Чтобы не заразиться, в Роспотребнадзоре посоветовали их не трогать.

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Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, говорится в сообщении ведомства.

О том, какой именно это тип вируса, говорить пока рано. «Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сказала Сперанская.

Чтобы не заразиться, человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, рассказали в Роспотребнадзоре. «Кстати, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные. Например, лисы и ежи тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов», — добавили в ведомстве.

В августе Роспотребнадзор сообщил, что исследует случаи коронавируса у летучих мышей, живущих на территории страны. Это поможет оценить возможные пути распространения заболеваний и эпидемические риски.

Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться ещё около двух лет, подчеркнула Сперанская.