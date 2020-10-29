Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
8952

Мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили Материал редакции

О пострадавших пока не сообщается.

163 комментария
В закладки

Во Франции произошло второе вооружённое нападение за день. Об этом сообщает Europe 1. Информацию также подтвердил BFM TV. Полиция подтвердила нападение, пишет Mirror.

Журналисты сообщили, что нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь. От полученных ранений мужчина умер. Другие подробности нападения пока не сообщаются.

Это нападение произошло через два часа после того, как в Ницце три человека погибли после нападения злоумышленника с ножом в базилике.

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.

Исламский мир против Макрона. Его называют…
Это ответ на обещание президента усилить борьбу с радикалами и построить во Франции «просвещённый…
tjournal.ru

#новости #франция #происшествия

Артём Мазанов PLUS
+151 450
И это не новость ИА «Панорама»
11
56
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f","\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 163, "likes": 56, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 228490, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Oct 2020 13:54:49 +0300", "is_special": false }
Творческий тандем DO Studio
Проектирование и дизайн на Tilda
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
163 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Грузовой каякер

97

Урожайный день

Ответить

Шахматный супер_стар

Грузовой
0

Ты головой подумала, прежде чем такое написать???

Ответить

Грузовой каякер

Шахматный
87

Террористов много поймали

Ответить

Встречный рак

Грузовой
44

балансируешь, моё увожение

Ответить

Дорожный завод

Грузовой
3

Давай дружить

Ответить

Грузовой каякер

Дорожный
3

Я и так с тобой дружу

Ответить

Дорожный завод

Грузовой
1

Я всегда говорил, глупость не порок!

Ответить

Ze Katze

Дорожный
9

Глупость не пророк

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Ze
1

Глупость - не голый пророк

Ответить

Грузовой каякер

Дорожный
1

Мы точно дружим???

Ответить

Дорожный завод

Грузовой
1

Да. Этот комментарий никак не связан с @миша лисицын 

Ответить

миша лисицын

Дорожный
4

Расскажи про свой дебют шизофрении и какие пособия получает твоя бедная мама чтобы терпеть тебя?
Но и конечно я понимаю что ты отредачишь комментарий с приглашением меня в увлекательную беседу)))

Ответить

Дорожный завод

миша
1

@Унылый Лось что это значит??

Ответить

Грузовой каякер

Дорожный
1

Не знаю. Но Миша что-то знает

Ответить

Дорожный завод

Грузовой
1

надо уточить у @Вахтёр 

Ответить

Stas Kartuzov

Шахматный
1

Че доебался, он на рогах вчера домой пришёл

Ответить

Дорожный завод

Грузовой
6

Бля, так это другая новость....

Ответить

Сергей Королевский

Грузовой
1

Давайте, радикальные исламисты, продолжайте портить репутацию мусульманства. Ведь мусульман так любят во всем мире, никто не шарахается от людей в парандже

Ответить

Ваша Закладко

Грузовой
0

у маги же день рождения

Ответить

Встречный рак

75

выпиздите их из страны уже нахуй

Ответить

Maxim Knz

Встречный
8

Там Большая часть из них это граждане франции во втором третьем поколении, лол.

Ответить

Ze Katze

Maxim
–1

Значит надо выпиздить граждан
Или пусть принимают христианство 

Ответить

GoodSanta

Ze
2

Или пусть принимают христианство

Ну да, попытка принудительной смены религии ни к каким последствиям не приведет конечно

Ответить

Ze Katze

GoodSanta
1

Если захотят остаться,пусть меняют религию.
Если религия важнее - "Добро пожаловать в Чечню" 

Ответить

GoodSanta

Ze
1

Блондинов оставляем?

Ответить

Грузовой каякер

Ze
0

Как можно заставить кого-то поменять религию?

Ответить

alexferman

Грузовой
0

Никак. Поэтому лучше пристрелить.

Ответить

Dias001 Rrn

Ze
0

Больше половины чёрных христиане, но они ещё хуже интегрированы во французское общество

Ответить

Abram Dikoy

Dias001
0

Ну хотяб с ножами не выскакивают

Ответить

Пестрый цветок

Встречный
4

О России думай!

Ответить

Комментарий удален

Встречный рак

Георгий
0

ебать это что за сборище ботов в плюсах здесь?

Ответить

Встречный рак

Пестрый
8

да я в политике и россии, и франции, и сша эксперт, сидя у себя в украине

Ответить

Могучая Веточка

Пестрый
–1

В смысле, что они из Франции в Россию все рванут тогда?

