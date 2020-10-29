Первый канал пригрозил исками критикам шоу «Голос» после успешного выступления дочери ведущего Первого канала Материал редакции
Телеканал выбрал трёх оппонентов — политика-коммуниста, музыкального критика и актёра. И обвинил их как во лжи, так и в ущербе своей репутации.
Первый канал начал готовить иски против лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актёра Станислава Садальского. Причиной стала критика в адрес шоу «Голос» из-за успешного выступления 18-летней дочери ведущего другой передачи телеканала. Об этом TJ сообщили в пресс-службе Первого канала.
На Первом напомнили, что предыдущий скандал с дочерью Алсу был единственным в истории «Голоса» случаем «воздействия на результаты зрительского голосования», и отметили, что сами «вскрыли» его и расследовали.
Первый канал обвинил Садальского, Соседова и Сурайкина в распространении сведений, которые не соответствуют действительности и порочат его репутацию. Поэтому телеканал решил привлечь их к гражданско-правовой ответственности.
В релизе телеканала не указаны конкретные формулировки критиков «Голоса», которые используются в исках. Когда именно Первый собрался подавать в суд и в какой именно, не ясно.
Скандал начался после успешного «слепого» прослушивания 18-летней Александры Будниковой, дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Жюри повернулись к ней на первых же секундах. В соцсетях же поднялась волна критики: ролик на YouTube набрал намного больше дизлайков, чем лайков, а в комментариях обвинили наставников в подсуживании. Многие убеждены, что девушку «приказало» пропустить руководство Первого канала.
- Садальский в инстаграме назвал Будникову «очередной дочерью Алсу» и написал: «Воистину миром правят связи, стоит ли в чём-то винить ведущих, которым [главный продюсер музыкальных программ Юрий] Аксюта велел повернуться»
- Сурайкин на сайте партии призвал закрыть «Голос». Политик заявил, что в программу якобы невозможно пробиться простым исполнителям, а побеждают там «блатные детки». «Звёздные родители потеряли стыд и совесть», счёл он.
- Соседов в разговоре с журналистами поддержал призыв закрыть шоу. «На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования», — заявил критик.
в ущербе своей репутации
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Первый канал пригрозил исками
По-другому разговаривать высшие не умеют.
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@Вахтёр тут спам
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Тебя не спрашивали
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Шахматный
О какой репутации проекта может идти речь после случая с дочкой алсу?
Да там и так смотреть особо не на что ... Пойду лучше очередной выпуск twosetviolin гляну..
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не соответствуют действительности
В топ фраз от которых уже тянет блевать
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"Министерство телевещания РФ разослало подведомственным критикам и соцсетям указание согласовывать любые публичные комментарии о новых выпусках шоу "Голос"."
А может "первый" решил хайпануть на этой почве? Рейтинги падают наверное.
Статистический шар
Думаю, там такое падение, которое хайповые новости уже не спасут. Стоит ребрендинг сделать и менять вообще всё, чтоб у людей осталось минимум ассоциаций со старым, причём мозги людям промывать можно и дальше, подавляющее большинство схавает если ребрендинг сделали бы грамотно
Та ситуация, когда от клоуна-спойлера коммунистов больше пользы, чем от всей КПРФ.
Этот чувак не имеет никакого отношения к КПРФ.
Перечитай комментарий. Я об этом и говорю.
Телеканал выбрал трёх оппонентов — политика-коммуниста, музыкального критика и актёра.
Достойный торшер
Блэкстар — говно, но Первый канал вообще не раскручивает победителей "Голоса", а суёт на концерты в честь Дня полиции или Дня чипирования. И смысл тогда рвать связки и жопу на конкурсе, который тебе ничего не даст?
Засветить ебалом в основном
Мамка моя, а может и твоя
ГЛАВНОЕ НЕ ПРОГНУТЬСЯ РЯЯЯЯЯЯЯЯ
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Комунист и критик это понятно, на садальского то за что, он же просто стал душевным фриком на старость лет.
В телевизоре врут? Не может быть!
"Идущие к черту" посмотрите там смешные все эти ведущие, Башаров особенно
Кто в теме, как она спела то?
Заходят как то в бар политик-коммунист, музыкальный критик и актер
Коммунист, артист и пидар.
три пидора
> Садальского, Соседова и Сурайкина
Кого обвинить, видимо, выбирали в алфавитном порядке
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