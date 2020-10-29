В Ницце возле базилики Нотр-Дам человек, вооружённый ножом, напал на прохожих. Трое из них погибли, несколько получили ранения, сообщает BFM.TV.

Полиция задержала нападавшего. По данным издания Nice-Matin, одну из погибших он обезглавил. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что у нападения были «признаки теракта». Специальный кризисный штаб для расследования инцидента возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.