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Артём Мазанов
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В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовёт новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников Материал редакции

Власти заявили, что акция в контексте последних событий во Франции особенно значима для региона.

79 комментариев
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Деньги смогут получить родители детей, родившихся в Чечне 29 октября. Об этом сообщается на сайте чеченского правительства.

Власти уточнили, что детей нужно назвать в честь Мухаммеда, который обладал множеством имён, его сподвижников, их «было очень много», а также членов его семьи: у пророка были три сына, четыре дочери и 11 жён.

Посланник Аллаха обладал множеством имён, хоть наиболее известным из них и является Мухаммад.

Ахмед Дудаев
министр информации и печати Чечни

Эта акция проходит ежегодно, но в 2019 году семьи получали выплаты только за мальчиков. Деньги на эти цели выделяет Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Министр информации и печати региона Ахмед Дудаев назвал акцию 2020 года более широкомасштабной.

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати. После этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. В ответ Рамзан Кадыров и муфтий Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций и назвали его террористом.

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#новости #чечня

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И это не новость ИА «Панорама»
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79 комментариев
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solawind

20

И это не новость ИА «Панорама»

Точно? Тут я уже сильно засомневался

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Педагогический ГОСТ

solawind
1

Мухаммед, успокойся. Это не новость ИА "Панорамы".

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Ваша Закладко

Педагогический
2

алла, я в бар

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Сергей Королевский

solawind
0

В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовёт новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников

На какую еще ....................... пойдут мои налоги???

Ответить

Небесный Орзэмэс

18

Власти заявили, что акция в контексте последних событий во Франции особенно значима для региона.

Так чеченцы же тут не при чем, хули важно для региона-то?

Ответить

Aman Medetbekov

9

Откуда деньги?

Ответить

КтоКакБог

Aman
12

На днях же был флешмоб от ФНС, которая через матюгальники призывала заплатить налоги. Вот по видимому на это и собирали

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Ваша Закладко

КтоКакБог
0

вот так фандрайзить надо, а то кикстартер, планета...

Ответить

common sense

Aman
4
Ответить

Андрей Рядькин

Aman
0

от Владимира 

Ответить

Муниципальный велосипед

Андрей
3

От Аллаха же

Ответить

Голодный паркур

Муниципальный
1

ну а он про че

Ответить

AZP

Муниципальный
1

От Аллаха Владимировича

Ответить

Андрей Рядькин

Муниципальный
0

от Аллаха бы не в рублях получали 

Ответить

Сергей Королевский

Aman
1

От тебя. Твои налоги на это пойдут. Как и мои. Классно да?

Ответить

Педагогический ГОСТ

Aman
0

Бог послал.

Ответить

Имя Фамилия

9

В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовет новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников

Шёл 2020 год

Ответить

Taktischer Corgi

Имя
1

Намёк на то, что 1 января нас ждёт 2020 - II

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Романелло Кивогенс

1

А сколько (и чего) дадут, если назвать сыном Эммануэлем?

Ответить

Артём Мазанов

Романелло
20

Дадут пизды, как минимум 

Ответить

Имя Фамилия

Артём
2

А если Эммануэль Путин?

Ответить

NightmareZ

Имя
2

Дадут пизды, но потом извинятся, а потом снова дадут пизды самый умный что ли.

Ответить

Bkmz Иванов

Имя
0

Обезглавят. Но на половину.

Ответить

Ян Китаев

Романелло
5

Дадут пиздюлей. 
Новорожденному 

Ответить

Двойной цветок

Романелло
2

Обезглавят.

Ответить

Ваша Закладко

Двойной
0

сентенстудэф

Ответить

Тихий Абдужаббор

5

А заплатим за это, как водится, мы? 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Тихий
5

и камни

Ответить

Тихий Абдужаббор

Dmitry
0
Ответить

Dmitry Shiryaev

Тихий
0

Наверняка этот пидор не заплатит подоходный налог!

Ответить

Голодный паркур

Тихий
0

зря он воду из под крана пил конечно

Ответить

Savage Steel

Тихий
2

Да.

Ответить

сироп от щекотки

Тихий
0

Даа, как водится. 13 процентов от мрота по документам

Ответить

Тихий Абдужаббор

сироп
0

Ну у тебя возможно и так 

Ответить

сироп от щекотки

Тихий
0

🙄

Ответить

Tim Hansen

5

Все беременные чеченки завтра вечером:

Ответить

Поверхностный кавалер

4

Ну вот, в Чечне деньги есть. Минимум 15к мальчиков появится в 2021, всех назвать правильным именем и казна России обеднеет на 1,5 млрд рублей.

