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Алексей Боржонов
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Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» и потребовал встречи с гендиректором. СМИ сообщили, что его задержали Материал редакции

Причины его поступка пока неизвестны.

23 комментария
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Неизвестный облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, пригрозил самосожжением и потребовал встречи с гендиректором. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112», информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах. TJ направил запрос в «Яндекс».

К офису приехали экстренные службы, пишет RT. Через несколько минут после первого сообщения «112» написал, что мужчину задержали полицейские. Эту же информацию подтвердила «Комсомольская правда» и РИА.

По неофициальным данным, мужчина работал таксистом и пришёл в офис из-за конфликта с компанией. Ему якобы не выплатили зарплату и отключили от сервиса, после чего он пришёл на встречу с гендиректором.

#новости #яндекс

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23 комментария
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Евгений Клочков

6

Пять звезд поставили в итоге?

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Нелепый рак

Евгений
0

Нет, скорее просто уволят.

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rossoshmap

4

Мужчина облил себя бензином офисе «Яндекс.Такси»

Боржонов заговорил на таксистском 

Ответить

Встречный рак

rossoshmap
0

ухх, ксенофобия
мне нравится, продолжай

Ответить

the art of гепард

4

Потенциальный молчаливый водитель

Ответить

Нелепый рак

the
0

Ну надо же как-то выговориться...

Ответить

Zero-one-one

2

Ммммм, ссылочка на рт

Ответить

Нелепый рак

Zero-one-one
1
Ответить

Скелет Лучник

Zero-one-one
0

Походу, пора пожрать говна

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Протесты в США: Грабят магазины
Протесты во Франции: Сжигают машины
Простесты в Беларуси: Выходят на улицы
Протесты в РФ: Угрожают самовыпиливанием

Ответить

Игорь Рачук

1

Когда рейтинг упал ниже 4.5

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Паша Красников

Игорь
1

Не, ну это уже совсем гнидой надо быть.

Ответить

Заработный торшер

1

Хотел показать руководству, как он горит на работе?

Ответить

Anton Antonov

1

*вы извините, но гендир на больничном, вот влажная салфетка

Ответить

Великий звук

0

Походу заебался работать и нихуя не зарабатывать

Ответить

Александр Гонтарев

Великий
1

в Ростове я таксиста как-то спросил сколько он зарабатывает, говорит 40к за пятидневку, средняя зп 25к в Ростове, it-шники 60к там получают, так что нормально он зарабатывает для. профессии, в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо, сел да поехал

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rossoshmap

Александр
0

в которой образование вообще не нужно и ничего учиться не надо

ты охуел? всем известно, что таксист эксперт во всех областях, откуда по твоему берутся все эти знания?

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rossoshmap

Великий
0

А что будет когда кожаных ублюдков вообще заменят

Ответить

Нелепый рак

0

Кажись у таксистов нервов больше не хватает терпеть всю эту хуйню.

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alexferman

0

Сразу видно, богатый чел, если бензин тратит на такое)

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Какой Кошмар

0
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Дорожный завод

0

Отчаялся

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Антон Лисин

0

Это видимо кто требовал оплатить маски и туалетную бумагу.

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