Ответить

Иностранный Женя

Могучая
6

ага, блять, за лучшей жизнью 

Ответить

Иностранный Женя

Пестрый
0

Давай дружить 

Ответить

# realfiddy

Встречный
0

Их выпиздят обратно к тебе во двор если только.

Ответить

Нелепый рак

Встречный
0

Фу, расит. Хотя мне все равно.

Ответить

# realfiddy

Нелепый
0
Ответить

Мучительный звук

Встречный
0

Ээ, ты че фашист?

Ответить

Savage Steel

Встречный
0

Выдадите им очередное пособие нахуй 

Ответить

Ответный пистолет

45

Зачем убивать мирных мусульман, которые просто ходят по улице с ножом? 

Ответить

Евгений Чибаков

Ответный
9

Их проблема в том, что они приходят на перестрелку с ножом. А не просто с ним гуляют

Ответить

Rusty Nail

Евгений
24

Вот именно! Какой дебил на перестрелку берет нож?

Ответить

Rusty Nail

34

нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь.

Я считаю это этически правильный ответ

Ответить

Степан Литвинов

Rusty
1

С такими только так и надо. И это не жестокость — они то думают, что попадают в рай к 72 девственницам, так что получается полицейские ему одолжение сделали.

Ответить

alexferman

Степан
3

Можно в порядке хохмы хоронить их завернув в свиную шкуру

Ответить

Daniil Minashkin

31
Ответить

Ze Katze

Daniil
1

Китайцы вновь правы
Впрочем ничего нового 

Ответить

Dias001 Rrn

Ze
0

Они зато в концлагеря сгоняют ни в чем не повинных людей, а европейцы пускают к себе расплодившихся потенциальных экстремистов

Ответить

Ze Katze

Daniil
0

А и уже есть такой лагерь. На юге России. 

Ответить

Savage Steel

Daniil
0

Не даром эти люди владеют всем миром

Ответить

Alexandr Ivanov

20
Ответить

Аполлон

Alexandr
19

получил пулю и успокоился

Ответить

arturito

Аполлон
0

алах не помог

Ответить

Yeren Aikyn

arturito
–5

Пожелаеешь за эти слова

Ответить

arturito

Yeren
4

Голову отрежешь?

Ответить

Abram Dikoy

Yeren
1

Найдешь и голову отрежешь? 

Ответить

arturito

Yeren
0

Ну смотри я аноним и в другом городе, так что ты и твой алах-бабах мне ничего не сделаете! За мат извени

Ответить

Eisenstein

Alexandr
4

Это точно Франция? По разговорам сплошной же махмудский

Ответить

Виталий Ситников

Eisenstein
6

Там на бэквокале группа поддержки

Ответить

Антон Пострунин

Alexandr
0

Хм, любопытно, в США выпускают всю обойму когда делаешь что-то похожее на атаку. А тут ни атаки, ни обоймы. 

Ответить

Ze Katze

Антон
5

Потому что в США у нападающего тоже может быть оружие. И легче изрешетить его, чем ждать пок он его достанет, после одно попадания, и начнёт стрелять в ответ 

Ответить

Mikhail Manuylov

Alexandr
0

вот интересно, почему для буйных до сих пор не придумали транквилизаторы, чтобы тупо доставить его тело в кпз и дальше уже определить куда: мариновать, жарить или томить в дурке

Ответить

Ленинский блик

Mikhail
1

Электрические парализаторы вроде есть у полиции, такие типа проводками стреляют.
Ещё можно транквилизационные ружья с дротиками юзать, как для животных.
Прост видимо решили живым не брать.

Ответить

Abram Dikoy

Ленинский
0

Если под рукой нет, то долго ждать, проще шмальнуть

Ответить

Сергей Морозов

Mikhail
0

Больше интересно что за желтая хрень у одного из жандармов? Фонарик? Водяной пистолет? Или правда транкострел.

Ответить

Mikhail Manuylov

Сергей
1

Тазер, но у тазера есть проблемки: малое расстояние до объекта и не мгновенное действие. На мой взгляд снайпер с транквилизатором первую проблему решает.

Ответить

Abram Dikoy

Alexandr
0

Даже на фейк пояс шахида забил, тупа голышом с ножом, хз на что расчитывал

Ответить

Nick Rosenberg

Abram
0

Под наркотой был, наверное.

Ответить

Алиса Барышман

Nick
1

под коранотой

Ответить

alexferman

Abram
0

религиозный фанатик

рассчитывал

Ответить

Jakub Marona

22

Марин Ле пен будет след президентом во Франции, скриньте

Ответить

Георгий Наумов

Jakub
7

Никто этого коммент не заскринит, скиньте.

