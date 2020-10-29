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Сергей Звезда
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Первый канал пригрозил исками критикам шоу «Голос» после успешного выступления дочери ведущего Первого канала Материал редакции

Телеканал выбрал трёх оппонентов — политика-коммуниста, музыкального критика и актёра. И обвинил их как во лжи, так и в ущербе своей репутации.

55 комментариев
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Александра Будникова кадр из шоу «Голос»

Первый канал начал готовить иски против лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актёра Станислава Садальского. Причиной стала критика в адрес шоу «Голос» из-за успешного выступления 18-летней дочери ведущего другой передачи телеканала. Об этом TJ сообщили в пресс-службе Первого канала.

Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ.

Первый канал

На Первом напомнили, что предыдущий скандал с дочерью Алсу был единственным в истории «Голоса» случаем «воздействия на результаты зрительского голосования», и отметили, что сами «вскрыли» его и расследовали.

Первый канал обвинил Садальского, Соседова и Сурайкина в распространении сведений, которые не соответствуют действительности и порочат его репутацию. Поэтому телеканал решил привлечь их к гражданско-правовой ответственности.

Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой «Голоса», которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего — перед зрителями, ради которых мы работаем.

Первый канал

В релизе телеканала не указаны конкретные формулировки критиков «Голоса», которые используются в исках. Когда именно Первый собрался подавать в суд и в какой именно, не ясно.

Скандал начался после успешного «слепого» прослушивания 18-летней Александры Будниковой, дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Жюри повернулись к ней на первых же секундах. В соцсетях же поднялась волна критики: ролик на YouTube набрал намного больше дизлайков, чем лайков, а в комментариях обвинили наставников в подсуживании. Многие убеждены, что девушку «приказало» пропустить руководство Первого канала.

Дочь ведущего Первого канала прошла на шоу…
Наставников, которые сразу повернулись к девушке, заподозрили в подсуживании. Ей пишут тысячи…
tjournal.ru
  • Садальский в инстаграме назвал Будникову «очередной дочерью Алсу» и написал: «Воистину миром правят связи, стоит ли в чём-то винить ведущих, которым [главный продюсер музыкальных программ Юрий] Аксюта велел повернуться»
  • Сурайкин на сайте партии призвал закрыть «Голос». Политик заявил, что в программу якобы невозможно пробиться простым исполнителям, а побеждают там «блатные детки». «Звёздные родители потеряли стыд и совесть», счёл он.
  • Соседов в разговоре с журналистами поддержал призыв закрыть шоу. «На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования», — заявил критик.

#тв #голос #медиа

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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55 комментариев
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alexferman

38

в ущербе своей репутации

)))0)))))0000)0))))0

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Marhal_New _Arleana

alexferman
5

))))))))))))))))))))))))))))))))000000000000000000000000000000000000000

Ответить

Могучая Веточка

14

Первый канал пригрозил исками

По-другому разговаривать высшие не умеют.

Ответить

Комментарий удален

Могучая Веточка

Патриот
1

@Вахтёр тут спам

Ответить

Комментарий удален

Могучая Веточка

Патриот
2

Тебя не спрашивали

Ответить

Комментарий удален

Шахматный

Могучая
0

https://youtu.be/162B-5pZ67E

Ответить

Могучая Веточка

Шахматн…
0

Соскучился?

Ответить

Баблгам Бич

10

О какой репутации проекта может идти речь после случая с дочкой алсу?

Ответить

Comrade EightEightSeven

Баблгам
1

Да там и так смотреть особо не на что ... Пойду лучше очередной выпуск twosetviolin гляну..

Ответить

Tim Hansen

Comrade
0

Interesting!

Ответить

Комментарий удален

Ответный пистолет

9

Первый канал мусор, странно что адекватные люди вообще смотрят этот "Голос"

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Ответный
1

Так вроде и не смотрят

Ответить

Шахматный супер_стар

Ответный
–5

Заплачь

Ответить

Заработный торшер

8

Первый рваный!

Ответить

theLastLetters

Заработный
0

Первый нах!

Ответить

Комментарий удален

Litnikov Danil

6

не соответствуют действительности

В топ фраз от которых уже тянет блевать

Ответить

Комментарий удален

Встречный рак

6
Ответить

робот-бёрдвотчер

4

"Министерство телевещания РФ разослало подведомственным критикам и соцсетям указание согласовывать любые публичные комментарии о новых выпусках шоу "Голос"."

