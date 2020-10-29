Фото: первые магазины сети «жёстких» дискаунтеров «Чижик» от владельца «Пятёрочки» Материал редакции
Покупателям говорят, что они не переплачивают за «раздутый ассортимент» и «назойливую рекламу».
X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», показала, как выглядят её магазины новой сети «Чижик». Первый открыли на Долгопрудной улице в Москве, второй — на улице Маяковская в подмосковной Балашихе.
«Чижик» позиционируется как «жёсткий» дискаунтер, главной особенностью которого станут низкие цены и упор на собственные марки: их долю планируется довести до 60%. Впервые о запуске X5 объявила 27 октября.
- В ассортименте первых магазинов — около 800 наименований, как утверждается, самых популярных продуктов;
- В магазине простой дизайн, широкие проходы и большие ценники;
- Цены в «Чижике», как предполагается, будут ниже, чем цены для средней продовольственной корзины на рынке. «Подход к ценообразованию основан на принципе „низкие цены каждый день“», — говорят в X5 Retail Group;
- Ассортимент «Чижиков» обещают корректировать с учётом отзывов покупателей в чат-боте, который можно будет найти через QR-код в торговом зале. Исходя из обратной связи, в магазине могут поменять состав, рецептуру или упаковку продуктов — или даже вывести их из продажи.
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Фото: первые магазины сети…
Фото: первые магазины сети…
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Фото: первые магазины сети…
Одинаковый бас
главной особенностью которого стали низкие цены
И соответствующие качество продуктов, надо полагать.
Dmitry YashinОдинаковый
Соответствующе несём хуйню, не только не побывав в магазине, но и абсолютно не понимая принципов работы жёстких дискаунтеров от нормальных компаний с большой долей СТМ.
# realfiddyDmitry
Господи, что ты высрал
Атлант поправил плечиDmitry
Вот это да! Драган Велимирович, последний оплот взвешенных мнений, снёс хуйню
Мой мир рухнул.
Виталий ЛановойОдинаковый
По виду те же знакомые продукты, как и в других сетевых магазинах.
Dmitry YashinВиталий
Будет больше Красной цены и Просто.
Нелепый рак
"Красная цена" и "Просто" не самые лучшие продукты по качеству. Конечно есть нормальные по типо макарон. Но есть и тушёнка которая не понятно из чего сделана.
rossoshmapНелепый
Почитай состав
Дмитрийrossosh…
Почитай отца и мать своих
Виталий ЛановойНелепый
И макароны, так себе если честно.
# realfiddyНелепый
Когда ты в последний раз ел тушёнку?
Нелепый рак
Никогда. Нормальные тушенки дорогие обычно. Проще купить мясо.
Иван ГрозныйНелепый
как мне повезло иметь доступную качественную тушенку
рецептура изготовления уже лет 50 не меняется.. что может быть лучше макарошек, томатной пасты и тушенки?
возможно только тушенка с гречневой кашей, но это по настроению
Dmitry YashinНелепый
А кто тебе обещает самое лучше качество за эти деньги? Качество вполне приемлемое. Я покупал овсяное печенье и квас "Красная цена", печенье просто обычное, а квас - лучше кокаколовского/пепсикольного. Нонфуд в принципе весь отличный.
the art of гепард
Да блен, посоны. Я всё понимаю, но такое явление, как дискаунтеры, есть во всех европейских странах, а в Штатах они вообще пользуются дикой популярностью.
И вот там как раз не зазорно затариться хавчиком по скидкам - но именно потому, что нет вот этого комплекса нищеты, как у нас. Если у тебя хватает бабла, то тебе не стыдно ни в кафехе у дороги перекусить, ни тем более в рестике стейка откушать.
Но поскольку в РФ добрая половина населения находится за чертой бедности, то другая половина катастрофически боится хоть как-то на неё походить, оттого и предрассудки в стиле "я не бедняк, чтобы идти в дискаунтер"
Бурный паркур
оттого и предрассудки в стиле "я не бедняк, чтобы идти в дискаунтер"
не встречал таких людей
the art of гепардБурный
Посмотри комменты к этой новости))
Бурный паркур
а, ну тут напишут комменты, а потом пойдут в дикси покупать чебупелли по скидке и не испытают диссонанса, хули на этих ориентироваться
Дитковскийthe
Вот тут согласен, сам затариваю еду по скидке в дискаунтерах, тк не вижу смысла переплачивать за то что продукты на полочке красиво стоят а не в коробках и тд
rossoshmap
Решили подвинуть всякие "Светофоры"
Dmitry Yashinrossoshmap
Давно пора эту рыгань выпереть.
Паша КрасниковDmitry
Я однажды сходил в "Светофор": там продавались колбасные обрезки (как бы не смешно это не звучало, но правда) под названием "Набор для пиццы". Я тогда охуел от того что это кто-то покупает, раз магазины работают.
