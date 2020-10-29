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Алексей Боржонов
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Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» и потребовал встречи с гендиректором. Его задержали Материал редакции

Мужчина хотел выяснить, почему его заблокировали в сервисе, но компания утверждает, что его не блокировали.

54 комментария
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Неизвестный облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, пригрозил самосожжением и потребовал встречи с гендиректором. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112», информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах. TJ направил запрос в «Яндекс».

К офису приехали экстренные службы, пишет RT. Через несколько минут после первого сообщения «112» написал, что мужчину задержали полицейские. Эту же информацию подтвердила «Комсомольская правда», а позже и ГУВД Москвы.

Возле офиса Видео Ruptly

По неофициальным данным, мужчина работал таксистом и пришёл в офис из-за конфликта с компанией. Ему якобы не выплатили зарплату и отключили от сервиса, после чего он потребовал встречи с гендиректором.

Обновлено. В «Яндекс.Такси» TJ рассказали, что мужчина по имени Михаил пришёл к офису, разбил окно и проник внутрь, после чего охрана вызвала полицию. Как заявила пресс-служба, водитель «попросил поддержки в разборе блокировок», однако компания утверждает, что его не блокировали в сервисе. Он работал на линии в сентябре и октябре, а выплаты осуществлялись в положенные сроки и в полном объёме, заявили в «Яндексе» и добавили, что настаивать на аресте мужчины компания не будет.

#новости #яндекс

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54 комментария
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A big purple banana 🍆

29

Протесты в США: Грабят магазины
Протесты во Франции: Сжигают машины
Простесты в Беларуси: Выходят на улицы
Протесты в РФ: Угрожают самовыпиливанием

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Ицтерские Данелянды

A
0

Это не так. Даже курьеры недавно потребовали свою зарплату у DC.

Ответить

Отродясь не было

A
0

Протесты в США: Грабят и сжигают магазины
Протесты во Франции: Сжигают машины
Протесты в РФ: Сжигают себя

Ответить

Евгений Клочков

23

Пять звезд поставили в итоге?

Ответить

Нелепый рак

Евгений
0

Нет, скорее просто уволят.

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Ваша Закладко

Нелепый
0

уйдет в гетт

Ответить

Паша Красников

Ваша
0

В Убер

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Михаил Зеленин

Паша
0

это тот же Яндекс Такси.

Так что в Ситимобил

Ответить

Паша Красников

Михаил
1

это тот же Яндекс Такси

Ну а я о чём

Ответить

the art of гепард

11

Потенциальный молчаливый водитель

Ответить

Нелепый рак

the
0

Ну надо же когда-то выговориваться...

Ответить

rossoshmap

8

Мужчина облил себя бензином офисе «Яндекс.Такси»

Боржонов заговорил на таксистском 

Ответить

Встречный рак

rossoshmap
2

ууу, ксенофобия
мне нравится, продолжай

Ответить

Ваша Закладко

rossoshmap
0

это норм. нативно

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IO

7
Ответить

alexferman

IO
0

И 12-летняя проститутка

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Великий звук

2

Походу заебался работать и нихуя не зарабатывать

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Александр Гонтарев

Великий
9

в Ростове я таксиста как-то спросил сколько он зарабатывает, говорит 40к за пятидневку, средняя зп 25к в Ростове, it-шники 60к там получают, так что нормально он зарабатывает для. профессии, в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо, сел да поехал

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rossoshmap

Александр
19

в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо

ты охуел? всем известно, что таксист - эксперт во всех областях, откуда по твоему берутся все эти знания?

Ответить

Мучительный звук

rossoshmap
3

Экспертом в области пиздоболии. Один мужик рассказывал, как ему после проеба бизнеса пришлось бомбить. И его жена начала пилилить, типа ебать ты лох, не можешь даже тут заработать. Ей какой-то таксист наплел про свой нереальный манязаработок.

