Из-за них работа учреждений нарушается, а люди могут погибнуть.

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Преступники из Восточной Европы при помощи вирусов-вымогателей атакуют десятки больниц в США. ФБР проводит расследование, в том числе и случаев в Орегоне, Калифорнии и Нью-Йорке, пишет Reuters со ссылкой на трёх специалистов по кибербезопасности, знакомых с этим вопросом.

Врач одной из больниц рассказал агентству, что после нападения учреждение работало только с бумажными копиями документов и не могло перевозить пациентов. «Мы все ещё можем наблюдать за жизненно важными показателями и делать снимки, но все результаты сообщаются только на бумаге», — сказал врач. Персонал может видеть электронные истории болезни, но не обновлять их.

Эксперты считают, что за атаками стоит группа, известная как Wizard Spider или UNC 1878. Они отметили, что подобные действия могут нарушить работу больниц и привести к гибели людей. По данным ФБР, «злоумышленники в киберпространстве» используют против сферы здравоохранения США вирусы-вымогатели, которые могут привести к «краже данных и нарушению работы служб здравоохранения».

Из-за атак представители ФБР и АНБ созвали телеконференцию с участием администраторов больниц и специалистов по кибербезопасности. По словам одного из участников, правительственные чиновники попросили больницы убедиться, что их системы резервного копирования в порядке, напомнили отключать системы от интернета, когда это возможно, и не пользоваться личными почтовыми ящиками на работе.

«Похоже, это была скоординированная атака, направленная на то, чтобы вывести из строя больницы по всей стране. Хотя еженедельные атаки вирусов-вымогателей были обычным явлением, это первый раз, когда в один день нападению подверглись сразу шесть больниц», — сказал специалист по кибербезопасности Аллан Лиска.

За последние три месяца количество атак программ-вымогателей выросло на 50%, рассказали в охранной фирме Check Point. По словам специалистов, киберпреступники чаще всего используют вирус-криптовымогатель Ryuk, который блокирует компьютеры до получения выкупа, и троян Trickbot.