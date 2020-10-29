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Алексей Боржонов
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Кремль объяснил указ Минздрава согласовывать комментарии подведомственных врачей о Covid-19 желанием избежать «маразма» Материал редакции

Дмитрий Песков отрицает, что ведомство вводило запрет на публичные высказывания о коронавирусе.

40 комментариев
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Требование от подведомственных Минздраву врачей согласовывать комментарии о коронавирусе с министерством необходимо, «чтобы не было маразма», цитирует «Медуза» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Когда один врач говорит, что перчатки это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий говорит, что это нужно, а четвертый говорит, что это не нужно… Это неправильно. Всё-таки врачи, они отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо, для нас с вами. Собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Это просто призыв к тому, чтобы не было такого маразма.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

28 октября министерство здравоохранения разослало подведомственным и федеральным учреждениям указ согласовывать любые публичные комментарии о Covid-19 с пресс-службой ведомства. Минздрав объяснил, что информационная повестка «перегружена», в том числе «малополезными фактами, предположениями и прогнозами», а согласование комментариев станет более «эффективным» способом сообщать людям о новостях.

Указ появился на фоне роста случаев Covid-19 в России. В начале октября суточный прирост составлял около 9 тысяч случаев, за несколько дней он превысил весеннее пиковое значение — 11 656 случаев, — а потом несколько раз обновлял рекорд. К концу октября в стране выявляют около 17 тысяч новых случаев ежедневно.

#новости #covid19

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40 комментариев
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Taktischer Corgi

23

Дмитрий Песков

желанием избежать «маразма»

с таким избежишь

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Ударный торшер

Taktischer
3

Ну так ему один доктор сказал, что это эффективно, второй сказал, что неэффективно, третий снова сказал, что эффективно...

Ответить

Паша Красников

Ударный
5

Просто у него гомеопата нормального не было.

Ответить

Ударный торшер

Taktischer
0

Только сейчас увидел, что он на этом фото как будто без усов. Как из Уральских пельменей сбежал

Ответить

Alexandr Korzhenko

Ударный
0

Пескова без усов не бывает. Протри экран

Ответить

Ударный торшер

Alexandr
0

Психотерапевт: Пескова без усов не бывает.
Песков без усов:

Ответить

Конечный мангал

14

Когда один человек говорит что в Крыму не было наших военных, а другой человек говорит что они там были, когда третий говорит что не будет менять конституцию, а четвертый ее меняет....

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Конечный
10

Ну так всё правильно. Один Удмурт, другой Банкетный…

Ответить

Атлант поправил плечи

12

 Когда один врач говорит, что перчатки это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий говорит, что это нужно, а четвертый говорит, что это не нужно… 

то троих врачей нужно слать нахуй из-за некомпетентности

Ответить

rossoshmap

Атлант
3

Расскажи нам как правильно

Ответить

Атлант поправил плечи

rossoshmap
0

я не доктор

Ответить

rossoshmap

Атлант
0

Этот идет на поправку, выписываем!

Ответить

Ударный торшер

rossoshmap
3

Из тж?

Ответить

LC

Атлант
2

нужно слать на хуй из-за некомпетентности

И запрещать вести телепрограммы.

Когда роспотребнадзор и минздрав даже на областном уровне не в состоянии согласовать методы сверки статистики по больным, то у руководства (вместо того, чтобы их всё-таки привести к общему знаменателю) появляется желание заткнуть всех[, завернуться в тёплый пледик и сделать вид, что всё хорошо].

Ответить

Бурный паркур

11

мясников и малышева будут согласовывать с минздравом свои посты в соцсетях?

Ответить

Конечный мангал

Бурный
1

Их посты как раз-таки согласованы 

Ответить

Паша Красников

Конечный
2

С министерством правды

Ответить

Дмитрий Чернышов

Паша
2

Или министерством маразма.

Ответить

Alexandr Korzhenko

Бурный
0

Малышева ж не врач? Тогда ей можно

Ответить

Иностранный Женя

5

Чтобы избежать "маразма"  все мы прекрасно знаем что должно произойти в Кремле

Ответить

Многие Петя

Иностранный
0

Росгвардию меншить или ты удалишь свой комментарий?

Ответить

GoodSanta

Многие
1

НАТО взывает Росгвардию. Такой фильм я бы глянул

Ответить

Комментарий удален

Иностранный Женя

Многие
1

Уменьшить 

Ответить

Нелепый рак

Иностранный
0

Ты бы по осторожней со своими словами. А то тут недавно новые правила на TJ появились...

Ответить

Иностранный Женя

Нелепый
0

Я НЕ В КУРСЕ РЕБЯТА 

Ответить

Иностранный Женя

Иностранный
2

отстаньте я всего лишь дыня

Ответить

Ударный торшер

Иностранный
1

В какой-то день наступила полночь и дыня превратилась в видеорегистратор

Ответить

Паша Красников

Иностранный
0

Ты Видеорегистратор

Ответить

Олег Феоктистов

Нелепый
0

Где почитать?

Ответить

Паша Красников

5

Всё-таки врачи, они отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо, для нас с вами.

Цитаты великих людей.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Паша
0

Ауф

Ответить

Нелепый рак

0

Это оправдания? Или мне кажется?

Ответить

Ударный торшер

Нелепый
0

Кажется. У них изначально было про согласование. Только в некоторых СМИ сразу завопили "МЕДИКАМ ЗАПРЕТИЛИ ГОВОРИТЬ"

Ответить

Нелепый рак

Ударный
0

А то, что не согласуют не разрешат говорить?
Тут нужно проводить симинары о том как надо носить средства защиты и т.д., а не запрещать говорить.

Ответить

Ударный торшер

Нелепый
1

А то, что не согласуют не разрешат говорить?

А вот это доподлинно неизвестно. Мы этого не можем ни утверждать, ни отрицать, пока не будет известен факт такого согласования.

Ответить

Встречный рак

0

ну вообще-то норм отмазка

Ответить

Иностранный Женя

Встречный
0

там плохих не держат 

Ответить

Паша Красников

0

Не, это не 1984.

Ответить

Александр Бугаев

0

Можно список врачей, которые говорят, что перчатки это полезно и нужно?

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Право собираться мирно -> согласование митингов с властями "для обеспечения безопасности" -> санкции за участие в несогласованной акции 
Свобода слова -> согласование текста с властями "просто чтобы не было маразма" -> санкции за озвучивание неприятных властям фактов
Это свобода по-русски, не перепутайте с обычной, неправильной и бездуховной свободой.

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