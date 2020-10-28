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Артём Мазанов
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Меркель объявила о новом карантине в Германии: закроют бары, кафе и театры Материал редакции

Жителям разрешает собираться группами только до 10 человек.

28 комментариев
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Со 2 ноября минимум на месяц в Германии повторно вводятся ограничения из-за Covid-19. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом «очень серьёзной» и заявила, что ограничения нужно ввести сейчас. Об этом пишет Reuters.

В Германии закроются рестораны, бары, заведения фастфуда (им разрешат продавать блюда и напитки навынос), театры, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии. Меркель заявила, что нужно свести экономические последствия этих мер к минимуму. В середине ноября власти проанализируют эффективность от принятых мер с целью их корректировки.

Школы, детские сады и магазины останутся открытыми. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. «Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко», — уточнила канцлер.

#новости #covid19

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28 комментариев
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Тихий Абдужаббор

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Ну, ждем

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Народный Илья

Тихий
1

Нытиков, которые от скуки умирают? И это в мире, где столько маняме и магии....

Ответить

Вова А.

Тихий
0

и повторять минимум 2 раза в год, чтоб наверняка

Ответить

Педагогический ГОСТ

Тихий
–1

*включает*

Ответить

Педагогический ГОСТ

3

Ничего своего придумать не могут. Всё с России копируют.

Ответить

ouxen

0

Выплаты будут? Или бюджеты треснут

Ответить

Андрей Владимирович

ouxen
6

Будут, но не нам

Ответить

Студенческий ГОСТ

Андрей
0

ваши выплаты нам нахой не нужны, с нами бог

Ответить

Педагогический ГОСТ

ouxen
2

Тебя Мухаммедом звать? Нет? Значит и выплат не будет.

Ответить

Студенческий ГОСТ

Педагогический
0

котик, давай заделаем мухаммеда, а прибыль поделим

Ответить

Котик Ботик

Студенческий
3
Ответить

Студенческий ГОСТ

0

хочу заняться сексом с немцем

Ответить

Andre Macareno

Студенческий
4

Это ж немцы, им скажут — сделают и еще настучат на тех, кто нарушает

Ответить

Студенческий ГОСТ

Andre
0

я только за

Ответить

Саша Малышев

Andre
0

Франкфурт во время прошлого локдауна, когда закрыли все клубы и бары. 

Ответить

van der Pusch

1

 Жителям разрешает собираться группами только до 10 человек.

Потому что вирус умеет считать лол 

Ответить

Эстетический дебаркадер

0

Дв ладно!? И у них поправки принимали? И медали дарили за победу над ковидом?

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Народный Илья

Эстетический
0

Не медали а рыцарские кресты

Ответить

Эстетический дебаркадер

Народный
1

Медали за победу в Германии это через чур, не подумал.

Ответить

Народный Илья

Эстетический
0

Орден за мужество!!!

Ответить

Эстетический дебаркадер

Народный
0

За мужеложство!

Ответить

Широкий корабль

Народный
0

Железные кресты

Ответить

Народный Илья

Широкий
0

Прошу прощения я чучмек

Ответить

Широкий корабль

Народный
0

Никаких проблем!

Ответить

ユリー シャネ

0

А мой универ так и не могут закрыть...

Ответить

van der Pusch

0

У меня просто слов нет, бесит нереально. Проблема не в тех мерах, которые есть сейчас, а в самых умных, которые собираются на домашние вечеринки, толпами на улицах и т.д. Спортзалы закроют, даже для неконтактного спорта (as if я могу заразиться в гигантском ангаре с десятью калеками), зато парикмахерские и боголужения (sic!) - да пожалуйста! 

НАДОЕЛО

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André

van
0

ДОКОЛЕ

Ответить

Прошедший якорь

0

во всех странах существенно выросло число проводимых тестов. В Британии сейчас ежедневно тестируют примерно в пять-шесть раз больше людей, чем начале мая. Неудивительно, что и зараженных выявляют намного больше.

Однако в относительных цифрах положительных результатов куда меньше, чем весной. Если в апреле на каждую тысячу обработанных тестов приходилось по 200, а то и 400 инфицированных, то сейчас - в ходе второй волны - лишь чуть больше 50. Похожая ситуация и во Франции.

https://www.bbc.com/russian/features-54699497

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