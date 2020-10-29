Новые единые правила для владельцев и посетителей пляжей.

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МЧС утвердило новые правила пользования пляжами в России, которые вступят в силу с января 2021 года. Ранее, отмечают СМИ, правила регулировали власти регионов, но теперь появится единый стандарт поведения.

Владельцы обязаны проводить водолазное обследование дна и очищать его от стекла, камней, коряг и других предметов, которые создают угрозу жизни посетителей. Также они должны разместить на пляжах схемы с указанием опасных мест и глубин в зоне купания, а о мерах безопасности уведомлять с помощью специальных флажков.