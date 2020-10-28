Жителям разрешает собираться группами только до 10 человек.

В закладки

Со 2 ноября минимум на месяц в Германии повторно вводятся ограничения из-за Covid-19. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом «очень серьёзной» и заявила, что ограничения нужно ввести сейчас. Об этом пишет Reuters.

В Германии закроются рестораны, бары, заведения фастфуда (им разрешат продавать блюда и напитки навынос), театры, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии. Меркель заявила, что нужно свести экономические последствия этих мер к минимуму. В середине ноября власти проанализируют эффективность от принятых мер с целью их корректировки.

Школы, детские сады и магазины останутся открытыми. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. «Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко», — уточнила канцлер.