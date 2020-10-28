В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовёт новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников Материал редакции
Власти заявили, что акция в контексте последних событий во Франции особенно значима для региона.
Деньги смогут получить родители детей, родившихся в Чечне 29 октября. Об этом сообщается на сайте чеченского правительства.
Власти уточнили, что детей нужно назвать в честь Мухаммеда, который обладал множеством имён, его сподвижников, их «было очень много», а также членов его семьи: у пророка были три сына, четыре дочери и 11 жён.
Эта акция проходит ежегодно, но в 2019 году семьи получали выплаты только за мальчиков. Деньги на эти цели выделяет Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Министр информации и печати региона Ахмед Дудаев назвал акцию 2020 года более широкомасштабной.
16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати. После этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. В ответ Рамзан Кадыров и муфтий Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций и назвали его террористом.
И это не новость ИА «Панорама»
Точно? Тут я уже сильно засомневался
Педагогический ГОСТ
Мухаммед, успокойся. Это не новость ИА "Панорамы".
В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовёт новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников
На какую еще ....................... пойдут мои налоги???
Откуда деньги?
от Владимира
Муниципальный велосипед
От Аллаха же
В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовет новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников
Шёл 2020 год
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А сколько (и чего) дадут, если назвать сыном Эммануэлем?
А если Эммануэль Путин?
Дадут пизды, но потом извинятся, а потом снова дадут пизды самый умный что ли.
Двойной цветок
Обезглавят.
и камни
Тихий Абдужаббор
Даа, как водится. 13 процентов от мрота по документам
напомните пожалуйста, чечня это один из дотационных регионов росийской федереации, там где нет никакого производства и регион живет только за счет финансирования из общего бюджета федерации?
Эта акция проходит ежегодно, но в 2019 году семьи получали выплаты только за мальчиков.
Значит девочку тоже Мухаммедом назвать можно?
Интересный вариант вернуть деньги, которые из собственной зарплаты же и вычитали.
Просто представьте, как через лет 50 дети будут в школе изучать этот пиздец. Надеюсь, будут ужасаться
Какая школа через 50 лет? Родился- на пашню пошел, в церковь сходил, подать отдал.
если без пезды я бы и сам поменял свое имя за 100к на мухаммед
да хоть за 50 и хоть на котелок
...
и 11 жён.
диапазон возрастов жён на момент женитьбы - в студию
Да с какого фига дотационный регион так деньги раскидывает
Pzdc, то есть если ты назвал как сказали, то ты повёлся на бабло? Ты не истинный мусульманин получается?
Я думал надо Аллахом назвать
А после выплаты можно на нормальное имя будет сменить?
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Надо параллельно запускать акцию - называешь Артемом или Саней - получаешь 150к
Я. Лично я выплачу! 💁🏼♂️ из своих нологов. Которые выплачиваются в качестве контрибуции
Всё ок, чеченское общество проходит период присваивания имён, которое православное общество тоже когда-то прошло.
А на чьи деньги праздник? Это не так, что бюджет рф «особенно» поддерживает одну конфессию в стране со свободным вероисповеданием?
Просто чтобы было понятно, откуда деньги – Фонд Ахмата Кадырова это негосударственный фонд, один из самых больших в России, часто делает подобные странные акции, а деньги получает от «добровольных» пожертвований чеченских бюджетников.
Берите наши деньги на такое важное для чеченского народа дело. Нам русским не жалко.