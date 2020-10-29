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Ольга Щербинина
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У летучих мышей в России нашли коронавирусы Материал редакции

Чтобы не заразиться, в Роспотребнадзоре посоветовали их не трогать.

65 комментариев
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Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, говорится в сообщении ведомства.

О том, какой именно это тип вируса, говорить пока рано. «Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сказала Сперанская.

Чтобы не заразиться, человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, рассказали в Роспотребнадзоре. «Кстати, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные. Например, лисы и ежи тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов», — добавили в ведомстве.

В августе Роспотребнадзор сообщил, что исследует случаи коронавируса у летучих мышей, живущих на территории страны. Это поможет оценить возможные пути распространения заболеваний и эпидемические риски.

Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться ещё около двух лет, подчеркнула Сперанская.

#новости #наука #роспотребнадзор

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65 комментариев
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Нелепый рак

17

Чтобы не заразиться, в Роспотребнадзоре посоветовали их не трогать.

Ахуенный план, надежный как швейцарские часы.

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alexferman

Нелепый
18

— Доктор, у меня болит, когда я делаю вот так!
— А вы так не делайте. Следующий.

Ответить

Иван Иванович

alexferman
3

я однажды пожаловался врачу, что температура держится месяц. посоветовала не измерять

Ответить

Нелепый рак

Иван
3

Если не видишь проблему - значит ее нет.

Ответить

Нелепый рак

alexferman
0

Ты так работу половины российских врач описал.

Ответить

Skoi Skoi

Нелепый
0

Российские врачи ничего не спрашивают , у них 12 минут ,чтобы заполнить карты и ЕМИАС :)

Ответить

Нелепый рак

Skoi
0

Ну не знаю. У меня был хороший врач, который посоветовал своего знакомого как хирурга.

P.s. Операция если что была бесплатная.

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Статистический шар

Skoi
0

Да по-моему это нормальная тенденция.

Твоя задача прийти к врачу, чаще по умолчанию сначала к терапевту, коротко и ясно изложить че тебя беспокоит.
На первичном приеме врач может какие-то наводящие вопросы задать и то не обязательно тк без банальных анализов крови ставить диагноз глупо.
Дальше глядя на цифры уже становится ясно куда пациента дальше слать, если конечно нет очевидных признаков, что нужно к кому-то конкретному специалисту идти. Хз че возмущаться, мб не задают вопросов потому что и так всё ясно (некому лечить/анамнез понятен)

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Михаил Чуриков

Нелепый
6

Ахуенный, потому что в деревнях они шуршат в воздухе тихими вечерами всё лето. А видел я летучую мышь в последний раз лет семь назад. Ты им не нужен, и если не будешь трогать, то никогда с ними не пересечёшься. 

Ответить

Нелепый рак

Михаил
–6

Я про то, что они могли бы как-нибудь их изолировать или проследить за ними, а не просто сказать "не трогайте их".
Ели я скажу, что не надо контактировать с людьми и тогда ты не заболеешь, то это будет хорошая рекомендация (конечно пример не очень, но надеюсь ты понял, что я хотел сказать)?

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Михаил Чуриков

Нелепый
7

 они могли бы как-нибудь их изолировать или проследить за ними

Расскажи поподробнее.

Ответить

Zero-one-one

Михаил
3

Либерал не думает, либерал говорит

Ответить

Нелепый рак

Михаил
0

А проследить за ними нельзя что ли? А если они вдруг выберутся из своего привычного места обитания? Тогда что?

p.s. я не эксперт по летучим мышам поэтому ничего сказать не смогу.

Ответить

Dmitry Yashin

Нелепый
2

Проследить? За всеми летучими мышами? И изолировать их? План, надёжный, как кот в космосе.

Ответить

Нелепый рак

Dmitry
0

Ну, а сказать людям, что их трогать нельзя идея хорошая?
Вряд-ли кто-то их вообще трогал после того как вирус от летучей мышки человеку перешёл. Только конечно если человек не читает новостей или дебил.

Ответить

Михаил Чуриков

Нелепый
2

Хорошая.

