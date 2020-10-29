О пострадавших пока не сообщается.

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Во Франции произошло второе вооружённое нападение за день. Об этом сообщает Europe 1. Информацию также подтвердил BFM TV. Полиция подтвердила нападение, пишет Mirror.

Журналисты сообщили, что нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь. От полученных ранений мужчина умер. Другие подробности нападения пока не сообщаются.

Это нападение произошло через два часа после того, как в Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике.

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.