Всякий татарин
Вот я дурак, выбрасываю их. А мог бы продавать
Паша КрасниковВсякий
Мажор!
rossoshmapDmitry
Ну вот экспансия началась
Dmitry Yashinrossoshmap
Фингерс кроссд.
rossoshmapDmitry
Если не будет табуреток за 219 р, то не взлетит
Евгений Клочков
А что купила редакция? Хотя бы чупачупс Орлову?
rossoshmapЕвгений
Поддон куртапов
Дмитрий Григорьев
Минималистично, технологично и чисто. Выглядит норм. Идеология выглядит как адаптация костко к формату магазина у дома. Мне нравится.
Dmitry YashinДмитрий
Скорее, Лидл в их первоначальном виде.
Нелепый рак
Продукты по улётным цена
От таких продуктов ты улетишь в больничку от отравления в лучшем случае.
the art of гепардНелепый
Да не обязательно. Дискаунтеры в основном используются для оптовых домашних закупок. То есть это, условно говоря, Метро для не самых обеспеченных людей. Но это не значит, что там продукты отстой (на уровне РФ и нынешних продуктов, конечно)
Виталий Лановойthe
Зумеры придумали продуктовые базы с малым оптом?
the art of гепардВиталий
Скорее, базы просто эволюционировали соответственно культуре рыночка
Ваша ЗакладкоВиталий
снова
Нелепый рак
Если продукты не покупать конечно под брендами "Красная цена", "Просто" и т.д. Они вообще непонятно из чего сделаны и отравится или получить не самые лучшие ощущения вполне возможно.
А если брать нормальные бренды, то вполне можно наслаждаться жизнью. Но не думаю, что они будут сильно дешевле. Да и скидки на нормальные продукты в магазинах всегда есть.
the art of гепардНелепый
Ну, мне дизаен этого Чижика понравился. Стильненько вполне. Куда прикольнее Пятёрочки с её постоянно подгнившими фруктами и овощами.
Опять же, марка марке рознь. Если они сделают что-то неплохое со своим брендом (а не "красную цену"), почему нет?
Нелепый рак
Дизайй как у обычного магазина "Светофор". Единственный плюс "Чижика" от Метро, Светофоров и т.д. они будут расположены в большом количестве и не придется ехать далеко. Конечно ассортимент пострадает, но думаю это не так критично для половины покупателей.
Виталий Лановойthe
В целом норм, надо посмотреть, что будет дальше. Говорить о уровне магазина в первый день открытия, глупо. Проблема дискаунтеров, что они постепенно скатываются в маргинализацию. Хотя это от конкретного директора магазина зависит.
Даша Лейзаренко
депрессивно
JaredДаша
почему?
Бурный паркур
потому что нет розовых пони и принца на белом коне
Атлант поправил плечиJared
Вот именно поэтому
alexferman
Там б/у продукты?
Ведущий Петя
б/у отходы скорее
Ответный пистолет
Нищему народу нищенские цены
Daniil MinashkinОтветный
Тебя же никто не заставляет туда ходить (
Ответный пистолет
То что у меня есть айфон еще не значит, что я взял его не в кредит
Daniil MinashkinОтветный
Так не бери айфон
сироп от щекоткиОтветный
А так же, что ты женщина, или балерина
Грузовой каякер
Он и не пойдет. Он же украинец
Ответный пистолет
Всех по себе судишь?
Грузовой каякер
Конечно
Ответный
Я ничего против твоей страны не имею, это твой выбор, твой путь. Тебе там жить, тебе там умирать. Иди с богом.
Грузовой каякер
За Кличко голосовал или за Притулу?
Атлант поправилОтветный
Вот ты и попался, Григорий Сковорода
ТыжЮзерОтветный
Мука Макфа она и в Азбуке Вкуса мука Макфа, но на 30-40% дороже) Они же не некондицию продают)
Ваша ЗакладкоТыжЮзер
точно без долгоносиков?
FOX
ассоциация с тинькофф
Dra
Тюю, у нас "Светофор" есть, там вообще товар тупо на палетах лежит. Чижик отдыхает.
АТВ
Продукты в коробках, стоящих на полу напомнили польский магазин Biedronka, после посещения которого я осознал, что Магнит и Пятёрочка (до реновации магазинов ) это ещё норм. Правда...у них собственная продукция довольно неплохая, даже конфеты. И вообще, смысл таких магазинов дискаунтеров именно в том, чтобы найти оптимальный баланс качества и цены. Не цены и качества, а наоборот, ибо к тебе просто ходить не будут (в конкурентной среде, разумеется)
Достойный торшер
Я один боюсь, что эта конструкция упадёт мне на голову?
Ваша ЗакладкоДостойный
эт шар с азотом
Dmitry YashinДостойный
Это картон с окрашенным пенопластом.
Sam Lowry
Миллениалы изобрели советский гастроном.
# realfiddy
Аналог TJ
Низкие цены на "расширенный аккаунт" и нихуя толку, ну кроме гонореи.
KSA
Такой же обоссаный бомжатник как Перекресток
В чем разница?