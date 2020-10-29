Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
311

Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского приговорили к шести годам колонии Материал редакции

В 2019 году он получил 2,5 лет тюрьмы после сделки со следствием, а потом отказался от своих показаний.

4 комментария
В закладки
Павел Ребровский Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ»

Ребровского признали виновным в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Прокуратура запрашивала для него семь лет лишения свободы, защита настаивала на полном оправдании. Об этом пишет ТАСС.

Ребровскому также запретили в течение трёх лет размещать материалы в интернете. Суд потребовал применить к нему меры медицинского характера и направить на амбулаторное наблюдение у психиатра из-за ряда психических расстройств.

Изначально Ребровский пошёл на сделку со следствием, признал вину и получил в 2019 году 2,5 года колонии. Позже он отказался от своих первоначальных признательных показаний, поэтому уголовное дело вернули на новое рассмотрение. Ребровский заявлял, что дал показания под давлением, за это ему обещали условный срок.

Участников движения «Новое величие» задержали в марте 2018 года. По версии обвинения, целю сообщества было свержение конституционного строя в России, отстранение от власти президента и его окружения и революционная деятельность. В августе 2020 года семерым фигурантам дела дали от четырёх лет условно до семи лет колонии.

#новости #новоевеличие

Артём Мазанов PLUS
+151 375
И это не новость ИА «Панорама»
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228477, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Oct 2020 13:34:54 +0300", "is_special": false }
Промо
Киберпанк уже здесь. Что умеют протезы, экзоскелеты и другие устройства для людей с инвалидностью
Как технологии помогают людям с нарушениями здоровья.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Встречный рак

1

обычные российские будни, листаем дальше, товарищи

Ответить

Шахматный супер_стар

0

Жаль

Ответить

Московский

0

Величия не будет

Ответить

Прочий Паша

0

Почему Казахстан до сих пор спокойно наблюдает, как насилуют  российских граждан? @Дмитрий Орлов что за дела? Думаете вас это не коснётся?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
X5 Retail Group запустит новую сеть продуктовых магазинов — «жёсткие» дискаунтеры «Чижик»
Магазины будут отличаться небольшими площадями и низкими ценами.
234
Новости
В Польше массово заблокировали дороги в знак протеста против запрета на аборты
Массовые акции протеста продолжаются уже пятый день.
247
Беларусь
«Отправьте их на улицу»: Лукашенко потребовал отчислить студентов, вышедших на протесты
И назвал действия протестующих «террористической угрозой».
185
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Художник из Далласа украсил дом гиперреалистичными декорациями на Хэллоуин — к нему несколько раз вызывали полицию
Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».
144
Беларусь
Прямая трансляция: общенациональная забастовка в Беларуси
26 октября истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Утро началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. Продолжение трансляции тут.
223
Новости
Учительница в Ейске извинилась за комментарий о сочинении школьника. Она написала, что его мнения «никто не спрашивал»
«Люди не пытаются разглядеть хорошее, а сразу видят плохое», — говорится в сочинении 10-классника.
133
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Иван Прохоров

Фигуранта дела «Нового величия…

# realfiddy

В Казани активистка пришла к…

IIIIIIIIIII

СМИ: мужчина с ножом…

Руслан Шекуров

В Ницце три человека погибли…

Космический кот

СМИ: мужчина с ножом…

IO

СМИ: мужчина с ножом…

Таблетка…

Фото: Первые магазины сети…

Унылый Лось

СМИ: мужчина с ножом…

Alex V

В Казани активистка пришла к…

Jakub Marona

Фото: Первые магазины сети…

Рулон Обоев

Шведский инженер построил…

Nikita

Фото: Первые магазины сети…
null