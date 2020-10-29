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Артём Мазанов
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СМИ: мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на полицейских во французском Авиньоне. Его застрелили Материал редакции

О пострадавших пока не сообщается.

Во Франции произошло второе вооружённое нападение за день. Об этом сообщает Europe 1. Информацию также подтвердил BFM TV.

Журналисты сообщили, что нападавший кричал «Аллах Акбар» и угрожал сотрудникам полиции, которые в ответ открыли огонь. От полученных ранений мужчина умер.

#новости #франция #происшествия

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И это не новость ИА «Панорама»
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Грузовой каякер

9

Урожайный день

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Шахматный супер_стар

Грузовой
0

Ты головой подумала, прежде чем такое написать???

Ответить

Грузовой каякер

Шахматный
3

Террористов много поймали

Ответить

Встречный рак

6

выпиздите их из страны уже нахуй

Ответить

Пестрый цветок

Встречный
1

О России думай!

Ответить

Встречный рак

Пестрый
1

да я в политике и россии, и франции, и сша эксперт, сидя у себя в украине

Ответить

Нелепый рак

Встречный
0

Фу, расит. Хотя мне все равно.

Ответить

Maxim Knz

Встречный
0

Там Большая часть из них это граждане франции во втором третьем поколении, лол.

Ответить

# realfiddy

Встречный
–1

Их выпиздят обратно к тебе во двор если только.

Ответить

Пестрый цветок

0

Мухаммед отдал приказ валить неверных видимо.

Ответить

👾

Пестрый
6

надо собрать всех верных и отправить их на родину Мухаммеда, чтобы дома их ничего не оскорбляло. 

Ответить

Дорожный завод

👾
0

Но ведь на родине Мухаммеда, в отличие от Франции, от таких мусульман ограждаются железным занавесом

Ответить

Нелепый рак

2

Будет теперь полицейского осуждать, что он невинного верующего убил?

Ответить

Ответный пистолет

2

Зачем убивать мирных мусульман, которые просто ходят по улице с ножом? 

Ответить

Jakub Marona

1

Марин Ле пен будет след президентом во Франции, скриньте

Ответить

IO

0

Так-то там женщине голову отрезали сегодня

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Атлант поправил плечи

IO
0

это второй случай, флешмоб начался

Ответить

André

0

Je suis Charlie

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aliftin

0
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# realfiddy

0

ммм Авиньон, я там в СУПе ВК играл.

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arturito

0

Это все понятно, что все люди равны независимо от любых признаков, но зачем держать тех, кто этих принципов не соблюдает???

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Иван Клюхин

0

Так, и кого же назначат крайними в этот раз?
Турцию из-за Эрдогана или РФ из-за Кадырова?

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