Ответить

Степан Литвинов

Jakub
0

Давно пора

Ответить

Пестрый цветок

5

Мухаммед отдал приказ валить неверных видимо.

Ответить

👾

Пестрый
44

надо собрать всех верных и отправить их на родину Мухаммеда, чтобы дома их ничего не оскорбляло. 

Ответить

Дорожный завод

👾
2

Но ведь на родине Мухаммеда, в отличие от Франции, от таких мусульман ограждаются железным занавесом

Ответить

Дмитрий Чернышов

👾
0

И перерубить все интернет-кабели. Пусть сидят в своём отдельном интернете. 

Ответить

Нелепый рак

11

Будет теперь полицейского осуждать за то, что он невинного верующего убил?

Ответить

Иван Клюхин

Нелепый
1

А они вообще хоть кого-нибудь из последних подобных деятелей живым брали или хотя бы пытались?
Они же вроде всех при задержании валят вообще без разговоров.

Ответить

ユリー シャネ

Иван
2

Предлагаешь идти задерживать руками человека размахивающего ножом ? 

Ответить

Иван Клюхин

ユリー
0

Нет. Но я и не полицейский: хз, что в таких случаях делают. Но, судя по  комментарию выше, иногда можно и не наглухо.

Ответить

ユリー シャネ

Иван
2

Просто как я понимаю он угрожал полиции. Если есть прямые угрозы — то действия полиции оправданы законом, и самое главное обществом тоже оправданны, на данный момент.

Ответить

Нелепый рак

Иван
2

хоть кого-нибудь из последних подобных деятелей живым брали или хотя бы пытались?

Мне сложно сказать, но если хочешь увидеть как вообще работают полицейские посмотри этот канал: https://www.youtube.com/c/PRO_Police

Ответить

Mister Dundie

Иван
1

Сегодняшний террорист из Ниццы живой, в больнице сейчас.

Ответить

Иван Клюхин

Mister
0

Значит не всех валят. Спасибо за инфу.

Ответить

alexferman

Mister
0

Жаль

Ответить

Эмиль Рубанов

7

Это просто невероятно, кто бы мог предположить такую реакцию исламистов? Если бы только мы имели примеры подобных инцидентов в прошлом...

Ответить

Ze Katze

Эмиль
3

В 12 - 13 веке тоже самое было.

Ответить

Alexandr Bitsenko

6

Но террорист и псих все равно Макрон.

Подумать только — создать просвещенный ислам! Пиздец какой-то.

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

Ни разу не слышал чтобы мусульманское общество хоть раз публично осудило подобный теракт

Ответить

Nick Rosenberg

Dmitry
9

Они обычно если и осуждают, то весело подмигивая и оговариваясь что жертва сама виновата, ибо оскорбляла религиозные чувства.

Ответить

Альберт Шоров

Dmitry
0

Большинство представителей мусульманских общин осудили эти теракты. Представитель диаспоры чеченцев во Франции, Эрдоган, даже тот же Кадыров. Просто каждому пню понятно, что это идиоты, у которых крыша едет. Но, как это часто бывает, общину судят по её отдельным представителям. Именно поэтому все и говорят, что муслимы террористы.

Ответить

arturito

3

Нет плохих религий!!11! Есть плохие люди!!11!!!!!111111111111

Ответить

Добрый меч

arturito
1

В первом комментарии есть смысл. Все эти шарли эбдо смеются только над чем можно. Даже BLM не подъебнули

Ответить

Иван Клюхин

Добрый
1

В вопросе BLM они вроде изначально травят полицию/власть:

Ответить

Добрый меч

Иван
1

А мародеров низя!

Ответить

arturito

Добрый
0

Тебе никто ничего не  сделает, если ты сделаешь карикатуру на Иисуса или BLM. 

Ответить

aliftin

3
Ответить

Алексей Леонидов

2

Ну вот, либеральные политики без ограничений скоро дадут плоды в виде реакционных политик. Рассвет наций 2.0 не за горами

Ответить

Ivan

Алексей
2

ставлю на судьбу Римской Империи. Просто чужаки сожрут и все

Ответить

Алексей Леонидов

Ivan
0

Хз, варвары вроде маленько по-другому действовали, да и времена были не такие стремительные. Римской Империи потребовалось два или три века неверной политики, чтобы развалиться. Нужно еще учесть, что к закату большая часть армии состояла из тех самых варваров, сомневаюсь, что такое возможно сейчас

Ответить

Dias001 Rrn

Алексей
0

Во французской армии немало чёрных и арабов, пусть и меньше чем в футбольной сборной, в американской армии немало чёрных и латиносов, в российской армии немало выходцев из Кавказа, так что...

