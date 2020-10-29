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Ольга Щербинина
4559

Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду Материал редакции

Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.

170 комментариев
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Почти двум третям российских молодых семей (64%) хватает денег только на еду и одежду. Они не могут себе позволить товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Росстата.

По сравнению с прошлым годом финансовое положение молодых семей (где супругам от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Год назад 50,3% таких семей говорили, что им хватает средств на что-то ещё кроме еды и одежды. Сейчас же они находятся в наиболее сложном финансовом положении.

Далее следуют пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%. Отмечается, что у многодетных семей положение улучшилось. О трудностях с покупками товаров длительного пользования рассказали 50,5%, год назад их было почти на 10% больше.

Общая доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год увеличилась с 49,4%, до 49,9%. Больше всего их на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. Хуже всего дела обстоят в Брянской области. Там 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные услуги уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобной ситуации.

Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, Саратовской области, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Архангельской области.

#новости #деньги #семьи

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alexferman

70

Новости сверхдержавы

Ответить

Дорожный завод

alexferman
77

В державе нужно держаться, в сверхдержаве нужно сверх держаться

Ответить

Встречный рак

Дорожный
11
Ответить

Атлант поправил плечи

Дорожный
2

А получается только сверх терпеть  

Ответить

A big purple banana 🍆

Дорожный
1

В топе ветки про бедность в роиссии два флудера из казахстана. И так весь рунет.

Ответить

Встречный рак

Дорожный
–1

а ты хорош

Ответить

Нелепый рак

alexferman
10

Не, ну в 18 лет рожать ребенка так себе идея. Я только в 20 учиться закончил... + 2-3 года на "раскачку" + 9мес. Получается почти 24 года. Родят рано ребенка, а потом жалуются, что денег нет.

p.s. детей рожать надо только тогда когда у тебя хватает денег не только на себя.

Ответить

NightmareZ

Нелепый
6

 Родят рано ребенка, а потом жалуются, что денег нет.

Я хоть и хейчу детей, но твоей логики не понимаю. Почему условные два человека, окончившие ПТУ и пошедшие на "обычную" работу не должны иметь средств к существованию?

 p.s. детей рожать надо только тогда когда у тебя хватает денег не только на себя.

Да. Но у большинства людей этой страны никогда не будет нормально денег даже хотя бы только на себя. Так то лучше в ней вообще не рожать... и не жить.

Ответить

Могучая Веточка

NightmareZ
10

Так то лучше в ней вообще не рожать... и не жить.

Ответить

Нелепый рак

NightmareZ
3

Почему не понимаешь? Я вот лично не хочу жить в притык. Денег не отложить, ничего не купить(холодильник если сломается, новую плиту и т.д.), а если нужны будут деньги на лекарства или что-то ещё? Кредит брать?(конечно это выход, но не всегда).

Ответить

Могучая Веточка

NightmareZ
1

Не, я серьёзно хочу съебаться.

Только не в Польшу.

Ответить

Proton

Нелепый
6

но как же часики, которые тикают???

Ответить

Нелепый рак

Proton
6

Кто так говорит пусть тогда и содержит моего будущего ребенка.

Ответить

Вячеслав Андреев

Нелепый
0

Котёнка?

Ответить

Андрей Рядькин

Нелепый
4

Ребёнок как атрибут достатка. Вновь прорыв

Ответить

Нелепый рак

Андрей
3

Ребенок как ещё одна ипотека. А если у тебя ещё и ипотека есть...

Ответить

Андрей Рядькин

Нелепый
0

Страшная ситуация

Ответить

Андрей Рядькин

Нелепый
0

Ребёнок больше чем ипотека

Ответить

Даниил Гуров

Нелепый
1

молодая семья это не обязательно семья с ребенком. Пара без детей тоже может быть молодой семьей

Ответить

Могучая Веточка

Даниил
0

Не, в молодой семье по определению должен быть ребёнок, чекай

Ответить

Даниил Гуров

Могучая
0

прочитал программу молодая семья, там в требованиях на получении субсидий не обязательно иметь ребенка, просто размер субсидий меньше. 

Ответить

Могучая Веточка

Даниил
0

Ну чота хз

Ответить

Даниил Гуров

Могучая
0

там говорится про неполную семью. 

