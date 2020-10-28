Прокуратура Турции завела на Charlie Hebdo дело из-за карикатуры на Эрдогана Материал редакции
Журнал опубликовал изображение после совета президента Турции Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе.
Дело возбудили в отношении «должностных лиц журнала» по статьям УК республики об оскорблении президента. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета Hurriyet заявила, что заявление в прокуратуру подал сам Эрдоган, дело возбудили на главного редактора Charlie Hebdo и на карикатуриста издания. Анкара также пообещала предпринять юридические и дипломатические меры из-за публикации сатиры. «Мы решительно осуждаем эту карикатуру, которая является только лишь провокацией и свидетельствует о том, что Европа всё больше погружается в грязное болото ненависти к туркам и исламу», — заявило Управление по связям администрации президента Турции.
27 октября Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой на президента Турции. Это произошло после того, как Макрон сказал, что ислам «переживает кризис», а Эрдоган посоветовал ему «проверить психику».
Последовательный рубин
Разве не always has been?
Не, Турция после Кемаля (пока Эрдоган заветы его не проебал) это вкусный пример модернизации
Лось прав. Турция построена на насилии и терактах. пишу не как человек с *ян в фамилии, как бестрасстный наблюдатель. Был в Турции (Западной Армении) - много хороших людей. Но сама политика,их понимание мироустройства, отстаёт от цивилизации лет на 100 и так было с незапамятных времен.
Отстает, но при этом последние сто лед до Эрдогана как раз были попыткой этот разрыв перескочить и модернизироваться и политически, и мировоззренчески. И до последнего момента модернизация была успешна
Западная армения и говорит беспристрастно 🤭🤣😂
"-Жёсткое и беспощадное наказание за издевательство над сакральной идентичностью мусульман - это нормальная вещь. Потому что это самооборона. Если человек издевается над тем, что составляет сущность твоего я, он фактически всё-равно что пытается тебя убить.
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-Подождите. Но рисунок и пуля, это разные вещи.
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-Нет это не разные вещи. Это удар в сердце духовной идентичности."
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(с) Гейдар Джемаль.
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P.S. От себя спрошу кто организовал первую и вторую мировые войны? А Наполеон который убил более 10% французов тоже мусульмаанином?🤭
А что, сложно идентифицировать себя с бывшими территориями своих предков и быть беспристрастным? По вашему вопросу отвечу: дело не в религии. Это полит пропоганда умноженая на менталитет народа. Вы же в курсе, на кавказе горячие ребята? Так и в азии. Если им еще насрать в мозги, получается геноцид.
Я же не придумал этот термин https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Орлов даже не успел прочитать, ставит минус. Сразу видно справедливое мнение.
С чего ты взял, что я не успел прочитать?
У меня даже не загрузилось публикации, как минус прилетел. Ты скорочтей? Сто тыщ символов в минуту?
Уникальная методика чтения.
Так и в азии. Если им еще насрать в мозги, получается геноцид.
Лучше объясни, что это значит
Мировые войны организовали те, кто был достаточно развит, чтобы воевать на всех континентах.
А другие - ну не идти же им завоевывать Европу верхом на ишаках.
Кто именно? Те, которые на ишаках?
Я же говорю - развязали войны друг с другом те, кто стоял на достаточно высокой ступени эволюции. Другие не развязали лишь потому, что не доросли.
Ну и на кого расчитана твоя демагогия?
Как же любят всякие банановые республики "заводить дела" на весь мир, будто кому то в цивилизованных странах на их прокуратуры не насрать
хуясе Турция банановая республика
Раз ВВП Турции в 4 раза меньше Франции то куда туркам до французам. Действительно банановая республика
Основные признаки банановой республики — значительное неравенство в распределении национального продукта, отсталая инфраструктура, образование и экономика, сильная зависимость от иностранного капитала, относительно высокая инфляция, дефицит бюджета и снижающийся курс национальной валюты.
Теперь сравни курс японской йены и рубля
зачем? ниче интересного же
Точно, это ж другое
не, я реально не понял, вроде ростет к рублю просто
Йена дешевле рубля
Я тоже не пойму при чём тут курс валют
без какой-либо симпатии к османам охуевшим, но каким местом падение национальной валюты доказывает правоту тезиса о бананистане?
По-твоему, любая страна, стоимость валюты которой падает - банановая?
Да, сравни, пожалуйста, раз ты назвал Турцию банановой республикой.
Приятный цвет
экспорт франции и турции, где какая не скажу
Что за сервис такой?
Небесный Орзэмэс
Солявинд, ты опять хочешь доказать всем свою невежественность??? Мы это в первые тысячу раз поняли
Последовательный рубин
Мда, сразу видно, что solawind за границы родины никогда и не выезжал.
Год в nyc жил, почти во всех крупных городах Европы был. Чё сказать-то хотел?
