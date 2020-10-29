У летучих мышей в России нашли коронавирусы Материал редакции
Чтобы не заразиться, в Роспотребнадзоре посоветовали их не трогать.
Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, говорится в сообщении ведомства.
О том, какой именно это тип вируса, говорить пока рано. «Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сказала Сперанская.
Чтобы не заразиться, человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, рассказали в Роспотребнадзоре. «Кстати, летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные. Например, лисы и ежи тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов», — добавили в ведомстве.
В августе Роспотребнадзор сообщил, что исследует случаи коронавируса у летучих мышей, живущих на территории страны. Это поможет оценить возможные пути распространения заболеваний и эпидемические риски.
Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться ещё около двух лет, подчеркнула Сперанская.
— Доктор, у меня болит, когда я делаю вот так!
— А вы так не делайте. Следующий.
я однажды пожаловался врачу, что температура держится месяц. посоветовала не измерять
Нелепый рак
Ты так работу половины российских врач описал.
Нелепый рак
Ну не знаю. У меня был хороший врач, который посоветовал своего знакомого как хирурга.
P.s. Операция если что была бесплатная.
Статистический шар
Да по-моему это нормальная тенденция.
Твоя задача прийти к врачу, чаще по умолчанию сначала к терапевту, коротко и ясно изложить че тебя беспокоит.
На первичном приеме врач может какие-то наводящие вопросы задать и то не обязательно тк без банальных анализов крови ставить диагноз глупо.
Дальше глядя на цифры уже становится ясно куда пациента дальше слать, если конечно нет очевидных признаков, что нужно к кому-то конкретному специалисту идти. Хз че возмущаться, мб не задают вопросов потому что и так всё ясно (некому лечить/анамнез понятен)
Ахуенный, потому что в деревнях они шуршат в воздухе тихими вечерами всё лето. А видел я летучую мышь в последний раз лет семь назад. Ты им не нужен, и если не будешь трогать, то никогда с ними не пересечёшься.
Я про то, что они могли бы как-нибудь их изолировать или проследить за ними, а не просто сказать "не трогайте их".
Ели я скажу, что не надо контактировать с людьми и тогда ты не заболеешь, то это будет хорошая рекомендация (конечно пример не очень, но надеюсь ты понял, что я хотел сказать)?
они могли бы как-нибудь их изолировать или проследить за ними
Расскажи поподробнее.
А проследить за ними нельзя что ли? А если они вдруг выберутся из своего привычного места обитания? Тогда что?
p.s. я не эксперт по летучим мышам поэтому ничего сказать не смогу.
Проследить? За всеми летучими мышами? И изолировать их? План, надёжный, как кот в космосе.
Ну, а сказать людям, что их трогать нельзя идея хорошая?
Вряд-ли кто-то их вообще трогал после того как вирус от летучей мышки человеку перешёл. Только конечно если человек не читает новостей или дебил.
Хорошая.
Я вот лично давно понял, что летучие мыши зло к ним вообще лучше не подходить. Поэтому я считаю эту рекомендацию устаревшей минимум на пол года.
Почему они зло? Не будет их, будет куча малярийных комаров, например
Я про то, что они зло в плане болячек для человека. А так они хорошие животные.
Больной штоле? Нет никаких «хороших» животных, только в голове у тебя.
Почему нет хороших животных? А как же собаки которые людей под завалами ищут? Конечно это не диким животные но все же.
А дикие "хорошие" животные - волки. Есть много хороших животных.
Многие животные, и человек в том числе, - разносчики болезней.
В дикую природу лучше не лезть. И изолировать их не надо
Дикую природу надо изолировать от человека, а точнее человека от дикой природы. Так как этой самой дикой природы становится все меньше и меньше с каждым днём....
Ну летучие мыши живут с человеком. Трогать из не надо, но и изолировать тоже
Вряд ли есть данные по количеству людей, трогающих леьучих мышей. Хотя несколько лет назад на ТЖ, кстати, была новость о том, что кто-то на даче нашёл их логово и заботливо вынес куда-то в лес.
