - очень хорошо понимают что творят. Руководящая страной свита не живет в РФ, они тут только работают (воровство это тоже работа) - планомерно, шаг за шагом уничтожая все институты и усиливая голод. Голодный человек всегда будет более податлив, ему бы кусочек хлеба и так нормально, а то вдруг еще хуже станет.
Так что пилят они только тот сук, на котором сидят простые люди, причем пилят они его руками таких же простых людей.
В 1917, голодные люди были охренеть как податливы
Грузовой кавалер
Есть граница, называется «нечего терять». Если диктаторы заигрываются и забывают ее соблюдать, то пробуждают самую опасную силу в стране - голодных, обозленных и ничего не теряющих зверей, которые жаждут крови.
Интересно, а какое наказание за распространение такой информации 🤔