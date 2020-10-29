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Аня Бегиашвили
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В Ницце трое прохожих погибли после нападения человека с ножом. Полиция задержала злоумышленника Материал редакции

По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину.

9 комментариев
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В Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Трое из них погибли, несколько получили ранения, сообщает BFM.TV.

Полиция задержала нападавшего. По данным издания Nice-Matin, одну из погибших он обезглавил. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что у нападения были «признаки теракта». Специальный кризисный штаб для расследования инцидента возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

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#новости #франция #происшествия

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9 комментариев
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Иван Сидоров

13

угадайте религию по заголовку 

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Подозрительный Кот

Иван
1

мирныя релийгия же

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Ответный пистолет

7

Интересно, какая национальность была у нападавшего 

Ответить

alexferman

Ответный
2

Стопудов японец

Ответить

Дитковский

Ответный
0

Нужно спросить @Митя Простомолотов

Ответить

alexferman

7

Ставлю на представителей самой мирной и нетеррористической религии

Ответить

Всякий татарин

1

Сами виноваты?

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Bad Mother Fucker

Всякий
0

попробовали бы они проходить мимо мичети!

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Sergiy Sev

0

нападения были «признаки теракта» - ну какие еще признаки, ну проснулся человек в плохом настроении и вместо хлеба случайно задел прохожую, а она сама виновата, тут человеку плохо значит, а эта все лезла под руку.
Надо простить и извиниться.

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