Меркель объявила о новом карантине в Германии: закроют бары, кафе и театры Материал редакции
Жителям разрешает собираться группами только до 10 человек.
Со 2 ноября минимум на месяц в Германии повторно вводятся ограничения из-за Covid-19. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом «очень серьёзной» и заявила, что ограничения нужно ввести сейчас. Об этом пишет Reuters.
В Германии закроются рестораны, бары, заведения фастфуда (им разрешат продавать блюда и напитки навынос), театры, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии. Меркель заявила, что нужно свести экономические последствия этих мер к минимуму. В середине ноября власти проанализируют эффективность от принятых мер с целью их корректировки.
Школы, детские сады и магазины останутся открытыми. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. «Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко», — уточнила канцлер.
Выплаты будут? Или бюджеты треснут
Будут, но не нам
Педагогический ГОСТ
Тебя Мухаммедом звать? Нет? Значит и выплат не будет.
Студенческий ГОСТ
котик, давай заделаем мухаммеда, а прибыль поделим
Это ж немцы, им скажут — сделают и еще настучат на тех, кто нарушает
Жителям разрешает собираться группами только до 10 человек.
Потому что вирус умеет считать лол
Не медали а рыцарские кресты
Медали за победу в Германии это через чур, не подумал.
Орден за мужество!!!
У меня просто слов нет, бесит нереально. Проблема не в тех мерах, которые есть сейчас, а в самых умных, которые собираются на домашние вечеринки, толпами на улицах и т.д. Спортзалы закроют, даже для неконтактного спорта (as if я могу заразиться в гигантском ангаре с десятью калеками), зато парикмахерские и боголужения (sic!) - да пожалуйста!
НАДОЕЛО
во всех странах существенно выросло число проводимых тестов. В Британии сейчас ежедневно тестируют примерно в пять-шесть раз больше людей, чем начале мая. Неудивительно, что и зараженных выявляют намного больше.
Однако в относительных цифрах положительных результатов куда меньше, чем весной. Если в апреле на каждую тысячу обработанных тестов приходилось по 200, а то и 400 инфицированных, то сейчас - в ходе второй волны - лишь чуть больше 50. Похожая ситуация и во Франции.