Ответить

Могучая Веточка

Даниил
0

Под неполной семьёй подразумевается отсутствие одного из родителей, по-моему

Ответить

Даниил Гуров

Могучая
0

ну и наличие ребенка. А то какая это семья из одного человека?

Ответить

Участковый Денис

Нелепый
0

p.s. детей рожать надо только тогда когда у тебя хватает денег не только на себя.

Нихуя себе ты капитан

Ответить

Нелепый рак

Участковый
2

Просто не все люди это понимают...

Ответить

Денис Угаров

Нелепый
0

Времени на раскачку нет! 

Ответить

Нелепый рак

Денис
0

Чтоб лодку расковать время есть, а чтоб себя нет? Да как так то!

Ответить

Встречный рак

26

А НУ НЕ ПИЗДИТЕ БЛЯТЬ, В РОССИИ ВСЁ ХОРОШО

Ответить

Нелепый рак

Встречный
9

*платит за аренду квартиры 20к и остаётся должен банку ещё 4*

Ответить

Слава Инженеров

Встречный
3

Ужасает, что остальные 27% получается получают меньше 16 т.р.

Ответить

Патриот России

Встречный
–10

Так ВВП так сказал, из-за системы расчета всемирного банка. К ним претензии тогда.

Ответить

Андрей Бугаев

Патриот
3

Всемирный банк считает, что МРОТ должен покрывать минимальные потребности людей в государстве. Или ВВП, наоборот, иронизирует над благосостоянием людей? Если захочет, может все население России сделать средним классом.

Ответить

Патриот России

Андрей
–5

А он у нас покрывает.

Ответить

Ваша Закладко

Встречный
0

да, встали с колен и присели на корточки

Ответить

Патриот России

14

Вот зачем эта РУСОФОБИЯ?
Машин полно, весь двор ими забит, айфоны новые у каждого второго уже.

Ответить

GoodSanta

Патриот
13

@Вахтёр Это опять вылезло

Ответить

Патриот России

GoodSanta
7

Ой, сказал что в России все хорошо, и сразу позвал модератора.
Бедненький.

Ответить

Дорожный завод

Патриот
3

Почему Сергей заезда такой расист???? Нужно провести расследование. 
@Унылый Лось уведомление, 

Ответить

Патриот России

Дорожный
4

Хорошего человека Звездой не назовут.

Ответить

Дорожный завод

Патриот
2

Где ЦП??

Ответить

Заработный торшер

GoodSanta
1

Вообще он ничего не нарушает. Правда у меня подозрение, что это чей-то твинк.

Ответить

GoodSanta

Заработный
2

А прошлого патриота забанили или куда он уполз?

Ответить

Жирный фонарь

GoodSanta
0

спился

Ответить

GoodSanta

Жирный
3

Настоящий патриот

Ответить

Zero-one-one

Заработный
0

Чей? 

Ответить

Дорожный завод

Zero-one-one
0

hh

Ответить

Zero-one-one

Дорожный
2

А может твой? 

Ответить

Дорожный завод

Zero-on…
2

@Унылый Лось мой твинк

Ответить

Грузовой каякер

Дорожный
2

Конечно

Ответить

Zero-one-one

Дорожный
1

Покаж вагинай

Ответить

Атлант поправил плечи

Заработный
0

Та ты что, серьезно? 

Такое чувство будто Меглин вчера все таки помылся и надел белую рубашку. 

Ответить

Паша Красников

Патриот
5

Открою секрет

Ответить

Патриот России

Паша
–8

И что?
Открой карту Лондона и покажи сколько там банков и таких займов. Тоже плохо живут?

Ответить

Паша Красников

Патриот
2

Эм... ну...

Ответить

Патриот России

Паша
1

Ты больной?

Введи : loan agency london

Там 10 страниц организаций.

Ищет в англоязычной стране названия на русском....

Ответить

Паша Красников

Патриот
2

Ты отличаешь кредиты от микрокредитов?

Ответить

Патриот России

Паша
0

Там также полно микрокредитов.
Вот тебе сайт. 500% годовых.
Выдают микрозаймы от 500 до 2.500
https://www.cashfloat.co.uk/

Ответить

Паша Красников

Патриот
1

Я хотел расписать про тему спроса и предложений, но мне стало лень. Почитай труды Карла Маркса.