Ответить

Дмитрий Дубовик

2

А может "первый" решил хайпануть на этой почве? Рейтинги падают наверное.

Ответить

Статистический шар

Дмитрий
0

Думаю, там такое падение, которое хайповые новости уже не спасут. Стоит ребрендинг сделать и менять вообще всё, чтоб у людей осталось минимум ассоциаций со старым, причём мозги людям промывать можно и дальше, подавляющее большинство схавает если ребрендинг сделали бы грамотно

Ответить

Бурный паркур

2

Первый канал пригрозил исками

пиписками

Ответить

Роман Трусов

1

Та ситуация, когда от клоуна-спойлера коммунистов больше пользы, чем от всей КПРФ.

Ответить

Dmitry Yashin

Роман
0

Этот чувак не имеет никакого отношения к КПРФ.

Ответить

Роман Трусов

Dmitry
0

Перечитай комментарий. Я об этом и говорю.

Ответить

Dmitry Yashin

Роман
0

Нет, не об этом.

Ответить

Maxim Semenov

1

Телеканал выбрал трёх оппонентов — политика-коммуниста, музыкального критика и актёра.

Ответить

Константин Курасов

1

Кому вообще нужен этот сраный первый?

Ответить

Мучительный звук

0

Нахуй вы об этом пишете. Очевидный пиар.

Ответить

Сергей Звезда

Мучительный
1

Потому что раз мы написали материал о скандале, нужно дать площадку и для ответа другой стороны

Ответить

Достойный торшер

0

Не понимаю, кто до сих пор смотрит "Голос", а главное — кто до сих пор ходит на прослушивания в "Голос"? Проще же продаться в БлэкСтар, а не строить карьеру на концертах на 9 Мая

Ответить

KSA

Достойный
0

Блэкстар отберет у тебя имя и свидетельство о рождении

Ответить

Достойный торшер

KSA
0

Блэкстар — говно, но Первый канал вообще не раскручивает победителей "Голоса", а суёт на концерты в честь Дня полиции или Дня чипирования. И смысл тогда рвать связки и жопу на конкурсе, который тебе ничего не даст?

Ответить

Rusty Nail

Достойный
1

Засветить ебалом в основном

Ответить

Достойный торшер

Rusty
0

Если только раскрутить инсту

Ответить

Argumenta Ambigua

Достойный
0

Мамка моя, а может и твоя

Ответить

Достойный торшер

Argumenta
0

Моя мамка давно не смотрит

Ответить

Нелепый рак

0

Кажись весь TJ тоже посадят...

Ответить

Комментарий удален

Какой Кошмар

0

ГЛАВНОЕ НЕ ПРОГНУТЬСЯ РЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить

Комментарий удален

Одинаковый бас

0

Сурайкина не жалко

Ответить

aliftin

0

Комунист и критик это понятно, на садальского то за что, он же просто стал душевным фриком на старость лет. 

Ответить

rossoshmap

0

В телевизоре врут? Не может быть! 
"Идущие к черту" посмотрите там смешные все эти ведущие, Башаров особенно

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Кто в теме, как она спела то?

Ответить

1 2

Argumenta
0

Хорошая попытка

Ответить

1 2

1
0

Мы такие обосрём и нам иск

Ответить

1 2

1
0

Эрнст, перелогиньтесь

Ответить

Argumenta Ambigua

1
0

Блять поймал 

Ответить

1 2

0

Ахуели

Ответить

Rusty Nail

0

Заходят как то в бар политик-коммунист, музыкальный критик и актер

Ответить

theLastLetters

Rusty
0

Коммунист, артист и пидар.

Ответить

Bad Mother Fucker

theLastLetters
0

три пидора

Ответить

theLastLetters

Bad
0

Предпочитаю нежно гладить ^_^

Ответить

Усталый хот-дог

0

А что это только троих? Несправедливо как-то. Гляньте, сколько там на Ютубе заминусили? С каждого по десяточке тыщ и все бюджетные проблемы канала решены.

Ответить

Seon

0

Не понимаю, ладно по телеку, но кто-то реально смотрит это на Ютубе?

Ответить

Amentessa

0

> Садальского, Соседова и Сурайкина 

Кого обвинить, видимо, выбирали в алфавитном порядке 

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Комментарий удален

Заработный торшер

Патриот
0

А понятно, чей твинк! 

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