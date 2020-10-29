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Артём Мазанов
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В Саудовской Аравии мужчина напал на охранника французского консульства. Его задержали Материал редакции

Охранник получил лёгкие ранения.

47 комментариев
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Охранника ранил напавший на него местный житель, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает диппредставительство.

По данным полиций, в руках у нападавшего был «острый предмет». О причинах нападения пока не сообщается.

16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.

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#новости #франция #происшествия

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47 комментариев
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Эмиль Рубанов

68

французского консульства

О причинах нападения пока не сообщается.

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Шахматный супер_стар

Эмиль
0

Надеюсь Джамаль Кашоги напишет статью об этом

Ответить

Андрей Рядькин

32

А кто нибудь из видных мусульман призвал перестать убивать рандомных людей?

Ответить

Сергей Королевский

Андрей
3

Зато многие оскорбили Макрона.
Убивать людей норм, рисовать карикатуры не норм 🤦🏻‍♂️

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
2

Пока либо за высказывались, либо молчат.

Ответить

Гуля Гулева

Андрей
0

Конечно. Посмотрите евроньюс, все европейские мусульманские главы.

Ответить

Андрей Рядькин

Гуля
2

Скинь ссылку хоть одну. Не увидел бегло

Ответить

Могучая Веточка

9

О причинах нападения пока не сообщается.

Ответить

Alex Fielding

6

нужен новый крестовый поход

Ответить

White

4

Че-то ппц разбушевались исламисты

Ответить

Иван Клюхин

White
1

Празднуют, небось

Ответить

Комментарий удален

Павел Макров

Иван
2

Ататюрк в очередной раз охуел...

Ответить

Встречный рак

1

а этих закройте нахуй

Ответить

Встречный рак

Встречный
9

крестовый поход пора собирать блять

Ответить

Alex Fielding

Встречный
0

хм

Ответить

Атлант поправил плечи

Встречный
0

Куда? 

Ответить

Alex Fielding

Атлант
0

Константинополь =)

Ответить

Вероника Крылова

2

Нужен крестовый поход!

Ответить

Меньший колос

Вероника
1
Ответить

Знакомый файл

Вероника
0

На Иерусалим!

Ответить

Принцесса Пеночка

1

Это флешмоб?

Ответить

Паша Красников

Принцесса
6

@Илюхер XXX требуется мнение эксперта

Ответить

Илюхер XXX

Паша
7

Это не флешмоб.

Ответить

Пестрый цветок

Принцесса
0

Не участвуй не надо.

Ответить

Voronko Славик

2

Радикальные мусульмане и их отношение к "неверным" по их мнению понятно.

Но ради справедливости, учитель должен был показать карикатуры и на Иисуса, на Будду, Кришну и т.д

Понятно, что христиане никого мочить не пошли бы, но грань между "свободой слова" и оскорблениями все таки нужно пытаться найти.

Ведь даже внутри мусульманской религии очень многие ненавидят радикальных мусульман и считают их фанатиками.

Ответить

Дорожный завод

–6

В мусулльсанской саудовской Аравии этого террориста будут избивать палками, а потом расстреляют. Но русские опять будут во всем обвинять ислам

Ответить

Паша Красников

Дорожный
5

Но русские опять будут терпеть

Ответить

Amentessa

Дорожный
3

но если бы не лидеры ислама, провоцирующие и оправдывающие насилие, прыгающих на рандомных людей рядовых мусульман было бы гораздо меньше

Ответить

Дорожный завод

Amentessa
0

Лидеры ислама это муфтий из Чечни?)))

Ответить

Amentessa

Дорожный
7

если его слово - авторитет для чеченских мусульман, то да, он лидер, пусть и не мирового масштаба

Ответить

Гуля Гулева

Дорожный
0

Таких муфтиев полно и в Европе.

Ответить

Гуля Гулева

Дорожный
0

Да ну, точно что ли. Вот мы посмотрим.

Ответить

arturito

0

А ведь надо было просто не провоцировать. Конченный Макрон-макарон. Это все из-за него!

Ответить

Гуля Гулева

arturito
0

Сам ты конченный-переконченный артурито-ахерито. Еще он у тебя забыл спросить, что ему в своей собственной стране делать.

Ответить

arturito

Гуля
0

Блин, это рофл был))0) Я не серьезно))0))0000

Ответить

Ответный пистолет

1

Интересно, это по указанию Аллаха или личная инициатива? 

Ответить

Иностранный Женя

Ответный
–1

по воле 

Ответить

Иностранный Женя

1

Хайпуют на своих преступлениях 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Походу объявлен джихад всем кафирам

Ответить

Alex Fielding

Закомплексованн…
1

у муслимов нет шансов - технологий у дикарей нет, бомбы да ножи. По ебальнику и поведению их тоже легко вычислить

Ответить

DJ Качан

Alex
0

технологий у дикарей нет, бомбы да ножи

Так говоришь, будто Макрон объявил континентальную войну Ближнему Востоку

Ответить

Дмитрий Чернышов

Закомплексованн…
1

Объявляю джихад всем кефирам!
Даже обезжиренным.

Ответить

Закомплексованная Душа

Дмитрий
0

Было бы смешно, если бы не было так печально

Ответить

Иностранный Женя

0

Ожидаются лёгкие ранения острыми предметами

Ответить

Нелепый рак

0

Опять какой-то фанатик.

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Ivan Nikiforenko

0
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Алихан Бексеитов

0

если поблизости нет француза, можно багет на мелкие кусочки порубить

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