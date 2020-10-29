В 2019 году он получил 2,5 лет тюрьмы после сделки со следствием, а потом отказался от своих показаний.

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Павел Ребровский Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ»

Ребровского признали виновным в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Прокуратура запрашивала для него семь лет лишения свободы, защита настаивала на полном оправдании. Об этом пишет ТАСС.

Ребровскому также запретили в течение трёх лет размещать материалы в интернете. Суд потребовал применить к нему меры медицинского характера и направить на амбулаторное наблюдение у психиатра из-за ряда психических расстройств.

Изначально Ребровский пошёл на сделку со следствием, признал вину и получил в 2019 году 2,5 года колонии. Позже он отказался от своих первоначальных признательных показаний, поэтому уголовное дело вернули на новое рассмотрение. Ребровский заявлял, что дал показания под давлением, за это ему обещали условный срок.

Участников движения «Новое величие» задержали в марте 2018 года. По версии обвинения, целю сообщества было свержение конституционного строя в России, отстранение от власти президента и его окружения и революционная деятельность. В августе 2020 года семерым фигурантам дела дали от четырёх лет условно до семи лет колонии.