Ответить

Мучительный звук

Александр
3

говорит 40к за пятидневку

Кеек
Каких он баб трахает еще, не рассказывал? Они любят

Ответить

Andre Macareno

Александр
0

Для Мск 40 так-то маловато

Ответить

Дмитрий Григорьев

Andre
2

Наверное и зарабатывают таксисты в Москве побольше. О, придумал схему. Работать таксистом в Москве, а жить в Ростове. Stonks.

Ответить

Кеша Шушпанов

Дмитрий
0

На удаленке работать

Ответить

Дмитрий

Кеша
1

Слушай, я б не удивился появлению профессии удалённый водитель. Это типа чувак из бедной страны через VR управляет беспилотником по цене дешевле услуг автопилота. При подписочной модели на какие-нибудь глобальные облачные навигационные сервисы - почему нет. Нелегально, естественно, так как в мире победившего автопилота ручное управление скорее всего запретят законодательно. Такой вот Кибердянск.

Ответить

Кеша Шушпанов

Дмитрий
0

Автопилот появится раньше и работать будет лучше

Ответить

Митя

Дмитрий
0

 Наверное и зарабатывают таксисты в Москве побольше.

Не факт. У них тут конкуренция выше в разы.

Ответить

Дмитрий

Митя
0

Блин, тогда схема нерабочая, засада.

Ответить

Александр Гонтарев

Andre
0

безусловно 40к для Мск мало, но если поспрашивать сколько получают в других профессиях, но это не так уж и далеко от 40к, опять же не берем в расчет высококвалифицированные профессии типа it, судя по тому же московскому паблику получаются около 50к-60к, а в Мск я думаю таксист должен получать больше, чем в Ростове

Ответить

Neketa Fo

Andre
0

В Ростове. При чем тут Москва?

Ответить

Михаил Зеленин

Великий
0

А он что учитель что ли, что у него альтернатив нет? Пусть грузчиком идет работать.

Ответить

Великий звук

Михаил
3

Пока не известно, из-за чего конкретно произошло всё. Предположу, что ему понаобещали золотые горы, а по факту там за тачку переплатил, за бенз тоже, заказы не дают нормальные и в итоге в минуса ушел, семью кормить нечем, колпак сорвало от ярости

Ответить

rossoshmap

Великий
0

А что будет когда кожаных ублюдков вообще заменят

Ответить

Zero-one-one

5

Ммммм, ссылочка на рт

Ответить

Нелепый рак

Zero-one-one
5
Ответить

Скелет Лучник

Zero-one-one
0

Походу, пора пожрать говна

Ответить

Заработный торшер

6

Хотел показать руководству, как он горит на работе?

Ответить

Какой Кошмар

5
Ответить

Evgeny Grigoriev

Какой
0

This is my last day
This is my last day 
This is my last day 

Ответить

Игорь Рачук

2

Когда рейтинг упал ниже 4.5

Ответить

Паша Красников

Игорь
4

Не, ну это уже совсем гнидой надо быть.

Ответить

Dmitry Yashin

3

Только на видосе не офис Яндекс.Такси

Ответить

Прежний паркур

Dmitry
0

Ага, это центр для водителей

Ответить

Anton Antonov

2

*вы извините, но гендир на больничном, вот влажная салфетка

Ответить

Ваша Закладко

Anton
3

спиртовая

Ответить

alexferman

2

Сразу видно, богатый чел, если бензин тратит на такое)

Ответить

Просто Тимуррр

2

Выгорание на работе?

Ответить

Открытый Вопрос

1

хорошо что отключили его от сервиса
прикиньте к такому нервно неустойчивому попасть в пассажиры

Ответить

Дмитрий Поренков

1

Теперь самый рейтинговый

Ответить

Нелепый рак

0

Кажись у таксистов нервов больше не хватает терпеть всю эту хуйню.

Ответить

Паша Красников

Нелепый
0

Да, сейчас же все сидят по домам - работы у таксистов нет.

Ответить

Дорожный завод

0

Отчаялся

Ответить

Антон Лисин

0

Это видимо кто требовал оплатить маски и туалетную бумагу.

Ответить

Maksytoff

0

Бензин оказался мочой?

Ответить
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