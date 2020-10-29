Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
1761

СМИ заявили об обещании России помочь движению за независимость Каталонии. Посольство ответило шуткой о «заговоре» Материал редакции

В истории фигурируют 10 тысяч российских солдат, некая группа, образованная при Горбачёве, и криптовалютная платформа.

17 комментариев
В закладки

Россия в 2017 году предлагала сторонникам движения за независимость Каталонии военную и финансовую помощь, сообщает El Periodico со ссылкой на испанского судью Хоакина Агирре. О предложении России стало известно якобы из ордера на обыск, по которому в Испании 28 октября задержали сторонников движения, пишет РИА «Новости»

Подозрения Агирре основаны на записях двух телефонных разговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, который был соратником главы региона Карлеса Пучдемона. Таррадельяс незадолго до референдума о независимости региона якобы общался с руководителем «группы россиян», созданной при Михаиле Горбачёве, и обсуждал создание криптовалютной платформы, которая позволит Каталонии обрести независимость. На помощь сторонникам движения, утверждает судья, обещали прислать 10 тысяч российских солдат, а также полностью погасить долг Каталонии перед Испанией.

В документе говорится, отмечает РИА «Новости», о «стратегии дезинформации и дестабилизации», в которой участвовал Кремль и «подконтрольные ему» издания, такие как RT и Sputnik. Кроме того, там упоминаются главред RT Маргарита Симоньян, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и политолог Сергей Марков, с которым встречался Террадельяс.

Посольство России отреагировало на информацию шуткой и заявило, что данные неполные. «Нужно добавить два нуля к количеству солдат и самое шокирующее из всего заговора: войска должны перебросить на самолетах «Муха» и «Чадо», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в безопасном месте в каталонской сьерре до тех пор, пока они не получат через эти публикации зашифрованный приказ действовать», — говорится в заявлении.

Сторонники независимости Каталонии вышли на улицу в Барселоне и спели «Калинку» после того, как в СМИ появилась информация о возможных переговорах с Россией, говорится в телеграм-канале «Каталонский карантин».

Видео телеграм-канала «Каталонский карантин»

Референдум за независимость Каталонии прошёл в октябре 2017 года. Тогда за отделение региона проголосовали 90% жителей, но власти Испании признали его незаконным и приговорили лидеров движения к тюремным срокам.

Власти Испании объявили о провале референдума в…
По неофициальным данным, на некоторых участках за отделение от страны проголосовали более 90…
tjournal.ru

#новости #каталонияголосует #политика

Алексей Боржонов PLUS
+53 826
1
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u044f\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u0443\u0435\u0442"], "comments": 17, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228451, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Oct 2020 12:49:08 +0300", "is_special": false }
Промо
Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью
Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Предэ

4

Каталония - наш! 

Ответить

Ногти Ноздри

Сергей
0

это должен был быть мой коммент

Ответить

Сергей Предэ

Ногти
0

дарю) 

Ответить

André

2

Что, тоже присоединить хотим?

Ответить

Jakub Marona

André
0

скорее прецедент чтобы был

Ответить

АТВ

1

На Барселону - Урал я бы сходил

Ответить

Dennis Naidyuk

АТВ
1

А я бы нет. Футбол скучный. Который soccer.
Рэкби, например, гораздо веселей.

Ответить

Михаил Чуриков

АТВ
0

Даже я бы сходил.

Ответить

ТыжЮзер

0

Россия в этих вопросах собаку съела)

Ответить

Весёлый Хамелеон

ТыжЮзер
0

Корея тоже наш?

Ответить

Мучительный звук

ТыжЮзер
0

Зумеры не знают про Косово

Ответить

Медленный корабль

0

Я играл в компьютерную игру, которая начиналась точно также

Ответить

Магомед Шереметьев

0

проголосовали 90%

Из пришедших на выборы. Сторонники единой Испании остались дома

Ответить

Оксана Звонова

0

А зачем нам эта Каталония?

Ответить

Dennis Naidyuk

Оксана
0

А Крым зачем? Земли дохрена, но порядок не можем на должном уровне навести и всё равно хапаем.

Ответить

Михаил

Оксана
0

в смысле зачем ? наша опг зарабатывает на ресурсах и налогах. ресурсы постепенно заканчиваются и цена на них падает . поэтому нужно больше холопов и повышение налогов !

Ответить

Mike Prokopenko

0

как уже достали санкциями

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
X5 Retail Group запустит новую сеть продуктовых магазинов — «жёсткие» дискаунтеры «Чижик»
Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами.
234
Новости
Прокуратура Турции завела на Charlie Hebdo дело из-за карикатуры на Эрдогана
Журнал опубликовал изображение после совета президента Турции Макрону «проверить психику» из-за слов об исламе.
214
Дизайн и архитектура
Опыт создания шрифта Advanced Font
В данной статье, я бы хотел поделиться своим дизайнерским опытом от создания шрифта по заказу, ну и опытом взаимодействия со столь редким заказчиком.
197
Популярное за три дня
Новости
В Австралии хозяйка угнанной Tesla издевалась над преступниками — удалённо опускала окна, сигналила и снижала скорость
Угонщики не выдержали и бросили машину.
108
Беларусь
Прямая трансляция: общенациональная забастовка, протесты студентов и марш пенсионеров
Старая трансляция упёрлась в количество возможны блоков в статье, продолжаем тут. По просьбам комментаторов, теперь свежие записи будут в начале.
90
Новости
В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты
Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.
247
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Космический кот

Кремль объяснил указ Минздрава…

Пожилой Мартингал

Фигуранта дела «Нового величия…

Ярик…

Кремль объяснил указ Минздрава…

Genesi5

Ярослав Евдокимов - Фантазер

memory…

СМИ: мужчина с ножом…

Да ладно

Фото: Первые магазины сети…

Leha Shum

Опыт создания шрифта Advanced…

Nikita

Фото: Первые магазины сети…

Пипидастр

СМИ: мужчина с ножом…

Dra

Фигуранта дела «Нового величия…

Бунт Протеста

Снова удалёнка: собираем…

Унылый Лось

СМИ: мужчина с ножом…

Иван Клюхин

СМИ: мужчина с ножом…

Leha Shum

Опыт создания шрифта Advanced…

Пожилой Мартингал

СМИ: мужчина с ножом…

Maxim Knz

СМИ: мужчина с ножом…

Дмитрий Орлов

СМИ: мужчина с ножом…
null