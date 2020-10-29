В истории фигурируют 10 тысяч российских солдат, некая группа, образованная при Горбачёве, и криптовалютная платформа.

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Россия в 2017 году предлагала сторонникам движения за независимость Каталонии военную и финансовую помощь, сообщает El Periodico со ссылкой на испанского судью Хоакина Агирре. О предложении России стало известно якобы из ордера на обыск, по которому в Испании 28 октября задержали сторонников движения, пишет РИА «Новости»

Подозрения Агирре основаны на записях двух телефонных разговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, который был соратником главы региона Карлеса Пучдемона. Таррадельяс незадолго до референдума о независимости региона якобы общался с руководителем «группы россиян», созданной при Михаиле Горбачёве, и обсуждал создание криптовалютной платформы, которая позволит Каталонии обрести независимость. На помощь сторонникам движения, утверждает судья, обещали прислать 10 тысяч российских солдат, а также полностью погасить долг Каталонии перед Испанией.

В документе говорится, отмечает РИА «Новости», о «стратегии дезинформации и дестабилизации», в которой участвовал Кремль и «подконтрольные ему» издания, такие как RT и Sputnik. Кроме того, там упоминаются главред RT Маргарита Симоньян, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и политолог Сергей Марков, с которым встречался Террадельяс.

Посольство России отреагировало на информацию шуткой и заявило, что данные неполные. «Нужно добавить два нуля к количеству солдат и самое шокирующее из всего заговора: войска должны перебросить на самолетах «Муха» и «Чадо», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в безопасном месте в каталонской сьерре до тех пор, пока они не получат через эти публикации зашифрованный приказ действовать», — говорится в заявлении.

Сторонники независимости Каталонии вышли на улицу в Барселоне и спели «Калинку» после того, как в СМИ появилась информация о возможных переговорах с Россией, говорится в телеграм-канале «Каталонский карантин».