Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» и потребовал встречи с гендиректором. Его задержали Материал редакции
Мужчина хотел выяснить, почему его заблокировали в сервисе, но компания утверждает, что его не блокировали.
Неизвестный облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, пригрозил самосожжением и потребовал встречи с гендиректором. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112», информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах. TJ направил запрос в «Яндекс».
К офису приехали экстренные службы, пишет RT. Через несколько минут после первого сообщения «112» написал, что мужчину задержали полицейские. Эту же информацию подтвердила «Комсомольская правда», а позже и ГУВД Москвы.
По неофициальным данным, мужчина работал таксистом и пришёл в офис из-за конфликта с компанией. Ему якобы не выплатили зарплату и отключили от сервиса, после чего он потребовал встречи с гендиректором.
Обновлено. В «Яндекс.Такси» TJ рассказали, что мужчина по имени Михаил пришёл к офису, разбил окно и проник внутрь, после чего охрана вызвала полицию. Как заявила пресс-служба, водитель «попросил поддержки в разборе блокировок», однако компания утверждает, что его не блокировали в сервисе. Он работал на линии в сентябре и октябре, а выплаты осуществлялись в положенные сроки и в полном объёме, заявили в «Яндексе» и добавили, что настаивать на аресте мужчины компания не будет.
Протесты в США: Грабят магазины
Протесты во Франции: Сжигают машины
Простесты в Беларуси: Выходят на улицы
Протесты в РФ: Угрожают самовыпиливанием
Протесты в США: Грабят и сжигают магазины
Протесты во Франции: Сжигают машины
Протесты в РФ: Сжигают себя
Пять звезд поставили в итоге?
Нелепый рак
Нет, скорее просто уволят.
уйдет в гетт
В Убер
это тот же Яндекс Такси.
Так что в Ситимобил
Потенциальный молчаливый водитель
Мужчина облил себя бензином офисе «Яндекс.Такси»
Боржонов заговорил на таксистском
в Ростове я таксиста как-то спросил сколько он зарабатывает, говорит 40к за пятидневку, средняя зп 25к в Ростове, it-шники 60к там получают, так что нормально он зарабатывает для. профессии, в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо, сел да поехал
в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо
ты охуел? всем известно, что таксист - эксперт во всех областях, откуда по твоему берутся все эти знания?
Мучительный звук
Экспертом в области пиздоболии. Один мужик рассказывал, как ему после проеба бизнеса пришлось бомбить. И его жена начала пилилить, типа ебать ты лох, не можешь даже тут заработать. Ей какой-то таксист наплел про свой нереальный манязаработок.
Мучительный звук
говорит 40к за пятидневку
Кеек
Каких он баб трахает еще, не рассказывал? Они любят
Для Мск 40 так-то маловато
Наверное и зарабатывают таксисты в Москве побольше. О, придумал схему. Работать таксистом в Москве, а жить в Ростове. Stonks.
На удаленке работать
Слушай, я б не удивился появлению профессии удалённый водитель. Это типа чувак из бедной страны через VR управляет беспилотником по цене дешевле услуг автопилота. При подписочной модели на какие-нибудь глобальные облачные навигационные сервисы - почему нет. Нелегально, естественно, так как в мире победившего автопилота ручное управление скорее всего запретят законодательно. Такой вот Кибердянск.
безусловно 40к для Мск мало, но если поспрашивать сколько получают в других профессиях, но это не так уж и далеко от 40к, опять же не берем в расчет высококвалифицированные профессии типа it, судя по тому же московскому паблику получаются около 50к-60к, а в Мск я думаю таксист должен получать больше, чем в Ростове
А он что учитель что ли, что у него альтернатив нет? Пусть грузчиком идет работать.
Великий звук
Пока не известно, из-за чего конкретно произошло всё. Предположу, что ему понаобещали золотые горы, а по факту там за тачку переплатил, за бенз тоже, заказы не дают нормальные и в итоге в минуса ушел, семью кормить нечем, колпак сорвало от ярости
Ммммм, ссылочка на рт
Когда рейтинг упал ниже 4.5
Только на видосе не офис Яндекс.Такси
*вы извините, но гендир на больничном, вот влажная салфетка
хорошо что отключили его от сервиса
прикиньте к такому нервно неустойчивому попасть в пассажиры