Ответить

Ваша Закладко

Паша
0

после реального внедрения австрийской школы актуальность маркса уменьшается по экспоненте 

Ответить

Патриот России

Ваша
0

Ты не пиши ему такое. Он тебе сейчас про отличия ветчины от сосисок говорить начнет.

Ответить

Ваша Закладко

Патриот
0

не стоит недооценивать собеседников

Ответить

Паша Красников

Патриот
0

Ветчину от сосисок отличаешь?

Ответить

Elijah Garrison

Патриот
1

Росстат по вашему русофобией занимается ?

Ответить

Участковый Денис

Патриот
1

Жирно чувак. Жирно

Ответить

Патриот России

Участковый
–1

Капиталюга, пшел вон.

Ответить

Участковый Денис

Патриот
0

Троллюга

Ответить

Ответный пистолет

Патриот
0

Это в Москве

Ответить

Патриот России

Ответный
–3

Я в Барнауле живу.

Ответить

Саша Пелипенко

Патриот
7
Ответить

Всякий татарин

Патриот
2

Там и оставайся

Ответить

Патриот России

Всякий
–5

И останусь. И рад там жить. Мне нормально.

Ответить

Регулярный

Патриот
3

Держи в курсе 

Ответить

Андрей Рядькин

21

Экономике пиздец. Нужны реформы, но будут автозаки и борьба с инакомыслием

Ответить

Знакомый файл

Андрей
2

Нужны новые поправки в Конституцию. Старая Конституция не даёт в полной мере искоренить бедность!

Ответить

плюшевый батон

11

Сначала ахуеваешь от такого, а потом вспоминаешь, что в целом так все детство в мухосранске так прошло – ощущал себя среднем классом, пока батя выменивал одни б/у тачки на другие и занимал на крупные покупки.

При этом во дворе и классе 70% живут хуже тебя и завидуют, а у 20% батя бизнесмен и им норм. И тооонкая прослойка максимум в 10% инженеров всяких и бухгалтеров, которые живут чуть лучше.

Ответить

White

плюшевый
3

Хах, у моего и машины никогда не было, и щас нет. Всегда завидую многим, кого возили в школу. Я ездил в автобусе вместе с работягами заводскими. 

Ответить

плюшевый батон

White
1

Ну у меня батя строитель, ему нужно было где-то инструмент возить и ночевать, когда когда ссорился с мамой из-за того, что он мало зарабатывает.

Но сразу за этим была пропасть, за которой одноклассников привозили на свежих премиальных тачках.

Ответить

Ленинский блик

плюшевый
0

Чекни российские привилегии!

Ответить

плюшевый батон

Ленинский
0

Бинго не собрал ни по одной строке

Ответить

Глеб Горохов

6

А могли бы просто пойти в бизнес, как учителя

Ответить

Славой Жижек

Глеб
2

А то и войти в айти

Ответить

IO

6

Зато айфон в кредит

Ответить

Паша Красников

IO
0

Чё ты начинаешь? Не брал я кредитов!

Ответить

Атлант поправил плечи

Паша
0

Копил 5 лет? 

Ответить

Паша Красников

Атлант
0

Бабушка подарила.

Ответить

Ваша Закладко

Паша
0

шестой? или эсйе?

Ответить

Паша Красников

Ваша
0

Сначала 5с, а потом SE

Ответить

Eugen T

5
Ответить

Нелепый рак

4

Дал бог зайку даст и ... по ебалу.

Ответить

Proton

Нелепый
0

хорошо )

Ответить

# realfiddy

Нелепый
0

Плохо.

Ответить

Нелепый рак

#
0

Нормально.

Ответить

Ответный пистолет

2

А что еще для счастья нужно? Семья, еда и одежда уже есть.

Ответить

A big purple banana 🍆

Ответный
3

Создавшим семьи в 18-25 действительно ничего больше не нужно. В мозг больше ничего не умещается прост.

Ответить

Участковый Денис

A
2

 Создавшим семьи в 18-25 действительно ничего больше не нужно. В мозг больше ничего не умещается прост.

Так блэт.

