Мужчина хотел выяснить, почему его заблокировали в сервисе, но компания утверждает, что его не блокировали.

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Неизвестный облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, пригрозил самосожжением и потребовал встречи с гендиректором. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112», информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах. TJ направил запрос в «Яндекс».

К офису приехали экстренные службы, пишет RT. Через несколько минут после первого сообщения «112» написал, что мужчину задержали полицейские. Эту же информацию подтвердила «Комсомольская правда», а позже и ГУВД Москвы.

Возле офиса Видео Ruptly

По неофициальным данным, мужчина работал таксистом и пришёл в офис из-за конфликта с компанией. Ему якобы не выплатили зарплату и отключили от сервиса, после чего он потребовал встречи с гендиректором.