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Алексей Боржонов
1790

МЧС запретит приходить на пляжи с животными, плавать на брёвнах и подбрасывать купающихся Материал редакции

Новые единые правила для владельцев и посетителей пляжей.

46 комментариев
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МЧС утвердило новые правила пользования пляжами в России, которые вступят в силу с января 2021 года. Ранее, отмечают СМИ, правила регулировали власти регионов, но теперь появится единый стандарт поведения.

Владельцы обязаны проводить водолазное обследование дна и очищать его от стекла, камней, коряг и других предметов, которые создают угрозу жизни посетителей. Также они должны разместить на пляжах схемы с указанием опасных мест и глубин в зоне купания, а о мерах безопасности уведомлять с помощью специальных флажков.

Посетителям запретили приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, плавать на брёвнах, лежаках, досках и других не предназначенных для этого предметах, играть в спортивные игры в не отведённых для этого местах, а также подбрасывать или хватать купающихся. Кроме того, запрещено заплывать за буйки, срывать их или топить, мусорить и подавать ложные сигналы тревоги.

#новости #закон

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46 комментариев
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Всякий татарин

37

подбрасывать купающихся

Это правильно. Знаете сколько летом подбрасывают купающихся? У каждого подъезда лежат подброшенные. Нахера вообще рожать? Чтобы потом подбросить кому-нибудь?

И лежат потом подброшенные купающиеся мокрые, жалкие, в глазах такая тоска и боль

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Встречный рак

Всякий
6
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Miron Koval

Всякий
1

написано же - с 1 января.. Зимой их просто завались

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Встречный рак

9
Ответить

Встречный рак

Встречный
1

хороший мем, лайк тебе

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Паша Красников

3

С каких пор брёвна не предназначены для плавания?
https://www.youtube.com/watch?v=OE8lZIYonLs

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Великий звук

Паша
17

Его плот свит из песен и слов, а не из бревен

Ответить

Стройный инструмент

7
Ответить

Igor Elfimov

0

а где в январе можно поплавать на бревне?

Ответить

Великий звук

Igor
9

путин для тебя крым отжал для этого

Ответить

Igor Elfimov

Великий
3

и мост к подъезду построил

Ответить

Встречный рак

Igor
0

заботливый всё-таки президент

Ответить

Нелепый рак

Igor
1

*шутка про девушку*

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Паша Красников

Нелепый
0

Я к своей бывшей хорошо отношусь.

Ответить

Илья Щибрик

Нелепый
0

Поплавать, а не попрыгать. 

Ответить

Нелепый рак

Илья
0

А кто запрещает кинуть в море и залезть на нее? В правилах ничего про это не было сказано.

Ответить

Встречный рак

3

запрещено

мусорить

тьфу бля, а я думал можно

Ответить

rossoshmap

Встречный
0

Стетхем.jpg

Ответить

Ваша Закладко

Встречный
0

каспийский груз и камчатский осминог

Ответить

Азбука послевкусия

1

про собак непонятно, зачем. тут скорее лучше было бы установить право владельцев пляжей запрещать брать с собой собак — например, если пляж не очень большой. Но по дефолту запрещать хз зачем

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Алексей Токмолаев

Азбука
0

С собаками как раз понятно. Могут нагадить, а там дети

Ответить

Sloy Pyli

Алексей
4

А там дети, которые уже нагадили и говорят что это всё пёсик.

Ответить

Дмитрий Сафронов

Алексей
1

а что нельзя убирать за своими собаками? 
Ну и как-бы собачьего говна я на пляжах не видел уже давно, а вот человечьего - порядочно. 
На самом деле заебали вводить ограничения для владельцев собак. И так особо нигде не погуляешь - теперь еще и на пляж с собакой не сходишь. Суки. 

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Грузовой каякер

Алексей
0

Для этого надо обязать за ними убирать, но запрещать - идиотизм.
Кроме того, как вообще дела с бродячими собаками? Он везде ходят срут

Ответить

Игорь Валерьевич

Грузовой
0

Кроме того, как вообще дела с бродячими собаками?

Им тоже запрещено. Поймают и выпишут ей штраф.

Ответить

Паша Красников

Игорь
0

Кстати, ещё не решён вопрос с бродячими кошками, лосями, прочими дынями и багажниками.

Ответить

Михаил Набоков

Грузовой
0

Отстреливать?

Ответить

Паша Красников

Михаил
0

Червяков тоже отстреливать?

Ответить

André

1

Можно придти с бревном и плавать на животных!

Ответить

Жабка

1

Слабовато. Надо еще запретить плавать иначе как строем по кругу. Всем одевать одинаковые купальные костюмы. И докладывать о произведенном купании начальнику пляжа.

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Паша Красников

Жабка
0
Ответить

Силовой файл

0

Может ещё дышать под водой запретят?!

Ответить

Нелепый рак

Силовой
0

*рыбы всплыли на поверхность брюхом вверх*

Ответить

Силовой файл

Нелепый
0

*с улыбкой на лице*

Ответить

Паша Красников

Силовой
1
Ответить

Ваша Закладко

Силовой
0

маски для сноркелинга дадут

Ответить

Нелепый рак

0

Наконец-то нормальные правила.

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Blahblah Pooh

0

Останутся только страстные и вежливые))) Поняли, да?)

Ответить

Степан Анейчик

0

Владельцы двух пляжей в России напряглись

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Ваша Закладко

Степан
0

плёс и где-то под сочами?

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Антон Лисин

0

Свободная страна с некоторыми оговорками.

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Антон Лисин

0

С каких пор бревна нельзя подбрасывать.

Ответить

Паша Красников

Антон
0
Ответить

GoodSanta

0

МЧС запретит подбрасывать купающихся

По мчснику на каждый пляж!

Ответить

Михаил Набоков

0

 МЧС запретит приходить на пляжи с животными

Кайф

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Anton Antonov

0

Позавчера хамон с пармезаном, вчера рестораны ночью, а сегодня плавать на бревне

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