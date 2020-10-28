Газета Hurriyet заявила, что заявление в прокуратуру подал сам Эрдоган, дело возбудили на главного редактора Charlie Hebdo и на карикатуриста издания. Анкара также пообещала предпринять юридические и дипломатические меры из-за публикации сатиры. «Мы решительно осуждаем эту карикатуру, которая является только лишь провокацией и свидетельствует о том, что Европа всё больше погружается в грязное болото ненависти к туркам и исламу», — заявило Управление по связям администрации президента Турции.