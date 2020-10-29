Росстат: 64% молодых российских семей рассказали, что денег им хватает только на еду и одежду Материал редакции
Купить мебель и бытовую технику они уже не могут.
Почти двум третям российских молодых семей (64%) хватает денег только на еду и одежду. Они не могут себе позволить товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Росстата.
По сравнению с прошлым годом финансовое положение молодых семей (где супругам от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Год назад 50,3% таких семей говорили, что им хватает средств на что-то ещё кроме еды и одежды. Сейчас же они находятся в наиболее сложном финансовом положении.
Далее следуют пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%. Отмечается, что у многодетных семей положение улучшилось. О трудностях с покупками товаров длительного пользования рассказали 50,5%, год назад их было почти на 10% больше.
Общая доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год увеличилась с 49,4%, до 49,9%. Больше всего их на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. Хуже всего дела обстоят в Брянской области. Там 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные услуги уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобной ситуации.
Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, Саратовской области, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Архангельской области.
Новости сверхдержавы
Дорожный завод
В державе нужно держаться, в сверхдержаве нужно сверх держаться
В топе ветки про бедность в роиссии два флудера из казахстана. И так весь рунет.
Нелепый рак
Не, ну в 18 лет рожать ребенка так себе идея. Я только в 20 учиться закончил... + 2-3 года на "раскачку" + 9мес. Получается почти 24 года. Родят рано ребенка, а потом жалуются, что денег нет.
p.s. детей рожать надо только тогда когда у тебя хватает денег не только на себя.
Родят рано ребенка, а потом жалуются, что денег нет.
Я хоть и хейчу детей, но твоей логики не понимаю. Почему условные два человека, окончившие ПТУ и пошедшие на "обычную" работу не должны иметь средств к существованию?
p.s. детей рожать надо только тогда когда у тебя хватает денег не только на себя.
Да. Но у большинства людей этой страны никогда не будет нормально денег даже хотя бы только на себя. Так то лучше в ней вообще не рожать... и не жить.
Нелепый рак
Почему не понимаешь? Я вот лично не хочу жить в притык. Денег не отложить, ничего не купить(холодильник если сломается, новую плиту и т.д.), а если нужны будут деньги на лекарства или что-то ещё? Кредит брать?(конечно это выход, но не всегда).
Нелепый рак
Кто так говорит пусть тогда и содержит моего будущего ребенка.
Ребёнок как атрибут достатка. Вновь прорыв
Нелепый рак
Ребенок как ещё одна ипотека. А если у тебя ещё и ипотека есть...
молодая семья это не обязательно семья с ребенком. Пара без детей тоже может быть молодой семьей
Не, в молодой семье по определению должен быть ребёнок, чекай
прочитал программу молодая семья, там в требованиях на получении субсидий не обязательно иметь ребенка, просто размер субсидий меньше.
Ну чота хз
там говорится про неполную семью.
Под неполной семьёй подразумевается отсутствие одного из родителей, по-моему
Участковый Денис
p.s. детей рожать надо только тогда когда у тебя хватает денег не только на себя.
Нихуя себе ты капитан
Времени на раскачку нет!
Так ВВП так сказал, из-за системы расчета всемирного банка. К ним претензии тогда.
Всемирный банк считает, что МРОТ должен покрывать минимальные потребности людей в государстве. Или ВВП, наоборот, иронизирует над благосостоянием людей? Если захочет, может все население России сделать средним классом.
Вот зачем эта РУСОФОБИЯ?
Машин полно, весь двор ими забит, айфоны новые у каждого второго уже.
Ой, сказал что в России все хорошо, и сразу позвал модератора.
Бедненький.
Почему Сергей заезда такой расист???? Нужно провести расследование.
@Унылый Лось уведомление,
Хорошего человека Звездой не назовут.
Заработный торшер
Вообще он ничего не нарушает. Правда у меня подозрение, что это чей-то твинк.
А прошлого патриота забанили или куда он уполз?
Чей?
Дорожный завод
hh
А может твой?
Дорожный завод
@Унылый Лось мой твинк
Та ты что, серьезно?
Такое чувство будто Меглин вчера все таки помылся и надел белую рубашку.
Открою секрет
И что?
Открой карту Лондона и покажи сколько там банков и таких займов. Тоже плохо живут?
Эм... ну...
Ты больной?
Введи : loan agency london
Там 10 страниц организаций.
Ищет в англоязычной стране названия на русском....
Ты отличаешь кредиты от микрокредитов?
Там также полно микрокредитов.
Вот тебе сайт. 500% годовых.
Выдают микрозаймы от 500 до 2.500
https://www.cashfloat.co.uk/
Я хотел расписать про тему спроса и предложений, но мне стало лень. Почитай труды Карла Маркса.
после реального внедрения австрийской школы актуальность маркса уменьшается по экспоненте
Ты не пиши ему такое. Он тебе сейчас про отличия ветчины от сосисок говорить начнет.
Жирно чувак. Жирно
Капиталюга, пшел вон.
Ответный пистолет
Это в Москве
Я в Барнауле живу.
Всякий татарин
Там и оставайся
И останусь. И рад там жить. Мне нормально.
Экономике пиздец. Нужны реформы, но будут автозаки и борьба с инакомыслием
Знакомый файл
Нужны новые поправки в Конституцию. Старая Конституция не даёт в полной мере искоренить бедность!
Сначала ахуеваешь от такого, а потом вспоминаешь, что в целом так все детство в мухосранске так прошло – ощущал себя среднем классом, пока батя выменивал одни б/у тачки на другие и занимал на крупные покупки.
При этом во дворе и классе 70% живут хуже тебя и завидуют, а у 20% батя бизнесмен и им норм. И тооонкая прослойка максимум в 10% инженеров всяких и бухгалтеров, которые живут чуть лучше.
