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Сергей Звезда
929

Фото: первые магазины сети «жёстких» дискаунтеров «Чижик» от владельца «Пятёрочки» Материал редакции

Покупателям говорят, что они не переплачивают за «раздутый ассортимент» и «назойливую рекламу».

Фото X5 Retail Group — здесь и дальше

X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», показала, как выглядят её магазины новой сети «Чижик». Первый открыли на Долгопрудной улице в Москве, второй — на улице Маяковская в подмосковной Балашихе.

«Чижик» позиционируется как «жёсткий» дискаунтер, главной особенностью которого станут низкие цены и упор на собственные марки: их долю планируется довести до 60%. Впервые о запуске X5 объявила 27 октября.

  • В ассортименте первых магазинов — около 800 наименований, как утверждается, самых популярных продуктов;
  • В магазине простой дизайн, широкие проходы и большие ценники;
  • Цены в «Чижике», как предполагается, будут ниже, чем цены для средней продовольственной корзины на рынке. «Подход к ценообразованию основан на принципе „низкие цены каждый день“», — говорят в X5 Retail Group;
  • Ассортимент «Чижиков» обещают корректировать с учётом отзывов покупателей в чат-боте, который можно будет найти через QR-код в торговом зале. Исходя из обратной связи, в магазине могут поменять состав, рецептуру или упаковку продуктов — или даже вывести их из продажи.

#новости #бизнес

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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69 комментариев
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Одинаковый бас

0

главной особенностью которого стали низкие цены

И соответствующие качество продуктов, надо полагать.

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Dmitry Yashin

Одинаковый
12

Соответствующе несём хуйню, не только не побывав в магазине, но и абсолютно не понимая принципов работы жёстких дискаунтеров от нормальных компаний с большой долей СТМ.

Ответить

# realfiddy

Dmitry
–4

Господи, что ты высрал

Ответить

Атлант поправил плечи

Dmitry
0

Вот это да! Драган Велимирович, последний оплот взвешенных мнений, снёс хуйню
Мой мир рухнул.

Ответить

Виталий Лановой

Одинаковый
1

По виду те же знакомые продукты, как и в других сетевых магазинах.

Ответить

Dmitry Yashin

Виталий
3

Будет больше Красной цены и Просто.

Ответить

Нелепый рак

Dmitry
1

"Красная цена" и "Просто" не самые лучшие продукты по качеству. Конечно есть нормальные по типо макарон. Но есть и тушёнка которая не понятно из чего сделана.

Ответить

rossoshmap

Нелепый
–1

Почитай состав

Ответить

Дмитрий

rossosh…
8

Почитай отца и мать своих

Ответить

Виталий Лановой

Нелепый
1

И макароны, так себе если честно.

Ответить

# realfiddy

Нелепый
0

Когда ты в последний раз ел тушёнку?

Ответить

Нелепый рак

#
0

Никогда. Нормальные тушенки дорогие обычно. Проще купить мясо.

Ответить

Иван Грозный

Нелепый
0

как мне повезло иметь доступную качественную тушенку
рецептура изготовления уже лет 50 не меняется.. что может быть лучше макарошек, томатной пасты и тушенки?
возможно только тушенка с гречневой кашей, но это по настроению

Ответить

Dmitry Yashin

Нелепый
0

А кто тебе обещает самое лучше качество за эти деньги? Качество вполне приемлемое. Я покупал овсяное печенье и квас "Красная цена", печенье просто обычное, а квас - лучше кокаколовского/пепсикольного. Нонфуд в принципе весь отличный.

Ответить

the art of гепард

4

Да блен, посоны. Я всё понимаю, но такое явление, как дискаунтеры, есть во всех европейских странах, а в Штатах они вообще пользуются дикой популярностью. 
И вот там как раз не зазорно затариться хавчиком по скидкам - но именно потому, что нет вот этого комплекса нищеты, как у нас. Если у тебя хватает бабла, то тебе не стыдно ни в кафехе у дороги перекусить, ни тем более в рестике стейка откушать.
Но поскольку в РФ добрая половина населения находится за чертой бедности, то другая половина катастрофически боится хоть как-то на неё походить, оттого и предрассудки в стиле "я не бедняк, чтобы идти в дискаунтер"

Ответить

Бурный паркур

the
0

оттого и предрассудки в стиле "я не бедняк, чтобы идти в дискаунтер"

не встречал таких людей

Ответить

the art of гепард

Бурный
1

Посмотри комменты к этой новости))

Ответить

Бурный паркур

the
0

а, ну тут напишут комменты, а потом пойдут в дикси покупать чебупелли по скидке и не испытают диссонанса, хули на этих ориентироваться

Ответить

Дитковский

the
0

Вот тут согласен, сам затариваю еду по скидке в дискаунтерах, тк не вижу смысла переплачивать за то что продукты на полочке красиво стоят а не в коробках и тд

Ответить

rossoshmap

1

Решили подвинуть всякие "Светофоры"

Ответить

Dmitry Yashin

rossoshmap
4

Давно пора эту рыгань выпереть.

Ответить

Паша Красников

Dmitry
1

Я однажды сходил в "Светофор": там продавались колбасные обрезки (как бы не смешно это не звучало, но правда) под названием "Набор для пиццы". Я тогда охуел от того что это кто-то покупает, раз магазины работают.

Ответить

Всякий татарин

Паша
1

Вот я дурак, выбрасываю их. А мог бы продавать

Ответить

Паша Красников

Всякий
0

Мажор!

Ответить

rossoshmap

Dmitry
0

Ну вот экспансия началась

Ответить

Dmitry Yashin

rossoshmap
0

Фингерс кроссд.