Ответить

Алексей Леонидов

Dias001
1

«Немало» это сколько? ИМХО мононациональное государство невозможно и не нужно, ничего плохого в неграх и латиносах я не вижу, бо не замечены в терроризме и безумном национализме

Ответить

arturito

2

Это все понятно, что все люди равны независимо от любых признаков, но зачем держать тех, кто этих принципов не соблюдает???

Ответить

Вежливый Снайпер

–7

Как по мне, Макрону нужно быть осторожнее со своими заявлениями. Нафига психов провоцировать?!

Ответить

Дмитрий Григорьев

Вежливый
4

Стараться не разозлить чем нибудь рандомных психов.
Великолепный план действий для президента Франции. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.

Ответить

Вежливый Снайпер

Дмитрий
–2

Ну вот он весь такой смелый, унижает исламистов и чего он добился? Только повышения кол-ва убийств своих граждан, митингов у посольств в мусульманских странах, гнев их лидеров. Это только начало.
Ух, зато какой смелый президент.
Перечислите пожалуйста положительные последствия после его высказываний.

Ответить

alexferman

Вежливый
1

Отчасти ты прав, одних слов недостаточно. Нужны реальные антиисламские действия.

Ответить

Вероника Крылова

1

Да они охули эти дикари! Выслать всех нахер кого не устраивает порядок во Франции! Пусть в Иран едут там все "как надо"!

Ответить

Максим Чистов

Вероника
0

Это точно такие же граждане Франции. Высылать их некуда

Ответить

Вероника Крылова

Максим
0

У вас эта инфа от куда? Если паспорт приобретен его могут лишить и отправить на родину от куда прибыл!

Ответить

Максим Чистов

Вероника
0

Какого корабля? Это дети бывших жителей колоний, переехавших во Францию больше ста лет назад. Никакого отношения к беженцам не имеют

Ответить

Mister Dundie

Максим
2

Я, конечно, могу быть неправ, но что-то мне подсказывает, что совершавшие терракты родились не во Франции.

Ответить

Алексей Леонидов

Максим
1

Ты путаешь негров и арабов, у Франции не было колоний в арабский странах

Ответить

Муги

Алексей
1

Алжир?

Ответить

Алексей Леонидов

Муги
0

Ой, да, ето правда

Ответить

Максим Чистов

Алексей
0

Марокко?)

Ответить

Алексей Леонидов

Максим
1

Все, прекратите, мне уже стыдно

Ответить

Вероника Крылова

Максим
0

Корабль при чем? Так от куда инфа что это дети жителей колоны?

Ответить

Фаллическая угроза

Вероника
0

Обратно в Марсель?

Ответить

Dias001 Rrn

Максим
0

Уйгуры такие же граждане Китая, но китайцы спокойно их сгоняют в концлагеря, арабы такие же граждане Израиля, но их евреи держат под очень жестким контролем

Ответить

Комментарий удален

Shlomo Goldenberg

1
Ответить

Stepa Demchenko

1

Мне кажется, скоро Франция начнёт действовать более радикально, а за ней и остальная Европа.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Французским копам - моё почтение

Ответить

Dias001 Rrn

1

Из-за фанатиков арабов и чеченцев страдают адекватные мусульмане типа татар или башкир, которые не режут головы иноверцам, не устраивают взрывы, и нормально интегрированы в российское или западное общество, если живут на Западе

Ответить

Tanqwer

0

Мирная религия жи есть. 

Ответить

Греческий танк88

0

Интересно, есть ли корреляция между жесткостью законов о ношении оружия, и вот такими вот случаями?

Ответить

Vedmed

Греческий
0

пхаххахахаха, терор такой, бля у них такие жестокие законы об оружии, ну нахуй идти кого то выпиливать на улице или в церкви

Ответить

Греческий танк88

Vedmed
6

Я вполне могу представить, что террорист, который размахивает ножом, в условном Техасе может не дожить до первого фрага, а во Франции нужно полицейских ждать, потому что средств защиты у населения нет. Но я вопрос без иронии задаю, мне действительно интересно, предотвращают ли (статистически) всякие "stand your ground" и оружие у граждан такие вот случаи нападения.