Ну у меня батя строитель, ему нужно было где-то инструмент возить и ночевать, когда когда ссорился с мамой из-за того, что он мало зарабатывает.
Но сразу за этим была пропасть, за которой одноклассников привозили на свежих премиальных тачках.
Ленинский блик
Чекни российские привилегии!
А могли бы просто пойти в бизнес, как учителя
Зато айфон в кредит
Чё ты начинаешь? Не брал я кредитов!
Копил 5 лет?
Бабушка подарила.
шестой? или эсйе?
Плохо.
Создавшим семьи в 18-25 действительно ничего больше не нужно. В мозг больше ничего не умещается прост.
Создавшим семьи в 18-25 действительно ничего больше не нужно. В мозг больше ничего не умещается прост.
Так блэт.
Ну ты исключение :3
Да охуеть какой случай ни возьми либо исключение либо просто повезло.
У меня куча друзей кто до 25 женился и детей родил кстати говоря. И все збсь сейчас себя чуствуют.
Москва?
Тольятти
Ну прост вы друг друга отсеиваете в свой круг общения. Я со своими одноклассниками не общаюсь и уверен что минимум половина из них в эти 64% процента попадают. А те, с кем общаюсь, норм живут, но их точно меньше
Ну прост вы друг друга отсеиваете.
Ну само собой ты общаешься с близкими по духу людьми.
У меня все друзья либо предприниматели либо начальники разного уровня. Но со всеми из них из юности общение длится когда еще все учились в школе институте
Прост это отсев он постепенно происходит. Вот тебе уже неинтересно общаться с чуваками которые в 25 лет занимаются той же хуйней что и в 16.
И когда тебе 33 ты видишь как они продолжают заниматься тем же.
Жирный фонарь
Обои новые, стол и стулья в кухню, телик большой для приставки, машину. Пока так
Положенный Абдужаббор
Это не ее оригинальная цитата. Она появлялась раньше у французкого философа Руссо пруф: https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_у_них_нет_хлеба,_пусть_едят_пирожные!.
А вообще, Марию Антуанетту конечно жалко, в этом монаршем эскапизме больше виноваты ее советники, нежели 20 летняя девченка, страдающая от депрессии из-за недуга мужа и невозможности родить наследника
супругам от 18 до 25 лет
ну ебать, эти никогда думать не будут
Знакомый фонарь
я в эти годы еще палкой хуярил крапиву
А вы попробуйте реже покупать чёрную икру и не одеваться в Prado, может тогда и на Bentley денег останется
(с) любой РФ чиновник
Вошли в пятёрку мировых экономик
Да вошли! Назло врагам! Никто не верил в нас, а это произошло.
Признавайся, ты чей твинк?
Я даже слова такого не знаю - твинк. Пиши на русском!
Вот тебе новость! Россия! 5 экономика Мира!
https://finance.rambler.ru/economics/44759859-spasibo-koronavirusu-rossiya-voshla-v-top-5-ekonomik-mira/?article_index=1
Да ты хоть знаешь, как паритет покупательной способности рассчитывается и что значит, чел?) Ты еще РФ по площади сравни и гордись. Посмотри, какое мы место по индексу Джини, что ли.
Тут мне вчера ответили про возможности реализовать себя в этой стране.
Цитата:
@Сергей Звезда может самое время позвать снова Гуриева и задать пару вопросов о перспективах?. Судя по дефициты бюджета и обвале поступлений валюты - следующие годы пиздец
Можно ещё Зубаревич, она спец по регионам.
Гуриев - типичный либерал. Только интервью дает и все.
Следующие годы поднаберем, и станем возможно 4 экономикой мира.
Старший фитиль
Почему только четвертой?
Постепенно и до первой дойдем!
Нет времени на раскачивания. К концу пятилетки весь мир должен стоять раком!
И откуда это? Дождь или Эхо Москвы?
от 18 до 25 лет
Как бы понятно, что на раннем этапе карьеры – если люди вообще собираются что-то строить – бабла будет мало, да большинство через это прошли, хули, я/мы один из таких примеров, когда родаки со всем практически помогали, а доходов хватало на оплату хавки, шмоток, пару раз в кино-театр, коммуналка, аренда. Ну и плюс учесть нужно что львиную часть бюджета как раз отжирает съемная хата, либо там ипотеки какие, но тут опять же не имея ничего за душой влезать в ипотеки и кредиты в таком возрасте рисковано пиздец. Про детей молчу вообще, тут только посочувствовать молодым семьям в таком положении.
Участковый Денис
между 18 и 25 пропасть и охуеть какая большая разница может быть.
Знакомый фонарь
Понятно, что и в 20 можно жить и снимать хату, а кто-то и в 30 с мамкой живет. Ну в среднем, если брать по больнице, то это весьма молодой возраст для семьи. В европе семьи строят в возрасте 30+ и так же рожают, наверное там все дураки
В европе семьи строят в возрасте 30+ и так же рожают, наверное там все дураки
С высоты опыта воспитания двоих детей: Ебал я в рот впервые нырять в это все в 30+
Брат с женой гоняли в Италию. Снимали у чувака хату через айрбнб.
Тот думал что они брат и сестра (одинаковая фамилия) и охуел что они муж с женой и вдвойне охуел когда узнал что они у них еще и ребенок есть которого они оставили с бабушкой на время отпуска.
Им по 25 вроде было тогда)))
Просто женатики и дети не нужны.
Участковый Денис
Предпочитаешь свободных мужчин?
Есть подозрение, что в России лучше прикидываться бедным, чтобы гос-во не доебывалось до твоих кровных