New York is the capital of Great Britain
Последовательный рубин
Тут тогдп тебе только посочувствовать можно
Странно, но ты на него обиделся.
Может ещё будем по площади о стране судить? Кто больше, тот и круче.
Лучше б не смеялся, а прочитал что такое банановая республика и почему все считаются с Турцией, которая член НАТО
Давай как ты для начала почитаешь. И найдешь примеры того кто с ней в глобальном экономически/политическом смысле считается. Вот например Франция член G7 и участвует тем самым в принятии мировых решений. Опять же у Франции есть право вето в ООН, можно действительно сказать что с ней "считаются". А то я вижу ты спизданул про НАТО, даже не понимая толком что это.
Давай ты скинешь это все сюда, как и предлагал в соседнем треде
Турция - региональная держава
https://ru.wikipedia.org/wiki/Региональная_держава#Современные_региональные_державы
А еще Турция-слово из 6 букв
Наоборот будет: Яицрут
Очень похоже на наксекомский. Может монгольский так и звучал лет 700 назад?
Пора брать Константинополь
Выписан из русских
Последовательный рубин
Но ведь это клич крестоносцев...
Пока все наоборот получается год этак с 16 по шапке дают регулярно
К чему прелюдии, давайте уже войну Франции объявляйте из-за картинки
Давно что-то, кстати, мировой войны небыло.
Первый же ныть опять начнёшь, что из-за русских пришлось на другой континент переселяться.
Зато может потом русских не станет.
Я медленно жму на кнопку вызова вахтера
Не пора ли турков нахуй из ЕС гнать ? Пацаны по менталитету и уважению к другим культурам и нациям не так далеки от чеченцев, как видно за последние месяцы, к тому же сидят под диктатором
Приятный цвет
в смысле депортировать?
Я давно говорил о необходимости проведения референдума об исключении Турции из ЕС.
Дело осталось за малым - туда ее принять
Но да, из кандидатов после таких выпердов можно и исключить
Турки не войдут в ЕС, это условности. Им надо отдать кусок Кипра, они это никогда не сделают
Небесный Орзэмэс
Пацаны по менталитету и уважению к другим культурам и нациям не так далеки от чеченцев, как видно за последние месяцы
Миллиарды отрезанных европейских голов лично эрдоганом
Они и не в ЕС. Это долгое время было их влажной фантазией, но даже эта фантазия уже высхохла
Ооо, башибузуков порвало
Два раза получается порвало или что за тавтология? Баш (голова) бозук (поломана,порвана)
Турки красавцы, как всегда. Единственные в Европе кто борется за права мусульман.
Почему-то ни евреев ни черных оскорблять нельзя, ни даже геев, а мусульман можно. Топи их в этом гниющем болоте, Эрдоган!
О каких правах мусульман вы говорите? Праве отрезать человеку голову, если он им не нравится? Макрон против, но дело даже не в нём, он просто транслирует мнение своих избирателей, что вполне логично. А вы что думаете? Хотели бы такие порядки в своей стране?
А какое из этих прав было нарушено жертвой этого убийства?
Может тогда лучше оскорбленные в Стамбуле будут жить, а не в Париже?
Муниципальный велосипед
В Туркмении
Так прям сейчас едут, но почему-то те, кому хватает средств и возможностей, едут туда, где их оскорбляют, обижают и при этом не дают оскорбить жопотрахов и обрезов. А те, у кого их нет, либо остаются у себя, либо дальше Босфора не идут
уравнивание экономик
Какой хитрый, как будто неясно, за чей счет такое хочется
Не, как поработали, так и заработали
Так почему они не едут в хорошую Турцию к новому халифу Эрдогану, а едут туда, где их обижают и оскорбляют
И при этом отказываются принимать правила и образ жизни местных
Баранов вернуть в аулы. Впитывайте культуру через инет потом спускайтесь. Оскорбленные вы наши!
Charlie Hebdo прям здрогнули
Террористический акт в редакции Charlie Hebdo произошёл 7 января 2015 года в Париже. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, ранено 11.
Ну, хуй его знает. Франция уже наполовину исламская страна, могут и повторно устроить. Больных там хватает.
Тут такое дело, что тактика противодействия любым радикалам не предполагает сдачи позиций по чисто рациональным соображениям. Если выполнять требования таких людей, лучше не будет, напротив, количество требований будет только расти, пока на территории не будет установлены их законы и вам они точно не понравятся. Так что это простая рациональность. Выполнение требований увеличит количество жертв в перспективе, а не наоборот.
Эрдоган радикал. Заткнулся бы и помолкивал. Многие страны уже подтвердили что его наемники сирийские в Карабахе!
Жаба с гадюкой сцепились.
Сама карикатура конешно гавнище то ещё.
Но и в суд подавать за это как то даже смешно.
Ваще похуй кто выйграет, достойны друг друга.