Ответить

Нелепый рак

Михаил
0

Я вот лично давно понял, что летучие мыши зло к ним вообще лучше не подходить. Поэтому я считаю эту рекомендацию устаревшей минимум на пол года.

Ответить

Грузовой каякер

Нелепый
0

Почему они зло? Не будет их, будет куча малярийных комаров, например

Ответить

Нелепый рак

Грузовой
0

Я про то, что они зло в плане болячек для человека. А так они хорошие животные.

Ответить

Михаил Чуриков

Нелепый
1

Больной штоле? Нет никаких «хороших» животных, только в голове у тебя.

Ответить

Нелепый рак

Михаил
0

Почему нет хороших животных? А как же собаки которые людей под завалами ищут? Конечно это не диким животные но все же.
А дикие "хорошие" животные - волки. Есть много хороших животных.

Ответить

Грузовой каякер

Нелепый
0

Многие животные, и человек в том числе, - разносчики болезней.
В дикую природу лучше не лезть. И изолировать их не надо 

Ответить

Нелепый рак

Грузовой
0

Дикую природу надо изолировать от человека, а точнее человека от дикой природы. Так как этой самой дикой природы становится все меньше и меньше с каждым днём....

Ответить

Грузовой каякер

Нелепый
0

Ну летучие мыши живут с человеком. Трогать из не надо, но и изолировать тоже

Ответить

Михаил Чуриков

Нелепый
0

Учись, позоришься перед приличными людьми.

Ответить

Dmitry Yashin

Нелепый
0

Вряд ли есть данные по количеству людей, трогающих леьучих мышей. Хотя несколько лет назад на ТЖ, кстати, была новость о том, что кто-то на даче нашёл их логово и заботливо вынес куда-то в лес.
Если выбирать между "сказать их не трогать" или "не сказать их не трогать", то лучше сказать, естественно.

Ответить

Нелепый рак

Dmitry
0

то лучше сказать, естественно.

Согласен, но чёт они поздно об этом сказали. Очень поздно.

Ответить

Статистический

Dmitry
0

Он думает, что летучие мыши как россияне

Ответить

Нелепый рак

Статист…
0

Зачем ты рашку приплетаешь?(

Ответить

Статистический

Нелепый
0
Ответить

Грузовой каякер

Нелепый
1

У летучих мышей куча болячек. Коронавирусы у них всегда разные были. Теперь что-ли изолировать всех?
Они опыляют растения и поедают насекомых, защищая животных и растения в сельском хозяйстве.

Ответить

Михаил Чуриков

Нелепый
0

А проследить за ними нельзя что ли?

Они обычно и следят, а сейчас ещё и усиленнее. Пресс-релиз о коронавирусе выпустили. 

А если они вдруг выберутся из своего привычного места обитания? Тогда что?

Их привычное место обитания — рядом с людьми. Только их гораздо меньше, они сами маленькие, а народ предпочитает свинину. Выберутся — большинство умрёт скорее всего.

p.s. я не эксперт по летучим мышам поэтому ничего сказать не смогу.

Я тоже.

Ответить

Dmitry Yashin

Михаил
0

Вообще, они необязательно рядом с людьми живут.
Однажды в Мексике курил ночью на балконе домика, и над головой периодически раздавался какой-то шум, на который я не обращал внимания. Как же я ахуел, когда однажды поднял глаза и увидел, что этот шум каждый раз исходил от ебейших стай летучих мышей, пролетающих в паре метров надо мной.

Ответить

Статистический шар

Нелепый
2

Ну, ты в курсе, что диких животных вообще по умолчанию не стоит трогать? Там может быть такой набор болезней помимо бешенства, что до конца дней лечиться придётся, если выживешь вообще. Какую-то чушь несёшь.

Ответить

Ivan

Нелепый
2

ты когда последний раз летучую мышь трогал?

Ответить

Dizzy Dizz

Нелепый
1

Ну вообще то ещё какой надёжный. Много ли ты раз слышал о нападении летучих мышей на человека? Если их не забывать, то они с вероятностью 100% тебя не укусят/поцелуют в губы

Ответить

# realfiddy

Нелепый
0

Ты начал часто ругаться матом.
*вызываю родителей в школу*

Ответить

Нелепый рак

#
0

Я уже закончил учится в учебных учреждениях(

Ответить

# realfiddy

Нелепый
0

А теперь начни заново.

