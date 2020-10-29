Когда один врач говорит, что перчатки это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий говорит, что это нужно, а четвертый говорит, что это не нужно… Это неправильно. Всё-таки врачи, они отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо, для нас с вами. Собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Это просто призыв к тому, чтобы не было такого маразма.