Ответить

rossoshmap

Dmitry
0

Если не будет табуреток за 219 р, то не взлетит

Ответить

Евгений Клочков

1

А что купила редакция? Хотя бы чупачупс Орлову?

Ответить

rossoshmap

Евгений
0

Поддон куртапов

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Минималистично, технологично и чисто. Выглядит норм. Идеология выглядит как адаптация костко к формату магазина у дома. Мне нравится.

Ответить

Dmitry Yashin

Дмитрий
0

Скорее, Лидл в их первоначальном виде.

Ответить

Нелепый рак

–3

Продукты по улётным цена

От таких продуктов ты улетишь в больничку от отравления в лучшем случае.

Ответить

the art of гепард

Нелепый
1

Да не обязательно. Дискаунтеры в основном используются для оптовых домашних закупок. То есть это, условно говоря, Метро для не самых обеспеченных людей. Но это не значит, что там продукты отстой (на уровне РФ и нынешних продуктов, конечно)

Ответить

Виталий Лановой

the
1

Зумеры придумали продуктовые базы с малым оптом?

Ответить

the art of гепард

Виталий
1

Скорее, базы просто эволюционировали соответственно культуре рыночка

Ответить

Ваша Закладко

Виталий
0

снова

Ответить

Нелепый рак

the
1

Если продукты не покупать конечно под брендами "Красная цена", "Просто" и т.д. Они вообще непонятно из чего сделаны и отравится или получить не самые лучшие ощущения вполне возможно.
А если брать нормальные бренды, то вполне можно наслаждаться жизнью. Но не думаю, что они будут сильно дешевле. Да и скидки на нормальные продукты в магазинах всегда есть.

Ответить

the art of гепард

Нелепый
0

Ну, мне дизаен этого Чижика понравился. Стильненько вполне. Куда прикольнее Пятёрочки с её постоянно подгнившими фруктами и овощами.
Опять же, марка марке рознь. Если они сделают что-то неплохое со своим брендом (а не "красную цену"), почему нет?

Ответить

Нелепый рак

the
0

Дизайй как у обычного магазина "Светофор". Единственный плюс "Чижика" от Метро, Светофоров и т.д. они будут расположены в большом количестве и не придется ехать далеко. Конечно ассортимент пострадает, но думаю это не так критично для половины покупателей.

Ответить

Виталий Лановой

the
0

В целом норм, надо посмотреть, что будет дальше. Говорить о уровне магазина в первый день открытия, глупо. Проблема дискаунтеров, что они постепенно скатываются в маргинализацию. Хотя это от конкретного директора магазина зависит. 

Ответить

Даша Лейзаренко

–2

депрессивно 

Ответить

Jared

Даша
1

почему?

Ответить

Бурный паркур

Jared
0

потому что нет розовых пони и принца на белом коне

Ответить

Атлант поправил плечи

Jared
0

Вот именно поэтому

Ответить

alexferman

0

Там б/у продукты?

Ответить

Ведущий Петя

alexferman
0

б/у отходы скорее

Ответить

Ответный пистолет

0

Нищему народу нищенские цены 

Ответить

Daniil Minashkin

Ответный
1

Тебя же никто не заставляет туда ходить (

Ответить

Ответный пистолет

Daniil
0

То что у меня есть айфон еще не значит, что я взял его не в кредит 

Ответить

Daniil Minashkin

Ответный
0

Так не бери айфон 

Ответить

сироп от щекотки

Ответный
0

А так же, что ты женщина, или балерина

Ответить

Грузовой каякер

Daniil
0

Он и не пойдет. Он же украинец

Ответить

Ответный пистолет

Грузовой
0

Всех по себе судишь? 

Ответить

Грузовой каякер

Ответный
0

Конечно

Ответить

Ответный

Грузовой
0

Я ничего против твоей страны не имею, это твой выбор, твой путь. Тебе там жить, тебе там умирать. Иди с богом.

Ответить

Грузовой каякер

Ответный
0

За Кличко голосовал или за Притулу?

Ответить

Атлант поправил

Ответный
0

Вот ты и попался, Григорий Сковорода

Ответить

ТыжЮзер

Ответный
0

Мука Макфа она и в Азбуке Вкуса мука Макфа, но на 30-40% дороже) Они же не некондицию продают)

Ответить

Ваша Закладко

ТыжЮзер
0

точно без долгоносиков?

Ответить

FOX

0

ассоциация с тинькофф

Ответить

Dra

0

Тюю, у нас "Светофор" есть, там вообще товар тупо на палетах лежит. Чижик отдыхает.

Ответить

АТВ

0

Продукты в коробках, стоящих на полу напомнили польский магазин Biedronka, после посещения которого я осознал, что Магнит и Пятёрочка (до реновации магазинов ) это ещё норм. Правда...у них собственная продукция довольно неплохая, даже конфеты. И вообще, смысл таких магазинов дискаунтеров именно в том, чтобы найти оптимальный баланс качества и цены. Не цены и качества, а наоборот, ибо к тебе просто ходить не будут (в конкурентной среде, разумеется) 

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Достойный торшер

0

Я один боюсь, что эта конструкция упадёт мне на голову?

Ответить

Ваша Закладко

Достойный
0

эт шар с азотом

Ответить

Dmitry Yashin

Достойный
0

Это картон с окрашенным пенопластом.

Ответить

Sam Lowry

0

Миллениалы изобрели советский гастроном. 

Ответить

# realfiddy

–1

Аналог TJ
Низкие цены на "расширенный аккаунт" и нихуя толку, ну кроме гонореи.

Ответить

KSA

–1

Такой же обоссаный бомжатник как Перекресток
В чем разница?

Ответить
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