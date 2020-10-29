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Ольга Щербинина
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ФБР предупредило о растущей волне атак вирусов-вымогателей на американские больницы Материал редакции

Из-за них работа учреждений нарушается, а люди могут погибнуть.

7 комментариев
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Преступники из Восточной Европы при помощи вирусов-вымогателей атакуют десятки больниц в США. ФБР проводит расследование, в том числе и случаев в Орегоне, Калифорнии и Нью-Йорке, пишет Reuters со ссылкой на трёх специалистов по кибербезопасности, знакомых с этим вопросом.

Врач одной из больниц рассказал агентству, что после нападения учреждение работало только с бумажными копиями документов и не могло перевозить пациентов. «Мы все ещё можем наблюдать за жизненно важными показателями и делать снимки, но все результаты сообщаются только на бумаге», — сказал врач. Персонал может видеть электронные истории болезни, но не обновлять их.

Эксперты считают, что за атаками стоит группа, известная как Wizard Spider или UNC 1878. Они отметили, что подобные действия могут нарушить работу больниц и привести к гибели людей. По данным ФБР, «злоумышленники в киберпространстве» используют против сферы здравоохранения США вирусы-вымогатели, которые могут привести к «краже данных и нарушению работы служб здравоохранения».

Из-за атак представители ФБР и АНБ созвали телеконференцию с участием администраторов больниц и специалистов по кибербезопасности. По словам одного из участников, правительственные чиновники попросили больницы убедиться, что их системы резервного копирования в порядке, напомнили отключать системы от интернета, когда это возможно, и не пользоваться личными почтовыми ящиками на работе.

«Похоже, это была скоординированная атака, направленная на то, чтобы вывести из строя больницы по всей стране. Хотя еженедельные атаки вирусов-вымогателей были обычным явлением, это первый раз, когда в один день нападению подверглись сразу шесть больниц», — сказал специалист по кибербезопасности Аллан Лиска.

За последние три месяца количество атак программ-вымогателей выросло на 50%, рассказали в охранной фирме Check Point. По словам специалистов, киберпреступники чаще всего используют вирус-криптовымогатель Ryuk, который блокирует компьютеры до получения выкупа, и троян Trickbot.

#новости #кибератаки #фбр #сша

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Встречный рак

4

Преступники из Восточной Европы

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Огненный холод

3

Опять злой Путин перед выборами в США решил вернуться к программированию.

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Billy Fox

0

Как писал Маркс, нет такого преступления, на которое не пошёл бы капиталист ради 300% прибыли.
Так вот. Во-первых, Маркс запизделся. Киберпреступность давно стала гораздо более выгодной, чем торговля наркотиками. Хакеры уже давно получают большую прибыль, чем мексиканские наркокартели, потому что вложения в их работу - околонулевые: мексам нужны люди, оружие и контакты по всему миру, чтобы поставлять вещества в любую точку земного шара, в то время как хакеру нужен просто компьютер и немного почитать форумы по кибербезопасности. Войдя в киберкрайм, человек может с бюджетом на относительно свежее железо заработать миллионы долларов, и что-то я не вижу миллионы буржуев, бросающих свой основной бизнес ради деятельности, которая создаёт куда большие проценты, чем те, о которых писал Маркс;
Во-вторых, у киберкрайма есть одно отличие от традиционной преступности. Киберкрайм - очень гуманная чернуха. От того, что хакер что-то взломал и украл/зашифровал, прямой ущерб жизням людей будет в тысячи раз меньше, чем от деятельности бандитов, которые убивают ради наживы. Можно сказать, что киберкрайм - это преступление будущего (настоящего?). Даже сами хакеры обладают какими-никакими, но моральными принципами - убытки от шифрования данных компании покроет страховка, а вот от атаки, скажем, на госпиталь, ущерб будет причинён непосредственно человеческим жизням, и на такой риск пойдут только самые отбитые. На многих андерграундных форумах существует правило - не работать по больницам и организациям гражданского здравоохранения. Хакеры бесплатно готовы отдавать ключи для дешифрования данных, если выяснится, что они непредумышленно атаковали больницу: https://habr.com/ru/news/t/519716
Умышленно атаки против жизни и здоровья людей ведут только самые отбитые. Зачем зарабатывать на чужой смерти, когда ты можешь просто вежливо попросить частную компанию заплатить в обмен на расшифровку данных, когда вы оба знаете, что это будет компенсировано страховкой?
tl;dr - только самые конченые ломают больницы, Маркс был не прав

Больница в Германии обвинила…
Одна из больниц в Германии не смогла оказать помощь пациентке из-за того, что компьютеры…
habr.com
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Алексей Кубарев

Billy
1

"Из-за этого одной из пациенток пришлось обратиться в другую больницу, находящуюся в 32 км." - будни зареформированной мед системы рф

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Владимир Филатов

1

Русский коронавирус? 

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Алексей Кубарев

0

Национальности участников хакерской группы называют только когда они русские?

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Усталый хот-дог

0

Обновите Касперского, ламеры!

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