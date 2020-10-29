СМИ: мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили Материал редакции
О пострадавших пока не сообщается.
Во Франции произошло второе вооружённое нападение за день. Об этом сообщает Europe 1. Информацию также подтвердил BFM TV.
Журналисты сообщили, что нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь. От полученных ранений мужчина умер.
Статья дополняется
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Снова удалёнка: собираем…
СМИ: мужчина с ножом…
СМИ: мужчина с ножом…
СМИ: мужчина с ножом…
Фото: Первые магазины сети…
СМИ: мужчина с ножом…
Грузовой каякер
Урожайный день
Шахматный супер_стар
Ты головой подумала, прежде чем такое написать???
Грузовой каякер
Террористов много поймали
Встречный рак
выпиздите их из страны уже нахуй
Пестрый цветок
О России думай!
Встречный рак
да я в политике и россии, и франции, и сша эксперт, сидя у себя в украине
Нелепый рак
Фу, расит. Хотя мне все равно.
Maxim KnzВстречный
Там Большая часть из них это граждане франции во втором третьем поколении, лол.
# realfiddyВстречный
Их выпиздят обратно к тебе во двор если только.
Пестрый цветок
Мухаммед отдал приказ валить неверных видимо.
👾Пестрый
надо собрать всех верных и отправить их на родину Мухаммеда, чтобы дома их ничего не оскорбляло.
Дорожный завод
Но ведь на родине Мухаммеда, в отличие от Франции, от таких мусульман ограждаются железным занавесом
Нелепый рак
Будет теперь полицейского осуждать, что он невинного верующего убил?
Ответный пистолет
Зачем убивать мирных мусульман, которые просто ходят по улице с ножом?
Jakub Marona
Марин Ле пен будет след президентом во Франции, скриньте
IO
Так-то там женщине голову отрезали сегодня
Атлант поправил плечиIO
это второй случай, флешмоб начался
André
Je suis Charlie
aliftin
# realfiddy
ммм Авиньон, я там в СУПе ВК играл.
arturito
Это все понятно, что все люди равны независимо от любых признаков, но зачем держать тех, кто этих принципов не соблюдает???
Иван Клюхин
Так, и кого же назначат крайними в этот раз?
Турцию из-за Эрдогана или РФ из-за Кадырова?