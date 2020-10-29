В Саудовской Аравии мужчина напал на охранника французского консульства. Его задержали Материал редакции
Охранник получил лёгкие ранения.
Охранника ранил напавший на него местный житель, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает диппредставительство.
По данным полиций, в руках у нападавшего был «острый предмет». О причинах нападения пока не сообщается.
16 октября в Париже россиянин чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя колледжа Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами и отказался ограничивать свободу французских граждан, в том числе в отношении карикатур на религиозные темы. Мусульманские лидеры резко на это отреагировали, в нескольких странах начали протестовать и бойкотировать французские товары.
французского консульства
О причинах нападения пока не сообщается.
А кто нибудь из видных мусульман призвал перестать убивать рандомных людей?
Зато многие оскорбили Макрона.
Убивать людей норм, рисовать карикатуры не норм 🤦🏻♂️
Конечно. Посмотрите евроньюс, все европейские мусульманские главы.
Че-то ппц разбушевались исламисты
Празднуют, небось
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Встречный рак
крестовый поход пора собирать блять
Куда?
Нужен крестовый поход!
Это флешмоб?
@Илюхер XXX требуется мнение эксперта
Радикальные мусульмане и их отношение к "неверным" по их мнению понятно.
Но ради справедливости, учитель должен был показать карикатуры и на Иисуса, на Будду, Кришну и т.д
Понятно, что христиане никого мочить не пошли бы, но грань между "свободой слова" и оскорблениями все таки нужно пытаться найти.
Ведь даже внутри мусульманской религии очень многие ненавидят радикальных мусульман и считают их фанатиками.
Дорожный завод
Лидеры ислама это муфтий из Чечни?)))
А ведь надо было просто не провоцировать. Конченный Макрон-макарон. Это все из-за него!
Сам ты конченный-переконченный артурито-ахерито. Еще он у тебя забыл спросить, что ему в своей собственной стране делать.
Походу объявлен джихад всем кафирам
у муслимов нет шансов - технологий у дикарей нет, бомбы да ножи. По ебальнику и поведению их тоже легко вычислить
Объявляю джихад всем кефирам!
Даже обезжиренным.