Ответить

A big purple banana 🍆

Участковый
0

Ну ты исключение :3

Ответить

Участковый Денис

A
0

Да охуеть какой случай ни возьми либо исключение либо просто повезло.
У меня куча друзей кто до 25 женился и детей родил кстати говоря. И все збсь сейчас себя чуствуют.

Ответить

A big purple

Участко…
0

Москва?

Ответить

Участковый Денис

A
0

Тольятти

Ответить

A big purple

Участко…
0

Ну прост вы друг друга отсеиваете в свой круг общения. Я со своими одноклассниками не общаюсь и уверен что минимум половина из них в эти 64% процента попадают. А те, с кем общаюсь, норм живут, но их точно меньше

Ответить

Участковый Денис

A
2

 Ну прост вы друг друга отсеиваете.

Ну само собой ты общаешься с близкими по духу людьми.
У меня все друзья либо предприниматели либо начальники разного уровня. Но со всеми из них из юности общение длится когда еще все учились в школе институте
Прост это  отсев он постепенно происходит. Вот тебе уже неинтересно общаться с чуваками которые в 25 лет занимаются той же хуйней что и в 16. 
И когда тебе 33 ты видишь как они продолжают заниматься тем же. 

Ответить

Жирный фонарь

A
0

Обои новые, стол и стулья в кухню, телик большой для приставки, машину. Пока так

Ответить

GoodSanta

3

Возможно, что бы встать с колен - надо перестать на них ползать. 

Ответить

Направленный парфюмер

2
Ответить

Положенный Абдужаббор

Направленный
2

Это не ее оригинальная цитата. Она появлялась раньше у французкого философа Руссо пруф: https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!.
А вообще, Марию Антуанетту конечно жалко, в этом монаршем эскапизме больше виноваты ее советники, нежели 20 летняя девченка, страдающая от депрессии из-за недуга мужа и невозможности родить наследника

Ответить

Фаллическая угроза

Положенный
0

Бедняжка

Ответить

A big purple banana 🍆

2

супругам от 18 до 25 лет

ну ебать, эти никогда думать не будут

Ответить

Участковый Денис

A
2

Так блэт 2.0

Ответить

Знакомый фонарь

A
1

я в эти годы еще палкой хуярил крапиву 

Ответить

rossoshmap

Знакомый
0

А нужно было кидать

Ответить

Твоего деда дед

2

А вы попробуйте реже покупать чёрную икру и не одеваться в Prado, может тогда и на Bentley денег останется
(с) любой РФ чиновник

Ответить

Всякий татарин

1

Встали с колен. Показали пендостану кузькину мать. Вошли в пятёрку мировых экономик

Ответить

Blahblah Pooh

Всякий
2

Я бы даже сказал, что вошли в пятерочку мировых экономик

Ответить

Патриот России

Всякий
–2

Вошли в пятёрку мировых экономик

Да вошли! Назло врагам! Никто не верил в нас, а это произошло.

Ответить

Твоего деда дед

Патриот
1

Признавайся, ты чей твинк?

Ответить

Патриот России

Твоего
–3

Я даже слова такого не знаю - твинк. Пиши на русском!

Ответить

Андрей Кнорозов

Патриот
10

На русском это «пидор», кажется

Ответить

Proton

Патриот
0

В какой части списка мировых экономик находится та 5-ка, в которую вошла РФ?

Ответить

Патриот России

Proton
–2

Вот тебе новость! Россия! 5 экономика Мира!
https://finance.rambler.ru/economics/44759859-spasibo-koronavirusu-rossiya-voshla-v-top-5-ekonomik-mira/?article_index=1

Ответить

Proton

Патриот
0

О, круто! Не знал что живу в такой богатой стране, буду знать )

Ответить

Blahblah Pooh

Патриот
0

Да ты хоть знаешь, как паритет покупательной способности рассчитывается и что значит, чел?) Ты еще РФ по площади сравни и гордись. Посмотри, какое мы место по индексу Джини, что ли.  