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Поверхностный
3

Ну так не казна Чечни, чего волнуешься

Ответить

Андрей Ионов

4

напомните пожалуйста, чечня это один из дотационных регионов росийской федереации, там где нет никакого производства и регион живет только за счет финансирования из общего бюджета федерации?

Ответить

Алиса Барышман

3

Эта акция проходит ежегодно, но в 2019 году семьи получали выплаты только за мальчиков.

Значит девочку тоже Мухаммедом назвать можно?

Ответить

AZP

Алиса
1

Мухаммедка

Ответить

Джон Кроули

3

Ага, конечно, Чечня. Это с тех денег которые шлёт в Чечню пророк из бункера? 

Ответить

Двойной цветок

0

ну а хули им

Ответить

solawind

Двойной
6

Правильно, деньги же не их, а нищуков-россиян.

Ответить

сироп от щекотки

2
Ответить

Sergiy Sev

2

Ну 100тышь есть 100тышь

Ответить

Eduard Novikov

2

Интересный вариант вернуть деньги, которые из собственной зарплаты же и вычитали. 

Ответить

Педагогический ГОСТ

1

Власти заявили, что акция в контексте последних событий во Франции особенно значима для региона.

Патриотичненько.

Ответить

Ваша Закладко

Педагогический
0

"маленький мага родился осенью неспокойного 20ого..."

Ответить

Dmitry Shiryaev

1

любимый дотационный регион нашего царя

Ответить

Иван Иванович

1

Просто представьте, как через лет 50 дети будут в школе изучать этот пиздец. Надеюсь, будут ужасаться

Ответить

сироп от щекотки

Иван
0

Ужасаться от восторга!

Ответить

badResistor

Иван
0

Какая школа через 50 лет? Родился- на пашню пошел, в церковь сходил, подать отдал.

Ответить

AZP

1

А можно я за сто тысяч рублей изменю себе имя на Мухаммед?

Ответить

Андрей Ионов

1

если без пезды я бы и сам поменял свое имя за 100к на мухаммед

да хоть за 50 и хоть на котелок

Ответить

Shenmue

Андрей
0

Одумайтесь

Ответить

badResistor

1

ждем альтернативную выплату тем кто назовет в честь семьи Буданова...

Ответить

1 2

0

...

Ответить

solawind

1
1

Путинское *светское государство* as is. В котором налоги граждан тратятся его ставленниками на религиозную дичь

Ответить

Taktischer Corgi

0

и 11 жён.

диапазон возрастов жён на момент женитьбы - в студию

Ответить

сироп от щекотки

Taktischer
1

Ну вот сколько жен, столько им и лет

Ответить

bor_vn

0

Да с какого фига дотационный регион так деньги раскидывает

Ответить

Алиса Барышман

bor_vn
1

потому что могут. не свои же,  а россиян

Ответить

Bkmz Иванов

0

Pzdc, то есть если ты назвал как сказали, то ты повёлся на бабло? Ты не истинный мусульманин получается?

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

Получается, бабло рулит. Даже здесь

Ответить

N/a

0

Я думал надо Аллахом назвать

Ответить

Ваша Закладко

N/a
0

комбо надо делать - мага-ала

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Anton Chernykh

0

А после выплаты можно на нормальное имя будет сменить?

Ответить

AZP

Anton
0

Нет, найдут даже во Франции и заставят извиняться.

Ответить

Сергей Новиков

0

Выгодно

Ответить

Комментарий удален

Abram Dikoy

0

Надо параллельно запускать акцию - называешь Артемом или Саней - получаешь 150к

Ответить

Кирилл Вселенский

Abram
0

Вовой же

Ответить

Rusty Nail

0

Ну спасибо что хоть не логотип у Лебедева за имя закажут)

Ответить

Эстетический дебаркадер

0

Дешевый популизм бывает даже в Чечне

Ответить

Petr

0

Я. Лично я выплачу! 💁🏼‍♂️ из своих нологов. Которые выплачиваются в качестве контрибуции

Ответить

Roman Sapon

0

Всё ок, чеченское общество проходит период присваивания имён, которое православное общество тоже когда-то прошло.

Ответить

Никита Якушкин

0

А на чьи деньги праздник? Это не так, что бюджет рф «особенно» поддерживает одну конфессию в стране со свободным вероисповеданием?

Ответить

Антон Пострунин

0

Просто чтобы было понятно, откуда деньги – Фонд Ахмата Кадырова это негосударственный фонд, один из самых больших в России, часто делает подобные странные акции, а деньги получает от «добровольных» пожертвований чеченских бюджетников. 

Ответить

Титан одиночества

0

Берите наши деньги на такое важное для чеченского народа дело. Нам русским не жалко. 

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