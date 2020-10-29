Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.

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Почти двум третям российских молодых семей (64%) хватает денег только на еду и одежду. Они не могут себе позволить товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Росстата.

По сравнению с прошлым годом финансовое положение молодых семей (где супругам от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Год назад 50,3% таких семей говорили, что им хватает средств на что-то ещё кроме еды и одежды. Сейчас же они находятся в наиболее сложном финансовом положении.

Далее следуют пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%. Отмечается, что у многодетных семей положение улучшилось. О трудностях с покупками товаров длительного пользования рассказали 50,5%, год назад их было почти на 10% больше.

Общая доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год увеличилась с 49,4%, до 49,9%. Больше всего их на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. Хуже всего дела обстоят в Брянской области. Там 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные услуги уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобной ситуации.

Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, Саратовской области, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Архангельской области.