Если выбирать между "сказать их не трогать" или "не сказать их не трогать", то лучше сказать, естественно.
то лучше сказать, естественно.
Согласен, но чёт они поздно об этом сказали. Очень поздно.
У летучих мышей куча болячек. Коронавирусы у них всегда разные были. Теперь что-ли изолировать всех?
Они опыляют растения и поедают насекомых, защищая животных и растения в сельском хозяйстве.
А проследить за ними нельзя что ли?
Они обычно и следят, а сейчас ещё и усиленнее. Пресс-релиз о коронавирусе выпустили.
А если они вдруг выберутся из своего привычного места обитания? Тогда что?
Их привычное место обитания — рядом с людьми. Только их гораздо меньше, они сами маленькие, а народ предпочитает свинину. Выберутся — большинство умрёт скорее всего.
p.s. я не эксперт по летучим мышам поэтому ничего сказать не смогу.
Я тоже.
Вообще, они необязательно рядом с людьми живут.
Однажды в Мексике курил ночью на балконе домика, и над головой периодически раздавался какой-то шум, на который я не обращал внимания. Как же я ахуел, когда однажды поднял глаза и увидел, что этот шум каждый раз исходил от ебейших стай летучих мышей, пролетающих в паре метров надо мной.
Статистический шар
Ну, ты в курсе, что диких животных вообще по умолчанию не стоит трогать? Там может быть такой набор болезней помимо бешенства, что до конца дней лечиться придётся, если выживешь вообще. Какую-то чушь несёшь.
Ну вообще то ещё какой надёжный. Много ли ты раз слышал о нападении летучих мышей на человека? Если их не забывать, то они с вероятностью 100% тебя не укусят/поцелуют в губы
Ты начал часто ругаться матом.
*вызываю родителей в школу*
Нелепый рак
Я уже закончил учится в учебных учреждениях(
Граф Дракула получается болел короновирусом? А все вампиры переносчики короновируса? Вампиризм это и есть короновирус? То есть все усопшие от коровируса рано или поздно встанут из своих гробов?
ооооо неееет!!! как же я буду без троганья обходиться, они же такие милые, как котятки
Похуй на бешенство, сейчас тренд бояться короны.
А сколько людей в год от бешенства умирает?
Единицы за прошлый год.
Я к тому, что летучих мышей не надо трогать никогда, потому что нахуй сдохнешь от бешенства, а не только в период эпидемии короны.
Не сдохнешь, если они тебя не укусят и если ты не сделаешь прививки.
если они тебя не укусят
Читал, что бешенство может передаваться в некоторых случаях просто через ослюнение (или как это правильно сказать) кожи. Также, читал про то, что были случаи заражения через воздух в пещерах, где эти твари большими стаями живут, пердят, чихают и всякое такое. Ещё читал, что где-то вроде ебаной африки есть люди, у которых есть антитела к бешенству, хотя они никогда не прививались. Объясняют это контактом с летучими мышами и тем, что именно летучие мыши переносят штамм, который может иногда не развиваться до пиздецомы. Я бы не сказал, что тут всё так однозначно, и не трогал бы мышей таки.
и если ты не сделаешь прививки
Это вообще норм практика, забить на прививки, особенно в какой-нибудь деревне. Ну парацапала тебя животина, ну чё ты как этот, заживёт.
Без понятия. Но думаю, это число коррелирует с количеством людей, трогающих летучих мышей, ежей, лис и прочую дикую живность.
Да ладно бешенство, в начале года была новость про то, что кто-то сожрал животное и чумой заболел. Тут можно не мелочиться))
Грузовой каякер
Но чума тоже лечится)
Вроде на какой-то стадии нет, но хз, я не шарю. Болеть в любом случае не хотел бы
А что, на русских летучих мышей Спутника V не хватит? Почему они ещё не привиты?
это для долбанутых защитников природы считаю
которые типа: защитити червяка не наступайте на него жестокие люди!
или не убивайте тигра! пусть он лучше нападёт на человека, человеки все вредны и их много, а тигров мало осталось
ну чтоб защитники природы не хватались за летучих мышей в защитных или ещё каких целях