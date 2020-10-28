Во Франции снова введут всеобщий карантин Материал редакции
Ограничения продлятся как минимум до 1 декабря.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 30 октября страна вернётся ко всеобщему карантину из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Это продлится по меньшей мере до 1 декабря, сообщает The Guardian.
Макрон призвал к «коллективным усилиям» по борьбе с вирусом, признав, что недавние попытки сдержать его были «полезными, но недостаточными». По его словам, сейчас цель — снизить число заражений с 40-50 тысяч до пяти тысяч в день.
Во Франции отменят массовые мероприятия и запретят встречи с участием большого количества людей, бары и рестораны закроют. Школы и детские сады продолжат работать, а в университетах введут дистанционное обучение. Работников всех предприятий по возможности переведут на удалёнку.
При этом жителям страны можно будет выходить из дома на работу, в магазины, на прогулки и к врачу. Для всех остальных случаев придётся получить разрешение. Для всех возвращающихся из-за границы французов введут обязательное тестирование на коронавирус.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Франции заразились 1 миллион 280 тысяч человек. Страна находится на пятом месте в мире по числу заболевших. За последние сутки во Франции зафиксировали новых 36 437 случаев болезни.
Вечером 28 октября канцлер Германии Ангела Меркель также объявила о новом карантине.
учитывая, что вакцины все так себе, и эффективных пока нет, походу карантин и в 2021 будет)
Ударный торшер
Ждём новую реальность, в которой никогда не будет темпов развития 20-начала 21 века. Полгода люди будут копить ресурсы и на полгода уходить в карантин.
Скорее человечество приспособится к новым реалиям, чем вахтами жить
Наконец принесли сюда эту новость , а то про Германию было, а про францию че-то редакция слоупочила. Уже давно выступил Макрон, а на сайте заметки об этом так и не появилось (до этой)
Долбоёбы.
В Беларуси ничего такого нет, и что, трупы на улицах валяются и разлагаются?
рано или поздно мы станем свободными, будем дышать и общаться как раньше
Уже начали, после 1 июля всё в других цветах, неужели не заметил никто?
Кто там все шутки шутит, мол, 2020 говно, скорей бы 2021?
Ну вот сейчас и 2021 такими темпами говно будет.
Человечеству очень повезло, что интернет был изобретён до всего этого дерьма. Представьте себе подобное где нибудь в 82м году.