Ответить

Ударный торшер

Нелепый
0

Часто диких летучих мышей трогаете?

Ответить

Нелепый рак

Ударный
0

Уже 10 лет в городе безвылазно живу поэтому не встречал.

Ответить

Могучая Веточка

5

Да ладно, он же так и просится, чтобы его потрогали

Ответить

Николай Петров

5

Накрылся отпуск

Ответить

Грузовой каякер

4

Так коронавирусы давно известны и давно у летучих мышей (и не только у них) были.

Ответить

Гриша Катержин

3

Граф Дракула получается болел короновирусом? А все вампиры переносчики короновируса? Вампиризм это и есть короновирус? То есть все усопшие от коровируса рано или поздно встанут из своих гробов? 

Ответить

Грузовой каякер

Гриша
1

ШУЕ ППШ

Ответить

# realfiddy

Гриша
0

Кровь пьют только два вида лм.

Ответить

Marhal_New _Arleana

3
Ответить

William Nash

3

ооооо неееет!!! как же я буду без троганья обходиться, они же такие милые, как котятки 

Ответить

NightmareZ

1

Похуй на бешенство, сейчас тренд бояться короны.

Ответить

Грузовой каякер

NightmareZ
0

А сколько людей в год от бешенства умирает?

Ответить

Михаил Чуриков

Грузовой
1

Единицы за прошлый год.

Ответить

NightmareZ

Михаил
1

Я к тому, что летучих мышей не надо трогать никогда, потому что нахуй сдохнешь от бешенства, а не только в период эпидемии короны.

Ответить

Грузовой каякер

NightmareZ
0

Не сдохнешь, если они тебя не укусят и если ты не сделаешь прививки.

Ответить

NightmareZ

Грузовой
1

 если они тебя не укусят

Читал, что бешенство может передаваться в некоторых случаях просто через ослюнение (или как это правильно сказать) кожи. Также, читал про то, что были случаи заражения через воздух в пещерах, где эти твари большими стаями живут, пердят, чихают и всякое такое. Ещё читал, что где-то вроде ебаной африки есть люди, у которых есть антитела к бешенству, хотя они никогда не прививались. Объясняют это контактом с летучими мышами и тем, что именно летучие мыши переносят штамм, который может иногда не развиваться до пиздецомы. Я бы не сказал, что тут всё так однозначно, и не трогал бы мышей таки.

 и если ты не сделаешь прививки

Это вообще норм практика, забить на прививки, особенно в какой-нибудь деревне. Ну парацапала тебя животина, ну чё ты как этот, заживёт.

Ответить

NightmareZ

Грузовой
0

Без понятия. Но думаю, это число коррелирует с количеством людей, трогающих летучих мышей, ежей, лис и прочую дикую живность.

Ответить

Статистический шар

Грузовой
0

Да ладно бешенство, в начале года была новость про то, что кто-то сожрал животное и чумой заболел. Тут можно не мелочиться))

Ответить

Грузовой каякер

Статистический
0

Но чума тоже лечится)

Ответить

Статистический шар

Грузовой
0

Вроде на какой-то стадии нет, но хз, я не шарю. Болеть в любом случае не хотел бы

Ответить

Старший фитиль

1

Скоро журналисты узнают, что коронавирусы есть еще и у кошек, собак и птиц. 

Ответить

Встречный рак

0
Ответить

Алексей Логачев

0

А что, на русских летучих мышей Спутника V не хватит? Почему они ещё не привиты? 

Ответить

Усталый хот-дог

0

Ну вот и российский след обнаружен.

Ответить

АТВ

0

Да кто, блин, в здравом уме будет трогать эту гадость ?)

Ответить

Открытый Вопрос

–7

это для долбанутых защитников природы считаю
которые типа: защитити червяка не наступайте на него жестокие люди!
или не убивайте тигра! пусть он лучше нападёт на человека, человеки все вредны и их много, а тигров мало осталось

ну чтоб защитники природы не хватались за летучих мышей в защитных или ещё каких целях

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