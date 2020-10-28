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Ольга Щербинина
1590

Во Франции снова введут всеобщий карантин Материал редакции

Ограничения продлятся как минимум до 1 декабря.

16 комментариев
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 30 октября страна вернётся ко всеобщему карантину из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Это продлится по меньшей мере до 1 декабря, сообщает The Guardian.

Макрон призвал к «коллективным усилиям» по борьбе с вирусом, признав, что недавние попытки сдержать его были «полезными, но недостаточными». По его словам, сейчас цель — снизить число заражений с 40-50 тысяч до пяти тысяч в день.

Во Франции отменят массовые мероприятия и запретят встречи с участием большого количества людей, бары и рестораны закроют. Школы и детские сады продолжат работать, а в университетах введут дистанционное обучение. Работников всех предприятий по возможности переведут на удалёнку.

При этом жителям страны можно будет выходить из дома на работу, в магазины, на прогулки и к врачу. Для всех остальных случаев придётся получить разрешение. Для всех возвращающихся из-за границы французов введут обязательное тестирование на коронавирус.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Франции заразились 1 миллион 280 тысяч человек. Страна находится на пятом месте в мире по числу заболевших. За последние сутки во Франции зафиксировали новых 36 437 случаев болезни.

Вечером 28 октября канцлер Германии Ангела Меркель также объявила о новом карантине.

#covid19 #новости #франция

Спасибо за наводку Frank3
Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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16 комментариев
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A big purple banana 🍆

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Это просто отвал башки

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Alexander Shpak

4

Кадыров добился своего

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Вова А.

0

учитывая, что вакцины все так себе, и эффективных пока нет, походу карантин и в 2021 будет)

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Ударный торшер

Вова
7

Ждём новую реальность, в которой никогда не будет темпов развития 20-начала 21 века. Полгода люди будут копить ресурсы и на полгода уходить в карантин.

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Dmitry Sursin

Ударный
0

Рыночек так не работает.

Ответить

Слава Инженеров

Ударный
0

Скорее человечество приспособится к новым реалиям, чем вахтами жить

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Emile Zäkiev

2

Наконец принесли сюда эту новость , а то про Германию было, а про францию че-то редакция слоупочила. Уже давно выступил Макрон, а на сайте заметки об этом так и не появилось (до этой)

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AZP

2

Долбоёбы.
В Беларуси ничего такого нет, и что, трупы на улицах валяются и разлагаются?

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vvtwittep

AZP
0

У белорусов уже легкие в труху. Им уже все равно. 

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Регулярный Валера

AZP
0

нет их все отвезли в морг новокузнецка

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Alien Alien

1

рано или поздно мы станем свободными, будем дышать и общаться как раньше

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Настя Кудри

Alien
0

Уже начали, после 1 июля всё в других цветах, неужели не заметил никто?

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Атлант поправил плечи

0

Германия тоже

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Алексей Егоров

0

Кто там все шутки шутит, мол, 2020 говно, скорей бы 2021?

Ну вот сейчас и 2021 такими темпами говно будет.

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vvtwittep

0

В копилочку конспирологов;) 

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Bradstreet Smith

0

Человечеству очень повезло, что интернет был изобретён до всего этого дерьма. Представьте себе подобное где нибудь в 82м году.

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