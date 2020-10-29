Телеканал выбрал трёх оппонентов — политика-коммуниста, музыкального критика и актёра. И обвинил их как во лжи, так и в ущербе своей репутации.

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Александра Будникова кадр из шоу «Голос»

Первый канал начал готовить иски против лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актёра Станислава Садальского. Причиной стала критика в адрес шоу «Голос» из-за успешного выступления 18-летней дочери ведущего другой передачи телеканала. Об этом TJ сообщили в пресс-службе Первого канала.

Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ. Первый канал

На Первом напомнили, что предыдущий скандал с дочерью Алсу был единственным в истории «Голоса» случаем «воздействия на результаты зрительского голосования», и отметили, что сами «вскрыли» его и расследовали.

Первый канал обвинил Садальского, Соседова и Сурайкина в распространении сведений, которые не соответствуют действительности и порочат его репутацию. Поэтому телеканал решил привлечь их к гражданско-правовой ответственности.

Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой «Голоса», которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего — перед зрителями, ради которых мы работаем. Первый канал

В релизе телеканала не указаны конкретные формулировки критиков «Голоса», которые используются в исках. Когда именно Первый собрался подавать в суд и в какой именно, не ясно.

Скандал начался после успешного «слепого» прослушивания 18-летней Александры Будниковой, дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Жюри повернулись к ней на первых же секундах. В соцсетях же поднялась волна критики: ролик на YouTube набрал намного больше дизлайков, чем лайков, а в комментариях обвинили наставников в подсуживании. Многие убеждены, что девушку «приказало» пропустить руководство Первого канала.

Садальский в инстаграме назвал Будникову «очередной дочерью Алсу» и написал: «Воистину миром правят связи, стоит ли в чём-то винить ведущих, которым [главный продюсер музыкальных программ Юрий] Аксюта велел повернуться»

Сурайкин на сайте партии призвал закрыть «Голос». Политик заявил, что в программу якобы невозможно пробиться простым исполнителям, а побеждают там «блатные детки». «Звёздные родители потеряли стыд и совесть», счёл он.

Соседов в разговоре с журналистами поддержал призыв закрыть шоу. «На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования», — заявил критик.