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Артём Мазанов
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Прокуратура Турции завела на Charlie Hebdo дело из-за карикатуры на Эрдогана Материал редакции

Журнал опубликовал изображение после совета президента Турции Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе.

128 комментариев
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Изображение Charlie Hebdo

Дело возбудили в отношении «должностных лиц журнала» по статьям УК республики об оскорблении президента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Газета Hurriyet заявила, что заявление в прокуратуру подал сам Эрдоган, дело возбудили на главного редактора Charlie Hebdo и на карикатуриста издания. Анкара также пообещала предпринять юридические и дипломатические меры из-за публикации сатиры. «Мы решительно осуждаем эту карикатуру, которая является только лишь провокацией и свидетельствует о том, что Европа всё больше погружается в грязное болото ненависти к туркам и исламу», — заявило Управление по связям администрации президента Турции.

27 октября Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой на президента Турции. Это произошло после того, как Макрон сказал, что ислам «переживает кризис», а Эрдоган посоветовал ему «проверить психику».

#новости #терактподпарижем #турция #франция

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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128 комментариев
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Муниципальный велосипед

70

Европа всё больше погружается в грязное болото ненависти к туркам и исламу

А по-моему, это Турция все больше погружается в болото диктатуры, исламизма и поддержки террористов

Ответить

Последовательный рубин

Муниципальный
3

Разве не always has been?

Ответить

Евгений Клочков

Последовательный
15

Не, Турция после Кемаля (пока Эрдоган заветы его не проебал) это вкусный пример модернизации

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Евгений
0

Лось прав. Турция построена на насилии и терактах. пишу не как человек с *ян в фамилии, как бестрасстный наблюдатель. Был в Турции (Западной Армении) - много хороших людей. Но сама политика,их понимание мироустройства, отстаёт от цивилизации лет на 100 и так было с незапамятных времен.

Ответить

Евгений Клочков

Yuriy
13

Отстает, но при этом последние сто лед до Эрдогана как раз были попыткой этот разрыв перескочить и модернизироваться и политически, и мировоззренчески. И до последнего момента модернизация была успешна

Ответить

Max Weber

Yuriy
–3

Западная армения и говорит беспристрастно 🤭🤣😂

"-Жёсткое и беспощадное наказание за издевательство над сакральной идентичностью мусульман - это нормальная вещь. Потому что это самооборона. Если человек издевается над тем, что составляет сущность твоего я, он фактически всё-равно что пытается тебя убить.

-Подождите. Но рисунок и пуля, это разные вещи.

-Нет это не разные вещи. Это удар в сердце духовной идентичности."

(с) Гейдар Джемаль.

P.S. От себя спрошу кто организовал первую и вторую мировые войны? А Наполеон который убил более 10% французов тоже мусульмаанином?🤭

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Max
4

А что, сложно идентифицировать себя с бывшими территориями своих предков и быть беспристрастным? По вашему вопросу отвечу: дело не в религии. Это полит пропоганда умноженая на менталитет народа. Вы же в курсе, на кавказе горячие ребята? Так и в азии. Если им еще насрать в мозги, получается геноцид.

Ответить

Max Weber

Yuriy
1

Ну турки тогда территорию Армении должны звать "восточной Турцией", а Россия всю восточную ЕС западной Россией, логика у тебя топовая 👍

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Max
0

Я же не придумал этот термин https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Ответить

Max Weber

Yuriy
–1

Юрец ну ты боец

Ответить

Евгений Клочков

Max
0

всю восточную ЕС западной Россией,

Привисленский край, попрошу

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Yuriy
0

Орлов даже не успел прочитать, ставит минус. Сразу видно справедливое мнение.

Ответить

Небесный Орзэмэс

Yuriy
0

С чего ты взял, что я не успел прочитать?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Небесный
0

У меня даже не загрузилось публикации, как минус прилетел. Ты скорочтей? Сто тыщ символов в минуту?

