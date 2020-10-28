Ограничения продлятся как минимум до 1 декабря.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 30 октября страна вернётся ко всеобщему карантину из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Это продлится по меньшей мере до 1 декабря, сообщает The Guardian.

Макрон призвал к «коллективным усилиям» по борьбе с вирусом, признав, что недавние попытки сдержать его были «полезными, но недостаточными». По его словам, сейчас цель — снизить число заражений с 40-50 тысяч до пяти тысяч в день.

Во Франции отменят массовые мероприятия и запретят встречи с участием большого количества людей, бары и рестораны закроют. Школы и детские сады продолжат работать, а в университетах введут дистанционное обучение. Работников всех предприятий по возможности переведут на удалёнку.

При этом жителям страны можно будет выходить из дома на работу, в магазины, на прогулки и к врачу. Для всех остальных случаев придётся получить разрешение. Для всех возвращающихся из-за границы французов введут обязательное тестирование на коронавирус.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Франции заразились 1 миллион 280 тысяч человек. Страна находится на пятом месте в мире по числу заболевших. За последние сутки во Франции зафиксировали новых 36 437 случаев болезни.

Вечером 28 октября канцлер Германии Ангела Меркель также объявила о новом карантине.

Спасибо за наводку Frank3