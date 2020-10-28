В Чечне выплатят по 100 тысяч рублей тем, кто назовёт новорождённых в честь Мухаммеда, членов его семьи и сподвижников

Власти заявили, что акция в контексте последних событий во Франции особенно значима для региона.

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Деньги смогут получить родители детей, родившихся в Чечне 29 октября. Об этом сообщается на сайте чеченского правительства.

Власти уточнили, что детей нужно назвать в честь Мухаммеда, который обладал множеством имён, его сподвижников, их «было очень много», а также членов его семьи: у пророка были три сына, четыре дочери и 11 жён.

Посланник Аллаха обладал множеством имён, хоть наиболее известным из них и является Мухаммад. Ахмед Дудаев министр информации и печати Чечни

Эта акция проходит ежегодно, но в 2019 году семьи получали выплаты только за мальчиков. Деньги на эти цели выделяет Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Министр информации и печати региона Ахмед Дудаев назвал акцию 2020 года более широкомасштабной.

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати. После этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. В ответ Рамзан Кадыров и муфтий Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций и назвали его террористом.