Ответить

Небесный Орзэмэс

Yuriy
0

Уникальная методика чтения. 
Так и в азии. Если им еще насрать в мозги, получается геноцид.

Лучше объясни, что это значит

Ответить

Муниципальный

Max
0

Мировые войны организовали те, кто был достаточно развит, чтобы воевать на всех континентах.
А другие - ну не идти же им завоевывать Европу верхом на ишаках. 

Ответить

Max Weber

Муницип…
0

Ну это мусульмане же были, так ведь? 

Ответить

Муниципальный

Max
0

Кто именно? Те, которые на ишаках?

Ответить

Max Weber

Муницип…
0

Те, которые развязали вторую и первую мировые, очевидно

Ответить

Муниципальный

Max
1

Я же говорю - развязали войны друг с другом те, кто стоял на достаточно высокой ступени эволюции. Другие не развязали лишь потому, что не доросли.

Ответить

Max Weber

Муницип…
0

Так подожди, массовые убийцы всех времён и народов и не мусульмане??? Ни можыд быц!

Ответить

Муниципальный

Max
0

Ну и на кого расчитана твоя демагогия?

Ответить

Max Weber

Муницип…
0

Наверное не на тебя, а на тех кто считает ужасным весь ислам

Ответить

Муниципальный

Max
0

Что значит "считает ужасным весь ислам"?
Татары и башкиры - мусульмане, но я не видел, чтобы кто-то ставил им это в упрек.

Ответить

solawind

21

Как же любят всякие банановые республики "заводить дела" на весь мир, будто кому то в цивилизованных странах на их прокуратуры не насрать

Ответить

Атлант поправил плечи

solawind
21

хуясе Турция банановая республика 

Ответить

solawind

Атлант
1

Можно подумать что нет

Ответить

Атлант поправил плечи

solawind
3

Раз ВВП Турции в 4 раза меньше Франции то куда туркам до французам. Действительно банановая республика 

Ответить

alexferman

Атлант
4

Уверен, в Турции ещё и айфонов меньше покупают, вообще позор

Ответить

solawind

Атлант
–1

Банановость как раз и определяется отсталостью производства и долей добычи / туризма / сельского хозяйства в ввп

Ответить

Последовательный

solawind
0

Основные признаки банановой республики — значительное неравенство в распределении национального продукта, отсталая инфраструктура, образование и экономика, сильная зависимость от иностранного капитала, относительно высокая инфляция, дефицит бюджета и снижающийся курс национальной валюты.

Ответить

solawind

Последо…
0

Это как то противоречит тому что я написал? Хочешь сравнить Турцию и Францию по этим показателям?

Ответить

alexferman

solawind
7

Теперь сравни курс японской йены и рубля

Ответить

Jakub Marona

alexfer…
1

зачем? ниче интересного же

Ответить

alexferman

Jakub
4

Точно, это ж другое

Ответить

Jakub Marona

alexfer…
1

не, я реально не понял, вроде ростет к рублю просто

Ответить

alexferman

Jakub
0

Йена дешевле рубля

Ответить

solawind

alexfer…
0

И что? Причем тут дешевле или нет в абсолютных числах, лол

Ответить

alexferman

solawind
0

Я тоже не пойму при чём тут курс валют

Ответить

solawind

alexfer…
0

Притом что это подтверждение озвученного мне тезиса определения банановости падением нацвалюты. А причем тут йена и рубль? Ты не различаешь понятия абсолютной стоимости и изменения? Йена как раз растет к рублю (вернее рубль падает) как тебе уже написали.

Ответить

Евгений Клочков

solawind
3

без какой-либо симпатии к османам охуевшим, но каким местом падение национальной валюты доказывает правоту тезиса о бананистане? 

Ответить

solawind

Евгений
0

Спроси у того кто мне изначально этот тезис озвучивал, я только указал что это так и есть, и что вместо того чтобы что-то осопорить он лишь подтвердил мои слова.

