Мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили Материал редакции
О пострадавших пока не сообщается.
Во Франции произошло второе вооружённое нападение за день. Об этом сообщает Europe 1. Информацию также подтвердил BFM TV. Полиция подтвердила нападение, пишет Mirror.
Журналисты сообщили, что нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь. От полученных ранений мужчина умер. Другие подробности нападения пока не сообщаются.
Это нападение произошло через два часа после того, как в Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике.
16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.
Шахматный супер_стар
Ты головой подумала, прежде чем такое написать???
Грузовой каякер
Террористов много поймали
Давай дружить
Я и так с тобой дружу
Я всегда говорил, глупость не порок!
Мы точно дружим???
Да. Этот комментарий никак не связан с @миша лисицын
Расскажи про свой дебют шизофрении и какие пособия получает твоя бедная мама чтобы терпеть тебя?
Но и конечно я понимаю что ты отредачишь комментарий с приглашением меня в увлекательную беседу)))
Дорожный завод
@Унылый Лось что это значит??
Давайте, радикальные исламисты, продолжайте портить репутацию мусульманства. Ведь мусульман так любят во всем мире, никто не шарахается от людей в парандже
Грузовой каякер
Как можно заставить кого-то поменять религию?
Больше половины чёрных христиане, но они ещё хуже интегрированы во французское общество
Пестрый цветок
О России думай!
Комментарий удален
Встречный рак
да я в политике и россии, и франции, и сша эксперт, сидя у себя в украине
В смысле, что они из Франции в Россию все рванут тогда?
Нелепый рак
Фу, расит. Хотя мне все равно.
Их проблема в том, что они приходят на перестрелку с ножом. А не просто с ним гуляют
нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь.
Я считаю это этически правильный ответ
С такими только так и надо. И это не жестокость — они то думают, что попадают в рай к 72 девственницам, так что получается полицейские ему одолжение сделали.
Они зато в концлагеря сгоняют ни в чем не повинных людей, а европейцы пускают к себе расплодившихся потенциальных экстремистов
Пожелаеешь за эти слова
Это точно Франция? По разговорам сплошной же махмудский
Хм, любопытно, в США выпускают всю обойму когда делаешь что-то похожее на атаку. А тут ни атаки, ни обоймы.
вот интересно, почему для буйных до сих пор не придумали транквилизаторы, чтобы тупо доставить его тело в кпз и дальше уже определить куда: мариновать, жарить или томить в дурке
Ленинский блик
Электрические парализаторы вроде есть у полиции, такие типа проводками стреляют.
Ещё можно транквилизационные ружья с дротиками юзать, как для животных.
Прост видимо решили живым не брать.
Больше интересно что за желтая хрень у одного из жандармов? Фонарик? Водяной пистолет? Или правда транкострел.
Тазер, но у тазера есть проблемки: малое расстояние до объекта и не мгновенное действие. На мой взгляд снайпер с транквилизатором первую проблему решает.
Даже на фейк пояс шахида забил, тупа голышом с ножом, хз на что расчитывал
Под наркотой был, наверное.
Марин Ле пен будет след президентом во Франции, скриньте
Дорожный завод
Но ведь на родине Мухаммеда, в отличие от Франции, от таких мусульман ограждаются железным занавесом
И перерубить все интернет-кабели. Пусть сидят в своём отдельном интернете.
А они вообще хоть кого-нибудь из последних подобных деятелей живым брали или хотя бы пытались?
Они же вроде всех при задержании валят вообще без разговоров.
Нет. Но я и не полицейский: хз, что в таких случаях делают. Но, судя по комментарию выше, иногда можно и не наглухо.
Нелепый рак
хоть кого-нибудь из последних подобных деятелей живым брали или хотя бы пытались?
Мне сложно сказать, но если хочешь увидеть как вообще работают полицейские посмотри этот канал: https://www.youtube.com/c/PRO_Police
Сегодняшний террорист из Ниццы живой, в больнице сейчас.
Это просто невероятно, кто бы мог предположить такую реакцию исламистов? Если бы только мы имели примеры подобных инцидентов в прошлом...
Но террорист и псих все равно Макрон.
Подумать только — создать просвещенный ислам! Пиздец какой-то.
Ни разу не слышал чтобы мусульманское общество хоть раз публично осудило подобный теракт
Они обычно если и осуждают, то весело подмигивая и оговариваясь что жертва сама виновата, ибо оскорбляла религиозные чувства.
Большинство представителей мусульманских общин осудили эти теракты. Представитель диаспоры чеченцев во Франции, Эрдоган, даже тот же Кадыров. Просто каждому пню понятно, что это идиоты, у которых крыша едет. Но, как это часто бывает, общину судят по её отдельным представителям. Именно поэтому все и говорят, что муслимы террористы.
Нет плохих религий!!11! Есть плохие люди!!11!!!!!111111111111
Добрый меч
В первом комментарии есть смысл. Все эти шарли эбдо смеются только над чем можно. Даже BLM не подъебнули
В вопросе BLM они вроде изначально травят полицию/власть:
Ну вот, либеральные политики без ограничений скоро дадут плоды в виде реакционных политик. Рассвет наций 2.0 не за горами
Хз, варвары вроде маленько по-другому действовали, да и времена были не такие стремительные. Римской Империи потребовалось два или три века неверной политики, чтобы развалиться. Нужно еще учесть, что к закату большая часть армии состояла из тех самых варваров, сомневаюсь, что такое возможно сейчас
Во французской армии немало чёрных и арабов, пусть и меньше чем в футбольной сборной, в американской армии немало чёрных и латиносов, в российской армии немало выходцев из Кавказа, так что...
