Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» и потребовал встречи с гендиректором. СМИ сообщили, что его задержали Материал редакции
Причины его поступка пока неизвестны.
Неизвестный облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, пригрозил самосожжением и потребовал встречи с гендиректором. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112», информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах. TJ направил запрос в «Яндекс».
К офису приехали экстренные службы, пишет RT. Через несколько минут после первого сообщения «112» написал, что мужчину задержали полицейские. Эту же информацию подтвердила «Комсомольская правда» и РИА.
По неофициальным данным, мужчина работал таксистом и пришёл в офис из-за конфликта с компанией. Ему якобы не выплатили зарплату и отключили от сервиса, после чего он пришёл на встречу с гендиректором.
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в Ростове я таксиста как-то спросил сколько он зарабатывает, говорит 40к за пятидневку, средняя зп 25к в Ростове, it-шники 60к там получают, так что нормально он зарабатывает для. профессии, в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо, сел да поехал
в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо
ты охуел? всем известно, что таксист эксперт во всех областях, откуда по твоему берутся все эти знания?