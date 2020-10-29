В Ницце трое прохожих погибли после нападения человека с ножом. Полиция задержала злоумышленника Материал редакции
По данным СМИ, он успел обезглавить одну женщину.
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В Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Трое из них погибли, несколько получили ранения, сообщает BFM.TV.
Полиция задержала нападавшего. По данным издания Nice-Matin, одну из погибших он обезглавил. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что у нападения были «признаки теракта». Специальный кризисный штаб для расследования инцидента возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
16 октября
Статья дополняется
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9 комментариев
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угадайте религию по заголовку
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нападения были «признаки теракта» - ну какие еще признаки, ну проснулся человек в плохом настроении и вместо хлеба случайно задел прохожую, а она сама виновата, тут человеку плохо значит, а эта все лезла под руку.
Надо простить и извиниться.
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