Ответить

alexferman

solawind
0

По-твоему, любая страна, стоимость валюты которой падает - банановая?

Ответить

solawind

alexfer…
0

Ещё раз, ты тормоз? Прочитай диалог выше, это был один из тезисов которые мне привели чтобы меня оспорить, я лишь подтвердил что их валюта падает. 

Ответить

alexferman

solawind
0

Ладно

Ответить

solawind

alexfer…
0

Тормоз?

Ответить

Последовательный

solawind
0

Да, сравни, пожалуйста, раз ты назвал Турцию банановой республикой.

Ответить

Приятный цвет

solawind
1

экспорт франции и турции, где какая не скажу

Ответить

Олег Иванов

Приятный
0

Что за сервис такой?

Ответить

Приятный цвет

Олег
2

https://atlas.cid.harvard.edu

The Atlas of Economic Complexity by…
Visualize global trade data and economic growth opportunities for every country
atlas.cid.harvard.edu
Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
1

кек 

Ответить

Небесный Орзэмэс

solawind
1

Солявинд, ты опять хочешь доказать всем свою невежественность??? Мы это в первые тысячу раз поняли

Ответить

Атлант поправил плечи

Небесный
1

А ты был в Нью-Йорке? 

Ответить

Последовательный рубин

Атлант
1

Мда, сразу видно, что solawind за границы родины никогда и не выезжал.

Ответить

solawind

Последовательный
0

Год в nyc жил, почти во всех крупных городах Европы был. Чё сказать-то хотел?

Ответить

Jakub Marona

solawind
15

New York is the capital of Great Britain 

Ответить

Студенческий

Jakub
7
Ответить

Последовательный рубин

solawind
0

Тут тогдп тебе только посочувствовать можно

Ответить

solawind

Последо…
2

Потрясающий ответ, уровня дурачка из первого класса специальной школы

Ответить

Последовательный

solawind
0

Странно, но ты на него обиделся.

Может ещё будем по площади о стране судить? Кто больше, тот и круче.

Ответить

solawind

Последо…
1

С чего ты взял что я обиделся? Ты наоборот меня рассмешил 

Ответить

Jakub Marona

solawind
3

Но ты же не написал "аххаха", зачем врешь

Ответить

Последовательный

solawind
0

Лучше б не смеялся, а прочитал что такое банановая республика и почему все считаются с Турцией, которая член НАТО

Ответить

solawind

Последо…
0

Давай как ты для начала почитаешь. И найдешь примеры того кто с ней в глобальном экономически/политическом смысле считается. Вот например Франция член G7 и участвует тем самым в принятии мировых решений.  Опять же у Франции есть право вето в ООН, можно действительно сказать что с ней "считаются". А то я вижу ты спизданул про НАТО, даже не понимая толком что это.

Ответить

Последовательный

solawind
0

Давай ты скинешь это все сюда, как и предлагал в соседнем треде

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Атлант
0

Ну харящо, абрыкосовая

Ответить

Студенческий ГОСТ

solawind
2

ещё один пример

Ответить

alexferman

solawind
1

Турция - региональная держава

https://ru.wikipedia.org/wiki/Региональная_держава#Современные_региональные_державы

Ответить

Yuriy Mikaelyan

alexferman
1

А еще Турция-слово из 6 букв

Ответить

alexferman

Yuriy
2

Наоборот будет: Яицрут

Ответить

Yuriy Mikaelyan

alexferman
0

Очень похоже на наксекомский. Может монгольский так и звучал лет 700 назад?

Ответить

Евгений Клочков

solawind
0

шапкозакидательством заниматься не стоит

Ответить

Stanley H. Tweedle

15

Пора брать Константинополь

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
8

Выписан из русских

Ответить

Jakub Marona

Stanley
3

с таким ником он скорее выписан из 2020

Ответить

Последовательный рубин

Stanley
0

Но ведь это клич крестоносцев...

