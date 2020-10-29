МЧС запретит приходить на пляжи с животными, плавать на брёвнах и подбрасывать купающихся Материал редакции
Новые единые правила для владельцев и посетителей пляжей.
МЧС утвердило новые правила пользования пляжами в России, которые вступят в силу с января 2021 года. Ранее, отмечают СМИ, правила регулировали власти регионов, но теперь появится единый стандарт поведения.
Владельцы обязаны проводить водолазное обследование дна и очищать его от стекла, камней, коряг и других предметов, которые создают угрозу жизни посетителей. Также они должны разместить на пляжах схемы с указанием опасных мест и глубин в зоне купания, а о мерах безопасности уведомлять с помощью специальных флажков.
Посетителям запретили приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, плавать на брёвнах, лежаках, досках и других не предназначенных для этого предметах, играть в спортивные игры в не отведённых для этого местах, а также подбрасывать или хватать купающихся. Кроме того, запрещено заплывать за буйки, срывать их или топить, мусорить и подавать ложные сигналы тревоги.
С каких пор брёвна не предназначены для плавания?
https://www.youtube.com/watch?v=OE8lZIYonLs
а где в январе можно поплавать на бревне?
Великий звук
путин для тебя крым отжал для этого
и мост к подъезду построил
Нелепый рак
*шутка про девушку*
Поплавать, а не попрыгать.
Нелепый рак
А кто запрещает кинуть в море и залезть на нее? В правилах ничего про это не было сказано.
про собак непонятно, зачем. тут скорее лучше было бы установить право владельцев пляжей запрещать брать с собой собак — например, если пляж не очень большой. Но по дефолту запрещать хз зачем
С собаками как раз понятно. Могут нагадить, а там дети
а что нельзя убирать за своими собаками?
Ну и как-бы собачьего говна я на пляжах не видел уже давно, а вот человечьего - порядочно.
На самом деле заебали вводить ограничения для владельцев собак. И так особо нигде не погуляешь - теперь еще и на пляж с собакой не сходишь. Суки.
Грузовой каякер
Для этого надо обязать за ними убирать, но запрещать - идиотизм.
Кроме того, как вообще дела с бродячими собаками? Он везде ходят срут
Кроме того, как вообще дела с бродячими собаками?
Им тоже запрещено. Поймают и выпишут ей штраф.
Кстати, ещё не решён вопрос с бродячими кошками, лосями, прочими дынями и багажниками.
Отстреливать?
Слабовато. Надо еще запретить плавать иначе как строем по кругу. Всем одевать одинаковые купальные костюмы. И докладывать о произведенном купании начальнику пляжа.
Нелепый рак
*рыбы всплыли на поверхность брюхом вверх*
Владельцы двух пляжей в России напряглись
С каких пор бревна нельзя подбрасывать.
Позавчера хамон с пармезаном, вчера рестораны ночью, а сегодня плавать на бревне