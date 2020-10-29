Кремль объяснил указ Минздрава согласовывать комментарии подведомственных врачей о Covid-19 желанием избежать «маразма» Материал редакции
Дмитрий Песков отрицает, что ведомство вводило запрет на публичные высказывания о коронавирусе.
Требование от подведомственных Минздраву врачей согласовывать комментарии о коронавирусе с министерством необходимо, «чтобы не было маразма», цитирует «Медуза» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
28 октября министерство здравоохранения разослало подведомственным и федеральным учреждениям указ согласовывать любые публичные комментарии о Covid-19 с пресс-службой ведомства. Минздрав объяснил, что информационная повестка «перегружена», в том числе «малополезными фактами, предположениями и прогнозами», а согласование комментариев станет более «эффективным» способом сообщать людям о новостях.
Указ появился на фоне роста случаев Covid-19 в России. В начале октября суточный прирост составлял около 9 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляют около 17 тысяч новых случаев ежедневно.
Дмитрий Песков
желанием избежать «маразма»
с таким избежишь
Ну так ему один доктор сказал, что это эффективно, второй сказал, что неэффективно, третий снова сказал, что эффективно...
Только сейчас увидел, что он на этом фото как будто без усов. Как из Уральских пельменей сбежал
Пескова без усов не бывает. Протри экран
Когда один врач говорит, что перчатки это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий говорит, что это нужно, а четвертый говорит, что это не нужно…
то троих врачей нужно слать нахуй из-за некомпетентности
Расскажи нам как правильно
я не доктор
Этот идет на поправку, выписываем!
нужно слать на хуй из-за некомпетентности
И запрещать вести телепрограммы.
Когда роспотребнадзор и минздрав даже на областном уровне не в состоянии согласовать методы сверки статистики по больным, то у руководства (вместо того, чтобы их всё-таки привести к общему знаменателю) появляется желание заткнуть всех[, завернуться в тёплый пледик и сделать вид, что всё хорошо].
Конечный мангал
Их посты как раз-таки согласованы
С министерством правды
Многие Петя
Росгвардию меншить или ты удалишь свой комментарий?
Нелепый рак
Ты бы по осторожней со своими словами. А то тут недавно новые правила на TJ появились...
Иностранный Женя
Я НЕ В КУРСЕ РЕБЯТА
Иностранный Женя
отстаньте я всего лишь дыня
Ударный торшер
В какой-то день наступила полночь и дыня превратилась в видеорегистратор
Всё-таки врачи, они отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо, для нас с вами.
Цитаты великих людей.
Кажется. У них изначально было про согласование. Только в некоторых СМИ сразу завопили "МЕДИКАМ ЗАПРЕТИЛИ ГОВОРИТЬ"
Нелепый рак
А то, что не согласуют не разрешат говорить?
Тут нужно проводить симинары о том как надо носить средства защиты и т.д., а не запрещать говорить.
А то, что не согласуют не разрешат говорить?
А вот это доподлинно неизвестно. Мы этого не можем ни утверждать, ни отрицать, пока не будет известен факт такого согласования.
Право собираться мирно -> согласование митингов с властями "для обеспечения безопасности" -> санкции за участие в несогласованной акции
Свобода слова -> согласование текста с властями "просто чтобы не было маразма" -> санкции за озвучивание неприятных властям фактов
Это свобода по-русски, не перепутайте с обычной, неправильной и бездуховной свободой.