Ответить

Студенческий ГОСТ

Последовательный
0

так на русских крест стоит

Ответить

Ivan

Stanley
2

Царьград

Ответить

Атлант поправил плечи

Stanley
0

Пока все наоборот получается год этак с 16 по шапке дают регулярно 

Ответить

alexferman

7

Порвахи

Ответить

Mmmax

6

К чему прелюдии, давайте уже войну Франции объявляйте из-за картинки

Ответить

NightmareZ

Mmmax
4

Давно что-то, кстати, мировой войны небыло.

Ответить

Фаллическая угроза

NightmareZ
3

Первый же ныть опять начнёшь, что из-за русских пришлось на другой континент переселяться.

Ответить

NightmareZ

Фаллическая
0

Зато может потом русских не станет.

Ответить

Евгений Клочков

NightmareZ
0

Я медленно жму на кнопку вызова вахтера

Ответить

NightmareZ

Евгений
0

Я уже весь мокрый.

Ответить

Хрусталёв

2

Не пора ли турков нахуй из ЕС гнать ? Пацаны по менталитету и уважению к другим культурам и нациям не так далеки от чеченцев, как видно за последние месяцы, к тому же сидят под диктатором

Ответить

alexferman

Хрусталёв
2

Они ещё и в НАТО, лол

Ответить

Приятный цвет

Хрусталёв
0

в смысле депортировать?

Ответить

Хрусталёв

Приятный
2

Провести воспитательную беседу, как минимум. Если так дальше будет продолжаться, то жители ЕС могут осознать, что им потенциальный безвиз с исламнутыми кавказцами не очень благоприятен, учитывая вроде как курс турков на вхождение в ЕС

Ответить

Сапожник Безсапог

Хрусталёв
1

Я давно говорил о необходимости проведения референдума об исключении Турции из ЕС.

Ответить

Евгений Клочков

Сапожник
0

Дело осталось за малым - туда ее принять 
Но да, из кандидатов после таких выпердов можно и исключить

Ответить

Сапожник

Евгений
0

Не мешай заливать говно в головы.

Ответить

Abram Dikoy

Хрусталёв
0

Турки не войдут в ЕС, это условности. Им надо отдать кусок Кипра, они это никогда не сделают

Ответить

Небесный Орзэмэс

Хрусталёв
1

Пацаны по менталитету и уважению к другим культурам и нациям не так далеки от чеченцев, как видно за последние месяцы

Миллиарды отрезанных европейских голов лично эрдоганом 

Ответить

Илья Гераськин

Хрусталёв
0

Они и не в ЕС. Это долгое время было их влажной фантазией, но даже эта фантазия уже высхохла

Ответить

Дмитрий Овечкин

3

Великая карикатурная война

Ответить

Педагогический ГОСТ

2

Чем больше новостей про карикатуры - тем больше самих карикатур.

Ответить

Сапожник Безсапог

Педагогический
0

..тем больше вероятность теракта.

Ответить

Евгений Клочков

1

Ооо, башибузуков порвало

Ответить

Алена Яровая

Евгений
0

Два раза получается порвало или что за тавтология? Баш (голова) бозук (поломана,порвана)

Ответить

Max Weber

–5

Турки красавцы, как всегда. Единственные в Европе кто борется за права мусульман. 

Почему-то ни евреев ни черных оскорблять нельзя, ни даже геев, а мусульман можно. Топи их в этом гниющем болоте, Эрдоган!

Ответить

Дмитрий Григорьев

Max
3

О каких правах мусульман вы говорите? Праве отрезать человеку голову, если он им не нравится? Макрон против, но дело даже не в нём, он просто транслирует мнение своих избирателей, что вполне логично. А вы что думаете? Хотели бы такие порядки в своей стране?

Ответить

Max Weber

Дмитрий
–1

Право на защиту, право не быть ущемленым из-за своей религии, право на выбор религии. Они же есть у всех, так почему у мусульман их нет. Это не вопрос.
А право отрезать человеку голову ты у себя в 4х стенах закрепляй, адекватным людям такое не надо

Ответить

Дмитрий Григорьев

Max
3

А какое из этих прав было нарушено жертвой этого убийства?