Ответить

Proton

Blahblah
0

Так я новостей просто не читаю и не знаю. Спасибо тебе

Ответить

Blahblah Pooh

Proton
0

Пожалуйста. Но вообще я не тебе писал)

Ответить

Владимир Земсков

1

Тут мне вчера ответили про возможности реализовать себя в этой стране.
Цитата:

Ответить

Blahblah Pooh

Владимир
2

Хаха, у чела фамилия Замятин. Они все любят антиутопии, все норм)

Ответить

Андрей Рядькин

0

@Сергей Звезда может самое время позвать снова Гуриева и задать пару вопросов о перспективах?. Судя по дефициты бюджета и обвале поступлений валюты - следующие годы пиздец
Можно ещё Зубаревич, она спец по регионам.

Ответить

Патриот России

Андрей
–1

Гуриев - типичный либерал. Только интервью дает и все.
Следующие годы поднаберем, и станем возможно 4 экономикой мира.

Ответить

Старший фитиль

Патриот
2

Почему только четвертой?

Ответить

Патриот России

Старший
–1

Постепенно и до первой дойдем!

Ответить

Фаллическая угроза

Патриот
0

Нет времени на раскачивания. К концу пятилетки весь мир должен стоять раком!

Ответить

Шило

Патриот
0
Ответить

Патриот России

Шило
0

Так она и вошла уже.
https://finance.rambler.ru/economics/44759859-spasibo-koronavirusu-rossiya-voshla-v-top-5-ekonomik-mira/

Ответить

Шило

Патриот
0

Бок о бок с Туркменией

Ответить

Патриот России

Шило
0

И откуда это? Дождь или Эхо Москвы?

Ответить

Шило

Патриот
0

ИА Чеченинфо

Ответить

Патриот России

Шило
0

Ахахаха.
Известные эксперты в экономике.

Ответить

Медленный корабль

1

А могли бы учить питон и зарабатывать 100k

Ответить

Александр Ярви

Медленный
1

В наносекунду

Ответить

Александр Добриневский

1

от 18 до 25 лет

 Как бы понятно, что на раннем этапе карьеры – если люди вообще собираются что-то строить – бабла будет мало, да большинство через это прошли, хули, я/мы один из таких примеров, когда родаки со всем практически помогали, а доходов хватало на оплату хавки, шмоток, пару раз в кино-театр, коммуналка, аренда. Ну и плюс учесть нужно что львиную часть бюджета как раз отжирает съемная хата, либо там ипотеки какие, но тут опять же не имея ничего за душой влезать в ипотеки и кредиты в таком возрасте рисковано пиздец. Про детей молчу вообще, тут только посочувствовать молодым семьям в таком положении. 

Ответить

Участковый Денис

Александр
0

между 18 и 25 пропасть и охуеть какая большая разница может быть.

Ответить

Знакомый фонарь

Участковый
1

Понятно, что и в 20 можно жить и снимать хату, а кто-то и в 30 с мамкой живет. Ну в среднем, если брать по больнице, то это весьма молодой возраст для семьи. В европе семьи строят в возрасте 30+ и так же рожают, наверное там все дураки

Ответить

Атлант поправил плечи

Знакомый
0

У них еще и старость другая 

Ответить

Участковый Денис

Знакомый
0

 В европе семьи строят в возрасте 30+ и так же рожают, наверное там все дураки

С высоты опыта воспитания двоих детей: Ебал я в рот впервые нырять в это все в 30+

Ответить

Участковый Денис

Знакомый
0

Брат с женой гоняли в Италию. Снимали у чувака хату через айрбнб.
Тот думал что  они брат и сестра (одинаковая фамилия) и охуел что они муж с женой и вдвойне охуел когда узнал что они у них еще и ребенок есть которого они оставили с бабушкой на время отпуска.
Им по 25 вроде было тогда)))

Ответить

André

1

Просто женатики и дети не нужны. 

Ответить

Участковый Денис

André
0

Предпочитаешь свободных мужчин?

Ответить

André

Участковый
0

Так точно

Ответить

Паша Красников

1

Я здесь живу.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Хватает на одежду - поздравляю, вы в среднем классе.

Ответить

Роман Трусов

1

Ульяновской (72,8%)

Ответить

Mikki Rurk

1

Есть подозрение, что в России лучше прикидываться бедным, чтобы гос-во не доебывалось до твоих кровных

Ответить

# realfiddy

Mikki
0

Зачем так жить

Ответить

Сегодняшний каякер

1

Но на ийфон денех хватит😏

Ответить

Максим Ковалев

1

родился поел оделся умер

Ответить