Ответить

T:ema

Греческий
1

кхм кхм. ну да, массовой стрельбы в США никогда не было, уаще.

Ответить

Алексей Леонидов

T:ema
2

Массовые стрельбы везде бывают, какой бы закон о оружии не действовал. Другой вопрос, что в США, где в большей части штатов ношение оружия разрешено, количество убийств меньше, чем в условной России, где оружие запрещено. Большая часть смертей от огнестрела в США - самоубийства. Большое количество оружия у населения не ведет к большему количеству убийств, скорее наоборот

Ответить

Греческий танк88

Алексей
0

Несмотря на то, что я, скорее, выступаю за более "разрешающие" законы о применении и ношении оружия, это не очень-то простая тема. Я не разбирался глубоко, но на wiki есть пачка ссылок на исследования (https://en.wikipedia.org/wiki/Stand-your-ground_law#Effects_on_crime), в которых свободное применения огнестрела для самообороны критикуется как неэффективное (не снижает уровень убийств). Это еще и довольно политизированная тема, поэтому тяжело отделять качественные исследования от ангажированных - у меня, например, знаний недостаточно для этого.

Ответить

Алексей Леонидов

Греческ…
1

Ну, если считать, что убийство убийц не снижает количество убийц, то да, статистика останется на прежнем уровне

Ответить

Максим Чистов

T:ema
2

Почти все случаи массовой стрельбы в США происходили в gun free зонах, таких как «: церкви, школы и т.п.

Ответить

Греческий танк88

T:ema
0

Ну так и не в США случаи массовой стрельбы были. У меня же вопрос не в том, где что было, а "помогают ли более мягкие законы о ношении и применении оружия снизить число жертв от массовых убийств".

Ответить

Nick Rosenberg

Греческ…
2

Можно посмотреть на примере тех же США на БЛМ митинги, например в крупных городах, где оружие носить с собой особо не принято, и в южных штатах, где народ со стволами просто выстраивался в линию по ходу манифестантов. В последнем случае митинги гораздо спокойней проходили.

Ответить

jss

Греческ…
1

Не могу однозначно ответить помогают ли, но знаю несколько случаев, когда наличие оружия сильно помогало гражданам США. Например, женщина защитила свою дочь от педофила, который пробрался в их дом. Она его застрелила.
Ещё один случай помню, когда другая американка застрелила бандита, взявшего в заложники ее саму, ее мужа и ребёнка. Это так, что первое на память приходит. Думаю, таких ситуаций больше

Ответить

Греческий танк88

jss
0

Я согласен, что есть огромное количество случаев, когда вооруженность населения сработала в плюс, но на каждый такой случай, можно привести пример, когда оружие из-за легкой доступности оказалось в руках у неадекватного человека, или когда конфликт, который мог бы закончится перцовым баллончиком, перерос в стрельбу с летальными последствиями. Именно поэтому, собственно, и существуют научные исследования, чтобы собрать статистику и сделать какие-то выводы.

Ответить

Vedmed

Греческий
0

https://meduza.io/news/2019/12/30/v-tehase-zloumyshlennik-otkryl-strelbu-na-tserkovnoy-sluzhbe-ego-ubil-ohrannik-hrama

В Техасе преступник открыл стрельбу на церковной…
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в храме города Уайт-Сетлмент, штат Техас. Об этом сообщает…
meduza.io
Ответить

IO

0

Так-то там женщине голову отрезали сегодня

Ответить

Атлант поправил плечи

IO
1

это второй случай, флешмоб начался

Ответить

André

0

Je suis Charlie

Ответить

# realfiddy

0

ммм Авиньон, я там в СУПе ВК играл.

Ответить

Иван Клюхин

0

Так, и кого же назначат крайними в этот раз?
Турцию из-за Эрдогана или РФ из-за Кадырова?

Ответить

Люц Шнайдер

0

Началось?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

the art of гепард

0

TJ направил оперативный запрос мужчине

Ответить

Egor

0
Ответить

Владимир Филатов

0

Просто мужик шёл бар и уведомил об этом жену Аллу.

Ответить

Denis Manchenko

0

Началось как в США.
С ножом - не страшно, можно было и не убивать.

Ответить

TheGeerav

0

Muslim Lives Matter!

Ответить

Denis Manchenko

TheGeerav
0

MLM ?

Ответить

Алексей Леонидов

Denis
0

Если МЛМ, то Орифлейм

Ответить

Denis Manchenko

Алексей
0

Неплохие вещицы, мне вот скраб нужен.
Я покупал Eisenberg - он "механический" $80 стОит.

Ответить