«Немало» это сколько? ИМХО мононациональное государство невозможно и не нужно, ничего плохого в неграх и латиносах я не вижу, бо не замечены в терроризме и безумном национализме
Это все понятно, что все люди равны независимо от любых признаков, но зачем держать тех, кто этих принципов не соблюдает???
Как по мне, Макрону нужно быть осторожнее со своими заявлениями. Нафига психов провоцировать?!
Стараться не разозлить чем нибудь рандомных психов.
Великолепный план действий для президента Франции. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.
Ну вот он весь такой смелый, унижает исламистов и чего он добился? Только повышения кол-ва убийств своих граждан, митингов у посольств в мусульманских странах, гнев их лидеров. Это только начало.
Ух, зато какой смелый президент.
Перечислите пожалуйста положительные последствия после его высказываний.
Отчасти ты прав, одних слов недостаточно. Нужны реальные антиисламские действия.
Да они охули эти дикари! Выслать всех нахер кого не устраивает порядок во Франции! Пусть в Иран едут там все "как надо"!
Это точно такие же граждане Франции. Высылать их некуда
У вас эта инфа от куда? Если паспорт приобретен его могут лишить и отправить на родину от куда прибыл!
Какого корабля? Это дети бывших жителей колоний, переехавших во Францию больше ста лет назад. Никакого отношения к беженцам не имеют
Я, конечно, могу быть неправ, но что-то мне подсказывает, что совершавшие терракты родились не во Франции.
Ты путаешь негров и арабов, у Франции не было колоний в арабский странах
Ой, да, ето правда
Марокко?)
Уйгуры такие же граждане Китая, но китайцы спокойно их сгоняют в концлагеря, арабы такие же граждане Израиля, но их евреи держат под очень жестким контролем
Комментарий удален
Мне кажется, скоро Франция начнёт действовать более радикально, а за ней и остальная Европа.
Из-за фанатиков арабов и чеченцев страдают адекватные мусульмане типа татар или башкир, которые не режут головы иноверцам, не устраивают взрывы, и нормально интегрированы в российское или западное общество, если живут на Западе
Греческий танк88
Я вполне могу представить, что террорист, который размахивает ножом, в условном Техасе может не дожить до первого фрага, а во Франции нужно полицейских ждать, потому что средств защиты у населения нет. Но я вопрос без иронии задаю, мне действительно интересно, предотвращают ли (статистически) всякие "stand your ground" и оружие у граждан такие вот случаи нападения.
Массовые стрельбы везде бывают, какой бы закон о оружии не действовал. Другой вопрос, что в США, где в большей части штатов ношение оружия разрешено, количество убийств меньше, чем в условной России, где оружие запрещено. Большая часть смертей от огнестрела в США - самоубийства. Большое количество оружия у населения не ведет к большему количеству убийств, скорее наоборот
Греческий танк88
Несмотря на то, что я, скорее, выступаю за более "разрешающие" законы о применении и ношении оружия, это не очень-то простая тема. Я не разбирался глубоко, но на wiki есть пачка ссылок на исследования (https://en.wikipedia.org/wiki/Stand-your-ground_law#Effects_on_crime), в которых свободное применения огнестрела для самообороны критикуется как неэффективное (не снижает уровень убийств). Это еще и довольно политизированная тема, поэтому тяжело отделять качественные исследования от ангажированных - у меня, например, знаний недостаточно для этого.
Ну, если считать, что убийство убийц не снижает количество убийц, то да, статистика останется на прежнем уровне
Почти все случаи массовой стрельбы в США происходили в gun free зонах, таких как «: церкви, школы и т.п.
Греческий танк88
Ну так и не в США случаи массовой стрельбы были. У меня же вопрос не в том, где что было, а "помогают ли более мягкие законы о ношении и применении оружия снизить число жертв от массовых убийств".
Можно посмотреть на примере тех же США на БЛМ митинги, например в крупных городах, где оружие носить с собой особо не принято, и в южных штатах, где народ со стволами просто выстраивался в линию по ходу манифестантов. В последнем случае митинги гораздо спокойней проходили.
Не могу однозначно ответить помогают ли, но знаю несколько случаев, когда наличие оружия сильно помогало гражданам США. Например, женщина защитила свою дочь от педофила, который пробрался в их дом. Она его застрелила.
Ещё один случай помню, когда другая американка застрелила бандита, взявшего в заложники ее саму, ее мужа и ребёнка. Это так, что первое на память приходит. Думаю, таких ситуаций больше
Греческий танк88
Я согласен, что есть огромное количество случаев, когда вооруженность населения сработала в плюс, но на каждый такой случай, можно привести пример, когда оружие из-за легкой доступности оказалось в руках у неадекватного человека, или когда конфликт, который мог бы закончится перцовым баллончиком, перерос в стрельбу с летальными последствиями. Именно поэтому, собственно, и существуют научные исследования, чтобы собрать статистику и сделать какие-то выводы.
https://meduza.io/news/2019/12/30/v-tehase-zloumyshlennik-otkryl-strelbu-na-tserkovnoy-sluzhbe-ego-ubil-ohrannik-hrama
Так-то там женщине голову отрезали сегодня
Так, и кого же назначат крайними в этот раз?
Турцию из-за Эрдогана или РФ из-за Кадырова?
Комментарий удален
Комментарий удален
Muslim Lives Matter!
MLM ?
Если МЛМ, то Орифлейм
Неплохие вещицы, мне вот скраб нужен.
Я покупал Eisenberg - он "механический" $80 стОит.