Ответить

Max Weber

Дмитрий
0

Как минимум унижение, оскорбление детей на религиозной почве, кстати в ваших любимых сша это запрещено. Отличается в этом угнетении только правительство Франции.
И да, я ни в коем случае не оправдываю убийство. А то ща накинутся недалёкие

Ответить

Евгений Клочков

Max
3

Может тогда лучше оскорбленные в Стамбуле будут жить, а не в Париже? 

Ответить

Муниципальный велосипед

Евгений
0

В Туркмении

Ответить

Евгений Клочков

Муниципальный
1

забронирована за Павленко

Ответить

Max Weber

Евгений
0

Ну давайте устроим всемирное переселение и уравнивание экономик, тогда и заживём в твоей утопии 👍

Ответить

Евгений Клочков

Max
0

Так прям сейчас едут, но почему-то те, кому хватает средств и возможностей, едут туда, где их оскорбляют, обижают и при этом не дают оскорбить жопотрахов и обрезов. А те, у кого их нет, либо остаются у себя, либо дальше Босфора не идут

уравнивание экономик

Какой хитрый, как будто неясно, за чей счет такое хочется
Не, как поработали, так и заработали 

Ответить

Max Weber

Евгений
0

Туда едут явно не те, кто отлично живёт у себя на родине. Саня проснись, ты шо несёшь, ты обосрался

Ответить

Евгений Клочков

Max
5

Так почему они не едут в хорошую Турцию к новому халифу Эрдогану, а едут туда, где их обижают и оскорбляют

И при этом отказываются принимать правила и образ жизни местных

Ответить

Max Weber

Евгений
0

Так едут же, также как и КСА. И намного больше, чем в ЕС. Загугли сколько беженцев с Сирии приняла саудовская Аравия и Турция

Ответить

Вероника Крылова

Max
0

Баранов вернуть в аулы. Впитывайте культуру через инет потом спускайтесь. Оскорбленные вы наши!

Ответить

Max Weber

Вероника
0

А овец обратно в стойло!

Ответить

Shenmue

1

Charlie Hebdo прям здрогнули

Ответить

Имя Фамилия

Shenmue
1

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo произошёл 7 января 2015 года в Париже. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, ранено 11. 

Ну, хуй его знает. Франция уже наполовину исламская страна, могут и повторно устроить. Больных там хватает.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Имя
2

Тут такое дело, что тактика противодействия любым радикалам не предполагает сдачи позиций по чисто рациональным соображениям. Если выполнять требования таких людей, лучше не будет, напротив, количество требований будет только расти, пока на территории не будет установлены их законы и вам они точно не понравятся. Так что это простая рациональность. Выполнение требований увеличит количество жертв в перспективе, а не наоборот.

Ответить

Shenmue

Имя
0

Вы считаете они тупые и не поняли, что это может быть и в третий раз?

Ответить

Lee

1
Ответить

Вероника Крылова

1

Эрдоган радикал. Заткнулся бы и помолкивал. Многие страны уже подтвердили что его наемники сирийские в Карабахе!

Ответить

Jenny Smith

0

Макрон пусть тоже что-нибудь заведёт, Эрдоган первый начал.

Ответить

Владимир Земсков

0

Жаба с гадюкой сцепились.
Сама карикатура конешно гавнище то ещё.
Но и в суд подавать за это как то даже смешно.
Ваще похуй кто выйграет, достойны друг друга.

Ответить

Арсений Томилов

0

Сначала прочитал, будто прокуратура Франции...

Ответить

Shenmue

0

Radжеп Вдрыбаган пусть скажет спасибо, что его не так изобразили

Ответить

Алексей Михайлов

0

Я так понимаю, Турция больше не хочет в ЕС

Ответить

Алексей Токмолаев

0

Скоро опять состав редакции обновят

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